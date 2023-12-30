Немного новогоднего настроения...

От автора: «Поехав в очередной раз к родителям, нашла в шкафу эти милые коробочки с елочными стеклянными игрушками.»
Посмотрите, какие игрушки выпускались в 50-60-х годах, и которыми наши бабушки и дедушки украшали елочки. Помню, кстати, что и сама елочка где-то была, но найти ее сразу не смогла. Небольшая, из пластмассы, см 20-30 высотой, ставила ее бабушка на журнальный столик.
Размер игрушек не больше 1 см
Обратите внимание — номер телефона еще с буквой!
Штамп ОТК. 17 рублей в 1958 году — это сколько ????
Картонная коробка из-под шоколадных конфет. В таких бабушка (блокадница) всегда что-то хранила…
Вместе с овощами и сосульками есть фигурки людей, в оранжевом — гусляр к примеру.
Еще одна коробка из-под конфет.
Размер чайничков — не более 1,5 см. Ручка тонкая, хрупкая… Как сохранилось, не ведаю…
Тоже конфетки были)
А здесь — гирлянды, стеклянные и бумажные, и верхушка на елку… Диаметр коробки — см 15-17
А это Снегурочка… С муфтой… Одежда напоминает папье-маше, личико расписано вручную… В руках держит кусочек мха кстати. У кого были подобные, кто вспомнит?
Ну и с наступающим Новым годом всех, всем добра и всего наилучшего!
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