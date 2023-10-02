Либерал головного мозга

Самый богатый человек в России играет против русских? Досье пытались скрыть, но не получилось.

Владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин возглавляет рейтинг богатейших людей нашей страны. С начала 2023 года его состояние подросло на $1,13 млрд и составило 29,7 млрд долларов.

Примечательна эта фигура многим. Прежде всего, он вообще никак не прокомментировал СВО. Тем не менее именно Потанин остаётся одним из немногих олигархов, который продолжает поддерживать полноценные торговые связи с США. Его компания поставляет американцам редкие металлы платиновой группы. Причём беспошлинно, что говорит о большой заинтересованности "наших западных партнёров" в этих поставках.

А ещё "Норильский никель" является крупнейшим донором "Ельцин Центра". Компания Потанина за 2022 год пожертвовала заведению 190 миллионов рублей – вдвое больше, чем Фонд Ельцина, среди основателей коего значатся Юмашевы, Анатолий Чубайс и Александр Волошин.

Но, тут стоит отдать должное, Потанин всегда очень тщательно подбирает слова и старается не лезть туда, куда не просят. Хотя иногда всё же проговаривается: в январе этого года он выразил опасения большинства отечественных хозяев жизни, выступив в интервью РБК резко против перспектив национализации и конфискации имущества у олигархата:

«У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды – я так политкорректно скажу – в вопросах брака и семьи. И твёрдо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?»

И сказаны эти слова не без повода. В последнее время всё больше фактов указывают на то, что государство взяло курс на деприватизацию. Да, официально заявляется о незыблемости итогов приватизации. Но между словами и делами в России всегда был большой разрыв. И в данном случае – к счастью для нас.

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