Лукашенко отомстил белорусским айтишникам за предательство

Белорусские власти увеличили ставку подоходного налога с дохода физлиц, которые работают в Парке высоких технологий и китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с 9% до 13% (максимальный НДФЛ в Белоруссии – 16%).

Согласно официальной версии, это – временная мера, которая призвана обеспечить консолидацию доходов для борьбы с COVID-19. Ожидается, что, вкупе с повышением других налогов, она увеличит поступления в бюджет на миллиард белорусских рублей (28,5 млрд. рос. рублей).

Ранее государство гарантировало айтишникам, что специальный налоговый режим будет действовать до 1 января 2049 года. Понятно, что повышение налогов вызвало ропот и возмущение среди программистов.

Бежавший на Запад создатель ПВТ, пытавшийся стать альтернативным Александру Лукашенко кандидатом на президентских выборах, Валерий Цепкало разразился гневной речью в соцсетях.

«Этому правительству, этому государству, доверять нельзя ни в чём. Правительство просто забирает деньги людей, забирает деньги у компаний, которые способны зарабатывать деньги. Государство фактически добило, или добивает, последнюю отрасль, где еще существовало доверие», – возмущается Цепкало.

На самом деле, доверие Лукашенко подорвали сами айтишники.

Белорусский президент видел в них инструмент своей многовекторной политики. Давая добро на создание IT-парков, он рассчитывал, что это ему зачтется в переговорах с Западом, ведь выполняли белорусские программисты в основном (45%) американские заказы, только 5% заказов приходилось на страны СНГ. Американский эксперт Брайан Уитмор утверждал в 2019 году: чтобы разорвать историческую связь России и Белоруссии, США должны поддерживать белорусский IT-сектор.

Лукашенко бравировал «умной отраслью» перед Россией. Дескать, вот есть производство с миллиардным долларовым экспортом, никак не зависящее от ваших дотаций, нефти и газа.

Однако в прошлом году 561 резидент ПВТ заплатил в казну лишь 210 млн рублей – чуть больше процента всех собираемых налогов. Всего 5% ВВП Белоруссии создается в IT-секторе. А кормят страну переработка российской нефти и сельское хозяйство с рынком сбыта в России.

Даже придворные лукашенковские политологи не боялись предупреждать патрона о том, что опорой возможного Майдана в Белоруссии станут вовсе не маргинальные националисты, а получающие до 3,5 долларов в месяц на заказах из США программисты. Кто платит, тот и заказывает революционные песни.

Так оно и вышло. Белорусские программисты интеллектуально спонсировали Майдан, разрабатывая всяческие альтернативные платформы для «правильного» подсчета голосов на выборах, а также программы по деанонимизации ОМОНовцев, различные форумы и чаты.

Многие из них ходили на оппозиционные шествия, у ПВТ выстраивалась «цепь протеста». Кое-кто из айтишников загремел в печально знаменитую тюрьму на Окрестина, и это представлялось как особое варварство, поскольку программистам в Белоруссии создано несправедливое реноме гордости нации и ее кормильцев.

Никакой благодарности к режиму, обеспечивавшему им достойную жизнь, революционные айтишники не испытывали.

«Мы же понимаем, что фраза «мы вам всё дали» – не совсем правда. Мы понимаем, что люди сами строят свои бизнесы, общаются с другими людьми. Нельзя сказать, что какой-то человек или организация создали всё, что есть в Белоруссии. Это неправда. Всё создают люди. Государство может этому либо способствовать, либо препятствовать, либо не мешать. В случае с IT-индустрией этому не мешали, а всего лишь способствовали. Но 15 лет, которые строили ПВТ, были перечеркнуты одним месяцем», – заявлял на канале Виктора Бабарико бежавший из страны создатель платформы «Голос» Павел Либер, имея в виду вовсе не повышение налогов, а подавление протестов.

В сентябре в оппозиционных СМИ раздувалась истерика по поводу массовой эмиграции айтишников за рубеж. Польша, Литва и Украина тут же заявили, что готовы принять и трудоустроить белорусских интеллектуалов. Белорусский юрист Денис Алейников стал советником «по переманиванию» украинского министра цифровизации.

Однако массового исхода не вышло, поскольку никто из заклятых соседей не смог предложить программистам такие же льготные условия, как Лукашенко. В ПВТ 750 резидентов приносили госбюджету 140 млн долларов в год. Но там работало 32 тысячи программистов. На Украину сбежало 1200 айтишников. Этого явно недостаточно для того, чтобы заплатить 120 млн долларов налогов, на которые рассчитывали в Киеве, даже с учетом того, что белорусских льгот на Украине нет.

«Важно понять, что их обещания – это пустота. Посмотрите на проблемы в украинской экономике. Кому она может помочь, если она не в состоянии помочь собственным гражданам? Ни на Украине, ни в Литве нет ничего подобного тому, что есть в Белоруссии. Они сами штаны с трудом поддерживают. Это разовая политическая акция для того, чтобы создать проблемы внутри Белоруссии», – считает российский политолог Сергей Михеев.

Поэтому бегство нескольких сотен айтишников погоды в Белоруссии не сделало. Ни одна компания из ПВТ не ушла. Зато прибавились новые. Если по состоянию на 15 июля в Парке значились 886 компаний, то на 9 октября – 969. Большинство иностранных компаний, пришедших туда, имеют российские корни.

А для своих мятежных программистов Лукашенко приготовил приятный для себя сюрприз. Готовятся изменения в уголовный кодекс Белоруссии, которые предусматривают введение понятия «гражданское соглашение с осужденным». Осужденный, в отношении которого вынесен приговор, предусматривающий лишение свободы, но который является высококвалифицированным специалистом, может заключить соглашение с государством взамен на работу по направлению.

А поскольку белорусские суды в последние месяцы щедро выносят приговоры майданщикам, у айтишников, не оценивших благодеяния «Батьки», появится прекрасная возможность поработать за него почти бесплатно.

https://www.politnavigator.net/lukashenko-otomstil-belorussk...