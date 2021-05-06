Как жил СССР через 10 лет после Победы

«Памяти верны»
Роберт Диамент, 1955 год, МАММ/МДФ.
Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога
Евгений Умнов, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Катание на лодках в ЦПКиО имени Горького
Иван Шагин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Участники встречи на Эльбе у гостиницы «Националь»
Александр Устинов, 9 — 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Демонстрация
Г. Ефимовский, 1 мая 1955 года, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.
Аэропорт «Внуково». Начало регулярных рейсов. В салоне самолета
Эммануил Евзерихин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Болельщики
Лев Бородулин, 1955 год, МАММ/МДФ.
Первые ковши с череповецким чугуном
Г. Ефимовский, 24 августа 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
В новом магазине спорткульттоваров на улице Металлургов
Г. Ефимовский, апрель 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
Французский актер Жерар Филипп на футбольном поле стадиона «Динамо»
Сергей Васин, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Моя мама с братьями и родителями
Неизвестный автор, 1 апреля 1955 года, Украинская ССР, Ровенская обл., с. Пустомиты, из архива Александра Данильца.
Выставка «20 лет Московского Метрополитена»
Неизвестный автор, 1955 год, г. Москва, Парк культуры и отдыха «Сокольники»
Семья животновода Бавду Ховалыча
Ю. Будаков, 1955 год, Тувинская АО, Дзун-Хемчинский р-н, колхоз «Искра», МАММ/МДФ.
Высотный жилой дом на площади Восстания
Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Ясли № 5 строителей: малыши в манеже
Г. Ефимовский, март 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
Никита Хрущев и члены правительства в президиуме торжественного собрания вручают орден «Красного знамени» городу Севастополю
Валентин Хухлаев, 1955 год, Украинская ССР, Крымская обл., г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
Сельские жители
Сергей Сухарев, июнь — август 1955 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Гастроном № 15 в высотном здании на площади Восстания
Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Памятник Нине Ониловой – знатной пулеметчице 25 чапаевской дивизии, защитнице Одессы и Севастополя
Валентин Хухлаев, 1955 год, г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
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