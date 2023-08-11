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Рисованные портреты Вадима Окладникова

Сейчас Вадим находится в отпуске. Все портреты, которые он выполнил до отпуска я уже выпустила. Мы договорились, что он будет отдыхать, поскольку за год он выполнил 1203 портрета. И это не считая еще 100 плакатов, 9 банеров, 4 стенда в школу, 1 стенд в юракадемию, 1 стенд в администрацию района, 1 стенд Петрову, 3 портрета в большом разрешении на стену домов, 2 мемориальные таблички на стену школ, даже  один флаг, который водрузили на Эльбрус. Я не говорю уж про эскизы памятников, которые я не показывала...
Художник просто работал на износ. А ведь он кроме того еще и работает ...
Перед отъездом он мне скинул свои прошлые работы, которые он выполнял джля своих друзей. В основном это ВДВ-шники, как офицеры, так и те, кто роходил в этих войсуках срочную службу. Как и сам Вадим. Бывшитх ВДВ-шников не бывает. Наверное, это самый сплоченный род войск, которые гордятся своей принадлежностью к своей стихии. И это не графические работы, а именно рисованные. Конечно, я многих просто не знаю, но это и не важно. Просто смотрим сами работы.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаВот сам обладатель портрета с работой Вадима.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаЕще один бывший военныйРисованные портреты Вадима ОкладниковаРядом  стоит и сам Вадим. Художник и его друг.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаА вот этого человека я знаю. Геннадий Кунявский, который помимо всего остального пишет замечательные стихи и песни. Я не раз ставила его песни и давала ссылку на его страничку.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаСам портрет.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаГвардии Полковник, Владимир Васильевич Осипенко.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаГенерал полковник Ачалов Владислав Алексеевич. Рисованные портреты Вадима ОкладниковаАлександр Васильевич Маргелов, руководитель «Фонда содействия войскам специального назначения и ВДВ имени Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова». Герой Российской Федерации (1996), полковник. Сын В.Ф. Маргелова как его называют сын БАТИ.
 кандидат военных наук.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаЮрий Исламов. Герой Советского Союза ( посмертно). Афганистан.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаВиктор ХоменкоРисованные портреты Вадима ОкладниковаЮрий Исламов, Герой Советского СоюзаРисованные портреты Вадима ОкладниковаЕгор Сердечный. 7 апреля 2012 г.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаЖигалов Михаил Васильевич.Рисованные портреты Вадима Окладникова"Мой учитель танкист Романов Владимир Александрович. Препод суворовского училища. Воевал на о. Даманском. Умер на руках моей мамы". (Вадим Окладников)

Рисованные портреты Вадима Окладникова

Гв. лейтенант Тарасов. Легенда ВДВ из к.ф. "В зоне особого внимания", работа Вадима Окладникова, карандашРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаВостротин Валерий Александрович - Герой Советского СоюзаРисованные портреты Вадима ОкладниковаМ. Мальцева-ШалимоваРисованные портреты Вадима ОкладниковаЛегендарный разведчик, Поповских Павел ЯковлевичРисованные портреты Вадима ОкладниковаМ. ЖигаловРисованные портреты Вадима Окладникова

Алексей Султанов. Мой друг. Художник, мой сэнсэй каратэ Кёкушинкай, черный пояс 1 дан, сержант ГРУ. Трагически умер на крыльце своего подъезда. (Вадим Окладников)

Рисованные портреты Вадима ОкладниковаВ. МироновРисованные портреты Вадима ОкладниковаЛеонид Васильевич Хабаров. Леонид Хабаров был лучшим офицером у Василия Филипповича Маргелова. Легенда Афгана.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаИ.И.ЛисовРисованные портреты Вадима ОкладниковаВладимир ФокинРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаГвардии полковник Лебедь Анатолий ВячеславовичРисованные портреты Вадима ОкладниковаВ.ПосполитРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаА.Е.СлюсарьРисованные портреты Вадима ОкладниковаВячеслав Бочаров
Бочаров Вячеслав Алексеевич - командир группы Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения
Человек, о котором нужно рассказывать детям. Он прошёл Афган и Чечню. Спасал детей в Беслане.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаВасилий Филиппович Маргелов, советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР,Рисованные портреты Вадима ОкладниковаА. АшрафовРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаД.Вахрушин
Рисованные портреты Вадима ОкладниковаВыставка рисунков Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаНу этого человека знают большинство.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаЭто тоже портрет работы Вадима.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаАктер ЛуспекаевРисованные портреты Вадима ОкладниковаВолонтир.Рисованные портреты Вадима ОкладниковаА тут на фото он со своим портретомРисованные портреты Вадима ОкладниковаЕще один портрет работы Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаРисованные портреты Вадима ОкладниковаА это плакаты работы Вадима, выполненные в разное время для ВДВРисованные портреты Вадима ОкладниковаИ на этом все.

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