Как жил СССР через 10 лет после Победы

Мы из Советского Союза

В этой подборке снимков — страна, которая не только победила в страшной войне, но и ликвидировала последствия бомбежек и обстрелов, построила новые города, заводы, фабрики и школы.

«Памяти верны»

Роберт Диамент, 1955 год, МАММ/МДФ.

Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога



Евгений Умнов, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Катание на лодках в ЦПКиО имени Горького



Иван Шагин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Участники встречи на Эльбе у гостиницы «Националь»



Александр Устинов, 9 — 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.

Демонстрация



Г. Ефимовский, 1 мая 1955 года, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.

Аэропорт «Внуково». Начало регулярных рейсов. В салоне самолета



Эммануил Евзерихин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Болельщики



Лев Бородулин, 1955 год, МАММ/МДФ.

Первые ковши с череповецким чугуном



Г. Ефимовский, 24 августа 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

В новом магазине спорткульттоваров на улице Металлургов



Г. Ефимовский, апрель 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

Французский актер Жерар Филипп на футбольном поле стадиона «Динамо»



Сергей Васин, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.

Моя мама с братьями и родителями



Неизвестный автор, 1 апреля 1955 года, Украинская ССР, Ровенская обл., с. Пустомиты, из архива Александра Данильца.

Выставка «20 лет Московского Метрополитена»



Неизвестный автор, 1955 год, г. Москва, Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Семья животновода Бавду Ховалыча



Ю. Будаков, 1955 год, Тувинская АО, Дзун-Хемчинский р-н, колхоз «Искра», МАММ/МДФ.

Высотный жилой дом на площади Восстания



Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Ясли № 5 строителей: малыши в манеже



Г. Ефимовский, март 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

Никита Хрущев и члены правительства в президиуме торжественного собрания вручают орден «Красного знамени» городу Севастополю



Валентин Хухлаев, 1955 год, Украинская ССР, Крымская обл., г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.

Сельские жители



Сергей Сухарев, июнь — август 1955 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

Гастроном № 15 в высотном здании на площади Восстания



Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Памятник Нине Ониловой – знатной пулеметчице 25 чапаевской дивизии, защитнице Одессы и Севастополя



Валентин Хухлаев, 1955 год, г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.