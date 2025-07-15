Сталин опять бежал из Вологды в 2025. Почитаем материалы суда

Исторический Сталин бежал из Вологодской ссылки дважды. Сначала, летом 1911 года, в столицу, Петербург. Был изловлен жандармами и водворён обратно. Второй раз бежал уже в конце февраля 1912 года и в Вологду уже не вернулся. Стоит ли удивляться, что памятник вождю продержался в музее «Вологодская ссылка» всего полгода?

Журналисты рассказывают кто во что горазд. Полез в первоисточники, на сайт Вологодского арбитражного суда. Яснее не стало.

Опубликованы в карточке дела определения суда, но ни изначального иска прокуратуры против Сталина, ни решения суда памятник снести полностью не показали. Только информация, что суд требования прокуратуры удовлетворил.

В официальных заявлениях чиновники говорят, что лично к Сталину никаких претензий не имеют. Тем более, что в советские годы рядом с этим самым музеем памятник вождю был. Всего-навсего восстановили исторический объект.

Нет, оказалось, памятник купили неправильно. Недостаточная конкуренция случилась на рынке памятников Сталину. Потому закупка у единственного поставщика – дело недопустимое.

В итоге суд постановил памятник из музея выкинуть и отдать предпринимательнице, которая его ставила. А с неё взыскать в пользу государства 10,5 миллионов рубликов, потраченных на памятник.

Куда будет потом девать памятник вождю товарищ Ложеницына никого не интересует. Как не интересует, кто же возместит ей десять миллионов, потраченных на отливку и установку памятника.

Тут впору встречный иск подавать. О том, как государство разоряет рискнувшую прикоснуться к Сталину предпринимательницу.

Как там писал дедушка Ленин – по форме правильно, а по существу издевательство. Должны ли контролироваться расходы государства – было бы неплохо. Хотя нынешняя система госзакупок выглядит местами как то самое издевательство.

Приходилось сталкиваться с торгами. Сугубо личное мнение – почти ничего не поменялось. Реальной конкуренции за государевы деньги не получилось.

Как обслуживали прикормленные фирмы, так и обслуживают. Как врали про откаты чиновникам, так и врут. Только что теперь бумажки о закупках прикладывают.

Ну и теперь стало можно некоторые конкурсы в открытом режиме смотреть. И ужасаться сколько стоит каждый гвоздь, если его не в магазине купить, а для государственных нужд в какой-нибудь детский садик. Иногда ощущение, что гвоздики там золотые или платиновые.

Но принцип-то правильный. Только какое отношение это имеет к памятнику? Ладно, можно провести конкурс между фирмами кто будет клумбу разбивать. Это я понимаю. Но памятник?

Расскажите, в каком магазине у нас большие памятники Сталину продаются? По какому базару с вождями погулять можно, прицениться?

Или у нас хотя бы десяток фирм наберётся, которые вот-вот готовы предложить новый памятник отлить? Ну чтобы можно было выбрать посталинистее.

Памятник Сталину в музее Вологодская ссылка

Глупость, конечно. Да, при советской власти тоже конкурсы были на памятники. Только не между фирмами, а между архитекторами. Между проектами.

И сражались условные Мухина с Вучетичем чем проект лучше. Так это не про деньги, это про искусство, архитектуру, про красоту.

Памятник-то штука индивидуальная. Делается конкретно под вологодский музей. Какой-такой конкуренции не хватило чиновникам? Его и закупили «у единственного поставщика», а как по-другому было можно?

Самое любопытное, что дальше-то по закону будет. Ну хорошо, памятник снесут и выкинут на дальний двор к предпринимательнице. Но губернатор Филимонов-то обещает, что памятнику быть, что фантазии это.

Только как быть? Объявят новый конкурс на изготовление памятника? Снова купят у Ложеницыной, только дешевле? Или какая-то другая фирма со своим памятником придёт и победит? Безумие какое-то.

Ещё и каких-то буйных граждан собрали. Которые, якобы, подписали обращение о сносе памятника. Мол, так страдаем, кушать не можем, так мозолит глаза кровавый тиран, что сил нет!

Так что тут не только в нарушении порядка закупок дело. Чиновники, можно сказать, навстречу просьбам трудящихся идут. Как шутили раньше «По просьбе и от имени народа опять подорожала колбаса».

В целом, противная возня. Увы, мало чем славится сегодня Вологда. По крайней мере, от журналистов про нее лет десять никто не слыхивал. А вот памятником вождю прославились, что не побоялись, что восстановил историческую справедливость.

Теперь вот прославились «наоборот». Сто лет назад сбежал от них товарищ Сталин два раза. Теперь вот памятник сбегает. Чем гордиться будете? Маслом?

https://dzen.ru/a/aG_VwsdRvU0_wt-y

1949 Сталину слава (ВИА Мемуаристки) - слушать

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