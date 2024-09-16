Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.96

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону. Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant



В ходе спецоперации на Украине, выполняя свой воинский долг 09.07.2022г. погиб Копченко Владимир Алексеевич, 04.

02.2000 г.р.

Награждён орденом мужества (посмертно)

Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии

Был ефрейтором (связист)

Погиб в городе Алчевске, защищая народ Донбасса.

Похоронен в Ставропольском крае, с. Грачевка.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

https://zpobeda.ru/kopchenko-vladimir/ Глава Грачевского округа сообщил о гибели трех десантников на Украине.

Рядовой Дмитрий Ворфоломеев, ефрейтор Владимир Копченко и старший сержант Виталий Москвитин погибли на Украине, сообщил 4 августа 2022 года глава Грачевского муниципального округа.

Рядовой Дмитрий Ворфоломеев, ефрейтор Владимир Копченко и старший сержант Виталий Москвитин погибли на Украине, они служили в воздушно-десантных войсках, сообщил глава Грачевского муниципального округа Сергей Филичкин. Посмертно они награждены орденами мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале Филичкина от 2 августа. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены.

https://vk.com/wall-210977916_10323



Имена трёх ставропольцев, погибших на Украине во время спецоперации, появились на Стене памяти в центральном сквере села ГрачевскогоПочтить память героев-десантников - Виталия Москвитина,Дмитрия Ворфоломеева собрались их близкие, члены ветеранских организаций, школьники, другие жители округа.Каждый из погибших воинов награждён орденом Мужества (посмертно).И образ каждого из них, имена героев, не пощадивших себя во имя тех, кого когда-то поклялись защищать, останутся в памяти и в сердцах земляков."Пока это только фото наших парней, но в скором времени мы обязательно установим мемориал в их честь, куда каждый сможет прийти и возложить цветы", - рассказал председатель совета ветеранов округа Валерий Иванов.Фото:Газета "Вперёд"Короткие сведения на портале:Глава Грачевского округа Сергей Феличкин отметил на своей странице 2 августа 2022 года:При исполнении служебного долга в ходе специальной операции на территории Украины погибли наши земляки, совсем молодые ребята. Все они были награждены орденом «Мужества» (посмертно).Сегодня мы собрались, чтобы почтить их память. И память эта будет жива, пока о них помним, пока о них говорим. Мы открываем стену памяти и гордимся своими земляками! Имена погибших навсегда будут вписаны в историю нашего округа и всей страны.

Ещё мальчишкой стал семье опорой, Ведь с ним сестра, племянница и мать. Пришла беда и он без разговоров Пошёл своих собратьев защищать. Не зря профессию военного он выбрал. Нет благороднее — тут не о чем судить. Тоску о близких он на время вырвал, Мечтая об одном-лишь победить. Пятнадцать лет служил он верой, правдой, Ведь ВДВ-серьёзные войска. «Кто, как не мы?»-твердил. Ему отрадой Была друзей и вера, и рука. Порой не удавалось Созвониться, Но верилось: «Всё дома хорошо!» Мерещились ему родные лица И чудилось, что дым войны ушёл. Бывал и раньше в разных передрягах, Военные задачи выполнял. В Осетии, в Чечне служил с отвагой, Владимир своей чести не ронял. И вот опять задача боевая… Возможность маме пару слов сказать. Стучит сердечко, будто оно знает, Что не придётся встретиться опять. Запнулся телефон на полуслове. Упало сердце мамы. «Что, сынок?» И умоляет, чтоб услышать снова…. Володя ничего сказать не мог. Всё вспоминался разговор последний, Как он тревожился за всех своих родных. А сердце мамы, как в обледенении, Упало и разбилось. Он затих. Хотела мама слышать хоть словечко: «Сыночек, родненький, кровинка, отзовись!» Но он молчал, молчал уже навечно. Не верилось. Но слёзы полились. Летели письма, обращения, запросы: «Где мой Володя? Почему молчит?» И восемь месяцев звучали те вопросы, А её вера каменела, словно щит. Но гасли силы, боль точила сердце. Ещё полгода… И надежде крах. Захлопнула в себе для жизни дверцу, Когда нашли её сыночка прах. Застыло время на его могиле. Душа застыла у его родных. Единственный мужчина в полной силе Под каменной плитой навек затих. А дочке папа нужен, ей двенадцать. И маме — сын, сестре-любимый брат, Племяннице теперь не с кем общаться. Погиб герой….И кто тут виноват?

5 февраля (воскресение) в с. Новороманово (сельский ДК) с 10-00 до 14-00 состоится прощание с нашим земляком – гвардии младшим сержантом Рожковым Владимиром Андреевичем, 1988 года рождения.Владимир проходил военную службу по контракту водителем - крановщиком инженерного отделения инженерно- технической роты 656 отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона. Имеет статус ветерана боевых действий и боевые награды.Погиб 19 мая 2022 года при выполнении специальных боевых задач на территории Луганской народной республике в зоне СВО.Длительное время находился в розыске и только сейчас удалось установить его по результатам ДНК и особым отметкам.Мама и родные погибшего участвовали в его опознании.Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Глубоко скорбим и разделяем вашу боль.Портал Алтаэкспресс добавляетРожков Владимир Андреевич родился 7 июля 1988 года в с.Новороманово Алтайского края.Вова учился в МБОУ «Новоромановская СОШ» и с самого детства мечтал стать военным — защитником Отечества.Школьные друзья, учителя знают его, как спокойного, исполнительного, позитивного и доброго человека.После школы Владимир решил приобрести самую мирную профессию — повара-кондитера. В школьные годы он любил баловать маму и сестру тортиками собственного приготовления, поэтому учёба давалась ему легко. Через год забрал документы из этого учебного заведения, твёрдо решив служить в армии. Через полгода службы заключил контракт.Владимир проходил военную службу по контракту водителем — крановщиком инженерного отделения инженерно-технической роты 656-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии. За время прохождения службы зарекомендовал себя как хорошо подготовленный военнослужащий в профессиональном отношении. Легко справлялся с задачами, требующими организаторских способностей, умел работать в обстановке, требующей проявления инициативы. Добросовестно выполнял свой служебный долг. Вникал в проблемы сослуживцев и всегда помогал в их решении.Владимир имеет статус ветерана боевых действий, так как выполнял боевые задачи в условиях чрезвычайного положения на территории Республики Северная Осетия, а также после завершения вооружённого конфликта в Республике Чечня вывозил с территории военное имущество и технику.Награждён медалями Министерства обороны РФ: «За воинскую доблесть II степени, «За отличие в военной службе» III степени, «За боевые отличия».За время службы в Вооружённых Силах РФ по контракту Владимир получил диплом юриста, успешно окончив высшее учебное заведение.Строил мирные планы дальнейшей гражданской жизни. Было у Владимира увлечение дайвингом — это погружение и плавание под водой в специальном костюме с особым снаряжением, которое обеспечивает человека необходимым запасом воздуха. Во время дайвинга Владимир любил заниматься подводной охотой, а ещё обнаружением и подъёмом затонувших предметов и объектов.Столько интересных дел, увлечений, планов…Но прежде всего для Владимира была служба в элитных воздушно-десантных войсках, чем он очень гордился. Владимиром совершён 61 прыжок с парашютом во время службы.Участником военной спецоперации Владимир стал с первого её дня — в феврале 2022 года. Поначалу выходил на связь с мамой, сестрой Екатериной. Никогда не забудет Вера Михайловна Рожкова свой последний разговор с сыном 14 мая 2022 года. Как он беспокоился и переживал за своих родных! Тогда связь резко оборвалась и в материнском сердце поселились тревога и боль. Восемь с половиной месяцев изнурительных поисков — писем, запросов, обращений. Невозможно было смириться с тем, что сын пропал без вести.Но как стало известно, Владимир Рожков погиб 19 мая 2022 года при выполнении специальных боевых задач на территории Луганской народной республики в зоне СВО. Длительное время находился в розыске и только спустя 8 месяцев удалось установить его личность по результатам ДНК и особым отметкам.5 февраля 2023 года в с.Новороманово Алтайского края простились с Владимиром Рожковым — гвардии младшим сержантом, погибшим при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Военнослужащего Владимира Рожкова с воинскими почестями похоронили на местном кладбище в его родном селе Новороманово.У Владимира остались мама, отчим, сестра, дочь.Указом Президента РФ от 03 марта 2023 года награждён орденом Мужества, посмертно.12 мая 2023 года в МБОУ «Новоромановская СОШ» открыли Парту Героя памяти Владимира и Уголок Памяти в музее школы.На основании решения Президиума Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» Рожков Владимир Андреевич награждён медалью «Патриот России», посмертно.

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant



«Это был человек-праздник». 22-летний ефрейтор из Забайкалья погиб на спецоперации

Он награжден орденом Мужества 18 мая 2023 Одноклассники погибшего забайкальца Цырен-Доржо Цыренжапова выразили соболезнования и вспомнили друга

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ефрейтор Цырен-Доржо Цыренжапов, 22-летний уроженец села Новая Заря Ононского района погиб во время спецоперации на Украине, сообщается на странице районного историко-краеведческого музея во «ВКонтакте». Информацию об этом 18 мая подтвердила глава района Ольга Бородина.

Цырен-Доржо Цыдыпович родился 24 февраля 2000 года в семье чабана. Он был вторым сыном в семье после старшего брата, у него осталась младшая сестра.

Окончил среднюю школу с аттестатом без единой тройки в 2017 году, поступил на строительный факультет по специальности «Транспорт и связь». Но в силу сложившихся обстоятельств институт вынужден был оставить, и осенью 2018 года был призван на военную службу. Он проходил ее в поселке Сибирцево в Уссурийске в 60-й Отдельной мотострелковой бригаде. Подписал договор на контрактную службу. Служил в 20-й гвардейской 2-ой краснознаменной гвардейской бригаде. В сентябре 2022-го он вместе с сослуживцами отправился на Украину, погиб 2 ноября 2022 года.

Одноклассник и друг Сергея Батор Шагдуров такими словами описал Цырен-Доржо Цыренжапова:

«Для меня он был лучшим другом. Я в любой момент мог на него положиться, он был смелым, добрым, веселым парнем. Когда он уезжал туда, мы с ним встретились на вокзале и минут 10 успели поговорить. Договорились встретиться на Новый год».

Доржима Мытыпова, которая училась с ним в одном классе, также выразила слова соболезнования:

«Первое, что приходит на ум, когда я вспоминаю Сережу, — это его доброта. Я вспоминаю его добрый взгляд, мягкую улыбку и смех. И всё это максимально искренне и честно, ведь наш Сережа никогда не пытался быть кем-то, кем он не являлся. Не умел притворяться. Мы все вместе любили проводить время в школе, в своем кабинете — помогали друг другу с уроками, обсуждали классные дела, готовились к разным мероприятиям, шутили, смеялись. Сережа был надежным другом, мог пожертвовать своим временем и даже своими интересами ради того, чтобы помочь друзьям».

Одноклассница Олеся Волякова отметила доброту и веселый нрав друга:

«Про нашего Сережу можно вспоминать долго. Он был самым добрым и заботливым человеком из всех, кого я знаю. Он всегда был готов помочь. Я очень редко видела его в плохом настроении. Все его любили за его веселый нрав, открытость и честность. Это был человек-праздник!» Источник: Ононский районный историко-краеведческий музей / Vk.com

https://www.chita.ru/text/society/2023/05/18/72314261/

Ефрейтор Цырен-Доржо погиб, защищая интересы своей Родины. Память о нём навсегда останется в сердцах, знавших его и узнавших о нём людей, в сердцах его близких. Педагоги Новозоринской СОШ, одноклассники и друзья погибшего скорбят по поводу гибели нашего настоящего сына своего народа.

Представлен к награде Орден Мужества Посмертно.

Ссылка на заметку Краеведческого музея:

https://vk.com/wall-217663888_20

Ресурс "Планета моя Забайкалье"

https://ok.ru/planetamoy/topic/155158472570300

Весискитим.ру: https://vesiskitim.ru/2023/05/23/dogovorilis-vstretitsia-na-...

Каких-то еще сведений я не нашла.

2 портрета из первых тем с работами художника Вадима Окладникова.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

На портале "Патриот":

Военный летчик-снайпер. За штурвалом многих типов вертолетов провел более 100 суток с налетом 2 250 часов. В период специальной военной операции, являясь командиром специальной боевой вертолетной группы, лично уничтожил более 30 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Погиб при выполнении боевого задания.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Клещенко В.П. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://parkpatriot.ru/hero-z/kleshchenko-vasiliy-petrovich/

О Герое-лётчике статья в Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5...

Василий Клещенко. Иллюстрация. Фридон Кавтарадзе / «Контингент»

Василий Петрович Клещенко родился 28 октября 1976 года в селе Ивановка Амурской области. С раннего детства Василий мечтал стать офицером и защищать Родину. После окончания Уссурийского суворовского военного училища Клещенко поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.

Дальнейшая служба Василия Петровича складывалась успешно: Клещенко прошел путь от летчика- оператора Ми-24 до заместителя начальника Центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава.

По плечу будущему герою было пилотирование МИ-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-28Н, но особое место в сердце Клещенко занимал вертолет Ка-52, ему он останется верен до последнего. Почти 100 часов непрерывного управления вертолетом, боевые командировки в Чеченскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику, руководство летной группой армейской авиации «Беркуты» и участие в Параде Победы на Красной площади все это было уже за плечами полковника Клещенко к моменту начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В составе своего авиационного подразделения Василий Петрович выполнял боевые задачи, защищая территории ДНР и ЛНР. Будучи командиром специальной боевой вертолетной группы, Клещенко организовывал выполнение сложных боевых задач и готовил экипаж к вылету.

Ночью 15 апреля 2022 года Василий выполняя задачу в Изюмском районе. Вертолет полковника шел первым, когда авиационная группа обнаружила колонну бронетехники противника.

«Аллигатор» Клищенко открыл огонь по неприятелю, уничтожив машины националистов.

Группа Василия Петровича ушла на малую высоту, чтобы избежать вражеского контрудара. Вблизи села Гусаровка летчики попали в подготовленную засаду. Машина была подбита, до последнего Клещенко пытался вытянуть вертолет, но безуспешно. Василий Петрович погиб.

Позже в украинских пабликах появится ролик, на котором националисты шарят внутри сгоревшего вертолета и смотрят на тело героического летчика.

Полковник Клещенко погиб как герой и сдаваться в плен не собирался: в одной руке у него была неразорвавшаяся граната, а в другой - пистолет.

За мужество, героизм, стойкость и доблесть, проявленные в бою, полковник Клещенко Василий Петрович удостоин звания Герой Российской Федерации (посмертно).

Подвиг и имя Героя сохранят не только родные и близкие, но и подрастающее поколение суворовцев. В родном училище и Уссурийске на Аллее Героев появится бюст Клещенко Василия Петровича.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5...

Семье погибшего при спецоперации на Украине полковника Василия Клещенко из Тверской области вручили Звезду Героя России

Одну из улиц в Торжке теперь назовут его именем Полковнику Клещенко Звезду Героя России вручили посмертно. Фото: ПТО, ussvu.ru

18 августа 2022 года в Торжке губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Министерства обороны РФ Александр Максимцев вручили Звезду Героя России (посмертно) супруге и двум дочерям полковника Василия Клещенко.

46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), участник Парада Победы на Красной площади (2021 год), погиб 15 апреля 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Он был за штурвалом КА-52. Похоронен был 8 августа на воинском мемориальном кладбище в Торжке.

В Торжке прошёл траурный митинг, была минута молчания, слова соболезнования вдове и двум дочерям Клещенко.

Губернатор пообещал, что средней общеобразовательной школе №5 города Торжка, которую с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко, и где в настоящее время учится младшая, будет присвоено имя Василия Клещенко. Также одна из улиц города Торжка будет названа в честь Героя России.

Василий Клещенко в Торжке был по долгу службы, здесь базируется 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации).

Он родился в 1976 году в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Прошёл путь от лётчика-оператора Ми 24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ.

Освоил вертолёты Ми-24, Ми-ш35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Общий налет 2250 часов. Участник боевых действий в Республике Таджикистан, в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, в Сирийской Арабской республике.

Полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Алина ПЕТРОВА

https://www.tver.kp.ru/daily/27431/4634522/

Прости меня, небо: пилот Василий Клещенко улетел в вечность Благовещенск. Середина 1980-х. У военторга стоит мальчик и терпеливо ждёт, когда туда пойдёт какой-нибудь военный, чтобы дать ему денег и попросить купить ремень, погоны или звездочки. Гражданским в этом магазине ничего не продавали. А как 10-летнему полковнику без военной формы? Никак.

Даже не отговаривайте

Родители мальчика, которых он уговорил почти за 100 километров поехать в город, от военной службы далеки: папа – водитель кормовоза, мама – бухгалтер на птицефабрике. А сын у них – офицер. Сам сделал себе удостоверение, наклеив туда вырезанного из журнала солдатика в каске, и подписал: Василий Клещенко, полковник. Вернувшись из города в свое село Среднебелая, он прикреплял звездочки на одежду и был абсолютно счастлив.

В пальто с военным ремнем и погонами мальчишка смотрелся слегка нелепо. Маме порой даже было стыдно за его вид, ей хотелось, чтобы единственный сын выглядел как-то посолиднее. Но самого Васю это совсем не смущало: он же в военной форме! А это самая лучшая одежда на свете.

Сыновей у Клещенко могло быть трое. Но старший Андрюша умер в полтора года от порока сердца. Саша, который родился с таким же заболеванием, прожил всего 10 часов. А в 1976 году на свет появился Вася. Фото из семейного архива Фото из семейного архива

В небо он стремился с самого детства. Откуда взялась эта мечта, Василий никогда не говорил, может, и сам не знал ответа. Просто очень хотел летать. Ведь он даже родился 28 октября – в день армейской авиации, правда, тогда этот праздник еще не отмечали.

Учиться Вася поехал в Уссурийское суворовское училище. И хотя в школе отличником не был, почему-то был уверен, что поступит. И действительно поступил, несмотря на большой конкурс. А после окончания училища стал курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища. Родителям заранее ничего не сказал, поставил уже перед фактом – не хотел расстраивать. Тревожась за сына, они обязательно стали бы его отговаривать. Фото из семейного архива

Но отговорить Василия от неба было совершенно невозможно: он был его сыном, и мечтал только о нем. Ради поступления в лётное он даже пошёл на первую и последнюю в своей жизни маленькую сделку с совестью: попросил знакомых медиков вырвать из медкарты листок, где было написано, что у него был гайморит: вдруг из-за этого не пройдёт комиссию? Комиссию прошел, а проблем с носом с тех пор у него никогда не было.

Я люблю вас, девочки

После окончания училища Василий приехал служить в родное село, в трёх километрах от которого стоял вертолётный полк. И был этому вдвойне рад, ведь дома его ждали не только родители, но и Наташа.

Они жили в одном селе. Его отец заливал каток в огороде, проводил туда свет, музыку, брал в школе коньки и устраивал ребятишкам праздник. Наташа тоже приходила. Вася в то время уже учился в суворовском. А на селе ведь как? Если парень поступил в престижный вуз или училище, к нему и отношение особое – не каждая девчонка решится даже взглянуть в его сторону. Наташа решилась, но помешала разница в возрасте, которая тогда была почти как пропасть: ей 13, а ему 18.

Потом ей исполнилось 15, а он приехал из училища в отпуск. Походили за ручку по селу, и Вася опять уехал. И вот вернулся домой служить. Наташа на тот момент уже окончила школу, и они стали встречаться по-настоящему, а потом и жить вместе.

Василий всю жизнь хотел сына, а рождались девчонки. Но огорчался он только, узнав результаты УЗИ. А потом любил дочерей какой-то безграничной любовью. Старшая Ульяна – копия отца и внешне, и по характеру. Никаких подгузников в то время не было, и Василий сам брался за пелёнки, стирая пальцы до крови, и до 3 лет каждый день купал дочь.

Маленькая Ульяша платила ему тем же. Как только Василий приходил с работы, она стремглав неслась в прихожую. Снимала с него пилотку или фуражку и надевала себе на голову. Посидев немного на коленях у отца, возвращала ему головной убор и убегала. Такой вот ритуал.

Она и обувь носила только папину, шлепала по дому в его летных ботинках – мамины каблуки ее абсолютно не интересовали. На коньки встала, когда ей не было и трёх лет. Повзрослев, научилась отлично стрелять.

Спорт в семье Клещенко входил в обязательную программу. Сам Василий постоянно тренировался, был заядлым лыжником и хоккеистом. В доме много медалей и других спортивных наград. Бывало, приезжает вечером домой (лыжи уже в машине) и везёт всю семью в спорткомплекс «Олимп». Как говорится, возражения не принимаются. Сам 20 кругов, а остальные, кто сколько сможет. Понимая, что для здоровья и жене, и дочкам нужны физические нагрузки и прогулки на воздухе, в этом вопросе он был категоричен. Фото из семейного архива

Ульяна и профессию хотела выбрать такую же, как у папы: стать летчицей. Но родители отговорили: не женское это дело, хотя девушек в летные училища тогда уже брали. На семейном совете – они вообще всё и всегда решали вместе – нашли компромисс: военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге. Сейчас Ульяна учится там уже на третьем курсе.

Младшая Варя пока еще школьница, но тоже хочет связать свою жизнь с медициной – стать педиатром. Но она натура творческая, и всё ещё может измениться.

Сейчас им очень не хватает отца: строгого, требовательного, но в то же время родного и тёплого, к которому, даже очень усталому, всегда можно было прижаться и почувствовать себя полностью защищёнными.

Несмотря на сложную работу, семье Василий старался уделять как можно больше внимания, по дому всё делал сам и делал идеально. «Если берешься за какое-то дело, делай его на пять», – часто повторял он.

Домой торопился, ведь там его ждали порядок и уют, которые он любил и ценил. Наташа отлично готовит и, к слову, уже несколько лет на этом зарабатывает – лепит на заказ пельмени, хинкали, чебуреки, манты. А мужу больше всего нравились её колдуны – дальневосточные вареники с капустой и мясом. Фото из семейного архива

В свободное время Василий часто смотрел старые фильмы, особенно свой любимый – «Офицеры». Его он готов был пересматривать бесконечно.

Помимо командировок мужа, они всегда были рядом. Новый год отмечали дома всей семьей. В отпуск тоже только вместе – в основном к родителям, а два года назад съездили в Крым.

Не так давно Клещенко купили дачу, где Василий тоже многое сделал своими руками.

А ещё он очень ценил друзей, среди которых были и военные, и гражданские. Если кто-то отмечал какое-то событие, они всегда шли, даже если Вася валился с ног от усталости: лучше посидим чуть-чуть, но пойдём обязательно.

Дважды полковник

Ка-52, 98-й борт. Его любимый «Аллигатор». Приехав на аэродром, он всегда хлопал его рукой по борту: «Привет, сейчас полетим».

И разведчики, и боевые вертолёты – есть в этих Ка-52 какая-то особенная сила и мощь. Они даже на воздушных парадах в общем строю слегка выделяются. Все последние годы Василий Клещенко был старшим вертолётной группы, которая в День Победы пролетала над Красной площадью.

В 2021 году в Клину Наталья видела, как перед парадом вертолёты, словно огромные железные мухи, взлетали со своих площадок и, перестраиваясь по порядку, улетали в сторону Москвы. «Это было так масштабно, так эмоционально сильно, что я ощутила огромную гордость, что этим невероятным полётом руководит мой муж», – рассказывает она.

Профессию он любил так, как любят немногие, но при этом точно знал, что любовь – это, прежде всего, ответственность. Кнопки, рычажки, индикаторы… Их в кабине вертолёта столько, что в голову невольно приходит сравнение с высшей математикой. Василий Клещенко изучал её ежедневно.

Фанат профессии, он всё время совершенствовал свои навыки и знания, читал много лётной литературы. И был очень самокритичным. Если при выполнении задачи что-то пошло не так, он, докапываясь до истины, сутками прокручивал ситуацию, чтобы она больше не повторилась. На службе Василий Петрович вместе с коллегами писал методические пособия для пилотов, где каждое слово было проверено и выверено на практике.

Он даже к форме относился по-особенному. У него она всегда была в идеальном состоянии. Порой из-за нехватки средств летчикам выдавали не очень-то презентабельную форму, и тогда Василий покупал её на свои деньги: офицер должен выглядеть безупречно.

На родине в Амурской области он прослужил 10 лет, а потом поступил в знаменитую Военно-воздушную академию имени Гагарина под Москвой. После учебы хотел вернуться в родное село, но полк уже расформировали. И Василию предложили поехать в Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации Минобороны РФ в Торжке.

После трёх лет службы Клещенко пошел на повышение – получил должность заместителя командира части в Хабаровске, а ещё через два года – должность командира полка в Черниговке Приморского края. Под руководством Клещенко в части сделали ограждение, выложили плитами дороги, поставили современный КПП.

Там, в Черниговке, ему дали полковника. И когда собрались отметить это событие, отец вручил сыну то самое самодельное удостоверение, которое мама Василия и Наташа нашли в кладовке, перебирая старые вещи.

Наталья сказала: «А знаешь, в том, что ты теперь полковник, 50 процентов моей заслуги». Он, не задумываясь, ответил: «Почему 50? Все 100».

Из Черниговки Василия опять направили в Торжок, но уже на должность заместителя начальника Центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе. К тому моменту они уже успели полюбить этот древний город, несмотря на то, что в первый их приезд в 2010-м Торжок выглядел уныло, а дороги были такие, будто по ним скачут на лошадях.

В 2017-м город уже начал меняться, и с тех пор, по словам Натальи Клещенко, с каждым годом становится всё привлекательнее. А Тверь, которая ей тоже очень нравится, вообще хорошеет буквально на глазах. Фото из семейного архива

Узнав о новом назначении, Наталья сказала: «Ты был командиром полка, а теперь идёшь на зама». «Я офицер, умею как командовать, так и подчиняться», – ответил муж. Он же не должности любил, а небо. Хотя карьерный рост никогда не отрицал: хотел, чтобы семья жила в достатке.

Но при этом зарплата его не интересовала, карточка всегда была у жены. Его девочки ни в чем не нуждаются и ладно. Иногда, правда, спрашивал: «А сколько я получил?». И в зависимости от суммы констатировал: «Ой, а почему так мало? Ну ладно, потом доплатят» или «Нормально вроде».

Он жил работой. Чтил лётные традиции, уважал коллектив и старался помочь тем, кто в этом нуждается. В Черниговке у него был личный водитель «Уазика» Гриша. Василий случайно узнал, что он сирота, его воспитывали старшие сестры. Отец умер, когда Грише было 9 лет, а мама через год.

Домой командир пришёл расстроенный: надо парню помочь. И помог ему поступить в лётное училище в Сызрани, где когда-то учился сам. Так Гриша пересел с «Уазика» на вертолёт и тоже приехал служить в Торжок. Сейчас у него жена, дети. Недавно Наташа отдала ему вещи мужа, в том числе его книги и тетради. Листая их, Гриша сказал: «Вы не представляете, сколько всего Василий Петрович знал».

И сколько ещё всего мог дать… Но ему навсегда осталось 45.

Автор фото: «Новоторжский вестник»

Последний бой

Наград у полковника Клещенко много, но ему были дороги две – медаль Нестерова и медаль «За заслуги перед Отечеством с мечами», которые дают за боевые заслуги и защиту Родины.

Лётчик-ас. Командир, умеющий применять нестандартные и неожиданные для противника боевые приемы. Таких пилотов в армейской авиации замечают сразу и берегут для особых заданий.

Первый раз Василий Клещенко попал в горячую точку еще до женитьбы. Это был Таджикистан. Когда старшей дочери исполнилось два года, он отправился в Чечню, а в 2019 году – в Сирию.

Фото из открытых источников

На Украину Василий улетел 16 февраля старшим специальной лётной группы. За неделю до начала СВО. И, конечно, уже знал, что вылет боевой.

Домой звонил регулярно: «Всё хорошо, не волнуйтесь». Но в какой-то момент вдруг замолкал и не откликался. Наташа даже не сразу поняла, что он засыпает. «Отдыхай хоть немного, нельзя же так. Днем не спишь, ночью вылеты», – молила она. А он в ответ: «Понимаешь, у меня ребята очень устают».

Потом были два долгих месяца тревог, надежды и ожидания: а вдруг сегодня все закончится, и муж вернется домой. 15 апреля поздно вечером она позвонила ему сама. За полчаса до его последнего полета. Никогда этого не делала, не хотела мешать, а тут рука сама потянулась к телефону: «Вася, почему не звонишь?». «Сейчас выполню одно задание и позвоню. Хотя ночь уже будет, я лучше тебе напишу».

Не написал. Наталья набрала командира: «Есть вести от Клещенко? Телефон не доступен». Он ответил: «Ждем…».

В ту ночь пилотам дали координаты с новым заданием: в Изюмском районе Харьковской области уничтожить колонну техники ВСУ. Клещенко шел в авангарде ударной группы. Но, к сожалению, они нарвались на организованную засаду, и первый вертолёт принял удар ПЗРК.

Второй пилот катапультировался, и его подобрал следом летевший ПСС Ми-8. Молодой пилот этого вертолёта, который до последнего ждал Клещенко, тоже представлен к Герою России. Вертолёт прыгал и прыгал на месте: «Я без командира не уйду». И только когда пилот понял, что командир не выйдет, а жизнь экипажа под угрозой, Ми-8 всё-таки взлетел.

Почему Василий не катапультировался, неизвестно. Скорее всего, он был смертельно ранен, или до последнего пытался выровнять поврежденный вертолет и увести его на нашу территорию.

Два с половиной месяца полковник Клещенко считался пропавшим без вести. Надежды, если честно, было мало. Без руки, без ноги, но живой, он обязательно дополз бы до своих. И в плен точно бы не сдался.

Но Наташа всё ещё верила, что муж жив. Представляла, как он звонит из госпиталя, и она собирает ему вещи, готовит что-то вкусное…

Василия пытались искать, насколько это возможно в боевых условиях. Потом стало понятно, что он, скорее всего, в упавшем вертолёте. Подойти к нему не было возможности, пришлось договариваться с противником об обмене. Договорились.

Когда друг семьи поехал забирать тело, ему отдали коробочку с цепочкой, обгоревшим крестиком и иконкой Николая Чудотворца, которую Василию подарила бабушка. Надежды больше не было.

Потом семья ждала результатов экспертизы ДНК, и это тоже было очень страшно.

«Лежала и вдруг в какой-то момент ощутила, что мой дух покидает мое тело. Во всяком случае я так почувствовала. Меня охватил ужас. Я соскочила с дивана, схватила пылесос и начала пылесосить все подряд – просто, чтобы почувствовать себя живой», – рассказывает Наталья.

Всё, что происходило в ту роковую ночь в небе под Харьковом – это считанные секунды. Две, три, от силы пять…

Версий гибели Василия Клещенко несколько. Есть видео, как бойцы ВСУ пришли к упавшему вертолёту, чтобы передать тело пилота российской стороне. Но считать эти записи подлинными не стоит – их уже «подправили», как сочли нужным: к примеру, в кадре показывают орден Мужества, которого у Василия никогда не было. Или его обгоревший GPS-навигатор, который целый и невредимый вернули Наташе – в вертолёте его точно не было.

Есть информация, что на самых первых видео, которые попали в сеть, в одной руке у Василия был пистолет, в другой граната: вдруг предстоит продолжить бой на земле. Правда это или уже легенда, которая всегда ходит рядом с героем?

Как всё было на самом деле, знает только он – Василий Клещенко. Но можно не сомневаться, что лучший в стране пилот вертолета Ка-52 бился до последнего и сделал всё, что мог в эти секунды сделать…

Посмертно ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Золотую звезду передали семье. Автор фото: правительство Тверской области

Все ребята из группы Клещенко, которых он учил вести боевые действия и за которых отвечал, прежде всего, перед самим собой, живы. Дай им Бог поскорее вернуться домой.

Чтобы помнили

В серии «Герои Российской Федерации» вышла почтовая марка, посвящённая летчику-снайперу Василию Клещенко. На аллее Героев Уссурийского суворовского военного училища установлен его бюст. Похоронить его тоже хотели на аллее Героев под Москвой, но семья настояла на Торжке, чтобы была возможность постоянно навещать родного человека и ухаживать за его могилой.

Василий никогда не стремился быть публичным человеком и привлекать к себе внимание, избегал прицелов камер и, несмотря на свою славу воздушного аса, с прессой общался редко. Когда понадобилась фотография на памятник, оказалось, что ее просто нет. С трудом нашли подходящую.

Наталья тоже не любит быть на виду. Но теперь ради памяти мужа себя переломила: пусть люди узнают, каким он был. Она очень благодарна губернатору Игорю Рудене за то, что по его инициативе в Торжке появилась улица Василия Клещенко, и его имя носит школа №5, которую с отличием окончила старшая дочь, и где сейчас учится младшая.

Автор фото: правительство Тверской области

На могиле лётчика на Иоанно-Богословском кладбище установили памятник. Коллеги приходят, приносят цветы. Пилоты не забывают своих погибших товарищей, чтят их память. Автор фото: правительство Тверской области

На большом здании на въезде в Торжок нарисовали граффити, где Василий Петрович вместе с Ульяной. Она в форме Юнармии, когда была еще школьницей. Дочь отдает отцу честь. Парень Ульяны, артиллерист, который уже год участвует в спецоперации, часто рассказывает бойцам о полковнике Клещенко, каким смелым и мужественным он был.

А младшая Варя решила для себя, что папа в командировке или просто уехал в другой город. Ей так легче.

Татьяна Смелкова

https://toptver.ru/lenta/prosti-menja-nebo-pilot-vasilij-kle...

Вот тут открытие мемориала в Приамурье выпускнику Уссурийского суворовского училища Герою России Василию Клещенко: https://ussurmedia.ru/news/1615797/

Открытие бюста на Аллее Героев: https://vladnews.ru/2022-10-27/209413/ussuriyske_otkryli

Открытие памятной доски Герою РФ Василию Клещенко в Торжке: https://tver.aif.ru/society/persona/pamyatnuyu_dosku_pogibsh...

В Торжке 5-ой средней школе присвоено имя Героя России Василия Клещенко. Данную инициативу Губернатора Игоря Рудени поддержали Депутаты Торжокской городской Думы.

https://vesti-tver.ru/dailynews/v-torzhke-shkole-prisvoili-i...

Статья о Герое на портале Царьград:

https://tsargrad.tv/articles/v-plen-sdavatsja-ne-dumal-polko...

АИФ-Тверь:

https://tver.aif.ru/society/persona/glava_tverskoy_oblasti_r...

В Амурской области открыли мемориал в память об амурчанине Василии Клещенко. Имя Героя России увековечено в Ивановке на стеле памяти. Присутствовали родители Героя Клавдия Ивановна и Пëтр Николаевич.

https://www.amur.life/news/2022/12/12/v-amurskoy-oblasti-uve...

Открытие Мемориальной доски Герою России Василию Клещенко в Приамурье в селе Среднебелая Ивановского округа на фасаде школы, в которой он учился

https://rvio.histrf.ru/activities/news/memorialnaya-doska-ge...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

К большому сожалению найдена весьма скупая информация о самом Герое

А псковском подразделении АИФа короткое упоминание о гибели:

https://pskov.aif.ru/society/s_tremya_pogibshimi_na_ukraine_...

☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал: В ходе специальной военной операции на Украине 5 августа погиб гвардии старший сержант ПОРФИРЬЕВ Роман Юрьевич.

Родился 10.05.1981 - 05.08.2022 погиб. Служил 104 ДШП. Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

https://vk.com/wall-106160452_353625

Еще одно сообщение оттуда же от 13 сентября 2022 года: Помянем по русской традиции - сегодня 40 дней как в ходе спецоперации на Украине погиб Порфирьев Роман Юрьевич.

Царствие Небесное воину Роману.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

https://vk.com/wall-106160452_361994

Портал ZаПобеду:

https://zpobeda.ru/roman-porfirev/

Компания Россия Псков:

https://gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/32224-v-khode-...

К счастью на портале "Вспомним всех поименно" удалось найти информацию об открытии парты Героя:

Старший сержант, заместитель командира взвода- командир боевой машины десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона.

ПОРФИРЬЕВ Роман Юрьевич родился 10 мая 1981 г. Обучался в средней школе № 26 г. Саратова с 1988 по 1998 гг.

В Вооруженные Силы РФ призван с 29.05.1999 г. военным комиссариатом Заводского района города Саратов Саратовской области, по окончании срочной службы заключил контракт с в/ч пп 32515.

Участвовал в проведении специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в составе в/ч пп 32515.

Погиб при выполнении обязанностей во время проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 05 августа 2022 г.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно).

Похоронен в Псковской области.

В рамках патриотического проекта партии «Единая Россия» 26 апреля 2023 г. в МОУ «ООШ N 26» г.Саратов состоялось торжественное открытие «Парты Героя» выпускника школы Порфирьева Романа, участника специальной военной операции в Украине, отдавшего жизнь за свою Родину и награжденного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно).

Символическую красную ленту разрезала директор МОУ «ООШ N 26» Байбакова Ольга Валентиновна.

На торжественный линейке присутствовали почетные гости:

Мама Порфирьева Романа - Порфирьева Наталия Сергеевна;

Сестра Порфирьева Романа - Плужникова Наталья Геннадьевна;

Дочь Порфирьева Романа - Порфирьева Полина Романовна.

Собравшиеся почтили минутой молчания и возложением цветов память погибшего воина. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, района.

Такой чести была удостоена ученица 9 «А» класса Аляева Ольга. Сослуживцы говорили о Романе, что он был Человеком с большой буквы. Вечные память и слава! И наша безмерная благодарность!

https://vk.com/@vspomnim.russia-porfirev-roman-urevich-10051...