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1941. Паломничество в Умань. Август

1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини летят в Умань
1941. Паломничество в Умань. АвгустБенито Муссолини выходит из самолета Фокке-Вульф FW.200V-3 Condor 'Immelmann III' (бортовой номер 26+00) для инспекции итальянских и немецких войск на Украине
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер выходит из самолета Фокке-Вульф FW.200V-3 Condor 'Immelmann III' (бортовой номер 26+00) для инспекции немецких и итальянских войск на Украине. Гитлер прилетел вместе с Бенито Муссолини на аэродром Умани
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер приветствует немецких военнослужащих на аэродроме в Умани. Гитлер и итальянский лидер Бенито Муссолини прибыли самолетом с инспекционной проверкой немецких и итальянских войск на Украине
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер приветствует немецких военнослужащих на аэродроме в Умани. Гитлер и итальянский лидер Бенито Муссолини прибыли самолетом с инспекционной проверкой немецких и итальянских войск на Украине
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер беседует с немецким офицером на аэродроме в Умани. Гитлер прибыл на Украину вместе с итальянским лидером Бенито Муссолини для инспекции немецких и итальянских войск
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер беседует с офицером вермахта на аэродроме в Умани
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини со своими офицерами у карты в аэропорту Умани
1941. Паломничество в Умань. АвгустОбед на территории военного аэропорта; за столом слева - Гитлер, Муссолини, генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани. Колонна пехотинцев приветствует глав государств
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини едут в расположение итальянских войск в окрестностях Умани. Шофер Гитлера Эрих Кемпка ведет машину
1941. Паломничество в Умань. АвгустАдольф Гитлер и Бенито Муссолини прибыли в расположение итальянских войск в окрестностях Умани
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. АвгустБенито Муссолини и Адольф Гитлер в Умани
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. Август
1941. Паломничество в Умань. АвгустНа обратном пути в штаб-квартиру Гитлера на юг в Горки, недалеко от Кракова
1941. Паломничество в Умань. АвгустПо возвращении из Украины Адольф Гитлер и Бенито Муссолини разговаривают на железнодорожной станции Горка перед отправлением поезда Муссолини в Рим.

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И закономерный конец "путешествия" в Советский Союз:

1941. Паломничество в Умань. Август

1941. Паломничество в Умань. Август

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Украина

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