Разбирая старые вырезки и записи...

Наводя порядок в своих "архивах", которые были ещё на обычных "носителях", т.е. листочки с записями карандашом или шариковой авторучкой, а также вырезки из газет и журналов, обнаружила некоторые достаточно интересные способы лечения от простуды и гриппа, которыми мы в своё время достаточно активно пользовались. Даже помогало. А поэтому решила это всё доверить интернету, может, кому ещё пригодится, тем более в такое промозглое время.

Бальзам «Золотая звезда»

Бальзам «3олотая звезда» поступает к нам из Социалистической Республики Вьетнам. Он содержит смесь эфирных масел, ароматических кислот и других продуктов растительного происхождения, и в частности, масло мяты, гвоздики, корицы, эвкалипта.

Эфирные масла издавна пользовались в России большой популярностью. И в настоящее время из мяты готовят масло, настойку, зубные капли. Из нее получают и ментол, который является основой для приготовления капель для носа, мигреневого карандаша, мази бороментол, раствора меновазин, а также таблеток и капсул валидола. В смеси с эвкалиптовым маслом готовятся мазь гевкамен, капли эвкатол, таблетки пектyсин, карманный ингалятор ингакамф, аэрозоль камфомен. Наиболее близка к бальзаму «3олотая звезда» мазь эфкамон, в состав которой, кроме ментола и эвкалиптового масла, входят еще и гвоздичное, горчичное, камфарное масла, а также настойка стручкового перца и коричного спирта.

Эфирные масла способны раздражать нервные окончания кожи и слизистых оболочек. Масло мяты, например, вызывает раздражение холодовых чувствительных рецепторов, чем объясняется его «холодящее» действие, вслед за которым наблюдается некоторый болеутоляющий эффект. Вот почему с помощью бальзама удается ослабить кожный зуд, особенно после укусов насекомых. Кстати сказать, эфирные масла, в первую очередь гвоздичное, обладают отпугивающими свойствами, а потому бальзам можно применять и для защиты от комаров.

Бальзам «3олотая звезда» оказывает слабое раздражающее действие, однако достаточное для того, чтобы вызвать расширение сосудов, уменьшить боль. Мягкость раздражающего воздействия, отличающая бальзам от, скажем, эфкамона или других кожнораздражающих средств, позволяет использовать его для смазывания нежных участков кожи при воспалительных заболеваниях носа, его придаточных пазух, горла и уха. Для снятия боли его могут применять и страдающие воспалением тройничного и лицевого нервов, шейным остеохондрозом. Бальзамом смазывают кожу того участка тела, где ощущается боль. При головной боли смазывают бальзамом виски, лоб, заднюю поверхность шеи и мочки ушей. Если при насморке смазать ноздри и кожу над верхней губой бальзамом, носовое дыхание облегчается.

Паровые ингаляции с добавлением бальзама улучшают отхождение мокроты, устраняют охриплость голоса у тех, кто страдает острым трахеитом, бронхитом. Немаловажно и то, что «3олотая звезда» обладает противомикробным действием.

В кофейник или чайник с крутым кипятком достаточно бросить кусочек бальзама величиной со спичечную головку. Увеличивать дозу или повторять ингаляцию более 3 раз в день не следует, так как бальзам в больших дозах сушит и раздражает слизистые оболочки.

Итак, как видите, вьетнамский бальзам «3олотая звезда» не случайно занял место в нашей домашней аптечке. Хранить его можно долго, поскольку эфирные масла не прогоркают, не портятся. Чтобы летучие вещества не испарялись, баночку надо держать хорошо закрытой в прохладном месте, необязательно в холодильнике, но подальше от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Прямо в точку

Бальзам «Золотая звезда», который сейчас можно приобрести в любой аптеке – средство народной восточной медицины. Еще в древности ученые медики Вьетнама, Китая, Лаоса, Индонезии, Филиппин обратили внимание на лечебные свойства растений, содержащих эфирные масла.

Не так давно перед сотрудниками Аптечного управления выступал профессор народной медицины из Вьетнама, заведующий кафедрой фармакологии медицинского института в городе Хошимине Буй Тьи Хиеу.

Сочетание в бальзаме, сказал он, четырех природных эфирных масел - эвкалиптового, мятного, коричного и гвоздичного – обусловливает его болеутоляющее местное действие. Специальный метод изготовления бальзама обеспечивает способность его активных веществ проникать через кожу внутрь акупунктурных точек при втирании, поэтому он наиболее эффективен при применении именно в таких точках.

Что же такое акупунктурные точки?

С древних времен во вьетнамской традиционной медицине, в медицине других народов Юго-Восточной Азии существовало представление о расположенной в организме человека системе меридианов, по которой циркулируют «энергия жизни» и «энергия обороны». Циркулируют они по хронобиологическому ритму, обеспечивая регуляцию и биологическое равновесие четырнадцати физиологических функций организма человека.

Понятие о системе меридианов является одним из фундаментальных в традиционной восточной медицине. Система меридианов называется также системой защиты организма от вредных воздействий внешней среды, в то же время эта система является системой внутреннего регулирования физиологического равновесия организма, которое обеспечивает гармоничное функционирование всех органов.

Боль в традиционной восточной медицине — это состояние ухудшения или уменьшения «подвижной энергии» на каких-то точках меридианов. Для ее лечения (приводить связанные с ними внутренние органы в активное, «рабочее» состояние, снимать боль и т. д.) самым простым средством первой помощи является умение воздействовать на соответствующие нужные точки — нажатием, иглой (сегодня — не только иглами или прижиганием, но и электротоком, лазерным излучением), втиранием бальзама по нескольку раз в день по схеме терапевтического воздействия.

На основе результатов клинического применения бальзама «Золотая звезда» подтверждено его терапевтическое действие при втирании в сорок акупунктурных точек для лечения шестнадцати наиболее часто встречающихся симптомов заболеваний.

Ниже мы приводим восемь схем акупунктурных точек которые при указанных заболеваниях рекомендуется смазывать тонким слоем бальзама, а затем втирать его в кожу кончиками пальцев. Место втирания предварительно следует обезжирить, тщательно вымыв с мылом или протерев спиртом или одеколоном.

Схема № 1 рекомендуется при гриппе,

№ 2 — при ангине,

№ 3 — при головной боли,

№ 4 — при зубной боли,

№ 5 — при боли в области сердца,

№ 6 — при боли в очаге местного воспаления,

№ 7 — при радикулите, люмбаго,

№ 8 — при боли в области коленного сустава.

Оставшиеся восемь схем акупунктурных точек, которые рекомендуется смазывать тонким слоем бальзама, а затем втирать его кончиками пальцев.

Схема № 1 — рекомендуется при болях в области уха,

№ 2, — при ринитах,

№ 3 — при болях в гайморовой полости,

№. 4 — при болях в области лицевого нерва,

№ 5 — при болях в области плечевого сустава

№ 6 — при болях в области локтевого сустава,

№ 7 — при спастических болях в области живота,

№ 8 — при зуде во время грибковых заболеваний и хронических дерматитах.



Правильное применение бальзама делает его незаменимым в любой домашней или походной аптечке!

Консультация получена в Московском областном Аптечном управлении.

___

А это переписанная от руки родителями заметка из газеты "Труд" от 29 сентября 1984 года. И ведь лечились... и помогало...

"Вчера я болел гриппом"



К батарейке "Крона" подсоединить два кусочка серебра, опустив их в стакан с водопроводной водой на 5 минут.

В стакане образуется облачко молочного цвета.

В полученный раствор серебра обмакнуть два штырька в хлорвиниловом и марлевом покрытии, и вставить их в обе ноздри, а вокруг шеи обвязать металлическую пластинку, обёрнутую в марлю и смоченную водопроводной водой.

Первый проводок соединить с "минусом", а последний с "плюсом" той же "Кроны".

Поначалу должно показаться, будто тысячи иголок впились в горло. Затем во рту появляется привкус металла.

Через 10 минут поставить на газ эмалированную посуду (кастрюлю), вылить в неё раствор из стакана и накрыть его картонкой с дырочкой посередине.

Взять в руки трубочку и подышать через неё ртом, втягивая выходящий из отверстия пар. Делать нужно аккуратно, чтобы не обжечься.

А происходит вот что. В электрическом поле свежеобразованные ионы серебра устремляются в клетки слизистой оболочки от анода к катоду и наносят смертельные удары вирусам, подавляют их вредную для организма деятельность. Чтобы добить болезнетворные микроорганизмы, необходимо проделать лишь две-три подобные процедуры и параллельно аэрозольную ингаляцию парами "серебряной" воды.

Причём ионизированный раствор можно приготовить с помощью выпускаемых нашей промышленностью ионаторов и хранить его в течение суток в тёмной стеклянной посуде. Есть и преобразователи переменного тока, с помощью которых можно постепенно увеличивать напряжение тока во избежание резкого электрического удара на слизистую оболочку. Можно использовать бытовые ионаторы ЛК-27 (или ЛК-31 и ЛК-32). Расход серебра: 0,4 мкг на литр воды.

https://cheshzhanna.livejournal.com/47824.html