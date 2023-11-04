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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77

Начнем, традиционно с плакатовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Другие известия:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7760 российских школ переименовали в честь участников в спецоперации
27 таких учебных заведений находятся в Дагестане, еще по три — в Чечне, Татарстане, Тверской и Владимирской областях.
https://t.me/strana_geroev/4864

В Сургутском краеведческом музее открылся выставочный проект «ГЕРОИ ЗЕМЛИ СУРГУТСКОЙ» Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77
Проект реализован с целью увековечения памяти сургутян, погибших в специальной военной операции. Идея его создания принадлежит Администрации города.
 Вниманию гостей была представлена галерея фотопортретов погибших участников специальной военной операции, информация об их воинском звании, наградах, дата гибели. Это жители Сургута, Сургутского района и других регионов, жизнь которых была связана с Сургутом.
С приветственным словом на мероприятии выступил Глава города Андрей Филатов. Здесь присутствовали родные и близкие погибших, по согласованию с которыми была сформирована экспозиция.
Проект продолжит свою работу на площадках образовательных учреждений, в АНО «Мультимедийный исторический парк «Моя история», в электронном виде – на сайте Сургутского краеведческого музея. Он станет основой для проведения уроков мужества. А работа по сбору информации будет продолжена.
https://vashgorod.ru/post4174446
Колпашевский краеведческий музей открыл выставку "Zаветам Vерны", посвященная погибшим героям спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77
Среди и бойцы ЧВК "Вагнер", которые отправились воевать из мест лишения свободы. 
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77
Юрий Васильев, Сергей Борисов и  Денис Старокожев отправились в зону боевых действий и искупили свои преступления кровью, погибнув за Россию.
https://t.me/orchestra_w/9465

Открыли Аллею Славы в селе Мильково на Камчатке, где установлено одиннадцать памятных табличек в честь героев погибших на Украине. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Две табличке посвящены мильковчанам, сражавшихся в рядах ЧВК "Вагнер".
Груз 200 мы вместе•••
https://t.me/wagner_group_pmc/41797
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Две табличке посвящены мильковчанам, сражавшихся в рядах ЧВК "Вагнер". 
https://t.me/orchestra_w/9483

События дня на фронтах СВО из-под кисти  художников канала "Рыбарь.
Одна из наших сегодняшних картин посвящена операторам БЛА-камикадзе «Герань», денно и нощно уничтожающим объекты в тылу противника.
Другой арт демонстрирует тяжелую работу артиллеристов-реактивщиков, ровняющих с землей как наступающего, так и обороняющегося противника.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Доставка цветовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Яркая ночь

Сегодня мы запечатлели попытку удара украинских террористов по действующему аэропорту Сочи, который продолжает принимать гражданские лайнеры. Благодаря оперативной работе российских бойцов трагедии удалось избежать.
На другой нашей картине мы решили вновь показать уничтоженную западную технику на линии фронта — на этот раз в центре нашего внимания оказался БМП Marder.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Однажды в СочиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Marder Kaput
https://t.me/rybar/52587

Первая наша картина повествует о тяжелой судьбе Авдеевки — города, практически стертого с лица земли в ходе затяжных боев.
На второй изображено применение гаубицы Д-30 бойцами ВС РФ на полях Херсонщины.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Город-призракНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Точное попадание
СилаТыла: моральная поддержка бойцов и мирных жителей — наш арт в поддержку работников тыла
В новом выпуске артов серии в поддержку работников тыла мы хотим «подсветить» тех, чья деятельность совсем редко попадает в объективы фотографов, но ее важность для морального духа людей трудно переоценить.
Мало кого из бойцов оставляют равнодушными письма от детей, написанных из разных регионов большой страны. Их держат в нагрудных карманах, крепят на приборные панели автомобилей, ставят перед глазами в кабинах вертолетов.
Конверты на передовую по-прежнему доставляют почтой. Да, даже в информационную эру с повсеместным распространением мессенджеров бумажные письма до сих пор в ходу и ценятся так же, как и 80 лет назад.
А в трудные минуты на помощь людям готовы прийти священнослужители, добровольно отправившиеся в зону СВО. Там они выполняют роль как духовных наставников, так и просто выслушивают людей и помогают им самым разным образом по мере своих возможностей.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77«Письма от детей»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77«Почтальоны»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77«Священнослужители-волонтеры» 
https://t.me/rybar/52710

На первом арте наши художники изобразили недавно разбитую колонну ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении.
Вторая картинка повествует о брошенном «подарке» от Запада — Leopard 2A6, застрявшем в противотанковом рву.
На третьем изображении робототехнический комплекс «Уран-6», который проводит разминирование местности.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Не ждите их домаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Застрявшая кошкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Стальной сапёр
https://t.me/rybar/52730

Ну и последняя подборка.
На свежей картине наших художников изображена новенькая пушка-гаубица «Флокс». Ждем ее скорейшего появления на фронте. Второй арт посвящен тем, кто стоит на страже нашей ночи. Третий – напоминание ВСУ о том, какую цену приходится платить за самоуверенность. Ну и завершающий арт связан с актуальными событиями на Авдеевском участке.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Взрывной букетНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77НепробиваемыйНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Орехово побоищеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Прорыв!
https://t.me/rybar/53093

Несколько рисунков других авторовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор @geran_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор @alenalarkinaartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор @konstantinsevastopolНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор: @stone_eyes_ZНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор: @nikdmeНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор: @nikdmeНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор Алексей КрюковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77Автор Макс Синдерович (Вк
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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77«И тут я Путину говорю...» Зеленский и Пашинян встретились в Испании,
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