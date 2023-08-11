Рисованные портреты Вадима Окладникова

Сейчас Вадим находится в отпуске. Все портреты, которые он выполнил до отпуска я уже выпустила. Мы договорились, что он будет отдыхать, поскольку за год он выполнил 1203 портрета. И это не считая еще 100 плакатов, 9 банеров, 4 стенда в школу, 1 стенд в юракадемию, 1 стенд в администрацию района, 1 стенд Петрову, 3 портрета в большом разрешении на стену домов, 2 мемориальные таблички на стену школ, даже один флаг, который водрузили на Эльбрус. Я не говорю уж про эскизы памятников, которые я не показывала...

Художник просто работал на износ. А ведь он кроме того еще и работает ...

Перед отъездом он мне скинул свои прошлые работы, которые он выполнял джля своих друзей. В основном это ВДВ-шники, как офицеры, так и те, кто роходил в этих войсуках срочную службу. Как и сам Вадим. Бывшитх ВДВ-шников не бывает. Наверное, это самый сплоченный род войск, которые гордятся своей принадлежностью к своей стихии. И это не графические работы, а именно рисованные. Конечно, я многих просто не знаю, но это и не важно. Просто смотрим сами работы. Вот сам обладатель портрета с работой Вадима. Еще один бывший военный Рядом стоит и сам Вадим. Художник и его друг. А вот этого человека я знаю. Геннадий Кунявский, который помимо всего остального пишет замечательные стихи и песни. Я не раз ставила его песни и давала ссылку на его страничку. Сам портрет. Гвардии Полковник, Владимир Васильевич Осипенко. Генерал полковник Ачалов Владислав Алексеевич. Александр Васильевич Маргелов, руководитель «Фонда содействия войскам специального назначения и ВДВ имени Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова». Герой Российской Федерации (1996), полковник. Сын В.Ф. Маргелова как его называют сын БАТИ.

кандидат военных наук. Юрий Исламов. Герой Советского Союза ( посмертно). Афганистан. Виктор Хоменко Юрий Исламов, Герой Советского Союза Егор Сердечный. 7 апреля 2012 г. Жигалов Михаил Васильевич. "Мой учитель танкист Романов Владимир Александрович. Препод суворовского училища. Воевал на о. Даманском. Умер на руках моей мамы". (Вадим Окладников)

Гв. лейтенант Тарасов. Легенда ВДВ из к.ф. "В зоне особого внимания", работа Вадима Окладникова, карандаш Востротин Валерий Александрович - Герой Советского Союза М. Мальцева-Шалимова Легендарный разведчик, Поповских Павел Яковлевич М. Жигалов

Алексей Султанов. Мой друг. Художник, мой сэнсэй каратэ Кёкушинкай, черный пояс 1 дан, сержант ГРУ. Трагически умер на крыльце своего подъезда. (Вадим Окладников)

В. Миронов Леонид Васильевич Хабаров. Леонид Хабаров был лучшим офицером у Василия Филипповича Маргелова. Легенда Афгана. И.И.Лисов Владимир Фокин Гвардии полковник Лебедь Анатолий Вячеславович В.Посполит А.Е.Слюсарь Вячеслав Бочаров

Бочаров Вячеслав Алексеевич - командир группы Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения

Человек, о котором нужно рассказывать детям. Он прошёл Афган и Чечню. Спасал детей в Беслане. Василий Филиппович Маргелов, советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, А. Ашрафов Д.Вахрушин

Выставка рисунков Вадима Окладникова Ну этого человека знают большинство. Это тоже портрет работы Вадима. Актер Луспекаев Волонтир. А тут на фото он со своим портретом Еще один портрет работы Вадима Окладникова А это плакаты работы Вадима, выполненные в разное время для ВДВ И на этом все.