И это обнадеживает

Основная задача: осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами

Такую задачу поставил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, слова которого передал представитель МВД на коллегии с участием мэра Долгопрудного. Они обсуждали тему нелегальной миграции. Данный вопрос находится на особом контроле у президента, об этом заявил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков.

Вот так должны выглядеть детские площадки по всей России Это белорусский город Брест. Уже, как видите, стемнело, поздно, но дети без боязни за свою безопасность поют "Матушка Земля, белая березонька".

Хороший пример.

https://t.me/tsargradtv/84006

В МВД поставили задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, иностранными гражданами».

Об этом рассказали на коллегии с участием мэра Долгопрудного, где обсуждалась тема нелегальной миграции. Либералы ущемляются с этой фразы, хотя ничего некорректного в ней нет. Криминал — это тьма, а закон и порядок — это свет, поэтому нужно идти вперёд к светлому будущему без криминального иностранного контингента.

Кроме того, Мэр города Долгопрудный Владислав Юдин рассказал об удачном опыте совместного взаимодействия с добровольными народными дружинами (ДНД).

Администрация Долгопрудного предложила Госдуме расширить полномочия дружинников — задерживать нарушителей без полиции и применять спецсредства (газовые баллончики, наручники, электрошокеры и т. д.).

«Не всегда хватает штата правоохранительных служб, чтобы они точечно отрабатывали моменты нарыва, там, где людям некомфортно жить, где есть какое-то беспокойство, конечно, органы правоохранительные не могут оперативно приехать, а наша дружина приезжает, а дальше мы принимаем меры, чтобы поправить тех, кто хочет нарушить закон», — говорит Юдин.

Справка. Дружина создана в городе в 2022 году по инициативе Юдина, чиновник гордится ей и говорит, что такого формирования нет нигде и его штат будут расширяться. Изначально её создали, чтобы помогать полицейским в патрулировании и устраивать рейды на мигрантов. В ней состоит 21 человек, набирают туда бывших силовиков, военных, участников боевых действий, они снаряжены бронежилетами, рациями и одеты в военную форму. Их статус официален. Этот опыт Долгопрудный хочет распространить на другие округа по Подмосковью.

Всего формирование экс-силовиков провело 42 рейда, ликвидировало 8 хостелов, закрыло 7 «резиновых квартир», задержали более 420 нелегальных мигрантов.

Положительный опыт нужно масштабировать, это мы поддерживаем! Так мы и всю Россию обелим!

https://t.me/mnogonazi/18032

Не хочешь в военкомат? Тогда паспорт на стол! Мигрант отказался становится на воинский учёт и лишился гражданства России Роял Физули оглы Аббас, получив гражданство России в мордовском Саранске, с удовольствием оформил все пособия и выплаты на свою семью и детей. А вот становиться на воинский учёт не собирался. До военкомата его пришлось везти под присмотром силовиков. Но и там мигрант отказался становиться на воинский учет. «На нет и суда нет» — решили в миграционном отделе и лишили гражданства предприимчивого приезжего.

Скандалить в суд, где зачитали решение о лишении гражданства, пришла жена оглы Аббаса. Женщина возмущалась таким приговором и наговорила силовикам и судейским немало «добрых слов». Пока дело рассматривалось, выяснилось, что супруги активно призывали и других земляков не вставать на учет в военкомате. Так как теперь у оглы Аббаса нет законных причин находиться в России, принято решение о его выдворении. Мужчина может вернуться в родной Азербайджан. Но это вызвало очередную волну недовольства Аббасов. Пара планирует до последнего сражаться за проживание в нашей стране, получение пособий и выплат и подаёт в суд встречный иск.

https://t.me/tsargradtv/83908

В центре Москвы задержали сына чеченского миллиардера Мусы Бажаева, который напал на сотрудника полиции. «Золотой ребёнок» Тимур Бажаев набросился с кулаками на сотрудников полиции, когда те пытались задержать, в некоторых каналах намекают, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел возле стадиона «Лужники».

Во время задержания Бажаев несколько раз ударил полицейских. В СК сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318) УК РФ.

Муса Бажаев является авторитетным бизнесменом и совладельцем концерна «Группа Альянс», который чем только не занимается, от строительства до добычи полезных ископаемых. Надеемся, что правоохранительная система не стерпит.

https://t.me/mnogonazi/18052

«Хозяин жизни» решил пройти в Лужники через служебный вход минуя досмотр, но Махонин его не пустил, тогда мажор из Чечни перелез через забор, ударил по лицу полковника полиции, но был задержан.

Ну и само собой уже активизировались «решалы». Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что на расследование кто-то пытается повлиять, поэтому руководство МВД взяло это дело под личный контроль.

Надеемся, что соскочить ему не удастся и это будет реальный срок.

https://t.me/mash/56192

Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева, в связи с активными попытками повлиять на их ход.

Для ведомства — это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний «мажор» ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа.

По рассказам очевидцев, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Поскольку готовилось массовое мероприятие (более 70 тыс. зрителей), режим безопасности был усилен.

Находившийся по другую сторону калитки Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ - тот перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан и препровожден в отдел полиции на территории Лужников.

Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники —от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся.

Я нисколько не злорадствую, тем более, что лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком не был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил - отвечай!

https://t.me/Hinshtein/7298

За 2 дня 2 крупнейших скандала с представителями из Чечни. Пришла пора "султану" Кадырову тоже чистить свои ряды. То заезжают на внедорожнике на пляж и хамят в открытую, то устраивают собственные блокпосты на освобожденных территориях, то отмазывают мошенника, организовавшего интернет казино только потому, что он чеченец. Они что у нас неприкасаемые?