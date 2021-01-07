Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Военное ведомство опубликовало военные календари на 12 месяцев 2021 года

Все эти рисунки не фантастика, а совершенно реальные образцы военной техники, которые есть на вооружении у российской армии. Они позировали профессиональным фотографам в канун Нового года в песках Сирии и арктических широтах России. Теперь они украсят экраны мониторов компьютеров и планшетов подписчиков страницы военного ведомства в социальных сетях.

- Минобороны России представляет календари о службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике. Читайте заповеди спецназа и заряжайтесь боевым настроем на весь следующий год. Первый календарь под слоганом «Информации и патронов много не бывает» рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений российской армии, - заявили в Минобороны России.

Слоган "Для особо мерзких - мы особо дерзкие" не сулит ничего хорошего тем, кто решит как-то задеть интересы России в эти 12 месяцев. Бойцы спецназа демонстрируют на кадрах специальное стрелковое и холодное оружие, которым обещают достать любого противника на земле, под водой, а если потребуется даже в небе.

Второй календарь демонстрирует новейшую российскую военную технику. Ее можно рассмотреть на снимках в мельчайших деталях.

Январь представлен снимком новейшего малозаметного в небе для средств противовоздушной обороны противника многофункционального истребителя Су-57, февраль - новой боевой машиной поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", а март - тяжелым многофункциональным беспилотником БПЛА "Охотник".

- Новейшая военная техника поражает не только воображение, но и цели. На прекрасных фотографиях образцы техники, испытанной в реальных боевых условиях. Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», - отметили в Минобороны России.

Имеющий взлетную массу в 1,5 тонны "Иноходец" может не только патрулировать район на 8 тысячах метрах в течении суток без дозаправки, но если потребуется гарантированно уничтожать любые наземные цели.

В военном ведомстве разрешили скачивать календари в высоком разрешении, устанавливать их на компьютеры и делиться с пользователями интернета из других стран. Снимки уже не секретные.

https://www.kp.ru/daily/1712105.5/4345351/?utm_referrer=http...