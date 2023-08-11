Рисованные портреты Вадима Окладникова

Сейчас Вадим находится в отпуске. Все портреты, которые он выполнил до отпуска я уже выпустила. Мы договорились, что он будет отдыхать, поскольку за год он выполнил 1203 портрета. И это не считая еще 100 плакатов, 9 банеров, 4 стенда в школу, 1 стенд в юракадемию, 1 стенд в администрацию района, 1 стенд Петрову, 3 портрета в большом разрешении на стену домов, 2 мемориальные таблички на стену школ, даже один флаг, который водрузили на Эльбрус. Я не говорю уж про эскизы памятников, которые я не показывала...
Художник просто работал на износ. А ведь он кроме того еще и работает ...
Перед отъездом он мне скинул свои прошлые работы, которые он выполнял джля своих друзей. В основном это ВДВ-шники, как офицеры, так и те, кто роходил в этих войсуках срочную службу. Как и сам Вадим. Бывшитх ВДВ-шников не бывает. Наверное, это самый сплоченный род войск, которые гордятся своей принадлежностью к своей стихии. И это не графические работы, а именно рисованные. Конечно, я многих просто не знаю, но это и не важно. Просто смотрим сами работы.Вот сам обладатель портрета с работой Вадима.Еще один бывший военныйРядом стоит и сам Вадим. Художник и его друг.А вот этого человека я знаю. Геннадий Кунявский, который помимо всего остального пишет замечательные стихи и песни. Я не раз ставила его песни и давала ссылку на его страничку.Сам портрет.Гвардии Полковник, Владимир Васильевич Осипенко.Генерал полковник Ачалов Владислав Алексеевич. Александр Васильевич Маргелов, руководитель «Фонда содействия войскам специального назначения и ВДВ имени Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова». Герой Российской Федерации (1996), полковник. Сын В.Ф. Маргелова как его называют сын БАТИ.
кандидат военных наук.Юрий Исламов. Герой Советского Союза ( посмертно). Афганистан.Виктор ХоменкоЮрий Исламов, Герой Советского СоюзаЕгор Сердечный. 7 апреля 2012 г.Жигалов Михаил Васильевич."Мой учитель танкист Романов Владимир Александрович. Препод суворовского училища. Воевал на о. Даманском. Умер на руках моей мамы". (Вадим Окладников)
Гв. лейтенант Тарасов. Легенда ВДВ из к.ф. "В зоне особого внимания", работа Вадима Окладникова, карандашВостротин Валерий Александрович - Герой Советского СоюзаМ. Мальцева-ШалимоваЛегендарный разведчик, Поповских Павел ЯковлевичМ. Жигалов
Алексей Султанов. Мой друг. Художник, мой сэнсэй каратэ Кёкушинкай, черный пояс 1 дан, сержант ГРУ. Трагически умер на крыльце своего подъезда. (Вадим Окладников)
В. МироновЛеонид Васильевич Хабаров. Леонид Хабаров был лучшим офицером у Василия Филипповича Маргелова. Легенда Афгана.И.И.ЛисовВладимир ФокинГвардии полковник Лебедь Анатолий ВячеславовичВ.ПосполитА.Е.СлюсарьВячеслав Бочаров
Бочаров Вячеслав Алексеевич - командир группы Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения
Человек, о котором нужно рассказывать детям. Он прошёл Афган и Чечню. Спасал детей в Беслане.Василий Филиппович Маргелов, советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР,А. АшрафовД.Вахрушин
Выставка рисунков Вадима ОкладниковаНу этого человека знают большинство.Это тоже портрет работы Вадима.Актер ЛуспекаевВолонтир.А тут на фото он со своим портретомЕще один портрет работы Вадима ОкладниковаА это плакаты работы Вадима, выполненные в разное время для ВДВИ на этом все.
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