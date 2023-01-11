Как Польша становилась российской

Варшава выступает одним из самых ярых оппонентов Москвы, призывая вводить против России наиболее жёсткие санкции. Свою позицию поляки, как правило, обосновывают исторической памятью о нахождении под русским владычеством. И хотя формально так и было, стоит отметить, что многовековые отношения между Москвой и Варшавой прошли через множество перипетий, не позволяющих однозначно утверждать, какая из сторон здесь является жертвой.

Мы хорошо знаем историю русской Смуты XVII века. Знаем и о том, как вмешивалось тогда польско-литовское государство Речь Посполитая во внутренние дела России, как пыталось поставить на русский престол своего царя Владислава, как русские во главе с Мининым и Пожарским прогнали армию этого царя. Гораздо меньше мы знаем о похожей истории польской Смуты, трёх гражданских войнах, которые прокатились по территории Польши в начале XVIII века, и о вмешательстве Российской империи во внутренние дела Речи Посполитой. А также о том, как Россия поставила на польский трон своего ставленника и сделала Польшу своим протекторатом.

Союз двух сумасбродов

Август II Сильный

Всё началось с того, что русский царь-реформатор Пётр I отправился в Великое посольство и в Европе встретился с курфюрстом Саксонии Августом II Сильным, который с 1697 года претендовал на престол в Польше. Два юных монарха сразу понравились друг другу и тут же заключили союз. Август был под стать Петру – выпивоха, дамский угодник, силач, беспринципный протестант, перешедший в католичество в сознательном возрасте. Несмотря на обилие образованных учителей, он был суеверен и свято верил в алхимию и оккультизм. В итоге это обстоятельство и сыграло свою роль.

Трудно было представить столь неподходящего для правления монарха, чем Август. Поскольку прав на престол он не имел, к престолу его не готовили. Просто его старший брат умер, и Август занял вакантное княжеское место. При этом он стал ещё и одним из тех, кто имел право выбирать императора Священной Римской империи. По иронии судьбы став главой Саксонии, Август был убеждён, что правление ему дано для удовольствия, пиров, охот и фавориток. Позже, на элекционном сейме польской шляхты, он был избран королём Польши. Вероятно, шляхтичей-избирателей тогда подкупили. Скорее всего сделала это Англия, ибо отец Августа, князь Саксонии Иоганн Георг III, всегда вёл проанглийскую политику. Возможно, деньги пошли на «покупку» армии Петра I, так как в ходе польских выборов саксонского курфюрста Августа поддержал его друг – русский царь.

«Домашняя война»

В то время главным противником Англии была Франция, и соответственно основным оппонентом Августа на выборах польского короля выступал французский принц Людовик де Бурбон-Конти, кузен Людовика XIV. По непроверенным данным, как раз он и получил большинство голосов сейма, но признал своё поражение и отдал корону Августу, ибо устрашился русских и саксонских штыков. Однако сторонники французского принца не были столь трусливы. Они объявили так называемый рокош – разрешённый бунт. По польским законам магнат, не согласный с решениями сейма, имел право на вооружённое сопротивление королю. При этом рокош объявлялся официально и его участники не подлежали репрессиям.

Пережившие чуму и недавнее разорение во время польско-шведских войн, обременённые гигантскими поборами литовские крестьяне охотно поддержали рокошан, вымещая свою классовую злобу на саксонских чиновниках. Лидерами рокоша стали братья Казимир и Бенедикт Сапеги, потомки того самого Яна Сапеги, который разорял русскую землю во время русской Смуты. Сапеги командовали литовской армией, у них имелось несколько укреплённых замков, они были самыми крупными землевладельцами в Литве, а потому смогли сопротивляться королю Августу аж до 1702 года. В современной польской историографии эта гражданская война называется «домашней войной». Результатом её явилось не только разрушение замков участников рокоша и подписание ими мира с королём. Главным итогом рокоша стал возникший у Августа страх перед его подданными. Он понял, что поляки его не любят. Потому Август сократил нацио­нальную армию с 80 тыс. солдат до 9 тыс., а в дополнение к ним он нанял 9 тыс. верных наёмников из числа разного сброда со всех концов Европы. Но наёмная армия стоила дорого, равно как и снаряжение для неё. Эти траты разоряли казну, и суеверный неуч Август решил пополнить её самым, как ему казалось, надёжным способом – изобретением философского камня, который, согласно поверьям, мог превращать любой металл в золото. Для этого он пригласил ко двору двух выдающихся алхимиков – Иоганна Бёттгера и Вальтера фон Чирнхауза. Философский камень они, само собой, не изобрели. Зато во время экспериментов изобрели знаменитый саксонский фарфор, за который Европа начала платить Августу золотом, пополняя его казну.

От войны к войне

В 1709 году «грянул бой, полтавский бой» и шведская армия короля Карла перестала существовать. Август Сильный моментально встрепенулся, заключил очередной договор с Петром. В 1716 году Россия ввела в Польшу свою армию и в 1717 году провела так называемый немой сейм

Однако дешевле всего обходилась Августу верная петровская армия. В 1699 году польский король заключил с Петром I Преображенский договор, направленный против Швеции, и в 1700 году вторгся в Померанию, начав тем самым Северную войну. Он был уверен, что быстро разобьёт 18-летнего шведского короля Карла XII. Вот только он не мог представить, что этот мальчишка окажется великим полководцем. Войска шведов, играючи разбив Петра I под Нарвой, вторглись в Польшу и начали гонять по всей стране саксонско-польскую армию. В 1704 году организовалась прошведская варшавская конфедерация. Она собрала элекционный сейм, который низложил Августа Сильного и провозгласил королём шведского и французского ставленника Станислава Лещинского. Противники Лещинского, в свою очередь, объявили очередной рокош, создали Сандомирскую конфедерацию и выступили в поддержку Августа. Но как бы ни были сильны рокошане – сторонники Августа, рассчитывали они прежде всего на русскую помощь. Пётр к тому времени оправился от «нарвской конфузии», захватил треклятую Нарву и заключил в 1704 году с Августом новый договор о дружбе. Впрочем, Августу это не очень помогло. Спустя два года он всё же проиграл войну, заключил с Карлом XII сепаратный мир и признал королём Польши Станислава Лещинского.

До 1709 года Лещинский наслаждался царствованием под защитой дружественных ему шведских штыков, пока планы польского короля опять не попутали русские. Как всем известно, в 1709 году «грянул бой, полтавский бой» и шведская армия короля Карла перестала существовать. Август Сильный моментально встрепенулся, заключил очередной договор с Петром, а заодно договор с Данией и Пруссией. Желая восстановить свои польские владения, в 1710 году саксонские войска Августа вошли в Польшу. Поляки, искренне не любившие саксонского курфюрста, объединились и выступили против Августа. Так началась третья по счёту гражданская война в Польше. Окончилась она тоже привычно – в страну пришли русские. В 1716 году Россия ввела в Польшу свою армию и в 1717 году провела так называемый немой сейм.

Почему немой? Потому, что русское командование попросту запретило делегатам сейма выступать. Проголосовали за русского ставленника – и по домам. Тем ставленником был хорошо знакомый нам Август Сильный. Решения «немого сейма» фактически устанавливали протекторат России над Польшей.

Во-первых, Польша стала демилитаризована – из неё выводились войска Саксонии и все саксонские чиновники. Гвардия короля Августа определялась в 1200 человек, а польская армия – в 12 тыс. солдат. С учётом того, что русская армия в Польше и на Украине насчитывала в то время более 300 тыс. штыков и сабель, можно сказать, что Польша была обезоружена.

Во-вторых, «немой сейм» объявил о роспуске всех существовавших на тот момент конфедераций, ибо незачем полякам иметь какие-то органы самоуправления при наличии короля и русских войск.

Русские войска оккупировали Польшу в течение двух лет, после чего в 1719 году были выведены, ибо за это время поляки и литовцы доказали свою полную лояльность и Августу Сильному, и Петру Великому. В 1725 году Пётр I скончался, через восемь лет умер Август. После смерти Петра в России началась эпоха дворцовых переворотов, а в Польше – очередная гражданская война. Но это уже другая история.

«Немой сейм»

Дмитрий Левчик, доктор исторических наук