«Алые паруса» — праздник выпускников в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится грандиозный праздник выпускников — одно из самых зрелищных событий в России. Праздник проводится в субботу, ближайшую к пику белых ночей, обычно с 18 по 27 июня (кроме 22 июня). Главный атрибут праздника — парусник с алыми парусами, который проходит по Неве под многочисленные салюты и музыку.

Впервые праздник выпускников состоялся в Ленинграде в 1968 году, в 1979 году традиция была прервана и следующие «Алые паруса» провели только в 2005 году. С тех пор праздник только расширяется — на первых «Алых парусах» собралось около 25 тысяч выпускников, а сейчас на праздник приходят посмотреть более миллиона зрителей.

За время проведения «Алых парусов» главный парусник сменился 7 раз. Сейчас под алыми парусами ходит бриг «Россия», который приобрели специально для проведения праздника выпускников. Посмотреть праздник можно с набережной, крыш соседних зданий и теплоходов на Неве.

1. «Алые паруса» — это большое представление, которое занимает несколько часов. 2. Жители и гости города тоже могут увидеть праздник — с набережных, крыш ближайших домов или с теплоходов, которые специально арендуют на праздник. 3. Перерыв в проведении праздника был связан с опасениями — слишком большое скопление молодёжи в одном месте. С 1979 года праздник отменили, но продолжали проводить неофициально до 1991 года. 4. В конце 1990-х и начале 2000-х в дни массовых выпускных владельцы некоторых кораблей сами поднимали красные паруса. 5. В 2005 году праздник официально возобновили. В этот год отмечали и 125 лет со дня рождения Александра Грина, автора «Алых парусов». 6. В сценарий праздника иногда вносят изменения и добавляют спецэффекты. Например, в 2006 году движение корабля разбили на сектора, в каждом из которых была своя виртуальная декорация из пиротехники и света. В 2007 году летающая пианистка исполняла музыку, которую написали специально для праздника. В 2008 году опробовали формат со стационарным парусником возле набережной, но в следующем году возобновили традицию прохода «Алых парусов» по Неве. 7. Абсолютный рекорд по гостям «Алых парусов» был в 2010 году — тогда посмотреть мероприятие пришло более 3,5 млн человек. 8. Бриг «Россия» впервые принял участие в празднике в 2019 году — его приобрели специально для «Алых парусов». Корабль построен в 1958 году и до появления на дне выпускников он был голландским рыболовецким судном. В 2005 году корабль переоборудовали и сделали парусником. 9. Высота мачт корабля составляет 30 метров. При выходе в море ветер может развить скорость брига до 16 узлов (около 30 км/ч) — максимальной отметки для сооружений подобного класса. У брига сохранился и двигатель, но на нём судно развивает скорость почти в 2 раза меньше. 10. Праздник сделан для выпускников, поэтому приглашение на Дворцовую площадь получают только те, кто в этом году получил аттестат. Исключение — учителя и представители родительского комитета. 11. Празднику выпускников «Алые паруса» почти 60 лет. Ежегодно приглашения получают десятки тысяч вчерашних школьников, которые начинают новый этап жизни с незабываемого праздника. https://gelio.livejournal.com/305068.html

«Алые паруса» 2025: дата, программа и где смотреть Источник фото: Maria Baranova / unsplash.com

Пожалуй, санкт-петербургским выпускникам повезло больше всего, ведь их праздник прощания со школой — это не просто вручение аттестата и поздравления в актовом зале учебного заведения. Будущих студентов ждёт грандиозное торжество со взрывами салюта, выступлением любимых исполнителей и незабываемым шоу! Давайте разберёмся, что произойдёт в самую главную для вчерашних школьников ночь и откуда открывается лучший вид на фестиваль. Источник фото: Maria Baranova / unsplash.com

История праздника

Впервые школьный выпускной в стиле романа Александра Грина состоялся в 1968 году. Начался он с концерта во Дворце пионеров, а потом выпускники отправились смотреть, как от Троицкого (Кировского) моста по Неве проходит несколько военных кораблей, сопровождающих шхуну «Ленинград» с алыми парусами (на самом деле это было немецкое трофейное судно «Дер Зеетойфель» (в переводе — «Морской чёрт»). Один из кораблей причалил к стрелке Васильевского острова, с него сошли парень и девушка, которые зажгли огни на Ростральных колоннах. На этом действе присутствовало 25 тысяч человек. Источник фото: © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

На следующий год ленинградцев ждало настоящее театральное представление. Тогда по Неве прошли катера, которые назывались «Атом», «Серп» и «Молот». С первого вчерашних школьников приветствовали молодые учёные, на втором демонстрировались сценки из жизни сельских тружеников, а третий корабль представлял рабочих.

С тех пор торжество стало ежегодным. Выпускники ждали корабль с алыми парусами, и он приходил. Праздник с каждым годом собирал всё больше гостей, что совсем не нравилось главе ленинградского обкома КПСС Григорию Романову — он считал, что такое количество молодых людей, собравшихся в одном месте, может быть опасным. И в 1977 году по его распоряжению мероприятие перенесли на стадион, а в 1979 году и вовсе запретили. Источник фото: © Валерий Леонидович / Фотобанк Лори

«Алые паруса» официально перестали проводить, но в усечённом формате торжества продолжили организовывать в Сестрорецке — местные власти не были против. Праздники устраивались в акватории озера Разлив, в парке «Дубки» и в акватории «Шляпа Наполеона», в них участвовали парусники «Мираж», «Корсар», «Надежда» и другие судна. Организаторы же использовали пиротехнику, фальшфейеры и факелы, а для гостей выступали артисты Ленсовета.

В период с 1991 по 2005 год праздник вообще не проводился. Причинами были и сложная ситуация в стране, и отсутствие финансирования, но некоторые владельцы кораблей продолжали поднимать в ночь выпускников красный парус.

В 2005 году президент России предложил возродить забытую традицию, и легендарный корабль снова появился в Акватории Невы. Он прошёл от Дворцового до Троицкого моста, а путь его сопровождал фейерверк. С 2006 года на Дворцовой площади стал проводиться концерт, длящийся несколько часов. Тогда вход на праздник был свободным, и его, помимо вчерашних школьников, посещали гости со всей страны и из-за рубежа. Источник фото: © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Через некоторое время проход на торжество ограничили — для выпускников, их родителей и учителей выпустили билеты, а остальным зрителям осталось наблюдать за действом со стороны. Несмотря на ограничения, в 2015 году мероприятие вошло в топ-10 самых посещаемых событий мира, а в 2019 году «Алые паруса» были признаны лучшим шоу на планете!

Торжество с каждым годом становилось масштабнее и оригинальнее — совершенствовался сценарий салюта, придумывались водные трюки, создавалась музыка… но наступил 2020 год, и вместе с ним — ковид. Мероприятие переместилось в онлайн-режим, парусник же прошёл вдоль берегов Кронштадта. В 2021 году он вернулся в Акваторию Невы, выпускники — на Дворцовую площадь, а запустили их по спискам и пригласительным билетам с QR-кодами. Сопровождало ребят строго ограниченное число преподавателей, для мам и пап вход закрыли. Источник фото: © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

В 2022 году ограничения были сняты, и фестиваль вновь заиграл самыми яркими красками. В нём приняло участие 1 200 000 человек! Для гостей выступили The Hatters, Хабиб, «Руки Вверх!», Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие популярные исполнители.

В этом году нас ждёт юбилейное шоу — 20-е с момента возрождения фестиваля. Ожидается, что оно будет по-настоящему грандиозным!

Расписание репетиций «Алых парусов»

Посмотреть легендарное шоу (правда, без фейерверков) можно 3 раза до официального торжества. Пока не анонсированы точные даты репетиций, но, например, в 2024 году они проходили:

11 июня в 21:45;

12 июня в 22:15;

27 июня в 21:00.

Во время них корабль, как правило, проходит по Неве практически без парусов — он перемещается за счёт работы дизельного двигателя, и только в ходе генерального прогона их распускают. Зато за одну ночь вы сможете увидеть, как бриг несколько раз рассечёт воды Невы! Зрителей будет намного меньше, чем на самом празднике, так что получится рассмотреть судно во всех деталях (кстати, после фестиваля оно ещё несколько дней простоит у Петропавловской крепости). Знаменитости же появятся на сцене только на финальной репетиции.

Когда «Алые паруса» в 2025 году Источник фото: pixabay.com

По традиции всемирно известный фестиваль проводится в третью или четвёртую субботнюю ночь июня (исключение — 22-е число: в день нападения фашистов на нашу страну торжество не организуется). В 2025 году праздник назначен на 28 июня. Это время, когда царят белые ночи, а город после полуночи освещает мягкий сумеречный свет. Обычно на «Алые паруса» температура не опускается ниже +20 даже вечером, так что замёрзнуть вряд ли получится.

Где проходят «Алые паруса»

Мероприятие каждый год проводится в одном месте: на Дворцовой площади (у Зимнего дворца) — это самый центр Петербурга. Как правило, за несколько часов до события улицы, прилегающие к месту празднования, перекрывают, поэтому стоит учесть, что маршруты наземного транспорта будут изменены. Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская» не закроется на протяжении всей ночи.

Программа в 2025 году Источник фото: © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Точная программа мероприятия хранится в строгом секрете. В мае обычно проводится кастинг исполнителей, ведущих и танцоров, а окончательный список артистов раскрывается только за неделю до события. Но уже известно, что основной темой праздника 2025 года станет семья — особое внимание будет уделено важности близких и родных людей в жизни вчерашних школьников.

В целом расписание «Алых парусов» из года в год сильно не меняется, и традиционно выглядит примерно так:

с 20:00 — запуск гостей на Дворцовую площадь;

22:00-22:10 — поздравления от президента России (также, возможно, от губернатора Санкт-Петербурга);

с 22:10 до 0:30 — праздничный концерт;

0:30-0:40 — переход зрителей на набережную;

с 0:40 до 1:30 — водное и пиротехническое шоу с прохождением парусника «Россия» по Неве (проводится в одно и то же время, потому что в период белых ночей именно в эти часы становится темнее всего);

1:40-4:00 — продолжение концерта.

Как попасть на шоу Источник фото: © Юрий Николаев / Фотобанк Лори

Не стоит рассчитывать, что вам удастся пройти на фестиваль вместе с выпускниками. На Дворцовую площадь смогут попасть только те, кто в этом году получил аттестат, сопровождающие учителя и представители родительского комитета (мам и пап на праздник не пустят).

Петербуржским школьникам вручат пригласительные прямо в учебных заведениях, а ученикам из других городов необходимо подать заявление на их получение через администрации своих школ. Проход будет осуществляться по билетам, оснащённым специальной защитой, а пригласительные, которые каждый год появляются на популярных площадках в интернете, могут оказаться фальшивкой (да и выставляют их за немалые деньги). Организаторы шоу никогда не запускают билеты в продажу, а их дизайн каждый год меняется!

Единственный способ оказаться на празднике — стать волонтёром, но в этом случае придётся поработать. Регистрация добровольцев начинается за месяц до мероприятия.

Как попасть на «Алые паруса»

Почти все годы существования фестиваля бриг сначала стоял у набережной Лейтенанта Шмидта, а потом двигался до Троицкого моста и уходил к Петропавловской крепости. От этой традиции отступали всего пару раз — в 2022 году маршрут сменился на обратный, а в 2020 году корабль бороздил по Финскому заливу. Как точно пройдёт парусник в этот раз — пока неизвестно, но вряд ли организаторы внесут кардинальные изменения.

Огни фейерверка будут видны далеко за пределами Дворцовой набережной, так что есть смысл занять одно из мест вдоль маршрута, которым обычно следует корабль.

Откуда лучше смотреть шоу Источник фото: © Валерий Леонидович / Фотобанк Лори

Если вы не оканчиваете школу в 2025 году, то можете посмотреть шоу с одной из альтернативных локаций. Вам подойдут

Биржевой и Благовещенский мост;

Биржевая площадь;

площадь академика Лихачёва;

набережная Лейтенанта Шмидта;

Университетская, Английская, Кутузовская, Петровская и Адмиралтейская набережные (оптимальный вариант — занять место у самого Адмиралтейства, но сюда лучше прийти за 2-3 часа).

На стрелке Васильевского острова и на берегу у Петропавловской крепости будет размещена аппаратура для шоу, так что они будут закрыты для прохода. Также организаторы перекроют акваторию перед Дворцовой набережной, поэтому покупать место на теплоходе, чтобы увидеть феерию, смысла нет. Не стоит пытаться посмотреть торжество и с крыш — доступ к ним будет закрыт.

Как вариант, можно попробовать забронировать квартиру, комнату или номер отеля, окна которых выходят на Неву, но такие варианты быстро разбираются или стоят немалых денег. То же самое касается панорамных ресторанов, расположенных в домах на набережных — столик на время проведения «Алых парусов» может обойтись вам очень недёшево. Источник фото: Maria Baranova / unsplash.com

С фестиваля будет вести прямую трансляцию 5-й канал, но именно вживую это зрелище запоминается на всю жизнь. Поэтому выходите пораньше, занимайте лучшие места и не забудьте захватить зонт! Кстати, опытные туристы берут с собой воду, перекус и складные стулья, учитывая, что на ногах придётся провести несколько часов.

«Алые паруса» — единственный в мире масштабный фестиваль, посвящённый выпускникам. И проводится он именно в то время, когда проходят знаменитые белые ночи, разводятся мосты и работают фонтаны. Так что если вы хотите получить максимум впечатлений от визита в Санкт-Петербург, стоит купить билеты на конец июня!

Екатерина Стрелкова

https://zoon.ru/article/prazdniki/alye_parusa_v_sankt_peterburge/