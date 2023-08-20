Вся правда о Восстании в Чехословакии 1968 года (55 лет назад)

От мятежников с Транссиба до Советских танков в Праге Долгие десятилетия мы питали иллюзии, что европейские народы жалобно роптали под пятой гитлеровских захватчиков, что они бедные, теряя последние силы, яростно боролись с нацистскими оккупантами и всеми фибрами своей души желали победы Советскому народу. В дни Великой Победы мы тешили себя тем, что вся Европа в благодарственном экстазе галдела богу в уши слова молитвы за наших солдат освободителей. Мы снимали об этом фильмы и тем самым уговаривали самих себя в интернационализме народов Европы, которые беззаветно прониклись истинной любовью к трудовому народу Советского Союза.

В результате пока мы пребывали в этих эфемерных фантазиях, благодарные европейцы успели нас изобразить захватчиками и мучителями, чуть ли не сподвижниками гитлеровского нацизма. Во всяком случае, виновность в разжигании Второй мировой войны и ответственность за разграбление Европы, ухитрились нам приписать такую же, как и Третьему Рейху. 3 июля 1942 года - самое крупное собрание чехов за всю историю. 200 000 человек пришли на Вацлавскую площадь, чтобы принести клятву верности Гитлеру.

Настал момент, когда нам жизненно необходимо стукнуть себя по затылку так, чтобы раз и навсегда очнуться от этих бредовых фантазий и начать тверёзым взглядом смотреть на партнёров из ближнего и дальнего зарубежья. В этой навязанной нам гибридной войне, мы должны наконец-то начать бороться за правду в истории.

Чехи и Словаки – Братья Славяне?!..

Испокон веков, игры в «братьев Славян», а затем и в «пролетарских братьев», нам обходились уж больно дорогой ценой, а в результате – нож в спину! Слово «братья Славяне» в Чехии и Словакии до сих пор употребляется только тогда, когда они находятся в предвкушении, какого либо подарка от России. 1968 год. Прага. Советский танк потерял управление, снайпер застрелил механика-водителя.

На языке любого шестидесятника возомнившего себя интеллигентом, непременно всплывала тема «Пражской весны». Речь обязательно заходила о бесчеловечном отношении Советского Союза к маленькой свободолюбивой Чехословакии. От российской молодежи можно и сегодня услышать тот штампованный набор слов, который она по наследству повторяет как мантры из прошлого века. Гнилая интеллигенция 60-х, а затем и шпана 90-х воспитанная зомбоящиком «ЕБН-Свободы», по-прежнему живёт разлагающим общество девизом: «Я люблю свою страну и ненавижу государство».

Противно слышать, как вообразившая себя солью земли русской демократическая гопота, периодически лопочет относительно раздавленной советскими танками «Пражской весны».

Не терпится узнать, – известно ли нашей «прогрессивной» общественности, как летом 1918 года вооруженные до зубов чехословацкие каратели воевали на Волге, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке? Как они уничтожали тысячи мирных жителей России? 1918 год. Жертвы Чехословацкого террора мирные жители Иркутска.

Чтобы понять, как советские танки всё же оказались в Праге, конечно же, необходимо делать небольшие экскурсы в историю. С вашего разрешения, я буду периодически это делать. Итак!..

54 года назад в Чехословакию зашли войска ПЯТИ социалистических государств: СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. Именно в этот день 21 августа 1968 года, так называемой «Пражской весне», процессу изменений в ЧССР, пришёл конец. По лукавой насмешке судьбы случилось это спустя 30 лет, как согласно мюнхенскому сговору Чехословакия была отдана Гитлеру на съедение, а вместе с ней и крупнейшие в мире заводы по производству оружия. Таким образом, Великобритания и Франция решили вооружить быстро растущего европейского монстра. Несколько стран рвали на части беззащитную Чехословакию, Германия, Венгрия и Польша. Раздел Чехословакии согласно Мюнхенскому договору 1938 год.

При этом лучшая линия обороны в Европе, лучше всех вооруженная армия Европы, без единого выстрела молча легла под сапог немецкого солдата, мгновенно с легкостью перекрестясь в новую нацистскую веру, стала ударными темпами наращивать выпуск оружия для Третьего рейха. Необходимо заметить, что совсем уж беззащитной Чехословакия не была. Как Вы думаете, кто был готов прийти к ней на помощь? Конечно, вы угадали, и опять это наш Советский Союз, но правительство Чехословакии отказалось, так как все их потроха давно были проданы. Жители чешского города Аш с большой радостью встречают немецкие войска.

Здесь уместно будет вспомнить, что на Восточном фронте, а именно в СССР, в армии Вермахта, в подразделениях СС и Люфтваффе воевало свыше 500 тысяч безобидных добровольцев из Богемии и Моравии. При этом в плену у дедушки Сталина отдыхало – 69 977 несостоявшихся новых российских землевладельцев. 1. Чешский доброволец из чешского полицейского полка СС «Брискен». 2. Нарукавная нашивка щит чешских добровольцев. 3. Эмблема 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия». 4. Нарукавная нашивка 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия».

А в это время ударными темпами, Чехословакия увеличила в ДВА РАЗА выпуск военной продукции. Третья часть всего вооружения Вермахта было с клеймом Чехии. Никогда до и никогда после этого времени рабочие военных заводов не жили так счастливо, не получали таких высоких зарплат и премий, ставших уже привычными для них льгот, усиленные пайки и традиционные путевки на курорты и санатории. Стоит заметить, что за весь военный период на чешских заводах и фабриках не было зафиксировано ни одного случая саботажа или диверсии. Вот так, брат! Советские танкисты тысячами горели в своих «тридцатьчетвёрках» от огня этих истребителей танков «Хетцер», созданных добросовестными чешскими инженерами и рабочими.

Давайте открутим время ещё чуть-чуть назад и вспомним, как зверствовали «бравые солдаты швейки» по всей Транссибирской магистрали от Волги до Дальнего Востока. Мало кто помнит, но фактически мятеж чехословаков зажёг огонь Гражданской войны и иностранной интервенции в России. Историческая наука доказала, что если бы не мятеж чехословацкого корпуса, то Гражданская война и особенно интервенция была бы просто невозможна. Напомню, что погибло в это лихое время от 11 до 14 миллионов человек. Сколько из них на совести чехов и словаков, гуманная история России пока умалчивает, но то, что этих жертв могло вообще не быть или были бы гораздо меньше, это, несомненно. В то жестокое время о зверствах чехословаков в русском народе, слагались песни:

«На нас напали злые чехи,

Село родное подожгли.

Отца забрали в первом взводе,

А мать мою в костре сожгли»

1918 год. Зверства Чехов на Дальнем Востоке.

Всех, кто был заподозрен в связях с большевиками, чехи отправляли в «эшелон смерти», где неделями содержали узников без еды и воды. С большевиками чехи расправлялись очень жестоко, сажали в трюмы барж и сверху их тщательно поливали хлорной известью. Стоит заметить, во Владивосток чехи привезли более 600 эшелонов с награбленным барахлом. Судьба же царского золота украденного чехословаками, требует особого внимания. Памятник чехословацким легионерам в Михайловке, плитка облита красной краской в день приезда чешской делегации.

«Недавно хрен копали, в господа попали!»

После разгрома белогвардейцев за Уралом чехословацкий корпус принял под охрану Колчака и золото Российской империи. Когда партизаны перекрыли железную дорогу, идущую во Владивосток, чехословаки с легкостью в обмен на свободный проезд отдали им адмирала Колчака. Таким образом, часть золотого запаса империи досталось чехословацким бандитам. По возвращению на родину этих «золотых мальчиков», впервые было организовано Чехословацкое государство и поспособствовало этому как раз золото Российской империи. Необходимо отметить, что никогда до этого у чехов не было своего государства. Всю свою историю чехи под кем-то лежали, то под германскими племенами, то под Римской империей, то под Австрийской, потом под Австро-Венгерской. Керенский благодарит чехословацких легионеров.

Весь драматизм этой ситуации в том, что населению с недоразвитым национальным чувством неизвестно, зачем преподнесли на блюдечке суверенитет, который им не очень-то и нужен. Ну, а то, что достаётся на халяву, этим вообще никогда не дорожат. Причина разгрома «бравых солдат швейков» - не предательство в Мюнхене, а полное отсутствие у них стремления к национальной независимости.

Горячий август

Как же отложились события того августа в исторической памяти граждан России? Как они их интерпретируют и оценивают сегодня во времена информационных войн и цветных революций?

Согласно опубликованному накануне расследованию канадского журналиста Марка Маккиннона, говорится: Оранжевые революции.

Сейчас мы были свидетелями целой серии, так называемых цветных революций, которые происходили на Украине, в Грузии, в Киргизии, Молдавии, Казахстане. Но была первая серия подобного рода революций после смерти Сталина, а точнее после выступления Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС.

Это события в Польше, в Венгрии и, конечно же, Чехословакии. События в Чехословакии были не столь кровавые, как события в Венгрии, но они были знаковые. В Венгрии и в Польше это было что-то вроде пробы пера, а в Чехословакии это была уже тщательно подготовленная серьезная пропагандистская кампания.

Наверняка идея выдвижения на первый план в так называемой «Пражской весне» внешнего фактора, несказано возмутило бы её вдохновителей. Однако недавно выпущенной объединенной редакции МВД России сборник документов «Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР» содержит множество рассекреченных документов, которые проливают свет на события более чем 50 летней давности. Сверхзадача сборника цитируем:

«освещение тщательно спланированной и скоординированной экспансии западных спецслужб против ЧССР, которая рассматривалась ими как «слабое звено» в стратегической парадигме восточного блока» «Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР».

Документы в этой книге, показывают, что события в Чехословакии были хорошо спланированной акцией западных спецслужб, среди которых ведущее место занимали Австрия, Соединенные Штаты Америки и ФРГ. В своё время бывший руководитель западногерманской разведки Рейнхард Гелен прямо признавался, что Чехословакия настораживает страны Запада, ибо она уж настолько солидаризируется с Советским Союзом, что становится его младшей сестрой. В 60-е годы в Чехословакии сконцентрировалось большое количество международных организаций. Например, «Фигаро» высказывала опасения, что вот-вот Чехословакия может стать третьим Коминтерном. А пресса близкая к Пентагону прямо заявляла, что в то время Чехословакия могла стать как шлагбаумом для Запада, так и коридором, который бы быстро привёл вооруженные силы Западных стран к границам Советского Союза.

Чехословакия была самой благополучной из социалистических стран. Полные прилавки товаров в магазинах. Когда советские туристы приезжали, смотрели на это изобилие, некоторым у мясных магазинов становилось плохо, когда видели 18 сортов сосисок, продаваемых там. Но Чехам это показалось мало! Похоже, просто, как говорят у нас в народе: «Зажрались!»

Нет ничего страшнее распоясавшегося холопа 1968 год. Прага. Ботаник против танка.

Посмотрите на этого ботаника, не удивлюсь, если в следующую секунду эта труба вылетит из-под катка танка и пробьёт ему голову. Вот таким образом в большинстве случаев и гибли в Праге эти безумцы, по глупости, по неосторожности, по случайности.

События в Чехословакии 1968 года, во многих странах произвели эффект разорвавшейся бомбы, однако у каждой внезапности есть своя предыстория. Истоки этих событий можно обнаружить не только во внутриполитической обстановке весной и летом 1968 года, но и значительно раньше, скажем ещё в 1948 году.

С приходом к власти коммунистов в 1948 году из Чехословакии эмиграции практически не было, и все те, кто добровольно участвовал в «Крестовом походе на Восток», остались в ней, жили и работали. Как только был ослаблен партийный контроль после январских событий 1968 года, когда вместо Антонина Новотны Первым секретарем ЦК КПЧ был избран Александр Дубчек, с этого момента начинается развитие событий в Чехословакии на двух уровнях. Слева: Антонин Йозеф Новотны – президент Чехословакии в 1957-1968 годах, первый секретарь ЦК КПЧ в 1953-1968 годах. Справа: Александр Дубчек – Первый секретарь ЦК КПЧ в январе 1968 - апреле 1969 - главный инициатор курса реформ, известных как Пражская весна.

С 67-го года в руководящих кругах ЧССР усилилось противостояние среди прогрессистов и консерваторов. Для тех и других новый первый секретарь ЦК КПЧ был фигурой нейтральной.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В 1968 году СССР был на подъеме, исчезли очереди за хлебом, ушла в небытие и битва за кукурузу. В 1964 году в СССР, как и в Чехословакии в великую моду вошел хоккей, у нас блистала тройка нападения Александров, Альметов, Локтев. В том же 64-м на белой Олимпиаде в Инсбруке сборная СССР принесла своей стране золото. Тройка нападения сборной СССР Александров, Альметов, Локтев.

В эти годы уровень продолжительности жизни был самый высокий в истории нашего государства. Шла подготовка к разработке крупнейших в мире залежей нефти и газа. К власти в большие и малые кабинеты пришло поколение настоящих фронтовиков.

В СССР впервые была отмечена 20-я годовщина Великой Победы, с этого момента этот праздник отмечается ежегодно. Впервые на телевидении и по радио объявили «минуту молчания», в память павших на фронтах Великой Отечественной. Но ощутимые достижения не обходились и без серьезных проблем. В социалистическом лагере обозначились определенные противоречия.

Бунтари

В это время в Чехословакии сложилась довольно сложная экономическая ситуация, но как тут не воспользоваться противникам социалистического лагеря. Недовольство трудящихся по новой реформе, которую предложило правительство Чехословакии. Начались разногласия в среде интеллигенции. Особенно пагубную роль сыграло огромное число эмигрантов, которые стали стекаться к тому времени в Чехословакию. В этом деле свою лепту вложил, и «Клуб 231» лидеры которого прямо заявляли: «лучший коммунист – мёртвый коммунист». Леонид Брежнев и Александр Дубчек. Январь 1968 года.

С каким любострастием Дубчек смотрит на Брежнева.

Прежде чем остановить свой выбор на Дубчеке Генсек Леонид Брежнев в январе 1968 года лично приезжал в Прагу. Он целый день беседовал с каждым из одиннадцати членов президиума ЦК Компартии Чехословакии, с кем-то совсем коротко, с Александром Дубчеком несколько часов, тогда стало понятно - выбор сделан.

Это был не самый плохой выбор. Дубчек 17 лет прожил в Советском Союзе, прекрасно говорил по-русски. К Советскому Союзу относился так сказать подчёркнуто дружелюбно. Дружелюбие и открытость, уступчивость и кротость Дубчека подкупали, Брежневу это понравилось, но ещё больше это понравилось западным спецслужбам.

Руководство Чехословакии, пришедшее к власти 8 месяцев назад, чуть ли не каждый день объявляла об очередных нововведениях и изменениях в стране. Общество в стране забурлило и, конечно же, выше всех, как всегда, возносились сладкоголосые говоруны.

Реформатор Дубчек и его соратники, лили народу в уши сладкую патоку: «мы стремимся создать социализм с человеческим лицом».

Как стало известно в Кремле, также в планы этой гопкомпании входило, разделить Чехию и Словакию, объявить свободу слова, дать право на частную собственность, открыть границы, вернуть Чехословакию к буржуазной республике. Так началась чехословацкая оттепель – «Пражская весна». Теперь Советский Союз стал более пристально следить за пражскими шалунами. Слева: Николае Чаушеску – генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии с 1965 года. Справа: Янош Кадар – генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии; в 1956-1958 и 1961-1965. Период его правления, отмеченный либерализацией политической жизни и доступностью товаров народного потребления, ныне значительная часть венгерского общества испытывает ностальгию по «временам Кадара» с их высоким уровнем и качеством жизни.

Появилось целое движение за превращение Чехословакии в нейтральную страну, чтобы Чехословакия объявила свой нейтралитет и вышла из варшавского договора. Подобная политика не могла не вызывать раздражение со стороны Советского руководства. Большинство лидеров стран Варшавского договора утверждали, что в Чехословакии происходит контрреволюция, компартия не управляет страной, но Глава Румынии Николае Чаушеску был против вмешательства в дела Чехословакии. Руководитель Венгрии Янош Кадар также считал, что Дубчек сам в состоянии справиться с нарастающим кризисом без вмешательства извне, тем более военного. Кадар прекрасно помнил события 1956 года, когда советские войска подавили в Венгрии фашистский мятеж, тогда погибло несколько тысяч человек. На улицах Праги. Разговор на повышенных тонах. Провоцирует.

Ситуация в Чехословакии накалялась, но вместе с тем и спецслужбы Запада развернули довольно бурную деятельность. В резидентуру большинства государств Запада, стран-членов НАТО, было разослано предписание, обратить особое внимание на развитие событий в Чехословакии, вместе с тем разворачивалась напряжённейшая информационная война.

Все эти годы Запад и его пятая колонна постоянно напоминали вначале Советскому Союзу, а затем и России о вводе войск в ЧССР. Как всегда, умело инкриминировали тоталитаризм, империализм, отсутствие демократических свобод, настаивали на раскаивании перед обиженными чехословаками. Шпионский арсенал.

Надо отдать должное оперативным сотрудникам СГБ (Служба Государственной Безопасности) Чехословакии, они, в буквальном смысле, каждый день пачками вылавливали иностранных шпионов, которые ещё больше активизировались перед самым началом событий в Чехословакии.

Возникло множество альтернативных общественных радиостанций. Доходило до того, что некоторые вещающие против правительства Чехословакии радиопередатчики, работали с территории МИДа Чехословакии. Одной из машин контрразведка СССР зафиксировала такую радиостанцию в непосредственной близости от посольства СССР в Праге. Все было направлено на то, чтобы взбаламутить и без того накаленное общественное мнение в стране.

В феврале 1968 года в Прагу приехал Леонид Брежнев. Он выступил на митинге перед десятками тысяч людей на Староместской площади. Говоря об изменениях в политической, экономической и культурной жизни Чехословакии он произнёс: «Это ваше дело!» Визит Леонида Брежнева в Прагу.

Позже именно эту фразу, но уже применительно к Советским войскам растиражируют на плакатах и стенах города. Брежнев не хотел военного вмешательства, он до последнего настаивал на дипломатическом, мирном разрешении конфликта. Леонид Ильич нервничал, начались первые проблемы со сном, увеличилась доза снотворных препаратов.

Брежнев сильно переживал «Чешские события», вдруг на заседании политбюро он упал, все в страхе кинулись к нему, подтащили его ближе к окну, думали, что у него кровоизлияние в мозг, а оказалось, он принял достаточно много снотворных и просто на ходу заснул.

До апреля 1968 года партийная элита ЦК КПЧ практиковалась в своём самом излюбленном деле, распределяла кресла и портфели, а порядок дел в стране был пущен на самотёк. Театр кукол. Члены Политбюро ЦК КПСС 1988 год.

Самое интересное то, что события в Чехословакии сходны с событиями в СССР спустя 20 лет. И там и там к власти пришло слабое руководство, которое что-то хотело сделать, но проявить волю не могло. В руководство попали люди, которые оказались противниками социалистического строя.

На дрезденском заседании стран Варшавского договора 23 марта 1968 года Дубчек стал виновато разъяснять всем руководителям соцстран ситуацию в ЧССР. В целом он смог их успокоить.

Но в секретном извещении отправленном ЦК КПСС партактиву ОВД открыто заявлялось, что ситуация в Чехословакии может повлечь смену режима в стране и превратить страну в капиталистическое государство.

Первый, кто дал чёткую формулировку ситуации в Чехословакии, был лидер ГДР Вальтер Ульбрихт:

«КПЧ теряет власть, а всё происходящее в стране - часть глобальной американской и западногерманской стратегии направленной на разрушение социализма» Вальтер Ульбрихт – Первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии в 1950-1971 годах сыграл значительную роль в становлении ГДР, в её отделении и изоляции от ФРГ, был инициатором строительства Берлинской стены.

В свою очередь Брежнев, который по-прежнему благоволил Дубчеку, убеждал лидеров соцстран в его преданности, заявляя: «Я верю Саше!». Однако руководство ЧССР с каждым днём теряло контроль над ситуацией.

Были, конечно, проблемы материальные, связанные со свободой передвижения, с цензурой, но они были не настолько сильные, чтобы вызвать серьезные народные волнения. Да, были вбрасывания больших денег из-за границы. И вот тогда этим воспользовались зарубежные пропагандисты:

«Мы несём вам свободу, вы будете независимы, у вас будет развиваться культура и всё прочее».

Ремарка:

Но хотелось бы знать, где та культура, где даже киностудия «Баррандов», которая принадлежала в 30-е годы Милошу Гавелу родному дяде президента Вацлава Гавела, которая сейчас превратилась просто в съемочную площадку для низкопробной порнографии.

Слева: Владислав Гомулка – Первый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии. Справа: Тодор Живков – Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии. Среди лидеров бывших социалистических стран восточного блока дольше всех находился у власти.

В последних числах мая среди лидеров соцстран открыто заговорили о силовом решении вопроса в ЧССР. Лидер Польши Владислав Гомулка высказался о необходимости рассредоточении советского контингента на территории Чехословакии, а лидер Болгарии Тодор Живков высказался вообще за полную смену правительства ЧССР. Но как всегда последнее слово оставалось за Советским Союзом, руководящие круги которого по-прежнему чего-то выжидали, стараясь всё-таки уладить всё политическим способом, продолжая полагаться на Дубчека и его команду, которые уже открыто, начали вести двойную игру.

Руководство Чехословакии не верило, что СССР пойдёт на то, чтобы ввести войска. Они считали, что некое повторение событий в Венгрии испугает Советское руководство и открыто играли на этом, не утруждая себя даже как-то завуалировать этот шантаж. Наглость Чехословацкого руководства поражала. Руководство ЧССР считало, что оно полностью контролирует положение, и что никто больше не вмешается. На последних переговорах Чиерне-над-Тисой они вели себя вызывающе, встали и молча покинули стол переговоров. Они заявили, что не вернутся на советскую территорию, пришлось Брежневу пешком ходить к ним вагон унижаться и уговаривать. Леонид Брежнев, члены ЦК КПСС и Александр Дубчек.

- Вы Чё?!.. Я держал Бога за... руку!..

Представители Советского Союза, добившись на переговорах обещания от руководства ЧССР идти социалистическим курсом, дали чехословакам добро на продолжение реформ. Советское руководство, тем не менее, пошло на уступки, как центристам, так и прогрессистам, желая любой ценой избежать силового решения вопроса, даже имея туз в рукаве, зная о том, что в составе КПЧ существует достаточно внушительная группа готовая в любой момент свергнуть Дубчека и его компанию.

3 августа 19 видных партийных руководителей тайно направили Брежневу письмо с просьбой о военной помощи против Дубчека. Сместить его предлагалось до 19 августа.

Однако Москва отвергла принудительную смену власти, доверяя заверениям, данным на переговорах чехословацкой стороной. В Праге и по всей стране стали расползаться слухи о непременной поддержке Западных стран в случае усиления эскалации. Видимо, наши братья словаки и чехи забыли, как в своё время Запад разжигая кровавые события в Венгрии, в определенный момент хладнокровно оставил растерзанную страну на произвол судьбы.

Сейчас чехи и словаки молчат, но тогда был большой шум. Почему же Запад предал Чехословакию?!.. Вопрос стоял о большой политике. Никто из-за чехословаков Третьей мировой войны не собирался организовать. Хотя если бы американцам удалось вырвать ЧССР из Варшавского договора, то с удовольствием за неё, не думаю, чтобы они влезли в войну, но долгосрочную, постоянно подогреваемую горячую точку в центре Европы организовали. Тем самым был бы создан коридор к границам СССР, который можно было использовать по полной программе. Людвик Свобода – генерал армии ЧССР, президент ЧССР в 1968-1975, трижды Герой ЧССР, Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии.

Чекисты узнали о разработанной секретной резолюции Совета специальных оценок США о положении в Чехословакии, который приписывал, как действовать западным державам, в случае если всё-таки СССР и его союзники введут войска.

На одном из закрытых заседаний ЦК КПЧ Людвик Свобода с горечью сказал:

«Для меня эти дни были самыми тяжелыми в моей жизни».

После того, как стало известно, что на переговорах Чехословакии было разрешено идти своим путём, оставаясь при этом в соцлагере, в стране резко участились хорошо организованные демонстрации. Участники, которых призывали руководство страны к более жесткому курсу по отношению к СССР, к нейтрализации Чехословакии. Всё чаще и громче звучали антикоммунистические лозунги. Александр Дубчек приветствует очередную демонстрацию.

С Дубчеком согласился поговорить Янош Кадар, человек которого уважали в Чехословакии. Кадар в достаточно корректной форме объяснил Дубчеку, что если ситуация в стране не измениться, будет применен силовой сценарий решения вопроса. Это было последнее устное предупреждение, но Дубчек не захотел, ни понять, ни поверить.

Спустя несколько часов Дубчек вскрыл конверт, где Брежнев предупреждал его отказаться от задуманного и вновь сесть за стол переговоров. Дубчек так ничего и не ответил. Видимо, он хорошо понимал, что маховик закручен и обратной дороги у него нет.

Ремарка:

Для чего я так подробно, в мельчайших деталях описываю всю ситуацию. Во-первых, для того, чтобы у вас сложилась достаточно полная картина. Во-вторых, чтобы вы сами ощутили, насколько измельчали политические лидеры. Трудно себе представить, чтобы Сталин пошёл за кем-то в вагон уговаривать. Хотя прошло совсем немного лет. Ошибки некоторых руководителей стали легко превращаться в трагедию целого народа.

Рассекреченные документы показывают одно, что советское руководство очень не хотело прибегать к чрезвычайным мерам. Уговаривали Дубчека и компанию не один раз, не меньше четырех встреч было, не считая общие встречи государств участников Варшавского договора.

Этот день разделит чехов на своих и чужих

18 августа в обстановке строгой секретности руководством Советского Союза было подписано постановление о начале проведения 21 августа операции «Дунай», ввод в ЧССР ограниченного контингента войск ПЯТИ социалистических государств: СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии.

Мало кто знает, что предшествовала операции «Дунай» операция «Плацдарм» проводимая спецназом Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР. Эксклюзивное фото. Начало операции «Плацдарм», на заднем плане самолёт из которого только что высадили десантники и уже устанавливают орудие.

Из архива Генерального штаба:

20 августа 1968 года спецназовцы ГРУ осуществили высадку с целью захвата аэропорта в Праге. Только после успешно проведенной операции «Плацдарм» спецназа ГРУ началась общая военная операция «Дунай», ввод войск в ЧССР.

Бойцов ГРУ переправляли в Чехословакию обычным рейсовым Ил-62. Штурман советского пассажирского лайнера, в связи с экстренной ситуацией на борту, попросил у чешского диспетчера срочную посадку. Земля разрешила вынужденную посадку. Выключение двигателей послужили спецназовцам сигналом к действию, бойцы выпрыгнули из самолета и кинулись на захват ключевых служб аэропорта. Вышка командно-диспетчерского пункта и вся охрана аэродрома были нейтрализованы в считанные минуты. Воздушная гавань столицы Чехословакии была захвачена за десять минут. Через некоторое время аэропорт уже успешно принимал спецборта 7-й дивизии ВДВ. Советские самолёты высадили десант в аэропорту Праги.

Одновременно действовали и остальные группы спецназовцев прибывшие накануне в Прагу не менее изощрёнными способами. Они также легко без единого выстрела завладели радио и телефонными станциями, телевидением, взяли под полный контроль редакции журналов и газет, а также все ключевые объекты Праги. На рассвете 21 августа группа спецназа ГРУ проникли в резиденцию Коммунистической партии ЧССР, где через некоторое время они с улыбкой встречали участников собрания ЦК КПЧ. Александр Дубчек и ещё несколько его соратников были арестованы офицерами СГБ ЧССР и переданы представителям Советского Союза.

В результате высокопрофессиональных действий спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР в течение 10 часов была взята под полный контроль столица Чехословакии. Советские десантники блокировали здание ЦК КПЧ в Праге.

На исходе дня 20 августа в 22:15 из всех военных динамиков объединенной группы войск Варшавского договора грянуло кодовое сообщение «Влтава-666», тем самым под общим командованием генерала армии И.Г. Павловского начался ввод войск в Чехословакию. Операция «Дунай» стала самой крупномасштабной стратегической военной операцией, проведенной после Второй Мировой войны.

В три часа ночи с 20 на 21 советские солдаты перешли Дунай. В эту же ночь границу Чехословакии пересекли ещё несколько советских дивизий, а также войска Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии. В считанные часы более 200 тысяч солдат и 5 тысяч танков дружественных государств заняли все крупные города Чехословакии. На танках были нарисованы белые полосы, так отличали своих. Советские танки около Центрального Комитета партии ЧССР.

Ремарка:

На меня произвели большое впечатление документы, которые показывают роль спецслужб Чехословакии в этих событиях. Верхушка спецслужбы ЧССР была окончательно прогнившая, а основной же костяк всех служб в полной мере взаимодействовал с Советскими спецслужбами ещё даже до ввода войск.

21 августа в 3 часа ночи по радио, вражеские голоса вещающие из-за границы, на всю Чехословакию озвучили призыв: всем выйти на улицу протестовать всеми возможными методами против оккупации, против оккупантов. «Ни крошки хлеба оккупантам, ни глотка воды»

Основные события развернулись в Праге. Генерал Косенко, руководивший 35 мотострелковой дивизией, получил приказ занять мосты через реку Влтаву, Генеральный штаб, здание Центрального Комитета партии, телецентр и радио. Советские солдаты на улицах Праги.

Чехословацкая армия сопротивления не оказывала, но в разных районах Праги то и дело раздавались выстрелы. Чувствовалась тщательная заблаговременная подготовка. У горожан появилось стрелковое оружие и бутылки с горючей смесью, которые они бросали в танки.

Посмотрите на них, отважные чешские молодчики сняли с женщины всю одежду, при двух её маленьких сыновьях догола раздели, облили красной краской и ведут на суд Линча. Виновата она в том, что ее муж, чешский военнослужащий, не стал стрелять в советских солдат, а главное, что она родом из Советского Союза. Валентина Белас. Жертва чехословацкого бунта.

21 августа 1968 года радиостанция, вещающая из-за границы, обращаясь к горожанам, рассказывает, какими методами необходимо бороться. Просит действовать хитростью, например, снимать таблички с названием городов, сёл и улиц. И это, кстати, сделала вся Чехословакия. Такой ход повстанцев несколько дезориентировал войска ОВД (организация Варшавского договора), но ненадолго. Вся Чехия не отрывалась от радиоприемников, это был основной источник информации. Этим пользовалась иностранная разведка и умело управляла ходом мятежа. Молодые повстанцы пытаются деревом перегородить путь танку.

Сами лезут под танк. Вот так в большинстве случаев по глупости и гибли молодые люди во время бунта в Праге.

Население Праги, главным образом молодежь, перекрывала улицы, сооружала завалы, с верхних этажей советские солдаты забрасывались камнями и коктейлями Молотова. В руках у молодежи появились на первый взгляд безобидные флаги. Как оказалось позже, с одного конца флаг имел заостренную пику, которой очень легко пробивались танковые баки с горючим, затем туда бросалась небольшая термическая шашка, и танк вспыхивал как свечка. На советском танке очередной раз взорвали бак с горючим.

Горящие танки с трудом удавалось тушить, приходилось разбирать мостовую вытаскивать булыжники и забрасывать песком огонь. В результате на улицах Праги сгорело несколько десятков советских танков. Необходимо добавить, что в отличие от Венгрии 1956 года, здесь были впервые замечены неизвестные снайперы, которые расстреливали как горожан, так и советских солдат, надеясь вызвать ещё больший гнев у противостоящих сторон. С чехами и словаками, которые сочувствовали советским солдатам, расправлялись свои же. Очередной взрыв дополнительного топливного бака, советский танкист пытается потушить.

У здания радио на Виноградской, 12 происходили самые ожесточенные столкновения. Советский танкист, в ответ на выстрел снайпера, который ранил его командира, дал очередь из крупнокалиберного пулемета и попал по одной из главных святынь Праги – это Национальный музей, который венчает Вацлавскую площадь. Очередь пробила дыры в стенах здания, для жителей города это явилось очередным поводом для нового витка недовольств. Вони было до небес!

Советским солдатам был дан строгий приказ: «Открывать только ответный огонь!». Как в Праге, так и в остальных частях страны, участились случаи боевого противостояния. Группы неизвестных вооруженных людей вели огонь на поражение. Армия ГДР в Чехословакии и заметьте - вокруг никого. Тишина.

Что характерно в тех районах, где стояла немецкая группа войск, на улицах не было замечено ни одного чеха или словака, кто хотел бы выразить своё недовольство. Ещё свежо было в памяти, как чехов, так и немцев, время этнических чисток, когда в 1945 году чехи зверски издевались над немецким населением.

По всей стране формировались маршевые колонны, так называемые «марши смерти», это когда босоногих немецких женщин, стариков и детей гнали десятки километров, периодически на асфальте высыпая битое стекло, гвозди. Вечером чехи заставляли немцев рыть котлован, потом раздев всех догола, расстреляли и закопали. После этого вещи расстрелянных беженцев делили между собой. Подобным образом чехи расправились с десятками тысяч немцев. Большого труда стоило мировому сообществу остановить эти так называемые этнические чистки. К концу 40-х годов ЧССР полностью избавилось от 2-х миллионов 200 тысяч немецкого меньшинства. Немецкие беженцы из Чехословакии.

В первые часы ввода войск советские военные вывезли из Праги руководство Чехословакии во главе с Дубчеком, сначала в Польшу, затем в Москву на переговоры. Исполняющим обязанности Первого секретаря ЦК КПЧ был избран Венек Шилган.

В Москве 25 августа 1968 года на Красной площади прошла демонстрация в поддержку «пражской весны», известные московские диссиденты сели на парапет лобного места и развернули плакаты. Одна девица вообще припёрлась с грудным ребенком, держа в одной руке плакат в другой ребенка. Их прозвали – семеро сумасшедших евреев. Демонстрация не продлилась и 5 минут, все семеро были схвачены сотрудниками КГБ, позже суд вынес приговор от 2-х до 4-х лет лишения свободы.

Благодаря Людвику Свободе в Кремле состоялись переговоры с Дубчеком и его компанией. В глазах советских лидеров эти политики были дискредитированы полностью. Но личная просьба старого уважаемого коммуниста Чехии Людвика Свободы и продолжающиеся бунт в ЧССР, сделали эти переговоры возможными. В результате из-под ареста они были освобождены. Александр Дубчек – сбитый летчик.

До апреля 1969 года Александр Дубчек формально пребывал на посту Первого секретаря ЦК КПЧ. В 1970 году он был исключен из компартии, лишён статуса депутата.

После полной отставки Дубчека отправили в родную Словакию рулить лесничеством, и как рассказывают люди, которым удавалось его тогда посещать, жил он в достаточно приличном охотничьем домике с прислугой и ни в чём не нуждался. Единственное, в чём его ограничивали, так это в общении с журналистами, но без этого можно и выжить. Точно так же не было никаких репрессий против Вацлава Гавела, его никто не посадил, не запихнул в психушку. Вацлав Гавел – диссидент, антикоммунист, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Друг Горбачёва.

Но тем ни менее, Западная пресса продолжала говорить о кровавом подавлении, о размазанных чуть ли не тысячах студентов по пражским мостовым, ничего этого не было. Были, конечно, погибшие, всё больше по случайности, погибшие есть даже во время военных маневров и даже во время футбольных матчей. Как только организуются большие скопления народа, и народ не может себя контролировать, то это естественно.

Следует отметить, что советские МИД и советские пропагандистские структуры сработали из рук вон плохо. Потому что опять начали обижаться, начали оправдываться, начали доказывать что-то, чего не было, вместо того, чтобы по-честному открыть архивы и показать хотя бы оперативные съемки, которые вели сотрудники КГБ. Это всё бы расставило на свои места, было бы понятно, кто погиб, кого размазали, сколько там было танков, стреляли, не стреляли, если стреляли, то откуда стреляли. Бунтующие горожане возводили баррикады из трамваев. Советский танк прорывает кольцо баррикад.

Во время бунта в Праге погибло около 100 человек, столько же и военнослужащих советской армии.

После чехословацкого мятежа Брежнев в своём выступлении постарался оправдать операцию «Дунай»: СССР и ещё четыре страны (Польша, ГДР, Болгария и Венгрия) члены организации Варшавского договора поступили по отношению к ЧССР в соответствии именно с этим прагматическим принципом, так называемой реальной политики эпохи холодной войны.

Как известно США мгновенно посылают свои военные силы в любую точку на глобусе и неважно, как далеко она находится, если требует того политическая обстановка или там у них есть свой интерес, уничтожается любое сопротивление. Хоккей с шайбой. Сборная СССР и Сборная ЧССР.

Через полгода в Стокгольме в 1969 году проходил чемпионат мира по хоккею. К предстоящей встрече с чехословацкой сборной советские спортсмены готовились не только физически. Чехословацкие игроки заклеили изолентой звезды на своей форме. Плевали в спину советским хоккеистам и вообще вели себя хамски, а болельщики сборной Чехословакии скандировали обидные слова. С тех пор прошло много лет, но по-прежнему для чехов каждый матч с русскими это месть за несостоявшийся рай на земле.

К сожалению, советская пропаганда справилась с событиями в Чехословакии значительно хуже, чем справилась Советская армия, Советские спецслужбы, они-то сработали как раз идеально. Катастрофа и спасение парохода «Челюскин».

До этого Советский Союз выигрывал все пропагандистские войны, которые только он вёл, достаточно вспомнить знаменитую эпопею с ледоколом Челюскин. Тогда это была просто авария, авария вызванная головотяпством, пусть меня простят там потомки тех, кто этим кораблем руководил. Но эта мощнейшая система, пропаганда, существовавшая в СССР, выдала это за грандиозную победу, и все до сих пор убеждены, что Челюскин это такая героическая страница в истории СССР. А здесь, как только начинаешь оправдываться, сразу понятно, что ты виноват, если ты виноват, значит, начинаются другие обвинения. Густав Гусак – предпоследний президент ЧССР, предпоследний председатель КПЧ, словак по национальности.

В апреле 1969 года на пост Первого секретаря ЦК компартии Чехословакии был назначен Густав Гусак. Он отказался от большинства реформ своего предшественника.

Операция «Дунай», бесспорно, принесла странам Варшавского договора позитивный результат. За короткий промежуток времени была полностью ликвидирована попытка дестабилизации, блокированы усилия к изменениям в мировой геополитической позиции. Советские десантники на улицах Праги.

P.S.

Об этом позаботилось само провидение, её Величество судьба или, если хотите «товарищ бумеранг», но наше загрантурне 1968 года явилось логическим ответом самой истории на чешский кровавый загул по Транссибирской магистрали пятидесятилетней давности. Однако разница в том, что советские военнослужащие в отличие от «бравых солдат швейков» никого не казнили, не отстреливали, не вещали, не морили голодом в «эшелонах смерти», не душили в трюмах хлоркой. Это мы от доброты душевной! Возможно, и надо было бы с ними разобраться без либеральных синусоид. Например, в конце концов, задрать штаны, да выпороть всех. Добра-то они не помнящие, спят и видят, как продать себя подороже, германцам, англосаксам, Антанте, Третьему рейху или НАТО, куда им калитку недавно открыли. Как сказал Сталин:

«У политической проститутки не может быть политических убеждений».

Да и золото они нам должны вернуть, но это видимо, на следующем витке истории…

© Дутов Андрей

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