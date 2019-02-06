1941. Паломничество в Умань. Август

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини летят в Умань

Бенито Муссолини выходит из самолета Фокке-Вульф FW.200V-3 Condor 'Immelmann III' (бортовой номер 26+00) для инспекции итальянских и немецких войск на Украине

Адольф Гитлер выходит из самолета Фокке-Вульф FW.200V-3 Condor 'Immelmann III' (бортовой номер 26+00) для инспекции немецких и итальянских войск на Украине. Гитлер прилетел вместе с Бенито Муссолини на аэродром Умани

Адольф Гитлер приветствует немецких военнослужащих на аэродроме в Умани. Гитлер и итальянский лидер Бенито Муссолини прибыли самолетом с инспекционной проверкой немецких и итальянских войск на Украине

Адольф Гитлер приветствует немецких военнослужащих на аэродроме в Умани. Гитлер и итальянский лидер Бенито Муссолини прибыли самолетом с инспекционной проверкой немецких и итальянских войск на Украине

Адольф Гитлер беседует с немецким офицером на аэродроме в Умани. Гитлер прибыл на Украину вместе с итальянским лидером Бенито Муссолини для инспекции немецких и итальянских войск

Адольф Гитлер беседует с офицером вермахта на аэродроме в Умани

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини со своими офицерами у карты в аэропорту Умани

Обед на территории военного аэропорта; за столом слева - Гитлер, Муссолини, генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани











Адольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани. Колонна пехотинцев приветствует глав государств

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани. Шофер Гитлера Эрих Кемпка ведет машину

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини прибыли в расположение итальянских войск в окрестностях Умани







Бенито Муссолини и Адольф Гитлер в Умани











На обратном пути в штаб-квартиру Гитлера на юг в Горки, недалеко от Кракова

По возвращении из Украины Адольф Гитлер и Бенито Муссолини разговаривают на железнодорожной станции Горка перед отправлением поезда Муссолини в Рим.

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И закономерный конец "путешествия" в Советский Союз: