Всенародная Нонна

С пятого класса Мордюкова знала, что будет артисткой. Сбылось, да ещё как! Не только весь Советский Союз ее знал и любил (народная артистка СССР с 1974 года), но и редакционным советом английской энциклопедии «Кто есть кто» она была в 1992 году включена в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.

О себе говорила: «Трудяга, дисциплинированна, как немка».

Кинокритик Виталий Вульф утверждал уже по её кончине: «Она умела всё! Она умела соединять несоединимое. Она была настоящая, природная, как будто перед глазами зрителя находилась не актриса, а живой человек, всегда очень ясно, чётко несущая мысль режиссёра». Действительно, почти во всех своих серьёзных фильмах Нона Мордюкова играла простых русских женщин с трудной судьбой. «Героиня моя – это народ», – говорила актриса.

У нее, второкурсницы ВГИКа, был феерический актёрский кинодебют. Роль героини Краснодонского подполья Ульяны Громовой в фильме С. Герасимова по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» принесла ей в 24 года звание лауреата Государственной (Сталинской, I степени) премии СССР (1949). Говорили, Фадеев жалел, что Герасимов раньше не познакомил его с Мордюковой, поскольку он полнее бы написал образ Громовой. Нонна Мордюкова в фильме «Молодая гвардия»

Потом в своей автобиографической книге «Не плачь, казачка!» (1997) актриса напишет: «С тех пор прошло много лет. Было много картин, ролей, но “Молодая гвардия” осталась самой дорогой, как родная сестра, – это была наша путёвка в творческую жизнь. Конечно, артисты мы были еще “зелёные”, профессионализма у нас было маловато, но живая история войны, увиденная собственными глазами, атмосфера Краснодона, куда мы приехали на четыре месяца и где нас приняли со всей душой, – всё это создало вокруг нас такую обстановку, которая исключала всякую фальшь».

Второй своей Государственной премии, на этот раз РСФСР им. братьев Васильевых, Мордюкова была удостоена в 1973 году «за создание женских образов в кино» в фильмах «Простая история» (1960), «Председатель» (1964), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Журавушка» (1968), «Русское поле» (1971). Это всенародно популярные кинокартины, а всего народная артистка Нонна Викторовна Мордюкова сыграла в кино более 60 ролей. Среди самых известных её работ также «Чужая родня» (1955), «Война и мир» (1962–1967) «Комиссар» (1967), «Молодые» (1972), «Родня» (1981), «Мама» (1999, последняя роль в кино). Нонна Мордюкова в фильме «Женитьба Бальзаминова»

У Мордюковой был невероятный «динамический» диапазон, позволявший ей быть и драматической, и трагедийной, и лирической, и комедийной. Это и строгая донская казачка Наталья Степановна, лирично ставящая фингал под глазом Лопахину, герою Василия Шукшина в эпопее Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Это и поначалу комичная, а потом и до слез трогательная селянка Мария Коновалова в «Родне» Н. Михалкова. Комедийна роль «дяди Миши» в рязановском «Вокзале для двоих». И беспримесно комична Мордюкова в «Бриллиантовой руке» Л. Гайдая, где она – суровый эстетизированный управдом Варвара Сергеевна Плющ, чьи реплики сразу ушли с экрана в народ: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Я не знаю, как там в Лондоне, а у нас – управдом друг человека!», «Не будут брать лотерейные билеты, отключим горячую воду!», «Скромненько, но со вкусом!», «Все эти годы он маскировался под порядочного человека». Кстати, эту роль худсовет настойчиво предлагал в фильме упразднить, в том числе из-за актрисы. На съёмках фильма «Бриллиантовая рука»

А помните ль, как неожиданно, а потому смешно в этом фильме в грёзах Семён Семеныча Горбункова (роль Юрия Никулина), отравленного таблеткой соблазнительницы, на чёрном фоне танцует из глубины экрана блондинка в соблазнительном халатике, а наяву оказывается дамой с лицом управдомши Мордюковой!

* * *

Родилась будущая актриса в станице Константиновка Донецкой области 25 ноября 1925 года. Детство её прошло в селе Глафировка Краснодарского края. Там, на Кубани, её мать Ирина Петровна Мордюкова (урожденная Зайковская) работала председателем колхоза. Нонна (мать назвала девочку Ноябриной) была самой старшей из шестерых детей, потому ей приходилось и работать порой как взрослой, и о младших заботиться.

Ирина Петровна отличалась прекрасными вокальными данными, любила петь душевные романсы и русские народные песни, даже поставила в колхозе оперу. «Я ещё была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от предков мамы и от неё самой, наслаждался, когда она пела. Её волшебный альт, как говорится, сводил всех с ума», – вспоминала актриса.

Ещё с детских лет Нонна мечтала сниматься в кино. А когда немцы оккупировали Краснодарский край, семье пришлось скрываться на далеком хуторе, чтобы детей не отправили на принудительные работы в Германию. В конце 1943 года домой вернулся Виктор Мордюков, потерявший на фронте ногу. Его отношения с женой не заладились, в начале 1944 года Ирина Петровна уехала с детьми в Ейск, где Нонна закончила школу, оттуда в 1945-м отправилась покорять столицу.

Это ей удалось – самобытная Мордюкова поступила на актёрский факультет ВГИКа в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На экзамены она опоздала, но сумела уговорить приёмную комиссию её прослушать. Вступительные испытания сдала на отлично, хотя к творческому конкурсу не готовилась, и вместо отрывков из художественных произведений разыграла перед комиссией импровизированные сценки на основе реальных историй из её кубанского детства и фантазий.

В 1950 году, после триумфа в «Молодой гвардии», получила место в Театре-студии киноактера.

Большой удачей Нонны Мордюковой стала работа в киноленте Михаила Швейцера «Чужая родня», где она сыграла деревенскую девушку Стешу Ряшкину. Нонна Мордюкова в фильме «Чужая родня»

Специально для Мордюковой драматург Будимир Метальников написал «Простую историю», в этом фильме актриса исполнила роль молодой вдовы Саши Потаповой, председателя в отстающем колхозе. В этом фильме из её уст звучит ставшая популярной афористичная фраза: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел!»

Огромный всесоюзный успех принесла Мордюковой и роль Дони Трубниковой в фильме Алексея Салтыкова «Председатель».

Поразительна роль, сыгранная Мордюковой и в долго пролежавшей на полке картине А. Аскольдова «Комиссар», где актриса, как писали, «предстала в весьма неоднозначном образе женщины-комиссара Клавдии Вавиловой, почти утратившей за годы Гражданской войны свою женскую сущность и вновь обретающую её в материнстве». Аскольдов восхищался даже голосом актрисы: «У неё неповторимый, удивительный, переломчатый голос: и лирический, и иронический, и захлебывающийся, и хрипловатый... музыкальность этого голоса невероятная». Нонна Мордюкова в фильме «Комиссар»

В конце 1970-х в фильме «Трясина», по сценарию Мережко, Мордюкова сыграла роль матери, чья слепая тираническая любовь толкнула сына к дезертирству, а затем и к гибели. Это было новое амплуа для народной артистки воистину безграничных возможностей.

Последней её работой в кино стала главная роль в картине Дениса Евстигнеева «Мама». Автор сценария Ариф Алиев рассказывал, что фильм создавали специально для Мордюковой: в центре сюжета – волевая героиня, мать-террористка, которая организовала угон самолета и в конечном итоге погубила своих же детей. «Сейчас кино – не кино, если по асфальту мозги не текут и никого не насилуют на крупном плане, – высказалась актриса на пресс-конференции, посвященной премьере ленты «Мама». – А эта картина из тех, из прежних. Там есть семейная любовь». Нонна Мордюкова в фильме «Мама»

Из песни слова не выкинешь. Горячо переживался всем народом незаладившийся тринадцатилетний брак Мордюковой с Вячеславом Тихоновым, с которым Нонна познакомилась ещё на съемках «Молодой гвардии», где будущий кумир миллионов играл Володю Осьмухина. В 1950 году у звездной пары родился сын Владимир, красавец, который окончит Щукинское театральное училище, однако из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками уйдёт из жизни в июне 1990 года, прежде перенеся инфаркт и инсульты. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов с космическими собаками Белкой и Стрелкой

Биографы обращают внимание на мистическую историю, как в 1971 году мать и сын вместе снимались в фильме «Русское поле», где героиня Мордюковой по сюжету хоронила своего сына-солдата. Володя тогда уговорил мать, из суеверия не желавшую сниматься в сцене с «его» гробом. А через 19 лет актрисе пришлось хоронить своего единственного сына.

В последние годы жизни Нонна Мордюкова почти не снималась в художественных фильмах – только в документальных картинах, посвященных её карьере в советском кино. Внуки – Василий и Владимир – виделись с бабушкой редко, она страдала от одиночества, тосковала по сыну. Нонна Мордюкова с сыном Владимиром на съёмках

В 2000 году Мордюкова снялась в документальном фильме Ренаты Литвиновой «Нет смерти для меня», посвященном знаменитым советским актрисам. В нём она и сделала точное самопризнание: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя – это народ».

А в одном интервью сказала: «Для меня наша тетка старэнька, с одним зубом во рту, главнее всех. Она такие перлы говорит! Перепечатайте её мысли на самой дорогой рисовой бумаге в Германии или Финляндии, где самая лучшая полиграфия, и сделайте по ней программу нашей жизни. То, что говорит та тётка, – это и есть литые зерна нашей жизни». И ещё: «Мой кислород, моя жизнь – та моя девочка с торбой и наши бабы, которых я играю, — я без этого жить не могу. После фильма “Родня” я не снималась восемнадцать лет. А тётку в тельняшке с цигаркой в зубах, которая наливает девочкам водку в заляпанные стаканы, я не буду играть никогда! Значит, такая моя судьба – остаться в памяти зрителей той, которой я была».

Актриса скончалась в Москве 6 июля 2008 года, пережив своего сына на 18 трудных лет. До конца своих дней она жила с чувством вины и говорила, что в груди у неё всегда стоит «стакан слез». Как и завещала Нонна Викторовна, похоронили её рядом с сыном, на Кунцевском кладбище.

По кончине актрисы Н. Михалков сказал в интервью: «Она была личностью, величайшей личностью. Самородок. Такая глыба – мощная, неустроенная, очень личностная, ничего не боявшаяся и никого не боявшаяся, следовавшая в своей жизни только её представлениям о том или другом в жизни. … Она могла играть только то, что так или иначе проходило через неё, что она чувствовала, только то, во что она могла вложить свой опыт, свои впечатления о чём-то, свою любовь огромную. Она была соткана из любви и фантастической нежности, причем нежности не сюсюкающей, а такая глобальная, очень русская нежность и сила русской женщины».

Имя Нонны Мордюковой присвоено одной из малых планет, № 4022.

Станислав МИНАКОВ