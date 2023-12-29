Снайпер Хабибназаров спас колонну от смерти, вызвав огонь на себя

Безупречный – так переводится имя Камиля Хабибназарова. Упрекнуть его действительно не в чем. Ещё школьником он сделал выбор – служить Родине, защищать свой народ. Камиль гордился своим дедом Ахметом Хабибназаровым, который прошёл Великую Отечественную войну, был награждён орденами и медалями за победу над нацистами. А в феврале 2022 года ему самому пришлось очищать Украину от нацистов.

Он очень спешил жить, хотел всё успеть. Вникал глубоко во всё, чем занимался. Пойти после срочной службы на контракт – был его личный выбор, хотя я его никогда не видела в этом качестве, – рассказала мать Камиля Вера Хабибназарова. ВЕРА ХАБИБНАЗАРОВА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

30 мая ей вручили награду сына – орден Мужества. Мать нашла в себе силы сказать, что этот орден "стал данью уважения 21-летнему мальчишке, который встал на защиту однополчан":

Никогда мы Камилю не говорили, что хорошо, что плохо, он сам знал всё это. Так получилось, сынок, что ты не смог себя защитить, но спас других...

СИБИРСКИЕ МОТОСТРЕЛКИ

Камиль Хабибназаров служил в 74-й мотострелковой бригаде, которая базируется в Юрге Кемеровской области. В апреле 1943 года её бойцы принимали участие в освобождении Украины. Именно эту бригаду в числе первых отправили защищать народ Донбасса 24 февраля.

Камилю, как одному из лучших, доверили командование отделением снайперов разведвзвода стрелкового батальона. Для своих бойцов молодой ефрейтор стал настоящим командиром, Камиля очень уважали за добрый характер. КАМИЛЯ СОСЛУЖИВЦЫ УВАЖАЛИ ЗА ДОБРОТУ. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ХАБИБНАЗАРОВЫХ

6 МАРТА – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КАМИЛЯ

В этот день по всей линии фронта шли тяжёлые бои. Утром украинские войска накрыли минами населённый пункт Весёлое, который находится возле Донецкого аэропорта. Тем временем наши войска шли на прорыв позиций в Балаклее возле Изюма. Яростно сражались в Сумской, Николаевской областях.

В районе Чернигова наш батальон попал в засаду. Мощный миномётный огонь раскидывал комья мёрзлой земли, нанося осколками смертельные раны. Колонна встала, не в силах продвинуться сквозь плотную стену взрывов. Перегруппироваться, занять оборону и вести огонь не получалось.

Группа разведчиков Камиля пошла с флангов обходить расчёты врага, а сам он остался, демаскировав свою позицию серией выстрелов. Враг вынужден был отвлечься на подавление новой огневой точки. Но остановить русского снайпера не получалось. Эта дуэль позволила нашей колонне продвинуться и выйти из-под прицельных выстрелов ВСУ.

Планы нацистов были сорваны. Простить упущенную атаку они не могли и подключили все свои силы на этом рубеже, чтобы заставить русского снайпера замолчать…

ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ…

Родители узнали о гибели сына 31 марта. Тело ефрейтора привезли домой в апреле, для опознания потребовалось сделать тест ДНК. Похоронили Камиля Хабибназарова 11 апреля со всеми почестями в закрытом гробу на военном кладбище.

В последний путь его провожали курсанты проекта "Вахта Памяти" и почётный караул отдела "Витязь" патриотического центра Новосибирска, членом которого был Камиль. Руководитель проекта подполковник в отставке Владимир Белоус сказал, что за восемь лет работы отдела Камиль был лучшим курсантом:

Настоящий самородок, первый в строевой подготовке. Надо было видеть, как Камиль шагает во главе почётного караула! Камиль мог дать фору строевым офицерам. Даже в военных училищах редко встречаются такие таланты.

Также Камиль виртуозно обращался с карабином в строю и мог бы достойно представить Новосибирск в президентском полку, но он выбрал не чеканный шаг под восхищённые взгляды, а опасный бой на передовых позициях. КАМИЛЯ СЧИТАЛИ ЛУЧШИМ КУРСАНТОМ В СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ГОРОДСКИМ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ НОВОСИБИРСКА

В архиве Городского гражданско-патриотического центра сохранились кадры памятной поездки Камиля в Минск в составе почётного караула и участия в вахтах памяти. Теперь по этим кадрам будут оттачивать мастерство молодые строевики.

В новосибирской школе №24 установили мемориальную доску в честь погибшего выпускника. А Новосибирский техникум геодезии и картографии, где он учился, задумали переименовать в честь Камиля. https://t.me/specnazAlpha/19442