Смородина. Пять ошибок её выращивания

Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов и правильное выращивание смородины дело нужное. При выращивании смородины многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными.

Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, что из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СМОРОДИНУ НЕ НУЖНО ПОЛИВАТЬ

Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей. Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.

Что делать

Поливайте кусты смородины трижды за сезон:

• первый раз – в конце мая начале июня, когда наблюдается активный рост и появление завязей на растениях;

• второй раз – в конце июня, когда на кустах начинают созревать ягоды;

• третий раз – после сбора урожая, т.к. в это время закладываются цветковые почки для урожая следующего года.

В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

ВЫ НЕ ПОДКАРМЛИВАЕТЕ КУСТЫ

Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.

Что делать

Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после плодоношения. В первой половине лета вносите азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая – фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.

Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).

ВЫ НЕ МУЛЬЧИРУЕТЕ ПОЧВУ ПОД КУСТАМИ

При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.

Что делать

Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой слоем не менее 5 см.

ВЫ НЕ ОБРЕЗАЕТЕ СМОРОДИНУ

Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегами. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.

Что делать

У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых крепких и хорошо развитых побега. Все остальные вырежьте у самой земли.

В каждый последующий год обрезайте смородину по тому же принципу – из всех выросших за лето побегов выберите 3-4 самых сильных и укоротите их для лучшего ветвления, а все остальные удалите. Через 4-5 лет у вас получится полностью сформированный куст с 15-18 ветвями разного возраста. Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо развитых первогодок.

Красная и белая смородина не образуют такого большого количества побегов, как черная, и их ветви сохраняют свою «трудоспособность» на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки этих кустов отличается.

В первые годы проводят только санитарную обрезку, удаляя все больные, поломанные и загущающие куст побеги. У красной смородины наибольшее количество ягод формируется на верхушках побегов. Поэтому их ни в коем случае нельзя обрезать или прищипывать – этим вы лишаете себя существенной части урожая.

С 5-8-летнего возраста начинайте удалять старые непродуктивные ветви, которые за сезон дали мало ягод или вообще не плодоносили. В среднем для получения хорошего урожая крупных ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

ВЫ НЕ ЗАЩИЩАЕТЕ СМОРОДИНУ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, то вы рискуете остаться без урожая.

Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите свою смородину от нашествия вредителей.

Ранняя весна, до набухания почек

Удаление старых листьев, рыхление почвы под кустами.

Опрыскивание кустов 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом.

Период набухания почек

Санитарная обрезка кустов.

Удаление и сжигание веток с крупными вздутыми почками.

Период бутонизации

Обработка инсектицидами (Актеллик, Кемифос, Кинмикс и др.) против галлиц, тли, паутинного клеща.

Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций.

Сразу после цветения

Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций.

Обработка Фуфаноном, Актелликом, Акарином и др. инсектицидами против крыжовниковой огневки, пилильщиков и др. вредителей.

После сбора урожая

Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций.

Осень, после листопада

Рыхление почвы под кустами.

Уборка и сжигание опавших листьев.

Если хотите минимизировать количество обработок, выращивайте устойчивые к болезням и вредителям сорта.

К таким сортам относятся:

Биг Бен, Вернисаж, Изумрудное ожерелье

Уральская красавица, Ранняя сладкая, Императорская желтая

Красная голландская, Десертная, Розовый жемчуг

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