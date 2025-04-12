Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.32

Архитектор Северной столицы 29 декабря 1775 года родился великий архитектор Карл Иванович Росси. Детские годы он провёл в Италии, однако вся его последующая жизнь была неразрывно связана с Санкт-Петербургом.

Здесь он получал образование, учился у архитектора В. Ф. Бренны, вёл свои первые проекты в Гатчине и Павловске, работал рисовальщиком на стекольном и фарфоровом заводах.

В 1806 году Росси получил звание архитектора и начал свою активную работу в Москве и Твери.

Вернувшись в 1815 году в Петербург, он руководит застройкой Северной столицы и реализует свои самые известные и блистательные проекты. Из-под его руки выходят самые узнаваемые ансамбли Петербурга: Михайловская площадь (ныне площадь Искусств), Дворцовая площадь с грандиозным зданием Главного штаба и Триумфальной аркой, Сенатская площадь со зданиями Сената и Синода, а также Александринская площадь со зданием Александринского театра. Театральная улица, являющаяся частью последнего ансамбля, ныне названа в честь своего создателя.

Карл Росси стал основателем русского ампира: в своих работах он сочетал формы, отсылающие к античной архитектуре, с размахом и триумфальностью, которая была связана с воспеванием победы России в Отечественной войне 1812 года. Своими грандиозными проектами он во многом определил облик Петербурга и заложил основы классицистической застройки центральных улиц Северной столицы.

Леонтий Бенуа: мастер эклектики В плеяде великих петербургских зодчих, которые внесли значительный вклад в формирование облика имперской столицы, Леонтий Николаевич Бенуа занимает значительное место. Сын видного архитектора Николая Бенуа и Камиллы Кавос, Леонтий родился в 1856 году в Петергофе. Как и положено большинству архитекторов той поры, он учился в Императорской Академии художеств. Бенуа завершил курс обучения в Академии за год до положенного срока, в 1878 году. Ещё будучи студентом, он начал составлять свои первые проекты. В 1877 году он создал в Озерках свои первые постройки: деревянную башню-бельведер и концертный зал (не сохранились). В «Записках о моей деятельности» Бенуа вспоминал, что, проектируя башню, придерживался принципов деревянных конструкций готики и швейцарских построек, где все ясно и логично. Таким образом, с самого начала творческой деятельности проявилось характерное для зодчего стремление использовать рациональные методы строительных приемов. Католический храм в Литейном округе Санкт-Петербурга. Построен в 1903-1909 годах для нужд французской католической общины по проекту архитекторов Л. Н. Бенуа и М. М. Перетятковича.

В своих ранних работах Бенуа опирался на историзм, а источники вдохновения он черпал из западных городов. При этом Леонтий Николаевич был новатором: при проектировании Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге (первое фото) он проявил незаурядное композиционное мастерство, трактовав дворовое пространство как важный коммуникативный элемент здания, что было новаторским и рациональным приемом. За проект церкви Св. Георгия в Гусь-Хрустальном в 1892 году Леонтий Бенуа был удостоен звания профессора архитектуры. Впоследствии он спроектировал ещё много церквей в русском стиле: русскую капеллу в Дармштадте, собор Александра Невского в Варшаве. Но параллельно Бенуа возводил и здания в стиле необароко: это и перестройка церкви Захария и Елизаветы на Захарьевской улице (1948 полностью снесена), и Великокняжеская усыпальница.

Для творчества Бенуа неизменно характерны чёткая архитектурная композиция, продуманность художественного ансамбля, элегантность форм. В значительной степени это проявилось в гражданских постройках великого зодчего, из которых к самым известным относятся доходный дом Первого Российского страхового общества (дом Бенуа) и Дворца выставок в Санкт-Петербурге (корпус Бенуа).

Кроме того, Леонтий Бенуа является одним из создателей проекта крупномасштабной реконструкции Санкт-Петербурга (1910—1913, совместно с архитектором М. М. Перетятковичем и инженером Ф. Е. Енакиевым), включавшего строительство сети метрополитена. Великий зодчий скончался в 1928 году в Ленинграде. Был похоронен в некрополе Новодевичьего монастыря.

А вы знали, что у Петербурга на всех континентах, кроме Антарктиды, есть города-побратимы и города-тёзки Только в США насчитывается больше 50 Петербургов. Самым большим из американских Петербургов является тот, что в штате Флорида. Но даже этот далёкий от нас во всех смыслах город значительно ближе, чем планета Ленинград, открытая в 1968 году советским астрономом Тамарой Смирновой. Теперь вы знаете, что расстояние от Ленинграда до Санкт-Петербурга — 220 млн км!

А вы знали, что дом на Моховой улице, 27-29 называют «плащ Портоса»? Причина такого прозвища - в сочетании блестящего фасада снаружи и мрачного колодца внутри. Двор-колодец, который скрывается внутри.

Знаете ли вы, что вы в Санкт-Петербурге существуют улицы, которых нет на карте? Одна из таких улиц — это улица Времени. Она расположена территории Петропавловской Крепости, недалеко от Невских ворот.

Место это застроено домами XVIII, XIX и XX веков. И если вы захотите здесь прогуляться, то сможете заглянуть в швейную мастерскую, кабинет столоначальника или побывать в Петербургском торговом порту.

Расширение Санкт-Петербурга

В 1811 году указом императора Александра I были расширены границы столичного города Санкт-Петербурга. Там, где располагалось Лифляндское предместье, была образована Нарвская часть города.

Лифляндским предместьем называли ту загородную часть Санкт-Петербурга, где проходила дорога на север Латвии, то есть в Лифляндию. Еще здесь были розданы дворянам земли, а они осваивали стены и построили красивые особняки. Так и случилось: район быстро освоили, и волею Александра Нарвская часть стала уже частью столицы. Практически сразу была начата постройка Нарвских ворот для встречи русских войск, возвращавшихся после окончания войны с наполеоновской Францией из Европы в 1814 году, на Нарвской заставе, у границы города вблизи Обводного канала. Автором проекта был Джакомо Кваренги, а саму конструкцию возвели из дерева и алебастра. Под той аркой и прошли русские войска в 1814 году. Но деревянные ворота быстро пришли в негодность, поэтому императором Николаем I было принято решение о постройке новых, уже каменных, ворот на берегу реки Таракановки, немного южнее прежнего места. В 1827 году, в годовщину Бородинского сражения, был заложен первый камень вторых ворот. Уже в 1827–1834 годах были возведены каменные Нарвские Триумфальные ворота в память о героях Отечественной войны 1812 года. Архитектор — В. П. Стасов.

Авторы скульптурных элементов — С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский, П. К. Клодт.

Теперь здесь располагается современный Кировский район. История повторилась во время Великой Отечественной войны: именно через Нарвские ворота ленинградские призывники уходили на фронт, а в 1944 году через них прошли части, героически разорвавшие кольцо.

Как отливался Медный всадник До Медного всадника изваяния подобных размеров не делались и не отливались. Поэтому никто из литейщиков того времени не гарантировал ни качество, ни сроки изготовления. По итогам поисков к работе был подключен Емельян Хайлов, ранее занимавшийся отливкой пушек. Долгое время подбирался нужный состав. Усложняло задачу то, что скульптура императора имеет значительные размеры, но при этом опирается только на три точки. Значительная часть статуи для облегчения веса должна была стать полой, а толщина стенок не должна превышать сантиметра. Первая попытка отлить памятник оказалась неудачной. Лопнула труба, по которой подавалась бронза. Практически ценой своей жизни Хайлов предотвратил пожар. Памятник был испорчен. На подготовку новой модели ушло почти три года. Отливка завершилась успешно. И теперь этот красавец стал одним из символов Санкт-Петербурга.

Смотрите какой вид. Угол здания Главного штаба на Дворцовой площади. Санкт-Петербург

Самая большая ваза в мире А вы знали, что самая большая ваза в мире находится в Петербурге?! Если вы были в Эрмитаже, то наверняка видели это настоящее произведение искусства! Большую Колыванскую вазу ещё называют «царицей ваз». Создали её в 1843 году на Алтае. В 19-м веке алтайские мастера удивили весь мир и создали гигантскую Колыванскую вазу — произведение искусства резьбы по камню (глиптики) из капризного, невероятно твердого, но при этом, хрупкого камня, яшмы. Создание вазы, мировой рекордсменки по размерам, было настолько сложным и трудоемким процессом, что никто больше так и не смог повторить хотя бы приблизительно знаменитую работу. В 1819-м году мастер по фамилии Колычев наткнулся на монолитную одиннадцатиметровую глыбу прекрасной зеленоватой яшмы, когда в одной из каменоломен искал природные богатства для создания колонн. От яшмовой «горы» рабочие смогли отсечь камень поменьше, длиной уже восемь с половиной метров. Но как только его попытались подвергнуть начальной обработке, ломкий минерал дал трещину. И вместо одного куска образовалось два. Тогда больший по размерам осколок взяли для воплощения в жизнь невиданной по тем временам вазы. Задача стояла не из легких: каким-то образом транспортировать гигантскую находку на расстояние в тридцать два километра, до ближайшей Колыванской фабрики, где шлифовали минералы. В 1828-м году массив первоначально «обтесали», а потом силами большого числа рабочих принялись расчищать дорогу. Конечно, перевозка царицы-яшмы происходила посредством тяжелейшего людского труда. Мужики тянули специальные лямки, прикрепленные к деревянным волокушам, на которых и водрузили кусок скалы. Для сооружения пути и доставки глыбы привлекли одну тысячу человек. В 1824-м году известный архитектор Авраам Иванович Мельников, ректор Императорской Академии художеств, разработал уникальный проект впечатляющей по размерам вазы. Но всевозможные нюансы обговаривали еще не один год. В течение долгих двенадцати лет труженики Колыванского завода обтесывали сверхпрочный камень, вручную наносили сложнейший орнамент и тщательно полировали поверхность яшмы. Колыванский феномен. Сначала готовую вазу доставили с помощью запряженных подвод на Урал, а в 1849-м году установили неподражаемое творение в Новом Эрмитаже. Современные специалисты удивляются, каким же искусством резьбы по минералу обладали алтайские мастера, если в нынешних условиях повторить изготовление царственной вазы практически невозможно. Дело в том, что природная яшма мгновенно покрывается трещинами. Нанесение сложного, занимающего немалую площадь, рисунка на поверхность такого материала чревато полным разрушением заготовки. Форма овала еще больше усложняла и без того фантастическую задачу камнерезов. Колыванская красавица-яшма не желала покоряться рукам искусных мастеров и покрылась сеткой трещин. Но умельцы знали такие секреты, благодаря которым шлифовка устранила все повреждения без следа. Ее вес составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом — 2.57 м, большой диаметр составляет 5.04 м, а малый — 3.22 м.

Решетка Летнего сада Ограда создавалась в течение примерно 15 лет. Среди возможных архитекторов называют Юрия Фельтена, Петра Егорова и Ивана Фока. Первоначальная стоимость проекта составляла 10 тысяч рублей, но в итоге затраты выросли до 88 тысяч! Колонны и цоколь сделаны из финского гранита. Решетку и ворота изготовили тульские мастера. Для золочения растительных элементов решетки использовали не обычное золото, применяемое в то время для создания покрытия, а голландские дукаты. Дукаты были чем-то вроде универсальной валюты. Их делали из золота высшей пробы, поэтому их принимали в разных частях Европы.

Дом с необычным орнаментом Здание строилось в 1875 году архитектором Прангом для купчихи Н. И. Львовой, владевшей всеми домами по Угловому переулку. Наталья Львова была родом из Вологодской области и имела там обширные владения. Она была знакома с традиционными для тех мест вышитыми узорами в виде бесконечной ленты из повторяющихся элементов: геометрических фигур, косых крестов, коловрата, графических изображений растений, птиц. На Руси «свастика» имела обережное значение, поэтому ее можно часто видеть на одежде или в оформлении интерьеров. К пленным немцам, которые по легенде якобы строили этот дом, свастики на фасадах не имеют никакого отношения.

Часы с 24-часовым циферблатом На одном из зданий Палаты мер и весов , которую на протяжении 30 лет возглавлял Менделеев, хорошо видна обсерватория с уникальными часами, циферблат которых размечен на 24 часа. Когда-то эти часы считались «самыми точными часами» Российской Империи (фото до реставрации). Московский проспект,19 (фото до реставрации)

Палата мер и весов 20 июня 1893 года в Санкт-Петербурге по инициативе Дмитрия Менделеева «для сохранения в государстве единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов» была учреждена Главная палата мер и весов — научный метрологический центр России. Под руководством Менделеева в Главной палате мер и весов была создана система национальных эталонов, соответствующих мировому уровню науки и техники, установлены точные соотношения между русскими и метрическими мерами, что дало возможность подготовить страну к постепенному переходу на международную метрическую систему единиц. В обязанности Главной палаты входило: хранение основных образцов (прототипов) единиц веса и меры, принятых в России, а также копий с образцов иностранных единиц веса и меры; изготовление точных копий с основных образцов мер и весов, служащих областным и губернским поверочным учреждениям для поверки торговых мер и весов, периодическая поверка этих копий с основными образцами и так далее и тому подобное. Комплекс зданий Палаты мер и весов находится по адресу: Московский проспект, 19. Здесь же находится институт и научный центр имени Менделеева.

Первые электрические уличные часы носят имя Дмитрия Менделеева Данные часы с надписью «Главная палата ​мѣръ​ и вѣсовъ. Точное время» были установлены в 1905 году на при участии Дмитрия Ивановича, возглавлявшего в то время Главную палату мер и весов. Ученый придумал, как от эталонных часов Главной палаты передать время на вторичные по электрическому кабелю. И от Московского проспекта, 19 к Зимнему дворцу протянули кабель, который передавал то самое эталонное время. Нонсенс! К сожалению, часы в арке сегодня не оригинальные, их заменили в 2001 году после работ на фасаде Главного штаба.

В Петербурге на каждом шагу что-то удивительное! Например, эту гигантскую таблицу Менделеева можно найти на одной из стен НИИ метрологии

Или вот такой казус.

Мост, который совсем не мост Один из петербургских мостов выделяется тем, что вода есть только с одной его стороны. Пространство под мостом из-за этого представляет собой не пролет, а нишу. Это Второй Инженерный мост у Михайловского замка, который напоминает о том, что когда-то замок окружал ров с водой. Мост был построен в 1824-26 годах и должен был придавать дополнительный антураж дворцу, который еще его основатель император Павел Первый предпочитал именовать замком. Сегодня о его прошлом напоминает только ограда, а сам мост стал частью набережной реки Фонтанки.

Или вот в Петербурге можно найти «киоск погоды» «Киоск погоды» – так называлась эта небольшая будочка на Малой Конюшенной. Появился он здесь еще в 1914 году, но стоял на пересечении Невского и Малой Конюшенной. Сейчас его установили ближе к Шведскому переулку. Это была небольшая метеорологическая станция, которая фиксировала и записывала все данные о погоде. В трех витринах киоска стояли бумажные самописцы. Каждое утро сотрудник Главной физической обсерватории запускал самописцы при помощи специального ключа. В 1930 году киоск вывезли на Елагин остров и приспособили для хранения дворницкого инвентаря. Лишь в 1997 году павильон вернулся на Малую Конюшенную – о нем вспомнил сын архитектора Алексей Лансере. К тому времени измерительные приборы и самописцы пропали, а часовой механизм вышел из строя. В 2018 году павильон отреставрировали, вместо самописцев установили похожие макеты. И назвали павильон «Часы Лансере».

А еще питер полон неожиданностей.

Секретный европейский дворик в сердце Петербурга Этот дворик принадлежит атриум отелю «Автор». Вход свободный, здесь можно сделать стильные фотографии, полюбоваться архитектурой и насладиться атмосферой. Владимирский просп., 9А

Так что по Питеру можно гулять бесконечно и до конца так и не откроешь всех сокровенных и замечательных мест.