Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 77

Начнем, традиционно с плакатов

Другие известия: 60 российских школ переименовали в честь участников в спецоперации

27 таких учебных заведений находятся в Дагестане, еще по три — в Чечне, Татарстане, Тверской и Владимирской областях.

https://t.me/strana_geroev/4864

В Сургутском краеведческом музее открылся выставочный проект «ГЕРОИ ЗЕМЛИ СУРГУТСКОЙ»

Проект реализован с целью увековечения памяти сургутян, погибших в специальной военной операции. Идея его создания принадлежит Администрации города.

Вниманию гостей была представлена галерея фотопортретов погибших участников специальной военной операции, информация об их воинском звании, наградах, дата гибели. Это жители Сургута, Сургутского района и других регионов, жизнь которых была связана с Сургутом.

С приветственным словом на мероприятии выступил Глава города Андрей Филатов. Здесь присутствовали родные и близкие погибших, по согласованию с которыми была сформирована экспозиция.

Проект продолжит свою работу на площадках образовательных учреждений, в АНО «Мультимедийный исторический парк «Моя история», в электронном виде – на сайте Сургутского краеведческого музея. Он станет основой для проведения уроков мужества. А работа по сбору информации будет продолжена.

https://vashgorod.ru/post4174446

Колпашевский краеведческий музей открыл выставку "Zаветам Vерны", посвященная погибшим героям спецоперации.

Среди и бойцы ЧВК "Вагнер", которые отправились воевать из мест лишения свободы.



Юрий Васильев, Сергей Борисов и Денис Старокожев отправились в зону боевых действий и искупили свои преступления кровью, погибнув за Россию.

https://t.me/orchestra_w/9465



Открыли Аллею Славы в селе Мильково на Камчатке, где установлено одиннадцать памятных табличек в честь героев погибших на Украине. Две табличке посвящены мильковчанам, сражавшихся в рядах ЧВК "Вагнер".

Груз 200 мы вместе•••

https://t.me/wagner_group_pmc/41797

Две табличке посвящены мильковчанам, сражавшихся в рядах ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/9483

События дня на фронтах СВО из-под кисти художников канала "Рыбарь.

Одна из наших сегодняшних картин посвящена операторам БЛА-камикадзе «Герань», денно и нощно уничтожающим объекты в тылу противника.

Другой арт демонстрирует тяжелую работу артиллеристов-реактивщиков, ровняющих с землей как наступающего, так и обороняющегося противника.

Арты в высоком разрешении: Доставка цветов Яркая ночь

Сегодня мы запечатлели попытку удара украинских террористов по действующему аэропорту Сочи, который продолжает принимать гражданские лайнеры. Благодаря оперативной работе российских бойцов трагедии удалось избежать.

На другой нашей картине мы решили вновь показать уничтоженную западную технику на линии фронта — на этот раз в центре нашего внимания оказался БМП Marder.

Арты в высоком разрешении: Однажды в Сочи Marder Kaput

https://t.me/rybar/52587

Первая наша картина повествует о тяжелой судьбе Авдеевки — города, практически стертого с лица земли в ходе затяжных боев.

На второй изображено применение гаубицы Д-30 бойцами ВС РФ на полях Херсонщины.

Арты в высоком разрешении: Город-призрак Точное попадание

СилаТыла: моральная поддержка бойцов и мирных жителей — наш арт в поддержку работников тыла

В новом выпуске артов серии в поддержку работников тыла мы хотим «подсветить» тех, чья деятельность совсем редко попадает в объективы фотографов, но ее важность для морального духа людей трудно переоценить.

Мало кого из бойцов оставляют равнодушными письма от детей, написанных из разных регионов большой страны. Их держат в нагрудных карманах, крепят на приборные панели автомобилей, ставят перед глазами в кабинах вертолетов.

Конверты на передовую по-прежнему доставляют почтой. Да, даже в информационную эру с повсеместным распространением мессенджеров бумажные письма до сих пор в ходу и ценятся так же, как и 80 лет назад.

А в трудные минуты на помощь людям готовы прийти священнослужители, добровольно отправившиеся в зону СВО. Там они выполняют роль как духовных наставников, так и просто выслушивают людей и помогают им самым разным образом по мере своих возможностей. «Письма от детей» «Почтальоны» «Священнослужители-волонтеры»

https://t.me/rybar/52710

На первом арте наши художники изобразили недавно разбитую колонну ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении.

Вторая картинка повествует о брошенном «подарке» от Запада — Leopard 2A6, застрявшем в противотанковом рву.

На третьем изображении робототехнический комплекс «Уран-6», который проводит разминирование местности. Не ждите их дома Застрявшая кошка Стальной сапёр

https://t.me/rybar/52730

Ну и последняя подборка.

На свежей картине наших художников изображена новенькая пушка-гаубица «Флокс». Ждем ее скорейшего появления на фронте. Второй арт посвящен тем, кто стоит на страже нашей ночи. Третий – напоминание ВСУ о том, какую цену приходится платить за самоуверенность. Ну и завершающий арт связан с актуальными событиями на Авдеевском участке. Взрывной букет Непробиваемый Орехово побоище Прорыв!

https://t.me/rybar/53093

Несколько рисунков других авторов Автор @geran_art Автор @alenalarkinaart Автор @konstantinsevastopol Автор: @stone_eyes_Z Автор: @nikdme Автор: @nikdme Автор Алексей Крюков Автор Макс Синдерович (Вк

Некоторые шевроны набрались еще: И по традиции юмор

«И тут я Путину говорю...» Зеленский и Пашинян встретились в Испании,

Вах-вах, зачэм по рюсски? А на каком языке международном общались? На армянском? На мове? На суржике А неча было Толика запускать Тиха! Толик, кажись, к пиндосам намылилси. Им кранты... Необдуманные обещания. Каждому своё! Самое "смешное" в этой подборке, что по исторической логике русские победят, а французы сдадутся. Это Родина-Мать, вид сзади, — хохлы увидели символ Z на спине Родины-Мать. И на сегодня всё!

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