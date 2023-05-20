"Музыканты", они такие!

Черный флаг "Вагнера" на здании в освобождённой части Бахмута.

https://t.me/orchestra_w/6195

20 апреля Госдума приняла закон, который дает бойцам ЧВК статус «ветерана боевых действий». Также закон «О ветеранах» наделит соответствующим статусом участников конфликта в Украине 2014 года, а именно членов «вооруженных формирований и органов власти ЛДНР»

https://t.me/c/1801542020/4217

Известные представители ЧВК «Вагнер» удостоеные звания Героя России. - Евгений Викторович Пригожин, также является Героем ЛНР и ДНР.

- Андрей Трошев, глава лиги ветеранов боевых действий, также награжден двумя орденами Мужества, двумя орденами Красной Звезды, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Зомби, командир штурмового отряда, также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, пятью орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу».

- Ратибор, командир штурмового отряда, также является кавалером четырех орденов Мужества.

- Механ, командир штурмового отряда, также награжден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, четырьмя орденами Мужества.

- Лотос, один из руководителей ЧВК, также является Героем ЛНР и ДНР.

- Андрей Богатов, один из руководителей «Оркестра», также награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу».

- Алексей «Терек» Нагин, звание Героя России присвоено посмертно. Также был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу», кроме того посмертно удостоен Платиновой звезды героя ЧВК, а также звезды героя ЛНР.

https://t.me/ok_spn/24028

Только что пришла новость.

Согласно новому закону рассматриваемому в Государственной Думе, бойцы ЧВК получат статус ветерана боевых действий и будут иметь равные социальные льготы и права с ветеранами ВС РФ. Это же касается и добровольческих формирований. Это правильно - все вместе делают одно дело и подход должен быть равным.

https://t.me/boris_rozhin/83194

ВСУшники подорвали при отступлении Дом Культуры в Артемовске. Вероятно, вместе с частью боеприпасов, которые хранились в подвальных помещениях.

https://t.me/boris_rozhin/83263

Сотрудники «Оркестра» в Бахмуте.

https://t.me/ok_spn/24009

"Они бегут - мы их догоняем!"

Кадры огневой работы бойцов ЧВК "Вагнер", участвующих в операции по освобождению железнодорожного вокзала в Бахмуте. Парни работают из крупнокалиберного пулемета ДШК и гранатомета АГС.

https://t.me/orchestra_w/6181

Артемовск (Бахмут) Применены высокоточные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции (МПК) по позициям ВСУ.

https://t.me/dva_majors/13242

"Я не понимаю, чего они тут держатся. Мы все равно тут пройдем. Мы - "Вагнер", "Вагнер" - сила, у "Вагнера" нет препятствий на пути!"

Кадры огневой работы штурмовых подразделений "Оркестра", которые с флангов подбирались к зданию бывшей швейной фабрики им. 8 марта в Бахмуте. Здание фабрики не из маленьких, поэтому боевики превратили его в мощный укрепрайон, пользуясь удобной логистикой, подвалами. Подавляя противника огнем с двух сторон, "музыканты" смогли выбить украинцев с их позиций.

https://t.me/orchestra_w/6197

Боевая машина пехоты противника, чей экипаж действовал дерзко во время боев в центральной части Бахмута. Выезжали на передний край и пытались огнем из пушек подавить продвижение "музыкантов". Машина была уничтожена точным, прямым попаданием обычного 152 мм артиллерийского снаряда.

https://t.me/orchestra_w/6199

Еще одна коллекция сувенирной продукции. Бойцы "Оркестра" с давлением на западную часть Бахмута находят все больше интересных шевронов.

Даже был Нескоренi, или Непокоренный…

https://t.me/orchestra_w/6218

Кадр, где Вагнеровец бросает в сторону хохлов гранату

https://t.me/rosich_ru/40207

Бойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части АртемовскаВот тут можно посмотреть больше: https://riamediabank.ru/story/list_302217908/

Бойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска (Бахмута)

https://t.me/rosich_ru/40147

АРТЕМОВСК (БАХМУТ). НОВЫЕ НЮАНСЫ ВОЙНЫ. Шифер. Обычная искусственная черепица для покрытия крыш домов. Листами её накидывают на дорожки, чтоб она громко лопалась под ногами у тех, кто ночью попытается подойти к нашим рубежам без звука и незаметно. Своеобразная сигнализация. Ещё нюанс: игрушки-амулеты, всё чаще бойцы (ЧВК «Вагнер» и Минобороны) используют их в качестве предметов, приносящих удачу. Да-да, это мягкие игрушки, связанные или подаренные чужими или собственными детьми. Почти у каждого солдата или у сотрудника ЧВК есть такая игрушка, прикрепленная к задней части бронежилета. Вот этого мишку отдал 9-летний сын бойца. Мне это напомнило сюжет одной из моих самых любимых повестей о войне - «Вещи, которые они несли с собой», это история, написанная О’Брайном, об американской рейдовой роте, шагающей по вьетнамским тылам. Там солдаты использовали заячьи лапки. Наши носят с собой Чебурашек, бегемотиков и крысят. Но тут, на одной из позиций «Вагнера», я увидел украинскую мягкую игрушку: медведя с тепловизором и в американской форме.

Я поинтересовался у одного из вагнеровцев:

- игрушка - это оберег?

- оберег - это вот (показывает нательный крест), а это память о доме.

https://t.me/Sladkov_plus/7524

Наемники из каких стран воевали в Бахмуте Шевроны были сняты с погибштх наемников. Первыми под ударами вагнеров пал Иностранный легион (Франция). Они стояли на окраинах Бахмута и поэтгму полегли одними из первых.

Уже позднее попались американцы, итальянцы, шведы, немцы, грузины, канадцы. Собственно, весь спектр иностранных наемников представлен на шевронах.

https://t.me/riafan_everywhere/18006

Уничтоженный украинский HMMWV на одной из дорог ведущей из Бахмута

https://t.me/grey_zone/18354

На дорогах нашей необъятной!

https://t.me/rsotmdivision/6650

Использование ПТРК "Метис" во время боев за Бахмут.

https://t.me/orchestra_w/6245

"Женя очень - хороший психолог. Я назову вещи своими именами: он просто троллит Зеленского.

Упорство Зеленского, когда он бросает все новые и новые силы в абсолютно бесполезное дело защиты Бахмута - это моя гипотеза, у меня нет подтверждения - в какой-то степени ответ на троллинг Пригожина, который его прямо заставляет [думать], что Бахмут - это прямо сосредоточение всего". Депутат Сергей Миронов о Пригожине.

https://t.me/orchestra_w/6254

Уничтоженный БТР-4E на Артемовском направлении. Потери ВСУ в бронетехнике к западу от города продолжают нарастать. Как вследствие попыток контратак, так и вследствие поражения ЧВК "Вагнер" машин на дорогах через Красное и Хромово, а также в полях между ними. И это не говоря уже о последствиях ударов ВКС РФ по Краматорскую, Славянску, Константиновке, Часов Яру и т.д., где Артемовская группировка ВСУ также несет систематические потери в мат.части.

https://t.me/boris_rozhin/83540

Западная часть Артемовска. Вид с воздуха. Снято дроном ВСУ.

https://t.me/boris_rozhin/83546

Несмотря на боевые действия в Бахмуте все еще остается много мирных жителей, рассказывают бойцы ЧВК «Вагнер». Почти в каждом доме можно найти минимум двух-трех человек, а иногда выводить из опасных зон приходится целые семьи. Военкор Александр Яремчук пообщался с «музыкантами» и только что спасенными гражданскими. Они рассказали о процессе эвакуации и попытке украинских силовиков похитить ребенка.

https://t.me/riafan_everywhere/18027

Николай Песков (сын пресс-секретаря Путина) на фронте в составе ЧВК "Вагнер". Фото военкора Косарева

Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК «Вагнер», я знал уже давно. Руки постоянно тянулись рассказать про это всему свету, учитывая, какими помоями поливали его семью люди «с хорошими лицами» и другие недопредатели нашей страны.

Спасибо Евгению Пригожину, что обнародовал этот факт отдельно взятого сильного мужского поступка! Сегодня говорил с Николаем, и вот что он мне рассказал по поводу всей этой шумихи вокруг его имени:

«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК «Вагнер». Не сомневайтесь, правда и победа за нами!»

От себя добавлю, что за девять лет агрессии Украины против людей Донбасса Николай Песков был одним из самых активных моих соратников в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий! Спасибо тебе за всё, дорогой! И до скорой встречи!

https://t.me/corrkosarev/1018

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России, рассказал о своей службе в зоне СВО.

- Это была моя инициатива. И - абсолютно мое решение. Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть изначально. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас, о ЧВК «Вагнер». Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно с ними связаться. И он мне в этом помог.

- Цель какая была вот у вас лично?

- Поскольку вот это все началось, я посчитал, что должен был помочь всем, всем, кто там находился, кто там трудится сейчас. Я не мог сидеть в стороне и как бы смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда.

- А почему именно с «Вагнером», объясните?

- Вы знаете, когда я слышал про их подвиги в Сирии и в других местах, это для меня казалось каким-то фантастическим фильмом. А когда началась СВО, это стало реальностью. И я принял решение вступить в их ряды.

- А бывали случаи, когда вам было, хоть вы человек не новый в армии, - страшно?

- Слушайте, ну, конечно, конечно, разумеется. Я считаю, что, когда у солдата пропадает страх, ему надо оттуда валить. (Смеется). Было, ну, мне кажется, каждому солдату… И ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться.

Вы знаете, я могу сказать одно, что безумно горжусь своей семьей «Вагнер». И не только - вообще все, кто там сейчас находится, все ребята делают колоссальную работу. И, я думаю, что все поставленные задачи будут выполнены. Я в этом убежден.

- Вас чем-то наградили за это время?

- (отвечает неохотно) Наградили, да. Я получил медаль «За Отвагу»…

К слову, Николай является правнуком маршала Семена Будённого.

Можно прочесть полностью с ним интервью на КП: https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752637/

Кадры с освобожденных ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Бахмуте Кадры с освобожденных ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Бахмуте

https://t.me/riafan_everywhere/18046

Рядовой Жук. По следам «Зоны искупления» Пёс в составе танкового расчёта ЧВК «Вагнер». Его подобрали ещё в Попасной. Теперь охраняет экипаж под Артёмовском. Бежит за танком прямо до позиций, с которых работают по противнику. Жук - самый бесстрашный пёс из тех, что я видел. Пока танк прицеливается, он запрыгивает на броню и смотрит вдаль. Во время выстрела его подкидывает вверх, Жук спрыгивает, но потом снова забирается. Обратно едет уже на башне рядом с командиром. Три танкиста и собака в реальной жизни

https://t.me/andrey_yashchenko/112

Комментарии и аудиосообщения Пригожина идут без рассылки, но можно посмотреть их тут: И снова Пригожин на связи

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок