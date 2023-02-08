Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.24

Вадима просили сделать портрет Теплинского Михаила. Теплинский Михаил Юрьевич родился 9 января 1969 года в городе Моспино Донецкой области Украинской ССР (ныне – Украины). В 1987 году окончил среднюю школу.



В Советской Армии с августа 1987 года. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (город Тула), командовал парашютно-десантным разведывательным взводом и разведывательной ротой 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. В 1992-1993 годах принимал участие в ликвидации вооружённого конфликта в Приднестровье.



С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях первой чеченской войны. В трагический день 1 января 1995 года во главе группы разведчиков пробрался в центр Грозного, в район железнодорожного вокзала, где ещё горела боевая техника погибших частей 131-й Майкопской мотострелковой бригады. Он выявил здание, возвышавшееся над окружающим микрорайоном и зданиями вокзала и таможни. Овладение этим зданием позволяло контролировать весь район. Незаметно проникнув в здание, десантники бесшумно уничтожили находившуюся в нём группу боевиков, в том числе двух гранатомётчиков и одного снайпера.



Через несколько часов первая большая группа дудаевцев (12 человек), разгуливавшая в упоении от одержанной победы, полегла под шквальным огнём десантников. Все попытки врага отбить здание завершались только новыми потерями нападавших. Несколько суток рота М.Ю.Теплинского успешно отражала атаки врага, причём часть времени ‒ в условиях полного окружения. Всего при обороне здания десантники уничтожили 44 боевика. Мужественная оборона десантников позволила удержать прилегающий район Грозного под контролем российских войск. Отсюда началась операция по освобождению города. Когда подчинённые М.Ю.Теплинского вышли к своим, среди них не оказалось ни одного погибшего, только пятеро бойцов получили ранения.



Отличился в дальнейших боях при форсировании реки Сунжи. При обходе постов на занятом плацдарме с одним из сержантов своей роты внезапно столкнулся с 10 боевиками. В скоротечной схватке М.Ю.Теплинский и сержант уничтожили 5 боевиков. Затем с прибывшим подкреплением командир разведывательной роты прочесал местность. При этом была выявлена ещё одна группа противника, из состава которой на месте уничтожены 12 боевиков. За период боевых действий на личном боевом счету М.Ю.Теплинского было около 30 уничтоженных боевиков. Ещё находясь в Чеченской Республике, получил повышение в звании и должности: он стал капитаном и начальником разведки парашютно-десантного полка.



Указом Президента Российской Федерации № 231 от 1 марта 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старшему лейтенанту Теплинскому Михаилу Юрьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».



В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации. С 1999 года командовал парашютно-десантным батальоном. Воевал на второй чеченской войне. Переведён в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (город Псков), там был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного полка. В октябре 2002 года был назначен заместителем командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а с 2003 года был её начальником штаба.



В 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В июне 2007 года назначен начальником 212-го гвардейского Венского орденов Кутузова и Суворова окружного учебного центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И.Н.Руссиянова (Сибирский военный округ, Читинская область). С июня 2009 года ‒ начальник штаба 20-й общевойсковой армии Московского (с 2010 года ‒ Центрального) военного округа. С февраля 2013 года ‒ командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа (город Улан-Удэ).



С 2015 года служил в Южном военном округе. С марта 2017 по апрель 2019 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (штаб – в городе Ростов-на-Дону). С апреля 2019 по июнь 2022 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (штаб – в городе Екатеринбург).



С 16 июня 2022 года – командующий Воздушно-десантными войсками.

Воинские звания:

генерал-майор (13.12.2012);

генерал-лейтенант (13.12.2014);

генерал-полковник (08.12.2021).



Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (2022), «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2019), Кутузова (2016), Мужества (7.04.2001), медалями, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени и 2-й степени с мечами (28.06.2000), медалью «За отвагу» (18.08.1993).

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6961

На Украине погиб офицер из Екатеринбурга Сергей Кононов (Рус). Об этом сообщил председатель свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. Информация о гибели Руса появилась еще несколько дней назад, но я не хотел верить – ждал уточнений. К сожалению, все подтвердилось.

Высшую награду Сирийской Арабской республики Рус получил из рук президента Асада. Фото: из архива Сергея Кононова.

Рус – кадровый офицер запаса. В 2014-м он добровольцем поехал в Донбасс, участвовал в боях за 32-й блокпост, командовал минометным подразделением разведки. В 2015 был командиром «уральской роты спецназа», воевавшей в бригаде «Призрак» у Мозгового, затем – в ДНР. Впоследствии в составе ЧВК Вагнера воевал в Сирии и Ливии — брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию, Алеппо и Даръа. Всего у него было четыре командировки в Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию. Высшую награду Сирийской Арабской республики получал из рук лично президента Асада. Весной Сергей прислал мне снимок с боевых. Фото: из личного архива Сергея Кононова.

Последний раз мы списывались с Русом в апреле этого года: Сергей сообщал, что был под Киевом, затем его перебросили под Харьков. По словам Ефимова, три месяца назад Кононова зачислили в кадровый состав и назначили командиром роты ССО (сил специальной операции) 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ. На базе этой роты был сформирован батальон, командиром которого 18 июля был назначен Кононов (этим же приказом его восстановили в офицерском звании). Погиб Сергей возле миномета. «Он был артиллерист от бога: очень хорошо рассчитывал траектории, - говорит Ефимов. – И обожал минометы. Умел стрелять даже без подставки – из-под локтя. Например, так в 2014 он подбил вражеский «Буцефал» (польский БТР)».

Есть две версии гибели Руса. По одной, произошел самоподрыв миномета. Сергей стоял ближе всех к нему и закрыл собой товарищей. По второй (ее рассказал его близкий друг), позицию минометчиков атаковал дрон-камикадзе. Я склонен доверять ей: враги давно охотились за Русом.

Осколок попал в сердце, он скончался на месте. Прощание с Сергеем состоится в 12 часов 29 июля в ритуальном зале Дома офицеров в Екатеринбурге, после чего тело Кононова кремируют. Сейчас решается вопрос о выделении места на Аллее славы на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

https://vk.com/@-203491896-oficer-iz-ekaterinburga-pogib-v-donbasse

Вадим Рожков погиб 02.01.2023 г. от осколочного ранения в голову в ожесточенном бою в г. Кременная, Луганская область. Служил в составе десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ. Награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен 13.01.2023 г.

Любимый сын и брат, друг, близкий человек – Вадим отдал жизнь за то, во что верил. В воспоминаниях останется добрым, жизнерадостным, славным парнем. Всегда старался всем помогать, чем мог. Всё, за что брался, делал на совесть. Искренне радовался самым простым вещам. Стойко переносил все неприятности и старался двигаться вперед. Был открыт и добр к людям, прощал тех, кто даже недостоин. Вадим, ты навсегда останешься в наших сердцах, мы тобой гордимся. Добрая память о тебе будет вечной. Покойся с миром в Царствии Небесном!

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

https://zpobeda.ru/vadim-rozhkov/

В пермском Доме офицеров простились с десантником Вадимом Рожковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Военнослужащий 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ был старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Проводить воина в последний путь пришли его близкие и друзья, боевые товарищи, представители ветеранских и общественных организаций, передает корреспондент URA.RU.

«К сожалению, еще один наш боевой товарищ погиб, защищая теперь южные рубежи нашей Родины, наших собратьев в Донбассе, Луганске, Харькове. Вечная память герою. Пока он в нашей памяти, он для нас будет жить», — сказал на церемонии прощания один из представителей «Боевого братства».

Вадим Рожков погиб 2 января. За проявленное в ходе выполнения боевых задач мужество военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.

https://ura.news/news/1052618058

В Самарской области простились еще с одним погибшим в спецоперации на Украине солдатом. 27-летнего Дениса Хохлова проводили в последний путь в родном селе Жемковка Сызранской области.

- В свои 27 лет Денис Вячеславович отдал свою жизнь за наше мирное небо. Он настоящий герой. Денис Вячеславович погиб за то, во что верил и прославил форму, которую носил. Его мужество – немой свидетель того, какой сильной личностью он был, - говорится в официальном сообщении.

Проводить в последний путь Дениса Хохлова пришли родные, друзья, одноклассники и все односельчане. Дениса Вячеславовича вспоминают как человека открытого, неравнодушного, всегда готового активно участвовать в жизни школы и села, первого во всех конкурсах и соревнованиях. Редакция КП-Самара также выражает соболезнования родителям, потерявшим старшего сына. Но они могут гордиться тем, что воспитали его как настоящего патриота.

https://www.samara.kp.ru/online/news/4739930/

Богородчанин Василий Солак погиб на Украине 8 мая в ходе специальной военной операции. Ему было 26 лет. Об этом сообщили родственники погибшего в соцсетях, также информация появилась на странице богородской школы № 3, которую погибший оканчивал.

Василий Солак был выпускником Рязанского десантного училища имени В. Ф. Маргелова. После его окончания проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения. Активно занимался спортом.

— Вася — из Богородска. Узнал его, занимаясь в клубе тайского бокса «Ермак», когда был он маленьким, худеньким мальчишкой. Рос на глазах. Добрый, веселый, с сильным характером и силой воли, — рассказал NN.RU знакомый погибшего Алексей Фролов. — Точно знаю, что выиграл чемпионат России по кикбоксингу, представляя училище. Все помнят и знают его как отличного друга, сына, спортсмена, воина!

Как сообщили близкие в соцсетях, прощание с Василием Солаком состоялось, 15 мая, в городском Доме культуры

https://www.nn.ru/text/gorod/2022/05/14/71330369/

Мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации на Украине Василию Солаку открыли в Богородске 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Памятный знак установили на фасаде детско-юношеского центра «Спартак", где Василий занимался с 2005 по 2016 год в секции тайского бокса.

Василий Солак был не только мужественным командиром, отважным воином, но и успешным спортсменом,- отметили участники памятного митинга.

https://www.vgoroden.ru/novosti/memorialnuyu-dosku-pogibshem... На спецоперации погиб известный поисковик Антон Федосеев из Ленобласти

Погибший на спецоперации солдат из Ленобласти оказался известным поисковиком Рядовой Антон Федосеев из Ленобласти погиб героем на спецоперации на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН / СОЦСЕТИ Ленобласть простилась еще с одним юношей, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 19 мая на боевом задании не стало 21-летнего Антона Федосеева. Как рассказали «КП-Петербург» близкие знакомые молодого человека, парень раньше был волонтером и раскапывал останки погибших красноармейцев. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось долгое время пробиваться на службу в армию.

Антон родился в деревне Большой Сабск в Волосовском районе. Он из многодетной семьи – рос с двумя братьями и сестрой. По словам руководителя местного волонтерского корпуса Натальи Коробач, мальчик с детства был активным и доброжелательным. Антон с детства был волонтером и участвовал во всех активностях в школе и Доме культуры. Фото: СОЦСЕТИ - Антон участвовал во всех мероприятиях, любил туристические слеты. Очень добрый, всегда предлагал помощь. Перед началом учебы он еще детсадовцем прибегал по утрам к дверям школы, настолько ему хотелось уже пойти учиться. Был впереди всех, - вспоминает Наталья. В администрации Сабского сельского поселения рассказывают, что юноша хорошо учился в школе, играл в КВН, а еще параллельно бегал в местный Дом культуры, где участвовал в театральных постановках. Увлекался и спортом – обожал футбол. Ко Дню защитника Отечества и 9 мая Антон всегда вызывался помочь с организацией и проведением траурно-торжественных мероприятий. Пожалуй, самую благородную работу юноша выполнял в поисковом отряде «Авангард». Антон помогал раскапывать останки красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне. По словам главы отряда Ларисы Фетисовой, Антон брался за любую работу и стоял в почетном карауле. Антон потратил не один месяц чтобы его допустили на службу в армию. Фото: СОЦСЕТИ - Я хорошо знала Антона со школы, родители его отпускали на раскопки. Вместе с ним мы поднимали погибших, встречали родственников, отдавали вещи бойцов. Для этого нужно обладать сильным духом, мужеством. Как-то раз мы нашли дочку погибшего летчика, она из Украины к нам приезжала на открытие памятного знака. Так она потом год за годом возвращалась к нам на 9 мая и всегда спрашивала: «Как там Антошка?», он ей очень запомнился своей отзывчивостью, - вспоминает Лариса Фетисова. «Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБЬЮСЬ В АРМИЮ» После школы Антон поступил в Бегуницкий агротехнологический техникум по соседству, отучился на техника-механика. Но тяготел парень к армии, поскольку не первый год увлекался военной тематикой. Пробиться даже на срочную службу было непросто из-за негодности по здоровью. У мальчика была врожденная патология.

- Очень замечательный ребенок был, тактичный, внимательный, инициативный. Принимал участие во всех мероприятиях, которые мы проводили в общежитии. Старался помогать детям, – говорит воспитатель общежития при техникуме Светлана Андреева. – Несмотря на свою патологию, сложную жизнь, он не потерял ни чувство юмора, ни доброту. Очень хорошим был. Его не хотели брать в армию, но он добивался. Мы очень много об этом разговаривали. Он твердил, что обязательно пробьется. Так и случилось. После срочной службы в армии Антон сразу остался на контракт. По словам знакомых, он был рядовым, но в силу опыта командовал и подсказывал военнослужащим. В спецоперации был на передовой, от боя не отлынивал. Погиб юноша 19 мая. По официальным данным – во время боевого задания. Проститься с военнослужащим пришли много родных, друзей и военных. В память о бойце прозвучал оркестр. Как сообщили «КП-Петербург» люди, пришедшие на похороны, сильнее всего горем была убита племянница Антона, с которой он часто играл и возился в детстве. Братья и сестры не нашли сил на общение с журналистами.

Рядового Антона Федосеева посмертно наградили орденом Мужества.

https://www.spb.kp.ru/daily/27397/4593447/ В Свердловской области разгорелся скандал после прощания с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на спецоперации. Родители Ивана Савкина хотели похоронить сына в Камышловском районе, где он родился, окончил начальную школу, а потом отбывал наказание за кражу. Но, по словам мамы погибшего, чиновники отказались выделить для траурной церемонии местный Дом культуры.

— Гроб моего сына доставили в Восточное сельское поселение по месту его регистрации. Мы планировали там же устроить прощание. Но в администрации нам категорически отказали в помощи. На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк», — поделилась мама погибшего. — Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать Родину. Мы наняли ритуальную службу, перевезли тело в Пышминский район, где я живу. Здесь организовали прощание. Глава Восточного сельского поселения Николай Журский заявил E1.RU, что лично к нему родственники с такой просьбой не обращались. Администрация готовилась к похоронам бойца, пока не выяснилось, что с ним уже простились в другом районе.

— Они обратились к моему заместителю по поводу захоронения, он сказал: пожалуйста, хороните. Никаких дат не обговаривали, а потом они пропали. Я вчера звонил его бабушке, принес ей соболезнования, — рассказал Николай Журский. — Он участник ЧВК, погиб на спецоперации. Такие люди — они все герои для нас. Наша задача — достойно проводить их в последний путь. По словам мамы бойца, на похоронах сына не было военного караула и оружейного салюта. Родственники Ивана Савкина намерены жаловаться на сельских чиновников в Камышловскую администрацию. Нашей редакции там рассказали, что не в курсе конфликта.

— Если действительно отказали, то с этим, конечно, нужно разбираться. Но не верится, что так могли поступить. Скорее всего, просто возникло какое-то непонимание между родственниками и администрацией, — рассказал управляющий делами Камышловского муниципального района.

https://www.e1.ru/text/politics/2023/01/20/71990756/?from=ya...

Пресс-служба опубликовала заявление Евгения Викторовича:

«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО.

Для информации публикую донесение командира штурмового отряда по поводу гибели бойца Савкина».

https://t.me/concordgroup_official/309

После общественного резонанса и заявления Евгения Пригожина глава села лично пришел к родителям погибшего и извинился.

В ходе проведения СВО на Украине погиб Александр Корепанов, житель Игринского района Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ЧП ДТП Ижевск Удмуртия.

В ходе проведения СВО на Украине погиб Александр Корепанов, житель Игринского района Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ЧП ДТП Ижевск Удмуртия.

20 января 2023 года стало известно о его гибели во время проведения специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что Александр Корепанов являлся бойцом частной военной компании «Вагнер».

https://www.d-kvadrat.ru/novosti/23965 Александр Корепанов, житель деревни Беляевское Игринского района Удмуртии, родился 14 июля 1988 года.20 января 2023 года стало известно о его гибели во время проведения специальной военной операции на территории Украины.Сообщается, что Александр Корепанов являлся бойцом частной военной компании «Вагнер». В Бурятии простятся с погибшим на СВО контрактником.

- У Цыдена остались мама, брат, жена и дочь. Не передать словами всю боль и горечь близких от утраты родного человека. Мы всегда будем помнить Цыдена Золтоевича – воина, беззаветно и с честью исполнившего свой гражданский долг, защищавшего национальную безопасность России. Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах! – сообщает чат «Хоринск-инфо.24/7».

https://www.infpol.ru/250045-v-buryatii-prostyatsya-s-pogibs... Ефрейтор Цыден Пахалов из Хоринского района Бурятии посмертно награждён Орденом Мужества. Также воин награждался медалью Суворова, сообщает 20 января ВК-паблик «Мемориал военным из Бурятии».

Цыден Золтоевич Пахалов родился 14 сентября 1999 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. Окончил 11 классов Тэгдинской СОШ, с 2017 года учился в технологическом колледже ВСГУТУ на техника-спасателя. В 2020 году, отучившись два курса, был призван на срочную службу, которую проходил в отдельной десантно-штурмовой бригаде, вскоре подписал контракт.

Был участником боевых действий в Сирии. В спецоперации на Украине участвовал с первых её дней, служил в должности старшего стрелка-сапёра. Погиб 24 июня 2022 года в ходе неравного боя с необандеровцами.

«Мы всегда будем помнить Цыдена Золтоевича – воина, беззаветно и с честью исполнившего свой гражданский долг, защищавшего национальную безопасность России. Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах!», - пишет «Мемориал военным из Бурятии».

Траурная церемония состоялась 23 января в 12:00 на главной площади села Тэгда. «МК в Бурятии» выражает соболезнования родном и близким Цыдена Пахалова. Вечная память герою!

https://vk.com/wall-151164596_38297

Еще в марте 2014 года Александр Скляр выступил в благотворительном концерте в Севастополе в поддержку референдума о статусе Крыма в рамках акции «Солдатское сердце». По приглашению Захара Прилепина дал несколько концертов для мирных жителей и участников военных формирований в Луганске в октябре 2014 года.

В 2022 году поддержал проведение спецоперации на территории Украины по освобождению русских людей от нацизма. 23 сентября 2022 года выступил на концерте «Своих не бросаем», организованном ОНФ и посвящённом референдумам о присоединении к России освобожденных от нацизма бывших территорий территорий Украины. 7 января 2023 года был внесён в санкционный список Украины.

Данил Захаров… С фотографии смотрит красивый, мужественный парень в военной форме. Он носил ее два года – со дня призыва и до последнего дня своей жизни, которая оборвалась 12 июня 2022 года во время выполнения специальной операции на территории ЛНР и ДНР в районе населенного пункта Малая Камышеваха.

(Из документа Министерства обороны Российской Федерации)

«Подразделение, в котором Данил проходил службу, вступило в бой с превосходящими силами противника. Подразделение Данила доблестно и самоотверженно вело бой с неприятелем, не давая возможности противнику перегруппироваться. Проявляя истинное мужество и героизм, подразделение отразило несколько контратак противника, но в ходе ожесточенных боев под натиском превосходящих сил противника подразделение начало отход на исходный рубеж с целью перегруппировки. В ходе отступления Данил получил ранение, но продолжил вести бой, прикрывая отход своих сослуживцев. Подразделение Данила отступило на исходный рубеж, но сам он при отходе попал под минометный обстрел. Он выполнил свою боевую задачу, но, к сожалению, получил минно-взрывные ранения несовместимые с жизнью.

Данил геройски погиб в ходе ведения боя. Он ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей.

Ваш сын всегда был верен Военной присяге, образцово исполнял обязанности военной службы и изучал воинское искусство.

За проявленные отвагу и смелость в ходе проведения специальной военной операции ефрейтор Захаров Данил Андреевич представлен к государственной награде «Орден Мужеств».

Нам бы хотелось найти слова, чтобы хоть как-то облегчить Вашу боль, но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Примите самые искренние соболезнования.

Ваш сын навсегда будет зачислен в списки личного состава воинской части как герой».

http://ognitgl.ru/node/777



27 октября в военно-патриотическом клубе «Пересвет Коломна» состоялся памятный вечер, посвященный погибшему во время проведения СВО старшему лейтенанту Вадиму Прошину. Ему было всего лишь 24 года. После окончания школы в Коломне Вадим поступил Рязанское военное воздушно-десантную командную дивизию, после окончания которой был направлен в 7-ую десантно-штурмовую (горную) дивизию ВДВ в Новороссийске. Жизненный путь гвардии старшего лейтенанта Вадима Прошина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции на Украине, скрин страницы ВК

Вадим Сергеевич Прошин принимал участие в СВО с февраля 2022 года, сказано в памятном плакате, фотография которого выложена в группе ВК коломенского «Пересвета». «Земной путь Вадима прервал натовский снаряд», — написано на плакате. Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Мужества». Он погиб в бою 17 сентября 2022 года

17 сентября 2022 года там, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, наш товарищ офицер-десантник Вадим Прошин.

https://www.ozery.info/articles/novosti/kak_minimum_troje_zh...

"Вадим пришёл в ВПК «Пересвет» в 2011 году и за 4 года обучения показал отличные успехи в военно-спортивной подготовке, проявил себя ответственным и дисциплинированным курсантом, надежным товарищем. Участвовал в походах и полевых сборах клуба, был капитаном команды «Пересвет» на различных соревнованиях, а в 2013 году был удостоен высшего курсантского звания в клубе – «Витязь Родины».

Вадим вырос в дружной православной семье, с детства посещал храм, помогал реставраторам, был алтарником.

По окончании школы Вадим решил посвятить себя воинскому служению, с отличием закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище и был направлен в 7-ю Десантно-штурмовую (горную) дивизию ВДВ в г.Новороссийске.

С февраля 2022 года старший лейтенант В.Прошин – на фронте, со своими боевыми товарищами умело и храбро выполнял свой воинский долг и исполнил его до конца – положил душу за други своя.

Земной путь Вадима оборвал натовский снаряд, но мы верим, что его светлую душу принял Господь в Небесных Чертогах, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но Жизнь Бесконечная" - написано в сообществе ВК Пересвет Коломна.

https://vk.com/wall-41535239_895



17 Января 2023г родные, близкие и жители с.Размахнино проводили в последний путь своего земляка Гапонова Евгения Олеговича 29.01.1998г.р.

Евгений родился и вырос в нашем селе, окончил МОУ Размахнинскую СОШ, прошёл обучение в Шилкинском училище по специальности помошник машиниста, служил в рядах Российской армии, остался служить по контракту в г.Алейске Алтайского края. С февраля 2022г участвовал в специальной военной операции и 21.12.22г погиб при выполнении боевой задачи.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-gaponov/



19 сентября в Рязани простились с погибшим на Украине подполковником 137-го рязанского полка ВДВ Павлом Кривовым. Комбата не стало во время последних сентябрьских боев под Изюмом. В социальных сетях бойцы обмениваются воспоминаниями о командире, под руководством которого им когда-то приходилось служить – когда он был еще старшим лейтенантом, капитаном, майором.

Кривов был не просто офицером-десантником, но и высококвалифицированным военным специалистом, автором серьезных научных работ. Например, одна из них есть в открытом доступе в интернет-версии журнала «Научный резерв» за 2019 год. В статье речь идет о десантировании различной техники, в том числе мотовездеходов. Эта работа важна не только для армии, но и для гражданских спасателей во время стихийных бедствий.

В Харьковской области подполковник командовал батальонной тактической группой рязанских десантников. Он погиб 9 сентября, когда из Изюма передислоцировались несколько тысяч военнослужащих разных частей. На следующий день в город вошли украинские подразделения.

В последний путь офицера проводили с соблюдением всех воинских почестей. В церемонии прощания приняли участие представители власти и военного гарнизона, десантники, священник епархии, родные и близкие Павла Кривова.

https://novgaz-rzn.ru/nomer22092022_35/6240.html

В группе ВК ☆ВДВ☆Армия России☆ :

Здравствуйте, уважаемая администрация группы и её читатели!

Обращаюсь к Вам с просьбой для распространении информации о ходатайстве для присвоения звания посмертно (Героя Российской Федерации) о погибшем Герое десантнике 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка.

Подполковник, командир батальона Кривов Павел Викторович погиб смертью храбрых 9 сентября в ходе наступательных действий нацистов на Харьковском направлении под Балаклеей, защищав свои рубежи со своими подчиненными до конца. Павел Викторович дважды возвращался на фронт после ранений, у него остались четверо детей. Орден мужества который был присвоен посмертно, он должен был получить еще при жизни за свои действия как при мирной жизни так и на фронте. Комбат, а проще «Батя» как его всегда считали все поколения солдат которые с ним проходили службу. Для него все были как дети, за которых он нёс ответственность, многие поколения годами поддерживали с ним связь, большинство приезжало в полк из разных уголков России чтобы повидаться именно с гвардии подполковником. Он отдавал службе всего себя, никогда не выслуживался перед руководством, могу долго перечислять каким он был человеком, но обойдемся парой слов.. Был порядочным и настоящим офицером. Через полк, а точнее через ком.полка тяжело будет добиться ходатайства о присвоении золотой звезды т.к насколько мне известно командир занимается переводом. Прошу передать огласке и если кто сможет направить письма на имена Губернатора Рязанской области и администрации Президента, будем очень признательны. Чем нас больше , тем быстрее будет результат. Надеюсь мы добьемся своего. Спасибо братья и сёстры!

В итоге была подписана петиция. На утро 22 октября ее подписали более 1000 человек.

В бою под Херсоном погиб выпускник воронежского ГАУ имени императора Петра I Роман Морозов, сообщили в пресс-службе вуза.

Роман Морозов родился в Воронеже 5 сентября 1987 года. В 2004 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 46, где показал особые успехи в изучении физкультуры.

В 2009 году окончил Воронежский ГАУ. Учился на профессионально-педагогическом факультете и получил специальность «Профессиональное обучение (агроинженерия)». Роман посещал спортивные секции университета и участвовал в соревнованиях.

Проходил срочную службу в учебном центре Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В 2014 году пошел добровольцем на Донбасс, где получил нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Позже подписал контракт и уехал служить в Крым в воздушно-десантные войска Российской Федерации. В 2021 году участвовал в военной операции в Сирии.

Погиб 9 июля 2022 года под Херсоном в звании заместитель командира взвода – командир отделения роты глубинной разведки, сержант.

Коллектив Воронежского ГАУ выражает соболезнования родным и близким военного.

https://vrn.aif.ru/incidents/details/vypusknik_voronezhskogo...

О гибели героя сообщили и Воронежские Новости https://voronezhnews.ru/fn_1084005.html

Герой Спецоперации Никита Соломин. Вырос в Швейцарии. Говорил на немецком языке без акцента, имел швейцарский менталитет, но всегда подчёркивал, что русский. На Донбассе пробыл 2 года. Потом отправился в Сирию.

Погиб под завалами из-за арт-обстрелов в начале апреля в боях за Попасную. Это было одно из самых тяжёлых сражений за всю историю Спецоперации. Реальная мясорубка. Всех участников наградили орденами Мужества.

https://zpobeda.ru/nikita-solomin/

Более подробная статья вышла на портале Оренбурга.

Никита Александрович Соломин родился 21 ноября 1989 года в Орске. Его воспитывали мама, бабушка и дедушка. Он единственный ребенок в семье.

Когда ему было 10 лет, он вместе с матерью переехал в Европу, в Швейцарию. Получил хорошее образование, обрёл профессию работал поваром в элитных европейских ресторанах. Карьера и достаток у парня были под рукой. Но его размеренная жизнь прекратилась, когда он узнал о событиях, которые происходили ДНР и ЛНР в 2014 году. Никита твердо решил защищать мирных жителей.

В 2015 году 26-летний Соломин приехал добровольцем на Донбасс, не променяв стабильную жизнь в Европе на свои убеждения. Он всем сердцем мечтал, что ДНР и ЛНР признают независимыми, и там прекратятся смерти ни в чем не повинного населения. Летом того же года «Винни» (позывной Никиты) в сражениях за поселок Широкино получил серьезное осколочное ранение головы и руки. Лечился в госпитале в Санкт-Петербурге.

После того, как Соломин восстановился после ранения, в его жизнь пришла любовь. Парень познакомился с Александрой Себяниной из города Далматово Курганской области. Девушка волонтер: она с того же 2015 года оказывает помощь бойцам, которые отстаивали в Донецке и Луганске право жить, гордиться своей культурой и разговаривать на родном русском языке.

- Мы познакомились в социальных сетях через общих друзей. Он сразу же показался мне открытым человеком, веселым, постоянно шутил Импонировал своей педантичностью, аккуратностью, вежливостью. Мы часто говорили с ним о жизни и смерти, о цели в жизни, о выборе пути, - рассказала корреспондентам Orenday Александра.

В 2016 году он впервые приехал к Александре, они начали встречаться. Никита устроился поваром в один из ресторанов горнолыжного курорта «Роза Хутор». Но дух воина внутри него был сильнее, чем тяга к мирной жизни. Это стало причиной расставания с любимой, но они по-прежнему общались, остались близки.

- Я умоляла, просила, угрожала, чтобы он не возвращался в ад, из которого я его с таким трудом выцарапала. А потом просто ждала Просила звонить и писать. Я хотела верить, что не буду стоять на пронизывающем ветру в ожидании его тела, что не буду слышать слова «Прими, Господи, душу новопреставленного раба твоего воина Никиты». Я бы многое отдала за это... - признается Саша.

С момента расставания в 2016 году Никита и Саша больше не виделись. Но всегда были на связи и делились друг с другом переживаниями 22 февраля 2022 года, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Никита позвонил Александре и сказал, что весь путь, ради которого он живет, пройден не зря. И отправился в Луганск.

15 апреля Никиты Соломина не стало. Он трагически погиб, освобождая город Попасная в ЛНР. Ему было 32 года. Александра Себянина узнала о его гибели лишь 20 мая

- О его смерти мне сообщил общий друг. Это было сильнейшим ударом... Мы понимали, что он постоянно рискует своей жизнью, но, Никита всегда говорил, что смерть обходит его стороной. Я не знаю, как осознать, что его больше никогда не будет. Что он не будет смеяться в трубку, не будет ругаться, что я снова поперлась в зону боевых действий... Забыть его невозможно. У него была удивительная жизнь и невероятная судьба. Он был светом который связал воедино всех его близких. Он изменил наши жизни И он всегда останется с нами, потому что любовь сильнее смерти. Мы любили и любим его. И будем жить, и идти вперед ради памяти о нем, - с горечью говорит бывшая девушка Никиты

Через полторы недели после скорбного известия рядового-гранатометчика девятого попка из Широкино Никиту Соломина предали земле в городе Далматово. Такое решение Александра с Никитой совместно приняли около года назад: он хотел, чтобы ого похоронили именно в Курганской области, чтобы у нее была возможность приходить на его могилу. Сейчас у Саши есть муж, он в курсе всей ситуации и поддерживает ее.

- На прощание приехали многочисленные друзья из Санкт-Петербурга, Горловки (ДНР - прим. ред.), Адлера, Сочи. Приезжала нынешняя девушка из Челябинска. Он не рассказывал о том, что видел в ходе спецопераций, отшучивался, что он просто «поварешка. Но, это было не так: Никита был мужественным человеком: несмотря на то, что сознательную жизнь провел в Швейцарии, он всегда оставался простым русским парнем честным и справедливым, - говорит Александра

Матери Никиты гибели сына сообщила Александра. Они общаются. И стали очень близки. На могиле Никиты сейчас лежат памятные венки от мамы на немецком и русском языке. Как только представится возможность, женщина прилетит в Россию к сыну.

https://orenday.ru/news/310522181048

B Бypятии пpocтились c eщe oдним вoeннocлyжaщим. B xoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe пoгиб 21-лeтний Зopигтo Xoцaeв. Oб этoм Apиг Уc online cooбщили poдcтвeнники мoлoдoгo вoeннoгo.

- Этo бoльшaя yтpaтa для нaшeй ceмьи, - нaпиcaли poдныe Зopигтo Xoцaeвa. Зopигтo Дaмбaeвич Xoцaeв poдилcя З1 мapтa 2000 гoдa в ceлe Aллa Kypyмкaнcкoгo paйoнa. B 201З гoдy пepeexaл c ceмьёй в Улaн-Удэ. Пocлe oкoнчaния 9 клaccoв выyчилcя нa пpoгpaммиcтa в Бaйкaльcкoм кoллeджe нeдpoпoльзoвaния. B 2018 гoдy eгo пpизвaли в pяды Poccийcкoй Apмии. Дocлyжил дo зaмecтитeля кoмaндиpa экипaжa бoeвoй мaшины пexoты в дoлжнocти нaвoдчикa - oпepaтopa. Гвapдии cepжaнт Зopигтo Xoцaeв пpoxoдил cлyжбy пo кoнтpaктy в 11 дecaнтнo-штypмoвoй бpигaдe. B 2020 гoдy нaгpaждён мeдaлью Mиниcтepcтвa oбopoны PФ «Учacтник вoeннoй oпepaции в Cиpии».

- Зopигтo был oтзывчивым, чecтным пapнeм, вceгдa пpиxoдил нa пoмoщь, пoльзoвaлcя yвaжeниeм cpeди cвepcтникoв, дpyзeй. Был нaдёжнoй oпopoй для cвoeй ceмьи. Cвeтлaя пaмять o нaшeм зeмлякe ocтaнeтcя в нaшиx cepдцax, - нaпиcaли o Зopигтo житeли eгo poднoгo ceлa.

Зopигтo Xoцaeвa пpeдcтaвили к Opдeнy Myжecтвa пocмepтнo.

https://arigus.tv/news/society/115048-molodoy-voennosluzhash...

В сети ВК написали:

С печалью и скорбью сообщаем, что при исполнении служебного долга при проведении спецоперации на Украине погиб наш земляк Хоцаев Зоригто Дамбаевич.

Зоригто родился 31 марта 2000 года в селе Алла Курумканского района. В семь лет пошел в первый класс Дыренской СОШ, где учился до 7 класса.

В 2013 году переехал с семьей в г. Улан-Удэ, где продолжил учёбу в СОШ № 31. После окончания 9 класса поступил в Байкальский колледж недропользования по специальности «Информационные системы по отраслям» и получил профессию программиста.

В 2018 году был призван в ряды Российской армии. Дослужил до заместителя командира экипажа боевой машины пехоты в должности наводчика-оператора. Гвардии сержант Хоцаев Зоригто Дамбаевич проходил службу по контракту в 11 десантно-штурмовой бригаде в/ч 32364.

В 2020 году был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии».

Зорикто был отзывчивым и честным, всегда приходил на помощь, пользовался уважением среди сверстников и одноклассников. Был надежной опорой для друзей и своей большой семьи. У него остались родители, младшие сестры и брат.

Светлая память о нашем земляке навсегда останется в наших сердцах!

https://vk.com/wall330465796_519



Погибший на Украине нижнекамец Ильнур Сибгатуллин проходил службу по контракту в ульяновской военной части

После школы проходил учебу в артиллерийском командном училище.

Сержант из Нижнекамска Ильнур Сибгатуллин родился в 1991 году. До 2008 года учился в татарской гимназии №2. В школьные годы отличался отзывчивостью, жизнерадостностью и стремлением прийти на помощь.

После 11-го класса поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Через два года принял решение об отчислении.

В мае 2013 года поступил на военную службу по контракту в воинскую часть в Ульяновске. Женат. Детей нет, сообщают в пресс-службе мэрии.

https://kazanfirst.ru/news/574151

Об гибели сообщил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил соболезнования.

«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству признак достойного сына своего народа. Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память!», — сказано в сообщении.

Ильнуру Сибгатуллину было 30 лет.

https://ntr-24.ru/91379-v-hode-specoperacii-na-ukraine-pogib...

В сети выложили небольшой ролик о нем

https://w ww.youtube.com/watch?v=skr3pLmBJes&t=12s

В Усманском районе Липецкой области узнали о погибшем земляке – военнослужащем ВДВ Артёме Левине. Бойцу только недавно исполнилось 20 лет.

Как сообщается в районных группах в социальной сети «ВКонтакте», гвардии ефрейтор Левин Артём Максимович, проявив стойкость и мужество, погиб 16 января 2023 года.

Близкие называют погибшего бойца «гордостью» и «примером для всей России».

Судя по фотографии военнослужащего, в таком юном возрасте он уже был кавалером ордена Мужества.

Информации о том, доставили ли тело погибшего на Родину, и когда состоятся похороны, в сообществах Усманского района нет. Официальных комментариев по поводу гибели военнослужащего не поступало. Некролог изначально был опубликован девушкой Артёма - Анастасией Панкратовой.

https://newslipetsk.ru/fn_1283966.html

Памяти Крылова Игоря Геннадьевича... 07.11.1993 г.р.

Гвардии ст.сержант 56 гвардейского десантно-штурмового полка г.Феодосии.

С первых дней участвовал в СВО на территории Украины. Находился на передовых позициях.

Погиб 6 мая 2022.

Выполнил свой воинский долг до конца!

Награждён Орденом Мужества ( посмертно).

Имел много грамот за проявленное усердие в сапёрном деле, также принимал участие в комбинированном лыжном переходе с Новороссийска в Рязань. За что был награждён грамотой и памятным подарком(часы).



Воспоминания, память и моменты...

Живу сейчас я этим день от дня...

Листаю фото, где счастливы мы вместе...

Казалось мне, что так будет всегда...



Казалось, счастье будет бесконечно...

Была заботой я твоей окружена...

Как птичка высоко порхать хотела...

Ты, будто, подарил мне два крыла...



Примером был для старших деток...

И дал им ты любовь свою сполна,

Что так им не хватало было в детстве...

А ты, родной, смог заменить отца.



Я благодарна Богу за сыночка...

За наше чудо... Копия твоя!

Ты крошку подержал в руках недолго,

Но сын узнает подвиги отца!



Любить тебя я буду бесконечно!

Ты - моя гордость! Ты - душа моя!!!



©Лена Петернел 17.01.2023

______________



Стихотворение по просьбе супруги...

☆ВДВ☆Армия России☆

Мемориальную доску памяти погибшего в СВО снайпера открыли в Алятской школе Приангарья

28-летний уроженец Аларского района погиб в ходе боев весной 2022 года

Мемориальная доска. Фото: Предоставлено муниципальной газетой

На здании Алятской средней школы Аларского района Иркутской области открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине Игоря Крылова. 28-летний парень учувствовал в специальной операции по контракту. Он был старшим снайпером взвода инженерных заграждений роты. Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно. Об этом корр. ИА IrkutskMedia рассказали в муниципальной газете Аларского района. Игорь Крылов родился 7 ноября 1993 года рождения в деревне Высотской Аларского района. В этом населенном пункте окончил начальную школу, после чего обучался в Алятской средней школе. В 2010 году он был призван на срочную службу и по распределению попал в ВДВ. Далее парень остался служить по контракту.

https://irkutskmedia.ru/news/1396905/

И на этом выпуск завершен. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок