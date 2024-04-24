Юнна Мориц - о бардах Никитиных: На концертах на западе они не называют мое имя, чтобы не испортить свою русофобскую репутацию

Великая Поэтесса - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, почему она собирается уехавшим в США исполнителям запретить петь десятки песен на ее стихи Поэтесса Юнна Мориц

Фото: Александр ГАМОВ

Социальные сети буквально взорвало сообщение о том, что поэтесса Юнна Мориц намерена запретить Татьяне и Сергею Никитиным исполнять песни на свои стихи.

«Реакция Юнны Мориц последовала на разразившийся в Сети на прошлой неделе после публикации ИА Регнум скандал. Тогда стало известно, что Никитины, уехавшие из России в США после начала специальной военной операции, как оказалось, не только поливали нашу страну грязью в Сети и агитировали собирать деньги на помощь воюющей с Россией Украине, но и выступают на фестивалях, часть средств со сборов которых также идет на помощь Киеву».

За разъяснением я обратился к самой Юнне Петровне.

Вот о чем она мне рассказала:

«Они (Татьяна и Сергей Никитины. - А.Г.) поют несколько десятков песен на мои стихи, и это все есть на двух дисках фирмы «Мелодия» под названием «Юнна Мориц. Когда мы были молодые», «Сто фантазий» и в моем мультфильме «Большой секрет для маленькой компании».

Это, не считая моего перевода стихотворения Виталия Коротича «Переведи меня через майдан», который массово поют на русском языке и только в моем переводе, а не на украинском языке. (В том виде, как его написал Коротич. - А.Г.)» «Они (Никитины. - А.Г.) поют на всех концертах, даже не называя автора стихотворений, чтобы на западе не испортить свою русофобскую теперь репутацию».

(Кстати, насколько мне известно, денег поэтессе - так называемые авторские отчисления - Никитины не платят.)

Что же касается позиции Юнны Мориц - она давно и хорошо известна, в том числе и на западе.

Юнна Петровна задолго до СВО писала о том, что Независимый Донбасс сражается - за нас, и Россия должна сражаться за Донбасс, который - Россия!!!

Этой теме посвящены многие стихи и интервью, которые публиковались, в том числе, и в «Комсомольской Правде».

(«А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом!»)

Несколько часов назад Юнна Петровна сообщила мне, что этим вопросом (речь о запрете Никитиным спекулировать ее произведениями на западе, используя их во вред России) будет заниматься опытный юрист - специалист по авторским правам.

Ну, а мы будем следить за развитием ситуации…

КСТАТИ

Эти барды и раньше часто умалчивали, на чьи стихи они слагали песни

Перед самой публикацией материала мне стали также известны некоторые подробности из «жизни замечательных людей» - бардов Никитиных.

- Ещё на «Эхе Москвы», исполняя песни на мои стихи, Никитины не называли моё имя, чтобы не испортить свою репутацию и репутацию «Эха М», - рассказала мне Юнна Петровна. - В результате у них появилось много «поклонников», уверенных в том, что Никитины - авторы моего поэтства! Сейчас на своих гастролях, они не называют моё имя, чтобы не испортить свою русофобскую репутацию. Восхищает и то, что Никитины вместе с Шендеровичем однажды в Интернете пригрозили мне и Башмету - «испорченным некрологом», поскольку мы «испортили свою репутацию»!..

Но я ничему не удивляюсь после вечера Утёсова в ЦДРИ (это было в 70-е. - А.Г.), где Утёсов сам составил программу, куда вошли Никитины и Розовский с песней на стихи Моисея Тейфа (в моём переводе на русский язык!) - о его трёхлетнем сыне, «сожжённом в гитлеровском гетто»!..

На этом вечере Утёсова, который начался после 12 часов ночи (после всех спектаклей!), песня, которую спел Розовский, потрясла Утёсова и весь зал, приглашённый лично Утёсовым.

После этого ко мне домой примчались разгневанные Никитины, Татьяна была возмущена тем, что песне, которую спел Розовский, так бурно аплодировали… Кто? - сионисты, потому что Моисей Тейф - еврей, Розовский - тоже, Утёсов - тоже, ну и я - тоже!

Эту песню впервые пел замечательный Семён Фарада в спектакле.

В этой песне «мальчик, сожжённый в гитлеровском гетто», любил «сладкое печенье - кихэлэх и зэмэлех».

Моисей Тейф просит в этой песне: «Покупайте детям кихэлэх и зэмэлэх!И ещё Юнна Петровна добавила:

- Дорогой Саша, прекрасный поэт Моисей Тейф прошёл всю Великую Отечественную войну и два Гулага, - мне ли рыдать из-за того, что Никитины - не Бессмертный Полк Русской Бардовской песни, а русофобское бардьё?..

* * *

- Ещё раз подтверждаю, - сказала Юнна Мориц, завершая нашу сегодняшнюю беседу, - я хочу наложить запрет на исполнение моих песен Никитиными и теперь думаю, как сделать это юридически грамотно.

Юнна Мориц: Россия отдонбасит тех, кто мешает жить Русскому Миру

Великая Поэтесса прочитала посетителям и обозревателю сайта KP.RU Александру Гамову своё самое оптимистичное стихотворение

- Юна Петровна, это стихотворение, которое я попросил вас прочитать для наших слушателей, читателей, посетителей сайта, сначала не показалось мне оптимистичным. Потом несколько раз его прочитал, и - все-таки обнаружил там большой «объем оптимизма». Извините за неподходящую, может быть, терминологию.

- Там один сплошной оптимизм, Саша. Там, кроме оптимизма, нет ничего.

- Значит, я правильно понял это стихотворение. И у меня сразу же возникает вопрос – когда Россия отсталинградит наконец тех, кто не дает жить мирно Русскому Миру?

- Россия отсталинградит, когда отхерсонит и отдонбасит…

И прекратит, наконец, праздник доверия западным русофобским подлянкам. И - обещаниям: не продвигать войска на восток,не превращать международные рынки в рынки ненависти к России.

- Классный ответ. Сразу столько слов узнал от вас - новых. И ещё вы предложили заголовок к нашему сегодняшнему интервью. Почему российская культура и российское искусство, в отличие от нашей журналистики, до сих пор даже частично не мобилизованы на обеспечение спецоперации? Вот во время Великой Отечественной на фронт призвали себя тысячи Мастеров искусств, а сейчас там, на линии соприкосновения - даже не десятки.

- Саша, лично я 8 лет своим поэтством, абсолютно бесплатно, без никаких зарплат и наград, сражаюсь за признание независимости Донбасса, который объявил себя независимым от власти, требующей ненавидеть Россию.

А любить головорезов, украшенных свастикой… И считать этих головорезов борцами за национальную свободу…

И лично меня никто никогда и никак не мобилизовывал, и, наоборот меня за это травили, очень организовано, деятели российской культуры, гребущие в России деньги русофобской лопатой.

А во время Великой Отечественной не было в России таких культурных деятелей, гребущих в России деньги русофобской лопатой.

- Понял… Теперь - стихотворение?

- Да, я почитаю.

(Юнна Мориц читает стихи - здесь и сейчас)

* * *

Я против – войны любой,

Но когда ведут на убой

Россию под волчий вой

Гестаповской русофобщины,

Американщины и европщины,

Я – за то, чтобы этот конвой,

Что Россию ведёт на убой, –

Россия отсталинградила,

Не по головке гладила,

Соглашаясь на мир – любой!

Я – против такого мира,

Где Россия себя скормила

Американщине и европщине,

Гестаповской русофобщине,

Освенциму, где – могила,

И варят из трупов мыло!

Я – против такого мира,

А те, кто – не против, пусть

Пройдут гитлерячий путь

От Бабьего Яра – вплоть

До пламени Сталинграда,

Где будет им пекло ада!

Россию не сдаст Господь,

Он – против её распада.

Александр ГАМОВ

https://www.kp.ru/daily/27596/4923099/

https://www.kp.ru/daily/27485.5/4694327/