«Друзья, умираю, прощайте» - Как погиб танкист-ас Константин Самохин, спасая боевых товарищей

Константин Самохин (1915 - 1942)

Константин Самохин прожил яркую, но, к сожалению, такую короткую жизнь. За четыре месяца войны Константин Самохин официально подбил 30 танков неприятеля, а по неофициальным – 79, включая немецкие САУ.

Танкист Самохин считался мастером рейдов в тылы врага. Ему неоднократно удавалось наводить шорох в расположении противника и скрытно уходить из под ударов противника.

Подвиг Константина Самохина

Вот и в ночь на 22 февраля 1942 года гвардии капитан Самохин, кстати, звание капитана он получил буквально накануне, отправился со своими гвардейцами к деревне Аржаники Смоленской области, где находились немецкие части.

Развернувшись в боевой порядок, танки капитана Самохина стали расстреливать дома, в которых квартировали фашисты. Чувствуя полную безнаказанность, они даже не выставили караулы.

Вот как тот бой описывал в своих мемуарах А.А. Рафтопулло:

«Белое безмолвие. Немцы спят в деревне. На западной стороне сторожевых постов нет: гитлеровцы ожидают удара с востока, там и охранение выставили.

- Огонь!

Оглушительный подъем сыграли фашистским молодчикам мощные орудийные залпы. Запылали деревянные дома, языки пламени поднялись к небу. Вот рухнула одна изба, другая, третья. Горящие бревна придавили к земле заговорившие было огневые точки, Стальные ленты тридцатьчетверок утюжат неприятельские блиндажи. Машина командира роты Жукова, как в замысловатом танце, вертится на одной гусенице, растирая в прах вражеский дзот». Горящие бревна придавили к земле заговорившие было огневые точки, Стальные ленты тридцатьчетверок утюжат неприятельские блиндажи. Машина командира роты Жукова, как в замысловатом танце, вертится на одной гусенице, растирая в прах вражеский дзот».

После ударов наших танкистов дома сразу заполыхали. Из них стали выскакивать обезумевшие немцы, которые тут же падали от пулеметных очередей.

Танкист-ас Константин Самохин

После себя фашисты оставили горы трупов, а так же искореженные автомобили, пушки и пулеметы.

К сожалению, успех закрепить не удалось, так как немцы начали артиллерийский обстрел из глубины своей обороны.

Нужно было срочно выходить батальон из-под ударов, что капитан Самохин и сделал.

Но ему не давала покоя мысль о трех наших танках, которые остались на поле боя. А вдруг кто-то из танкистов остался жив. И тут, как гром среди ясного неба в эфире прозвучало: «Кама», «Кама», я – «Ока-четыре». Прием…».

Сомнений не осталось - танкисты живы!.

Как погиб Константин Самохин

Несмотря на все уговоры комиссара Столярчука, капитан Самохин принял решение со взводом возвратиться в Аржаники.

На окраине деревни действительно стояли три наших танка, два из которых были подбиты, а танкисты третьего танка, которые и вышли в эфир, подавали признаки жизни.

Им помогли выбраться наружу, а их тридцатьчетверку взяли на буксир.

Не успели завести моторы, как по танку Константина Самохина ударил тяжелый немецкий снаряд. Экипаж танка погиб на месте, а раненое тело капитана Самохина удалось извлечь наружу. Он еще был жив.

Последнее, что он успел сказать: «Друзья… умираю… прощайте…»...

Я больше чем уверен, что Костя Самохин задал бы жару немцам в своем родном Сталинграде, ведь был он был родом из тех мест…

Имя капитана Самохина можно смело поставить в один ряд с таким танкистом-асом, как Дмитрий Лавриненко.

Звезда Героя Советского Союза так и не засверкала на его груди. После окончания Великой Отечественной войны этот вопрос уже не поднимался никогда.