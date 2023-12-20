День рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Сегодня в далеком 1878 году родился Иосиф Виссарионович Сталин.

Человек, при котором наша Родина имела самые высокие темпы экономического и социального развития. Благодаря Сталину СССР обрел ядерное оружие и по праву сформировался, как сверхдержава.

Тем не менее, хочется в этот день напомнить о таком жизненно важном для страны направлении, как демография, важность которого Сталин прекрасно понимал.

Для простого воспроизводства населения величина коэффициента должна быть равной 2,1 – 2,2. В СССР он был выше этой величины, за исключением периода Второй мировой войны.

При Сталине этот коэффициент был приблизительно равен 4,40...

https://t.me/c/1355757246/13408 В этот день будет правильно почитать высказывания этого Великого Человека: Передовица «Правды» от 21 декабря 1929 года с поздравлениями юбиляру На фото подготовка зала Большого театра к торжественному заседанию по случаю 70-летия Иосифа Сталина — 21 декабря 1949 года.

Выставка подарков Сталину открылась в Москве в декабре 1949 года и закрылась спустя несколько месяцев после его смерти, летом 1953 года.

Несколько десятков тысяч даров от граждан, трудовых коллективов и иностранных делегаций разместилась на нескольких площадках, основными из которых стали ГМИИ имени А. С. Пушкина и Музей революции СССР.

Вот несколько фотографий залов выставки из музейного архива. https://t.me/sovrhistory/1044 Уникальный экспонат. Телефонный аппарат, подаренный И. Сталину к 70-летию от работников польских авиамастерских. Лодзь, 1949 г.

Панно «Богатыри» вышили воспитанницы Елань-Коленовского специального детского дома Воронежской области. Детдом был организован для детей, родители которых погибли во время Великой Отечественной войны. 11 девочек во главе с руководителем художественного кружка вышивки А. И. Фроловой трудились над созданием панно по сюжету знаменитой картины В. М. Васнецова «Богатыри» (1898 г.).

Произведение создавали в подарок И. В. Сталину. На нем вышиты фамилии всех, кто принимал участие в создании подарка, а также дарственная надпись: «Самому дорогому, любимому и великому И. В. Сталину от воспитанников Елань-Коленовского спецдетдома Воронежской области». Панно «Богатыри», 1952 г.

РСФСР, Воронежская область

Лен, нити хлопчатобумажные, шерстяные шелковые, стеклярус, фольга, ткань шелковая; машинное ткачество (полотняное переплетение), ручная вышивка (художественная гладь)

134×197 см

21 декабря родился И.В.Сталин

И обязательно вспомним хорошими словами Маршала Победы Константина Константиновича Рокосовского, рождённого в этот же день в 1896 году. Материалы о Сталине на нашем сайте в отдельном посте с обновляемыми ссылками. Приглашаю ознакомиться, там много интересных и красочных материалов: Материалы о Сталине