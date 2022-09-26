Территория Героев...(38)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

https://t.me/mod_russia/20131

https://t.me/mod_russia/20136

https://t.me/mod_russia/20138

https://t.me/mod_russia/20146

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https://t.me/mod_russia/20157

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https://t.me/mod_russia/20164

https://t.me/mod_russia/20172

Старший прапорщик Кузьмин Артём

Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы под командованием старшего прапорщика Артема Кузьмина.

Прицельным огнем Артем уничтожал наступающих националистов. Удерживая оборону, Артем Кузьмин уничтожил гранатометчика, а также значительное количество боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/4278

https://t.me/radioARBAT/17654

Трое членов экипажа, а чётвертый — танк. Даже просто сесть в него и отправиться на задание, когда уже знаешь, что такое настоящий бой — это очень мужественный поступок, — уверен командир танковой роты капитан Виталий Кульчиев.

Офицер рассказал, какие мысли прокручивает в голове, выдвигаясь на передовую. Смотрите по ссылке.

https://t.me/mod_russia/19791

Майор Булах Денис,

старший лейтенант Ерсланкин Сергей



Майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа выполняли задачи авиационной поддержки действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Изюмском направлении, ежесуточно совершали свыше пяти боевых вылетов как днем, так и в ночное время суток.

В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника.

Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены.

Профессиональные и уверенные действия экипажа вертолета остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям наших подразделений.

https://t.me/mod_russia/19812

Без связи на поле битвы не будет победы. Это отлично знает гвардии ефрейтор Денис Давыдов. Он не теряет самообладания даже под сильным огнем противника, зная, что от его четких действий зависит выполнение боевой задачи всей группы. Отважный парень по достоинству награжден Георгиевским крестом IV степени.

https://t.me/mod_russia/19815

Военная полиция несёт службу на уже освобождённых территориях, но и здесь есть место подвигу. старший инспектор отделения гарнизонной и патрульной служб Азамат Сатубалдиев получил медаль «За отвагу» (смотрите видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/19833

Старший сержант Антон Филатов — командир танка. Он поделился своими впечатлениями от освобождения Мариуполя: бои в городе, где оставалось множество мирных жителей, требовали от танкистов буквально филигранных действий. Что же помогает сохранять мужество бойцам, которые рискуют собственной жизнью на передовой? Смотрите в видео по ссылке. Военная полиция несёт службу на уже освобождённых территориях, но и здесь есть место подвигу. старший инспектор отделения гарнизонной и патрульной служб Азамат Сатубалдиев получил медаль «За отвагу» (смотрите видео по ссылке).Старший сержант Антон Филатов — командир танка. Он поделился своими впечатлениями от освобождения Мариуполя: бои в городе, где оставалось множество мирных жителей, требовали от танкистов буквально филигранных действий. Что же помогает сохранять мужество бойцам, которые рискуют собственной жизнью на передовой? Смотрите в видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/19856

Морпех Егор Романенко участвовал в боях за Мариуполь. Здесь он попал в прицел снайпера и чудом остался жив. Профессионализм помог уничтожить снайпера в том бою и выполнить все задачи.

Несмотря на всю опасность службы, он уверен: начатое Армией России дело нужно довести до конца, только так можно добиться безопасности для Донбасса и нашей страны.

https://t.me/mod_russia/19884

Командир танка Т-72Б3М младший сержант Ильяз Юнусов и его экипаж в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 11 танков, 4 пикапа, один БТР противника и более 60 националистов, включая иностранцев, которые приехали помогать киевскому режиму.

Танковый экипаж из Республики Башкортостан и дальше продолжает выполнять задачи, помогать населению Донбасса, которое не хочет жить при киевском режиме.

«Всему мирному населению России, которое нас поддерживает, которое отправляет гуманитарную помощь - большое Вам спасибо. Вклад в победу - это еще и ваши молитвы, ваша поддержка, ваши письма, письма детей. Для нас это очень дорого", - поблагодарил россиян Ильяз Юнусов.

https://t.me/mod_russia/19928

Российские военные строители сегодня на освобождённых территориях восстанавливают разрушенные Киевом города. Те самые специалисты, которые под обстрелами протянули в Донецке водовод для питьевой воды, теперь в Мариуполе строят региональный центр МЧС.

Стройплощадка объединяет россиян, приехавших со всех концов страны, и местных жителей. Чтобы выполнить все поставленные задачи в срок, они трудятся буквально и днём, и ночью. И это тоже настоящий подвиг. Смотрите видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/19948

Разведчик Сергей Церковный вовремя обнаружил минометный расчет противника и вместе с товарищами уничтожил его. Задача была выполнена, а главное, спасены жизни наших бойцов. Смотрите видео по ссылке.

https://t.me/strana_geroev/3958

В наградных документах подвиги бойцов описываются официально и строго: выполнял задачу, проявил самоотверженность и профессионализм. За этими словами — всегда личные истории бойцов, которые каждый день идут на риск, защищая Родину, мирных людей и своих боевых товарищей. Как гвардии старший сержант Сергей Соколов, смотрите видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/20028

Морпех Максим Епин — механик-водитель танка. Во время боевых действий его танк дважды попадал под обстрел с прямым попаданием. У парня опасная работа. Дома его ждут мама, сёстры и братья. Но боец и его товарищи защищают Родину — и этим всё сказано.

https://t.me/mod_russia/20117

Позывной «Дикий» - командир 4-ой роты 2-го батальона 6-го Казачьего полка Анатолий Дремов первым заходил в Попасную, Камышеваху, Волчеяровку, Лисичанск. Его взгляд на ведение боевых действий смотрите в видео по ссылке.

https://t.me/workBrothers/6394

Кирилл Рыжонков — сапер. В видео (см. по ссылке) он рассказывает, как устанавливал противотанковое минное поле в тылу врага. За смелость и отвагу герой награжден медалью Суворова.

https://t.me/mod_russia/20171

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Головин Александр

В ходе спецоперации в Украине при исполнении служебных обязанностей погиб выпускник 2013-го года Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова Александр Головин, станочник по профессии, 1994 года рождения.

Учился прилежно, был участником и призером конкурсов профессионального мастерства. Всегда был активным помощником и участником всех мероприятий, хорошим другом, товарищем. Скромный, ответственный, добрый, отзывчивый.

После прохождения срочной службы заключил контракт, 9 лет служил в реактивной артиллерии.

В марте 2022 года, находясь в зоне проведения специальной операции на Украине, проявил мужество и героизм, погиб как герой...

https://vk.com/wall-178246615_73337

Капитан Дмитрий Чуманов

Командир реактивной артиллерийской батареи.

Уроженец Базарных Матак 32-летний капитан Дмитрий Чуманов погиб, выводя личный состав своего подразделения из-под ураганного огня противника.

В результате получил смертельное ранение.

Указом Президента России Дмитрий Чуманов посмертно награждён Орденом Мужества.

http://spas-rt.ru/news/novosti/v-bazarnykh-matakakh-prostilis-s-kapitanom-chumanovym

Гвардии сержант Крылов Владимир Владимирович

Погиб во время выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Владимир Владимирович, родился 08.12.1987 г.р., в селе Большая Кудара, Кяхтинского района Республики Бурятия.

В 1994 году пошел в первый класс Большекударинской средней школы и в 2004 г. окончил 11 классов.

19.12.2005 года был призван Кяхтинским райвоенкоматом в ряды Вооруженных сил Российской Федерации на срочную службу. Срочную службу проходил в Новосибирской области город Бердск, в/ч 64655, в рядах ВДВ.

С декабря 2006 г. по январь 2007 г. принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказкого региона. В 2007 года по окончании срока военной службы уволен в запас.

25.11.2018 г. поступил на воинскую службу по контракту в в/ч 69647

Владимир рос в дружной многодетной семье, он был самым младшим, надеждой и опорой для родных, любимым сыном и братом, примером для племянников.

Все родные, друзья, сослуживцы, те, кто знали Владимира Владимировича, отзываются о нем с теплотой и помнят его как самого хорошего и доброго и светлого человека, очень отзывчивого, храброго и смелого, готового прийти в любую минуту на помощь.

Вместе со своими сослуживцами принимал участие в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Гвардии сержант Крылов Владимир Владимирович, командир отделения радиоразведовытельного взвода разведывательной роты в/ч 69647, погиб при исполнении воинского долга, по освобождению мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, отстаивая национальные интересы нашей страны, оставаясь до конца верным Присяге.

За проявленное мужество и стойкость награжден орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-211893117_50050

Лейтенант Руслан Июдин

В ходе спецоперации России на Украине погиб уроженец Высокогорского района Татарстана Руслан Июдин.

Окончив школу в районе, он продолжил обучение в Казанском танковом училище. Получив офицерские погоны, стал служить на контрактной основе.

Танковый экипаж, где, в том числе, был и Руслан, находился в тылу – охранял пункт управления третьей мотострелковой дивизии в Гусевка Харьковской области. Пункт управления был атакован диверсантами. Отражая атаку, танк Руслана Июдина уничтожил несколько БМП, однако получил попадание и в ответ. Экипаж вынужден был оставить танк. В завязавшейся перестрелке Руслан получил смертельное ранение.

За проявленную доблесть и отвагу Руслан Июдин представлен к ордену Мужества посмертно

https://kazanreporter.ru/news/48600_raskryty-obstoatelstva-gibeli-tankista-iz-tatarstana-na-ukraine

Лейтенант Айнур Измайлов

В ходе специальной операции на Украине погиб командир танкового взвода из Татарстана.

Не стало 24-летнего Айнура Измайлова. Лейтенант был родом из Кукморского района.

https://kazanreporter.ru/news/48617_komandir-tankovogo-vzvoda-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine

Рядовой Ильдар Галиев

В ходе спецоперации на Украине погиб татарстанский солдат Балтасинского района Ильдар Галиев.

https://kazanreporter.ru/news/48625_na-ukraine-pogib-tatarstanskij-soldat-ildar-galiev

Лейтенант Сергей Тимофеенко

В ходе военной спецоперации России на Украине погиб 22-летний Сергей Тимофеенко из Чистополя.

Об обстоятельствах гибели не сообщается.

https://kazanreporter.ru/news/48681_na-ukraine-pogib-22-letnij-voennyj-iz-cistopola

Лейтенант Батанов Алмаз

В Казани простились с 23-летним лейтенантом танковых войск Алмазом Батановым.

Посмертно Алмаза Батанова наградили Орденом мужества.

https://kazanreporter.ru/news/48858_pogibsego-na-ukraine-tankista-pohoronili-v-kazani

Ефрейтор Кириллов Олег Во время военной спецоперации России на Украине погиб старший огнеметчик-химик штурмового отделения взвода спецназа Росгвардии Олег Кириллов. Обстоятельства и дата гибели росгвардейца не разглашаются.

27-летний боец жил с женой и дочерью деревне Куюки, в Пестречинском районе под Казанью.

Посмертно ефрейтора наградили орденом Мужества. https://kazanreporter.ru/news/48831_v-tatarstane-prostilis-s-pogibsim-na-ukraine-specnazovcem-iz-rosgvardii

Подполковник Дормидонтов Дмитрий

Погиб командир реактивного артиллерийского дивизиона, подполковник Дмитрий Дормидонтов.

Вместе с ним погибли командир батальона и авианаводчик. Мина противника попала точно в блиндаж, где находились три офицера.

Уроженец Республики Татарстан, Тюлячинский район.

https://kazanreporter.ru/news/48807_segodna-v-tatarstane-prostatsa-s-pogibsim-na-ukraine-podpolkovnikom

Старший лейтенант Шакиржанов Гафур

Командир танкового взвода. Командир танкового взвода.

В Зеленодольске простились с 26-летним танкистом, участником спецоперации РФ на Украине.

Старший лейтенант Гафур Шакиржанов был командиром взвода танкового батальона и погиб на Украине.

Солдата похоронили на городском татарском кладбище под троекратный залп ружей и гимн России.

https://timenote.info/ru/Gafur-Shakirzhanov

Сержант Лабутин Юрий

Не стало сержанта Юрия Лабутина, он служил минометчиком в должности заместителя командира взвода.

Юрий Лабутин погиб при выполнении служебного задания.

До Украины он служил в Таджикистане старшим наводчиком миномета.

Сержанту было 33 года.

Похоронят военного в Тетюшах, откуда он родом.

https://kazanreporter.ru/news/48966_zamkom-vzvoda-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine

Подполковник Хаметов Динар

Под Казанью, в Пестречинском районе Татарстана прошли похороны командира дивизиона мотострелковой бригады Северного флота Динарами Хаметова. Он погиб в ходе военной спецоперации России на Украине.

Об обстоятельствах и дате гибели не сообщается.

42-летний подполковник был профессиональным военным.

Офицер трижды по полгода был в командировках в Сирии.

Среди наград офицера – орден «За заслуги перед Отечеством II степени».

В 2016 году Динара Хаметова назначили на должность командира дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.

Посмертно военнослужащий награжден Орденом мужества.

У Динара Хаметова осталась жена, две дочери и двухлетний сын.

https://kazanreporter.ru/news/48967_pohorony-pogibsego-na-ukraine-komandira-diviziona-motostrelkovoj-brigady-prosli-v-tatarstane

Рядовой Афанасьев Михаил

Погиб десантник, рядовой разведывательного батальона десантно-штурмовой бригады, Михаил Афанасьев.

30-летний рядовой из села Альшеево Буинского района служил пулеметчиком разведывательного батальона десантно-штурмовой бригады.

Обстоятельства и дата его гибели не сообщаются.

https://kazanreporter.ru/news/49065_desantnik-iz-tatarstana-pogib-v-voennoj-operacii-na-ukraine

Старший сержант Шамгунов Адель

Старший сержант Адель Шамгунов героически погиб в ходе боя на Украине.

Военнослужащему было 29 лет. Сегодня он должен был отметить свое 30-летие.

Указом президента РФ, Адель награждён орденом мужества посмертно.

https://vk.com/wall-112862820_319861

Ефрейтор Гилемханов Дамир

22-летнему ефрейтору из Ростовской области Дамиру Гилемханову, который погиб во время специальной военной операции на Украине, посмертно присвоено звание Героя России.

Дамир Гилемханов – уроженец Татарстана. После школы молодой человек поступил в Казанский электротехнический колледж, который окончил в 2019 году. В тот же год он ушёл служить в армию срочником, а после подписал контракт. Он проходил службу на Дальнем Востоке, затем его перевели в Ростовскую область.

Дамир погиб 7 марта в Северодонецком районе Луганской Народной Республики вместе с другими членами танкового экипажа: Дамиром Исламовым и Иваном Цвегуном. Исполняя свой воинский долг, они уничтожили четыре танка противника. Их танк тоже был подожжён. Военнослужащим удалось потушить пламя и вернуться на позицию. Именно тогда пятый танк противника нанёс смертельный удар.

https://vk.com/wall-164231591_131990

Младший сержант Василенко Данил

Уроженец Магнитогорска Данил Василенко погиб во время спецоперации на Украине.

С детства мечтал об армии и пошел служить, как только ему исполнилось 18 лет.

Мать погибшего рассказала, что пыталась отговорить сына от участия в спецоперации, но он был непреклонен.

Ему было 24 года.

https://vk.com/wall-140774741_1382524

Военнослужащий Осколков Валерий

В ходе спецоперации на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб магнитогорец, 26-летний Валерий Осколков.

https://vk.com/wall-205132658_124

Куск Игорь

Лидер ОПГ «Кусковские» Игорь Куск погиб на Донбассе. Он отбывал в колонии строгого режима 23-летний срок. Сегодня его похоронили на родине под Нижнекамском. Лидер ОПГ «Кусковские» Игорь Куск погиб на Донбассе. Он отбывал в колонии строгого режима 23-летний срок. Сегодня его похоронили на родине под Нижнекамском. По словам вдовы – ее супруг ушел на фронт 25 июля. «Мы писали Кадырову. Потом по его письму приехала ЧВК. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах», — рассказала вдова. Жена Куска рассказала, что он служил в рядах ЧВК «Вагнер» и стоял в районе Бахмута. А погиб от осколка. Похоронили лидера нижнекамского ОПГ в Аллее славы. https://t.me/atodoneck/19451 Младший сержант Кравченко Максим

Максим Кравченко из Златоуста погиб в ходе военной операции на Украине.

Военнослужащему было 20 лет, он погиб при выполнении боевой задачи.

https://ok.ru/group/56056697258143/topic/153930694172831

Военнослужащий Панявин Александр

Погиб в ходе СВО. Погиб в ходе СВО.

Выпускник кадетского класса МБОУ «СОШ N 6» г. Чебаркуля. Закончил Златоустовский педагогический колледж.

«Он был бы прекрасным Учителем! Его так любили дети! Боготворили! Он излучал всем людям свет и радость! Рядом с ним мир казался окружающим прекрасным и справедливым!» - отзывается о нем директор колледжа.

После окончания колледжа Александр пошёл в армию и подписал контракт.

С самого первого дня спецоперации он находился в зоне боевых действий. В течении всего времени он самоотверженно и мужественно защищал Донбасс, но 13 сентября его жизнь трагически оборвалась.

Ушёл безвозвратно. Красивый, сильный, мужественный и молодой.

https://t.me/rabotaembrat/4364

Военнослужащий Елбонов Виктор

Из Харганы Селенгинского района.

Погиб геройски в бою, его машину подбили, когда он шестой раз на своем БМП вытаскивал раненых с поля боя.

Витя, будучи маленьким, был удивительно запоминающийся человек, не стесняясь всегда подходил, чтоб поздороваться. Он упорно занимался вольной и национальной борьбой. Не пропускал наши соревнования по борьбе и хорошо боролся. Еще он удивительным образом сам научился скакать на лошадях и участвовал на наших конных соревнованиях.

Он стал смелым солдатом и храбро воевал. Он для примера другим прожил свою жизнь достойно и полно, как настоящий сын бурятского народа!

https://t.me/Dambaausheeb/178

21-летний Максим Гаганов, ефрейтор. Пошел в армию после кулинарного колледжа.

Спустя полгода подписал контракт, служил в танковой дивизии в Чебаркуле.

19-летний Алексей Кузьмин, рядовой из Магнитогорска. Алексей учился в школе №17, после школы закончил курсы на сварщика. С детства был положительным, хорошим мальчиком и всегда мечтал быть военным.

Алексей был отзывчивым, никогда ни за кем не прятался, сам решал проблемы, если они возникали. Всю жизнь помогал маме, был ее помощником.

https://vk.com/wall-186282409_5867

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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