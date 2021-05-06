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Как жил СССР через 10 лет после Победы

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Роберт Диамент, 1955 год, МАММ/МДФ.

Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Евгений Умнов, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

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Как жил СССР через 10 лет после Победы
Иван Шагин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Участники встречи на Эльбе у гостиницы «Националь»
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Александр Устинов, 9 — 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.

Демонстрация
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Г. Ефимовский, 1 мая 1955 года, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.

Аэропорт «Внуково». Начало регулярных рейсов. В салоне самолета
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Эммануил Евзерихин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Болельщики
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Лев Бородулин, 1955 год, МАММ/МДФ.

Первые ковши с череповецким чугуном
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Г. Ефимовский, 24 августа 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

В новом магазине спорткульттоваров на улице Металлургов
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Г. Ефимовский, апрель 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

Французский актер Жерар Филипп на футбольном поле стадиона «Динамо»
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Сергей Васин, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.

Моя мама с братьями и родителями
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Неизвестный автор, 1 апреля 1955 года, Украинская ССР, Ровенская обл., с. Пустомиты, из архива Александра Данильца.

Выставка «20 лет Московского Метрополитена»
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Неизвестный автор, 1955 год, г. Москва, Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Семья животновода Бавду Ховалыча
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Ю. Будаков, 1955 год, Тувинская АО, Дзун-Хемчинский р-н, колхоз «Искра», МАММ/МДФ.

Высотный жилой дом на площади Восстания
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

Ясли № 5 строителей: малыши в манеже
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Г. Ефимовский, март 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.

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Как жил СССР через 10 лет после Победы
Валентин Хухлаев, 1955 год, Украинская ССР, Крымская обл., г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.

Сельские жители
Как жил СССР через 10 лет после Победы
Сергей Сухарев, июнь — август 1955 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

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Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.

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