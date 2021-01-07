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Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Военное ведомство опубликовало военные календари на 12 месяцев 2021 года

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Все эти рисунки не фантастика, а совершенно реальные образцы военной техники, которые есть на вооружении у российской армии. Они позировали профессиональным фотографам в канун Нового года в песках Сирии и арктических широтах России. Теперь они украсят экраны мониторов компьютеров и планшетов подписчиков страницы военного ведомства в социальных сетях.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

- Минобороны России представляет календари о службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике. Читайте заповеди спецназа и заряжайтесь боевым настроем на весь следующий год. Первый календарь под слоганом «Информации и патронов много не бывает» рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений российской армии, - заявили в Минобороны России.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Слоган "Для особо мерзких - мы особо дерзкие" не сулит ничего хорошего тем, кто решит как-то задеть интересы России в эти 12 месяцев. Бойцы спецназа демонстрируют на кадрах специальное стрелковое и холодное оружие, которым обещают достать любого противника на земле, под водой, а если потребуется даже в небе.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Второй календарь демонстрирует новейшую российскую военную технику. Ее можно рассмотреть на снимках в мельчайших деталях.

Январь представлен снимком новейшего малозаметного в небе для средств противовоздушной обороны противника многофункционального истребителя Су-57, февраль - новой боевой машиной поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", а март - тяжелым многофункциональным беспилотником БПЛА "Охотник".

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

- Новейшая военная техника поражает не только воображение, но и цели. На прекрасных фотографиях образцы техники, испытанной в реальных боевых условиях. Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», - отметили в Минобороны России.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

Имеющий взлетную массу в 1,5 тонны "Иноходец" может не только патрулировать район на 8 тысячах метрах в течении суток без дозаправки, но если потребуется гарантированно уничтожать любые наземные цели.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

В военном ведомстве разрешили скачивать календари в высоком разрешении, устанавливать их на компьютеры и делиться с пользователями интернета из других стран. Снимки уже не секретные.

Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"
Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"
Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"
Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"
Минобороны показало, как выглядит "Иноходец"

https://www.kp.ru/daily/1712105.5/4345351/?utm_referrer=http...

фото сегодняуспехиСветлана Митленко
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