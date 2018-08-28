33 забытых героя. Невероятный подвиг «сталинградских панфиловцев»

76 лет назад, 24 августа 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, у хутора Малая Россошка состоялось беспримерное сражение. Горстка советских бойцов остановила целую армаду немецких танков. В некотором роде подвиг, совершённый 33 бойцами 87-й стрелковой дивизии, можно сравнить с подвигом 28 панфиловцев под Москвой… ...В одной из папок фонда письменных источников музея-заповедника «Сталинградская битва» хранится пожелтевший от времени документ. Это двойной листок из обычной школьной тетради в линию, исписанный химическим карандашом с обеих сторон. На этом листе – поименный список 33 бойцов 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии, сражавшихся на подступах к Сталинграду летом 1942 года. Читаем списки с фамилиями и именами бойцов, где указано, откуда они родом, чем каждый отличился в бою, и воображение уносит назад, в прошлое, в дни той великой битвы, где солдаты стояли насмерть. Список приведен ниже...

За день до того боя, 23 августа 1942 года, немецкие войска прорвали советскую оборону на стыке 4-й танковой и 62-й армии и вышли к Волге. Именно в этот критический момент Сталинградской битвы, когда на кону стоял исход всей войны, соединившиеся разведывательный взвод, взвод автоматчиков и несколько бойцов взвода связи 1379-го стрелкового полка закрепились в районе высоты 77,6 у хутора Малая Россошка. Бойцы потеряли связь с полком, никаких приказов им поступить уже не могло. И храбрые солдаты продолжали удерживать позиции.

Два дня (23 и 24 августа) район обороны группы неоднократно подвергался ударам с воздуха, артиллерийскому обстрелу и атакам противника. Были убитые и раненые. Во время короткого затишья раненых удалось эвакуировать. В группе осталось 6 связистов, 15 разведчиков и 12 автоматчиков — всего 33 человека. Вот как описывали начало того боя: «...Солнце клонилось к закату, когда один из наблюдателей крикнул: “Танки!” Вражеские машины одна за другой выползали из лощины и двигались к высотке… В окопах стало тихо. Бойцы переглянулись, как бы спрашивая друг друга: “Выстоим ли?” Минуту напряжённого молчания прервал голос комсомольца Леонида Ковалёва: “Друзья! – обратился он к своим товарищам. – Не видать фашистам Волги! Будем драться до последнего вздоха!” Его слова глубоко взволновали всех бойцов. Было решено стоять насмерть...»

Практически все находившиеся на высотке не имели большого боевого опыта, а некоторые и вовсе никогда не встречались с танками. Более того, в распоряжении защитников Малой Россошки были только одно случайно найденное противотанковое ружьё и бутылки с горючей смесью. Одними только танками гитлеровцы превосходили по численности советских бойцов, а ведь за танками двигалась ещё и пехота. Как потом станет известно, по проходящей здесь дороге немецкое командование бросило 70 танков и сотни солдат. Казалось, что никаких шансов у защитников высоты нет, но…

В танки полетели бутылки. Те загорелись и остановились. Выскакивавших из горящих машин танкистов уничтожали автоматным огнём. Жестокий бой утих уже ночью – гитлеровцы так и не смогли прорваться мимо горстки храбрецов.

Вражеские танки прорвались к высоте, под их прикрытием двигались автоматчики. Завязался бой, в результате которого 33 героя оказались в полном окружении. Почти два дня атаковал враг позиции наших бойцов. Против них шли 70 танков и до батальона пехоты противника. Но непреодолимой стеной встали люди на пути лавины танков и пехоты и заставили врага повернуть назад.

Под командованием младшего политрука роты связи А. Г. Евтифеева, младшего лейтенанта роты связи Г. А. Стрелкова, зам. политрука роты разведчиков Л. И. Ковалева и старшины Д. И. Пуказова 33 воина, сильные духом, верностью военной присяге, преданностью Родине, отбили яростные атаки немецко-фашистских захватчиков, уничтожили 27 танков и до 150 гитлеровцев. И что особенно удивляет, все советские солдаты остались живы, хотя в большинстве своём и были ранены. Более того, ночью герои вышли к учебному батальону 35-й гвардейской стрелковой дивизии и, присоединившись к нему, добрались до своей части. Вот что рассказывает о бое разведчиков с танками противника младшей политрук Д. И. Ковалев.

«...Вдруг наблюдатель доложил: появились, танки... Мы выглянули из окопа, и увидели, что обходя минное, поле, из-за высотки к нам ползёт большая колонна, танков. Штук пятьдесят. Стало жутко. Все, переглянулись. У меня сердце защемило, но ничего не поделаешь.

Я подал команду: «Приготовиться к бою... Раздать бутылки, гранаты, зарядить автоматы, винтовки...».

"Все мы были молодыми фронтовиками. С танками мы еще не встречали и не скрою, когда первая вражеская машина стала надвигаться на наш окоп, мне и моим бойцам стало не по себе. Вот танки уже совсем близко. Я приказал вceм залечь на дно окопов.

Прилег и я, прижавшись ко дну окопа, лицом кверху и стал наблюдать. Вот машина вскочила на окоп и стала двигаться туда и сюда, старается завалить ело. Но не тут-то было. Окоп целехонек. Только края осыпаются. Ну, думаю, значит в окопе бойцу танк не страшен, ничего он с нами поделать не может. И прежде чем танк сошел с окопа, я скомандовал: «Бутылки к бою!»

Первым поднялся красноармеец Семен Калита. Он бросил »бутылку в. мотор танка, когда тот отходил от окопа, машина вспыхнула. Немцы выскочили из нее, объятые пламенем, и мы тут же перестреляли их. Потом Калита бросил еще две бутылки и тоже поджег два танка.

Этот первый успех подбодрил нас морально и рассеял чувство неуверенности. А главное, это была для нас замечательная, ничем не заменимая школа боевого опыта. Вслед ва Калитой начали бросать бутылки и другие бойцы. Тут я заметил, что делалось это суетливо. Все шумели.

Я понял, что моя задача, как командира этой группы, состоит B том, чтобы организовать бой, управлять им, поставить каждому бойцу задачу и указать ему свое место в бою. Действовать надо было смело, решительно и немедленно. Я приказал командирам отделений Мингалеву, Рудых и Пасхальному вести наблюдение за направлением движения вражеских танков и указывать цели для уничтожения танков и вражеских танкистов.

Красноармейцам Калите, Матюшенко, Прошину, как лучшим метальщикам, я поручил бросать бутылки...

Красноармейцам Толкачеву, Титову, Мезенцеву, Мельниченко, как лучшим стрелкам, было поручено истреблять танкистов экипажей врага,.,. Я установил связь со своими соседями—автоматчиками, которыми командовал старшина Пуказов, и связистами, которыми командовал младший политрук Евтифеев.... На себя я взял управление боем...»

Вслед за Калитой младший политрук Л. И. .Ковалев поджег два вражеских танка. Слаженно и дружно действовало в этом бою отделение младшего сержанта М. И. Мингалева. Сам командир отделения, а также бойцы Калита, Титов и Матюшенко поджигали танки бутылками с зажигательной смесью и гранатами, уничтожали экипажи подбитых машин; Толкачев и Назаренко подавали гранаты и бутылки.

«....Скажу по совести: как увидел столько танков, я подумал: ну сейчас все будет кончено, — рассказывал боец этого отделения рядовой Василий Матюшенко. — Но тут ребята наши стали говорить: «Не отступать!» И я сказал: «Не отступим!» Взял бутылку, прижался к земле и жду. Через наш окоп прошел танк. Земля осыпалась т попала мне за воротник. Я отряхнулся, вскочил и бросил в танк бутылку. Он загорелся. Тут я стал бойче. Прошел второй танк и его также поджег... Из танков стали выскакивать фрицы. Мы открыли по ним огонь. Я лично сам в этом бою убил 10 гитлеровцев, а может и более, считать-то некогда было...» Архив МО, ф. 87сд, оп. 517983, д. 1, л. 21. Статья красноармейца В.И. Матюшенко «В окопе с бутылкой я сильнее врага» (Сборник материалов о битве 33 героев). На левом фланге у разведчиков действовало отделение младшего сержанта коммуниста А. Г. Рудых. Вот пять вражеских танков уже невдалеке от их окопа. Рудых взял гранату и метнул ее прямо в смотровые щели передней машины. Раздался взрыв, и танк остановился, будто ослеп. Остановились и другие танки. «...Постоял передний танк несколько минут, а потом снова на нас пошел, — вспоминает Андрей Григорьевич Рудых. — Я сказал: «Садитесь в окоп. Прозрел черт, на нас идет». Все опустились на дно окопа и притаились там. Слышим, танки подходят: гудят, ревут...

Потом темно стало, земля посыпалась, и видим: переползает через окоп танк и пошел дальше. Я вскочил... схватил две бутылки и сразу одну за другой бросил в танк. Он загорелся. Жезлов кричит: «Горит, горит, вот здорово!» Мне приятно стало... говорю бойцам: «Винтовки, винтовки на изготовку! Сейчас из танка фрицы полезут». И в самом деле, из подбитого мной танка выскочило трое. Я указал цели и скомандовал вполголоса: «Огонь!» Тут они и свалились около танка от наших метких пуль. Остальные танки не пошли в нашу сторону и свернули направо, где сидел зам. политрука Ковалев» Архив МО, ф. 87сд, оп. 517983, д. 1, лл. 23—24. Статья младшего сержанта А.Г. Рудых «О мужестве, стойкости и дисциплине» (Сборник материалов о битве 33 героев). Мужественно сражался в этом бою красноармеец Сергей Прошин. Когда над его головой прошли вражеские машины, он одну за другой бросил в них три бушлки с горючей смесью, и три танка, объятые клубами дыма, остановились. Но больше бутылок с горючей смесью не было, а машины врага все шли и шли. «...Посылаю Дендоброго в соседний окоп за бутылками, — сообщает в своих воспоминаниях С. И. Прошин. — Он принес две. Только успел вскочить в окоп, как танк подошел совсем близко к нам. Я бросил одну бутылку. На этот раз танк не загорелся. Наверное, промахнулся, а осталась «всего лишь» одна бутылка. Раздумывать было некогда. Чтобы наверняка поджечь танк, выскакиваю из окопа и прямо в башню бросаю бутылку. Машина воспламенилась. Сам я быстро опять вбежал в окоп и начал бить из винтовки фрицев. А во рту сухо. Адски хотелось пить... Но воды не было, и идти за ней нельзя. Стал заряжать гранаты. Подготовил их девять. Если пойдут танки, решил бить их гранатами. Но фашистские танки не прошли, уцелевшие повернули обратно.

В этом бою я уничтожил четыре танка и убил двух фашистских танкистов» Архив МО, ф. 87сд, оп. 517983, д. 1, лл. 25—26. Статья С. Прошина. «В бою побеждает смелый и умелый» (Сборник материалов о битве 33 героев). Отважно сражались с врагом и 12 автоматчиков во главе со старшиной Д. И. Пуказовым. «...Нам, как автоматчикам, пришлось, главным образом, истреблять фашистских танкистов, но мы и к танкам руки приложили, вспоминал позднее Дмитрий Иванович Пуказов... — С первого выстрела я убил офицера. Только он рухнул на землю, к нему подбежали четыре фрица и хотели куда-то нести; Я нажал на спусковой курок, и этих четырех фашистских выкормышей постигла такая же участь, что и офицера. Много мы уложили фрицев, а танки все идут и идут. У нас же на исходе были патроны. — Что будем делать дальше? — спросили меня бойцы. — Биться до последнего. В случае чего живыми гадам не сдадимся. Стоять до последней капли крови и бить фашистов, — ответил я.

...Один танк пошел прямо через наш окоп. За ним другой, третий. Красноармеец Ряшенцев по моему приказанию бросил зажигательную бутылку в первый танк, а я во второй и третий. Танки запылали. После этого мы опять взяли в руки автоматы и начали бить выскакивавших фрицев» Архив МО, ф. 87сд, оп. 517983, д. 1, л. 12. Статья старшины Д. И. Пуказова «Воля командира» (Сборник материалов о битве 33 героев). В этом бою, старшина Пуказов подбил два танка и уничтожил 13 фашистов: Автоматчики Ряшенцев, Власкин, Гайнудинов, Иус, Луханин, Почиталкин,.,Пьяночкин, Тимофеев подбили по одному танку и перебили большое количество вражеской пехоты. Рядовой Гайнудинов уничтожил в этом бою восемнадцать гитлеровцев, Ряшенцев— двадцать, Луханин и Почиталкин — по восемь, Пьяночкин — шесть.

Срочное задание

Ночью, почти перед рассветом 25 августа 1942 года в балку у Большой Россошки, где располагалась редакция газеты 87-й стрелковой дивизии «Вперед на врага», прибежал связной из штаба дивизии с запиской комиссара дивизии Т. Н. Антонова.

В ней было сказано, что в районе Малой Россошки пехотинцы 1379-го полка отразили натиск большой группы танков, и приказывалось кому-нибудь из редакции вместе с инструктором политотдела лейтенантом Х. И. Мальтинским отправиться на поиски героев.

Ответственный редактор дивизионной газеты И. В. Лебедев и лейтенант Мальтинский исколесили все дороги россошинских высот и только утром на рассвете 26 августа обнаружили бойцов около хутора Дубининского, куда те отошли после боя, не имея ни боеприпасов, ни продовольствия, ни воды.

Бойцы были грязными, в пыли и гари, в порванных гимнастерках. У некоторых были повязки на голове, на руках – следы ожогов от огнеметов. Когда Лебедев и Мальтинский выслушали их рассказы о бое, возникла мысль о составлении списка, чтобы упорядочить ход событий и более точно определить роль каждого в бою.

Тут же и был составлен список. Георгий Андреевич Стрелков – младший лейтенант роты связи – делал записи на своем планшете в присутствии всех участников боя, которые активно помогали определить роль каждого в бою. После составления списка здесь же участники боя предложили написать письмо-обращение к воинам фронта.

10 сентября 1942 года это письмо было опубликовано на страницах газеты 62-й армии «На защиту Родины» , а 12 сентября – во фронтовой газете. Почти вся первая и вторая ее страницы были посвящены подвигу 33-х.

На первой странице под шапкой «Стойко и непоколебимо защищать родной Сталинград, священные берега Волги!» газета поместила письмо участников битвы. На второй странице – призывный лозунг: «Защитники Сталинграда!

Родина зовет вас сокрушать врага так, как сокрушали его 33 богатыря». Под лозунгом был помещен снимок Ковалева, Прошина и Калиты – участников этого боя. Под снимком была опубликована статья И. В. Лебедева «Как это было».

Писала о подвиге советских солдат и центральная газета «Правда» – 23 сентября 1942 года на второй полосе был опубликован материал старшего политрука Ивана Ольховика «Тридцать три богатыря».

Заветный листочек

В эти же сентябрьские дни в районе Мамаева кургана, где размещался штаб 62-й армии, член Военного совета армии генерал К. А. Гуров от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил высокие правительственные награды героям: семь человек были награждены орденами Ленина, 15 – орденами Красной Звезды, остальные – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Но в тот день не все бойцы получили свои награды. Среди них Семен Калита. В те дни его ранило в руку. После ранения он был отправлен в Уфу, где пробыл четыре с половиной месяца. После выписки в полк он пришел в палату проститься с ребятами. В углу увидел раненого бойца, который удивленно спросил: «Так это ты Калита?» – «Да». – «Так, мил человек, ты же награжден. Ты знаешь об этом?» – «Нет». Оказалось, что этот солдат был наборщиком фронтовой газеты, запомнил фамилии награжденных. Свою награду Калита получил, когда вернулся в родной полк.

Другого бойца, Филиппа Жезлова, награда нашла лишь спустя 22 года. После боев его перевели в другую часть, и он не думал о награде. Она была вручена ему накануне 20-летия победы над фашистской Германией.

А список с фамилиями всех 33 героев, составленный после боя, прошел вместе с Ильей Васильевичем Лебедевым через Сталинград, Дон, Донбасс, Таврию, Крым, Белоруссию, Литву, Польшу, Восточную Пруссию, Германию, Чехословакию, Австрию.

После войны, отправляясь на работу редактором газеты 1-й Особой Краснознаменной армии на Дальний Восток, Илья Васильевич оставил часть своего архива на чердаке у тещи в городе Калинине. Теща решила оклеить хату и использовала для этого весь фронтовой архив зятя из минометного ящика, не понимая ценности хранящихся у нее документов.

Чудом уцелела одна папка, в которой среди других бумаг находился и этот заветный листочек. Он помог Лебедеву найти многих оставшихся в живых участников той битвы, установить судьбу 28 героев, девять из которых были на встрече в Волгограде через 39 лет после сражения – летом 1972 года.

Именно в это время бывший редактор газеты 87-й стрелковой дивизии И. В. Лебедев и передал в музей Сталинграда этот документ – список 33 героев.

Сегодня в Красноармейском районе Волгограда есть улица 33 Героев. К сожалению, сейчас, спустя 76 лет, мало кто может сказать, в честь каких именно героев она названа. А между тем, прорвись эта танковая группа к Волге, она могла бы наделать очень много бед... Никто не сможет подсчитать, для скольких солдат эти люди стали тогда, в тяжёлые дни лета и осени 1942 года, настоящим примером того, как надо бить врага, как добиваться победы. И конечно, нельзя не отметить, что этим боем отважные 33 бойца и командира в очередной раз подтвердили нетленную суворовскую истину о том, что врага нужно бить не числом, а умением… Героическим подразделением командовал младший лейтенант Георгий Андреевич Стрелков, из офицеров были также младший политрук Алексей Григорьевич Евтифеев и заместитель политрука Леонид Иванович Ковалёв. Под их командованием сражались бойцы: старшины Лаврентий Григорьевич Луханин, Дмитрий Иванович Пуказов; сержант Николай Петрович Юрпалов; младшие сержанты Игнатий Егорович Хожевский (Хоржевский), Михаил Игнатьевич Мингалев, Михаил Семёнович Кондратов, Владимир Исаакович Пасхальный; красноармейцы Шахай Хапкаевич Башмаков, Николай Семёнович Власкин, Фахри Гайнудинов, Никифор Иосифович Иус, Семён Васильевич Калита, Виктор Александрович Мезенцев, Пётр Петрович Почеталкин, Николай Фёдорович Пяночкин (Пьяночкин), Андрей Григорьевич Рудык (Рудых), Иван Михайлович Ряшенцев, Филипп Николаевич Жезлов, Михаил Семёнович Кондратов, Кропит Фатеевич Пономарёв, Иван Сергеевич Тимофеев, Павел Давидович Назаренко, Кондрат Кириллович Титов, Михаил Иванович Толкачёв, Василий Тихонович Яковенко, Павел Яковлевич Дендобрий, Василий Ильич Матющенко (Матюшенко), Прокоп Емельянович Мельник, Василий Исаакович Мельниченко, Сергей Никитович Прошин, Николай Иванович Черноус. Группа бойцов и командиров 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 62-й армии, отразившаяся 24 августа 1942 года в районе Мало Россошки наступление вражеских танков.

Слева направо: младший сержант Андрей Григорьевич Рудых, командир отделения взвода пеших разведчиков, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Прокоп Емельянович Мельник; рядовой Кондрат Кириллович Титов, разведчик, награжден медалью «За боевые заслуги»; рядовой Виктор Александрович Мезенцев, разведчик, награжден орденом Красного Знамени; младший политрук Алексей Григорьевич Евтифеев, политрук роты связи, награжден орденом Ленина; рядовой Иван Михайлович Ряшенцев, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Фахрий Гайнудинов, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; младший политрук Леонид Иванович Ковалев, заместитель политрука взвода пеших разведчиков, награжден орденом Ленина; рядовой Семен Васильевич Калита, разведчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Николай Федорович Пьяночкин, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; старшина Дмитрий Иванович Пуказов, старшина роты автоматчиков, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Михаил Иванович Толкачев, разведчик,, награжден медалью «За боевые заслуги»; старший сержант Петр Петрович Почиталкин, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Василий Исаакович Мельниченко, разведчик, награжден медалью «За отвагу»; младший лейтенант Георгий Андреевич Стрелков, командир взвода связи, награжден орденом Ленина; рядовой Сергей Никитович Прошин, разведчик, награжден орденом Ленина; младший сержант Михаил Семенович Кондратов, командир отделения роты связи; награжден медалью «За отвагу»; рядовой Иван Сергеевич Тимофеев, автоматчик, награжден медалью «За отвагу»; старшина Лаврентий Гаврилович Луханин, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; младший сержант Игнатий Егорович Хоржевский, командир отделения роты связи, награжден медалью «За отвагу»; рядовой Кронид Фатеевич Пономарев, автоматчик, награжден медалью «За отвагу»; рядовой Павел Давыдович Назаренко, разведчик, награжден медалью «За боевые заслуги».

На снимке отсутствуют участники боя: рядовой Николай Семенович Власкин, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Николай Иванович Черноус, разведчик, награжден медалью «За отвагу»; младший сержант Михаил Игнатьевич Мингалев, командир отделения взвода пеших разведчиков, награжден орденом Ленина; младший сержант Владимир Исаакович Пасхальный, командир отделения взвода пеших разведчиков, награжден орденом Ленина; рядовой Василий Ильич Матюшенко, разведчик, награжден орденом Ленина; рядовой Шахай Хапхаевич Башмакову разведчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Никифор Иосифович Иус, автоматчик, награжден орденом Красного Знамени; рядовой Филипп Николаевич Жезлов, разведчик, награжден медалью «За боевые заслуги»; сержант Николай Петрович Юрпалов, командир отделения роты связи, награжден медалью «За боевые заслуги»; рядовой Василий Тихонович Яковенко, автоматчик, награжден медалью «За боевые заслуги»; рядовой Павел Яковлевич Дендобрый, разведчик, награжден медалью «За отвагу».

Из переписки с участниками боя и бывшим редактором газеты 87-й стрелковой дивизии «Вперед на врага» И. В. Лебедевым удалось установить, что фотография была сделана вскоре после возвращения тридцати трех воинов из района Малой Россошки в расположение своей части. Было это числа 25—26 августа 1942 г. в районе хутора Дубининский (в некоторых источниках ошибочно указывается Дубинин). Автор фотографии — фотокорреспондент газеты Юго-Восточного фронта Д.3. Мулярчук.

http://vpravda.ru/geroi-pobedy/za-dva-dnya-v-avguste-1942-go...

https://histrf.ru/biblioteka/b/33-zabytykh-ghieroia-nieviero...

http://dvforpost.su/periodicals/55-podvig-tridcati-treh-vizh...