Немного новогоднего настроения...

От автора: «Поехав в очередной раз к родителям, нашла в шкафу эти милые коробочки с елочными стеклянными игрушками.»

Посмотрите, какие игрушки выпускались в 50-60-х годах, и которыми наши бабушки и дедушки украшали елочки. Помню, кстати, что и сама елочка где-то была, но найти ее сразу не смогла. Небольшая, из пластмассы, см 20-30 высотой, ставила ее бабушка на журнальный столик.

Размер игрушек не больше 1 см

Обратите внимание — номер телефона еще с буквой!

Штамп ОТК. 17 рублей в 1958 году — это сколько ????

Картонная коробка из-под шоколадных конфет. В таких бабушка (блокадница) всегда что-то хранила…



Вместе с овощами и сосульками есть фигурки людей, в оранжевом — гусляр к примеру.



Еще одна коробка из-под конфет.

Размер чайничков — не более 1,5 см. Ручка тонкая, хрупкая… Как сохранилось, не ведаю…

Тоже конфетки были)

А здесь — гирлянды, стеклянные и бумажные, и верхушка на елку… Диаметр коробки — см 15-17



А это Снегурочка… С муфтой… Одежда напоминает папье-маше, личико расписано вручную… В руках держит кусочек мха кстати. У кого были подобные, кто вспомнит?

Ну и с наступающим Новым годом всех, всем добра и всего наилучшего!

Интересный сувенир - металлическая ёлочка- подсвечник с колокольчиками. Когда свечи загорались, то от их тепла макушка ёлочки начиналась крутиться, а подвешенные стержни ударялись о звоночки, издавая металлическое звучание.