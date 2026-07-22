Историческая Москва до революции ч.5

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Чудов монастырь, кафедральный мужской монастырь в восточной части Московского Кремля. Основан в 1365 году митрополитом Алексием, был разрушен в 1929-1932 годах. Дата съемки: 1875 — 1882. Кремлёвская набережная, 1890 г.

Вид на Большой Кремлёвский дворец с правого берега Москвы-реки, 1896 г.

В центре — Водовзводная башня, слева — Боровицкая башня КремляВид с Большого Каменного моста, 1912 г.

Вид Кремля со Спасской башни. 1900 г. В Кремле. Около 1905 г. Красная площадь, 1896 г. Александровский сад, 1905 г. Кутафья башня, Московского Кремля. Конец XIX века Кремль. Кутафья башня, 1901 г. Вид на проездную Спасскую башню с внутренней стороны Кремля, 1880-е. Автор: И. Ф. Барщевский Боровицкие ворота, 1860–1862 гг. Тайницкая башня и вид на Замоскворечье. Около 1905 г. Панихида у места гибели Великого Князя Сергея Александровича у Никольской башни Кремля, 1909 г.

Именно здесь, в 65 шагах от Никольской башни, в 1905 году произошёл теракт, совершённый эсером Иваном Каляевым. После трагедии на месте гибели был установлен крест, который позже по проекту Виктора Васнецова превратился в памятник. Этот крест стал первым памятником, снесённым в Кремле большевиками в 1918 году.

Останки Сергея Александровича были обнаружены только в 1980-х годах и спустя почти столетие перенесены в Новоспасский монастырь, где в 1995 году установили новый памятный крест. 1856 год. Москва, Российская империя

Завершение строительства Храма Христа Спасителя

Его возведение началось в 1839 году в память о победе в Отечественной войне 1812 года. Никольская улица. Казанский собор (снесен в 1936, воссоздан в 1990-ых), 1910 г. Китай-город. Магазин готового платья, 1900 г. Ул. Кузнецкий мост. 1900–1903 гг. Перекресток Рождественки и Софийки, 1904 г. 1888 г. Москва, Российская империя. Улица Большая Лубянка Крымский вал в сторону Москва-реки, 1911 г. Вид с Ивановской колокольни. Около 1900 г. Кремлевская набережная. Январь 1911 г.

В праздник Богоявления Господня совершается из Большого Успенского собора, кафедрального и прочих московских соборов и кремлевских монастырей крестный ход на "иордань" (прорубь), устроенную на Москве-реке, близ Тайницкой башни. Поврежденный артиллерией Малый Николаевский дворец в ходе боев в Москве 2 (15) мая 1917 г. Вид на Храм Троицы Живоначальной в Останкине, 1913 г.

Храм оставался действующим до 1933 года и в 1934 году стал частью музея-усадьбы «Останкино», который был создан ещё в 1918 году. 1910 г. Две девочки у своего снежного дома Площадь Тверская застава. Триумфальная арка, 1900 г. Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ), 1909 г. Никольская улица, 1900–1910 гг.

Её название происходит от монастыря Николы Старого, а до XVI века она была частью древней Владимирской дороги.

В 1935 году улицу переименовали в честь событий Октябрьской революции — в "улицу 25 Октября". Именно отсюда красногвардейцы вели обстрел Кремля, а затем ворвались в него через повреждённые Никольские ворота. В 1990 году улице было возвращено историческое название. Красная площадь, 1890 г. Памятник А.С. Пушкину, 1890–1900 гг. Хамовнические казармы, 1904 г.

Хамовнические казармы — это комплекс из трёх одинаково решённых корпусов, построенных в 1807-1809 годах. Исследователи предполагают, что автором проекта был архитектор Луиджи Руска, а воплощал его сын известного зодчего М. Ф. Казакова — Михаил Матвеевич Казаков. Казармы предназначались для Астраханского пехотного полка, который состоял из трёх батальонов. Основные корпуса выстроены по линии улицы: нижние этажи отводились для солдат, а верхние — для офицеров.

По переулку располагались три корпуса, предназначенные для конюшен и сараев высших офицеров. Через несколько лет перед казармами был разбит плац, а во дворе возводились новые здания. Ротонда левого торца здания «Делового двора», 1913 год

Это изящная ротонда левого крыла «Делового двора» — новаторского гостинично-офисного комплекса, построенного архитектором Иваном Кузнецовым для промышленника Николая Второва.

Этот «город в городе» на момент открытия был оснащён по последнему слову техники — электричество, телефоны в каждом из 350 номеров, грузовые лифты и даже собственные выставочные залы, где в том же 1913 году проходила знаковая выставка древнерусского искусства Московского археологического института. Большая Дмитровка, 1907 г. На этом снимке жители Москвы приветствуют своего императора на тогда еще Большой Калужской улице (в 1957 году она была переименована в Ленинский проспект).

Фотография сделана в апреле 1900 года, когда здесь проезжала императорская семья. Члены этой семьи жили в то время в Александринском дворце имения Нескучное, который располагался недалеко от Большой Калужской улицы. Николай II, в свою очередь, часто заглядывал к ним в гости. Вид на Театральную площадь и Большой театр, 1870-е. Хамовнический переулок (улица Льва Толстого). Около 1915 г. Ул. Петровка, 1905 г. Мясницкая улица, 1912 г. Спасская башня московского Кремля. Вербный базар, 1895 г. Павильон у Тверской заставы. Около 1900 г. 1852 г. Москва, Российская империя. Вид на город Торговля на Сухаревском рынке, 1900 г. Московская синодальная типография (старый печатный двор), 1900–1905 гг. Автор: П. П. Павлов Трубная площадь. Цветочный ряд, 1901 г. Черкизово. Река Клязьма. Храм Покрова Богородицы. Около 1905 года

Это православный храм с богатой историей, относящийся к Пушкинскому благочинию Сергиево-Посадской епархии. Главный престол освящён в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а приделы посвящены преподобному Сергию Радонежскому и святителю Николаю. При храме действует кладбище.

Несмотря на сложные годы советской власти и попытки местного сельсовета в 1930-х переоборудовать храм в сельский клуб, церковь не закрывалась и продолжала действовать. Эта церковь неоднократно вдохновляла художников, среди которых Ю. Врублевский и Виктор Чулович. В начале XX века Покровский храм стал героем почтовых открыток, а сегодня сюда часто приезжают на пленэр учащиеся художественных школ и студенты. Девичье поле, 1900 г.

Девичье поле — известная историческая местность Москвы, расположенная рядом с Новодевичьим монастырём. По самой распространённой версии, своё название поле получило благодаря близости к монастырю и тому, что оно было пожаловано монастырю царским указом в 1685 году.

Однако существуют и другие, более драматические объяснения: согласно Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, название связано с трагическими событиями времён монгольского ига, когда с этого поля отбирали девушек для отправки в дань к татарским ханам. Тройка лошадей, 1885 г. Вид от Неопалимовского (нынешнего 1-го) переулка в сторону Ружейного, 1913 г.

В то время по левой стороне располагались здания, которые до наших дней не сохранились. По правой стороне виднеется дом №20, который со временем был значительно перестроен — к нему добавили несколько этажей. Сегодня в этом здании находится известный концертный зал «Александровский». Как убирали снег в России. Москва. Вывоз снега с улиц. 1901 У памятника Николаю Ивановичу Пирогову, 1909 год.

Памятник Николаю Ивановичу Пирогову — первый в Москве монумент, посвящённый врачу. Скульптура работы Владимира Шервуда была открыта в 1897 году. Бронзовая фигура Пирогова изображает его сидящим в кресле: в левой руке хирург держит череп, символизирующий анатомию, а правая рука свободна.

Лицо великого врача устремлено вверх, словно в размышлении. Высота памятника — 7 метров, он украшен ажурной чугунной решёткой, а цоколь облицован полевым гранитом и финским гранитом «рапакиви». На каждой стороне пьедестала — бронзовые венки и золотые цитаты из сочинений Пирогова. Краснопрудная улица, 1905–1907 гг.

Краснопрудная улица получила своё название благодаря Красному пруду, который когда-то находился между современными Ярославским вокзалом, Краснопрудной и Верхней Красносельской улицами, в пойме реки Чечёры.

С развитием Петербургской, а затем Северной железной дороги часть территории понадобилась для железнодорожных нужд, и пруд постепенно начали засыпать. К 1910 году Красный пруд полностью исчез с карты Москвы, а улица сохранила напоминание о нём только в своём названии. Камергерский переулок, 1901 г.

В это время переулок уже носил своё современное название, полученное от придворного звания «камергер», которым обладали некоторые из его обитателей. Переулок соединяет Тверскую улицу и Большую Дмитровку, и именно в этот период здесь появляются здания, определившие его архитектурный облик.

В конце XIX — начале XX века здесь были построены примечательные доходные дома по проектам известных архитекторов — Фрейденберга, Юдицкого, Величкина и Шехтеля. В 1923 году переулок переименовали в проезд Художественного театра в честь МХАТа, а в 1992 году вернули историческое название. С 1998 года Камергерский переулок стал полностью пешеходным и теперь является одной из самых уютных и популярных пешеходных улиц центра Москвы. Богомольцы у Новодевичьего монастыря, 1890–1900 гг. В Московском дворике, 1900 г. Водочный завод преемников вдовы М.А. Попова в Лебяжьем переулке. Около 1900 г.

Завод был основан купцом Михаилом Александровичем Поповым, а впоследствии перешедшего к его вдове и затем к братьям Протопоповым.

В конце XIX века завод переживал не лучшие времена: после смерти Попова качество продукции упало, и москвичи прозвали её «вдовьей слезой». Новые владельцы, братья Протопоповы, пытались нарастить продажи, даже наклеивая на бутылки фальшивые награды, что вызвало скандал.

К началу XX века предприятие пришло в упадок, а его помещения позже арендовал известный производитель коньяков — крестьянин В.Ф. Зимулин. Торжества в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Приезд императорской свиты. Май 1913 года 1-я Мещанская улица (Проспект Мира). Церковь Троицы на Капельках. Уборка снега. 1905 г. Воскресенская площадь. Большая Московская гостиница (Гранд Отель). Около 1900 г. Тверская улица, 1901 г. Хитров рынок. Дешёвая столовая. Около 1905 г. Улица Лесная. Миусский вагонный парк. Около 1900 г.

История парка началась в 1874 году, когда по заказу графа Алексея Уварова московский купец Иван Бусурлин возвёл целый комплекс деревянных зданий для обслуживания конки: мастерскую, конюшню, вагонный сарай, казарму и склады.

Однако эксплуатация конки не была лишена трудностей. Например, крутые повороты на маршруте требовали присутствия рабочих, которые вручную направляли вагоны. Несмотря на это, к 1875 году в Москве уже действовало 7 линий конно-железных дорог, а Миусский парк стал крупнейшим среди шести обслуживающих парков.

В 1901 году начались работы по внедрению электрического трамвая. На Миусской площади открыли электрическую подстанцию, а депо модернизировали для совместного использования конки и трамвая. К 1907 году парк полностью перешёл на обслуживание электрических трамваев, а деревянные здания были заменены каменными. В этот период появились механический и электрический цеха, а также двухэтажное административное здание. Птичий рынок на Трубной, 1912-1914 гг. Богоявленский собор в Елохове, 1900 год

Это православный кафедральный храм в Басманном районе Москвы, который стал важным духовным центром столицы. Нынешнее здание собора было построено в 1845 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина и представляет собой величественный поднятый на высокий подклет четверик, завершающийся пятью главами.

Особое внимание заслуживает трёхъярусная колокольня высотой 65 метров с семнадцатью колоколами, которая примыкает к собору. Самый крупный колокол был отлит в 1900 году на московском заводе А. Самгина.

Главный престол собора освящён в честь Богоявления, а приделы посвящены Николаю Чудотворцу и Благовещению. В подклете собора находятся захоронения патриархов Сергия и Алексия II, что делает храм ещё более значимым для верующих. Петровский бульвар. Вид в сторону Трубной площади, 1900-е годы Сущевский Вал. Местные жители у торговых рядов и магазинов на автомобильной станции, 1910 г.

В кадре также хорошо заметны аптекарский магазин в центральной части вала и популярное местное фотоателье Бобрикова. Напрудный переулок, дом № 17, 1914 г. Виадук у Брестского вокзала и церковь Воздвижения Креста Господня. 1909 г. Городской Народный Дом на Введенской площади (Площадь Журавлёва), 1913 год.

Это здание построено в 1903 году по проекту архитектора И.А. Иванова-Шица в стиле венского сецессиона. Это был один из лучших народных домов Москвы — учреждений, созданных для просвещения и досуга рабочего населения: здесь работал синематограф, устраивались бесплатные спектакли и музыкальные вечера, читались лекции, действовала библиотека. С 1907 года домом заведовал известный коллекционер и меценат Алексей Бахрушин, собравший выдающуюся театральную труппу.

Строительство вызвало протесты местных священников, но городские власти поддержали проект, считая театр образовательным учреждением.

Позже, в 1947 году, здание было перестроено архитектором Б.В. Ефимовичем в стиле позднего сталинского ампира, а в 1956 году здесь снимался легендарный фильм «Карнавальная ночь». Сегодня это «Дворец на Яузе», где проходят концерты и спектакли. Трамвай маршрута № 5 на Страстной площади. 1907 г. Магазин Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин, 1905–1913 гг.

Это изначально было особняком госпожи Козицкой, построенным выдающимся архитектором Матвеем Казаковым. Это великолепное классицистское строение с шестиколонным портиком считалось украшением Москвы. В 1870 году дом был перестроен сначала под квартиры, а затем под магазин.

Магазин Елисеева был настоящим символом роскоши: здесь работали собственные производства, где коптились колбасы, разливались вина, выпекались пирожные и варился мармелад. Ассортимент был невероятно широк — от трюфелей до анчоусов, а цены высокими, что привлекало богатую публику.

После революции магазин был закрыт в 1917 году, но вновь открылся в 1921 году в эпоху НЭПа, получив название «Гастроном №1». В советский период он стал лицом торговли, привлекая внимание как своим ассортиментом, так и современным оснащением, несмотря на сложную историю, включая традиции мелкого воровства, которые сопровождали его работу. Строительство Храма Христа Спасителя, Москва, 1852 год. Воскресенская площадь, Москва. На фотографии можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 год. Большая Дмитровка, 1913 г. Автор: Н.Н. Ушаков Вид Замоскворечья со Вшивой горки. Москва, 1883-1884 гг. Автор: «Шерер, Набгольц и К» 1883 г. Москва, Российская империя. «Таксисты» на Курском вокзале столицы Варварская площадь. Народный театр и павильоны отдела попечения, 1872 год.

Народный театр был построен специально к Политехнической выставке 1872 года по проекту архитектора Николая Александровича Шохина. Театр сразу стал очень популярен у простых москвичей: здесь ставились доступные и увлекательные спектакли для широкой публики.

Несмотря на успех у публики, Народный театр просуществовал совсем недолго — через несколько лет здание сгорело.