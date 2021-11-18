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Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея

Майкоп с высоты — столица Республики АдыгеяГород расположен возле Большого Кавказского хребта, в 110 км от Краснодара, на берегу реки Белая, которая является притоком Кубани. По наиболее распространенной версии, название города происходит от адыгского слова «Мыекъуапэ» - долина яблонь.

Майкоп относительно молодой – он основан в 1857 как русское военное укрепление, ставшее важным военно-стратегическим пунктом в завоевании Черкесии. Сегодня в столице Республики Адыгея проживает всего около 140 тысяч человек. Майкоп считается одним из самых благоустроенных и красивых городов Северного Кавказа.

1. Основная городская застройка Майкопа производилась в советское время и делалось это довольно системно. Улицы города в большинстве своем строго перпендикулярны друг другу, весь центр Майкопа состоит из одинаковых и ровных кварталов.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея2. Памятник «Единение и согласие».

Мемориальный комплекс представляет собой архитектурное сооружение, выполненное в форме адыгского очага, который издревле считается материальной и духовной основой дома и семьи. В народе его называют «очаг». Посвящён памяти жертв Кавказской войны и является символом объединения всех жителей республики. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея3. Республика Адыгея – один из самых маленьких по площади субъектов Российской Федерации, она превосходит по площади лишь Ингушетию.

Более того, она является анклавом внутри собственной страны, так как со всех сторон она окружена территорией Краснодарского края.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея4. Лето здесь теплое со средней температурой июля +23 градуса, зима мягкая со среднеянварской температурой -1,7 градуса. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея5. Соборная мечеть Майкопа.

Мечеть была построена в 2000 году. Она была преподнесена в подарок адыгейскому народу шейхом из Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем княжества Рас-аль-Хайм, Халидом Бин Сакр-аль-Кассими. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея6. Адыгейцы исповедуют ислам, большинство из них мусульмане-сунниты. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея7. Туристам разрешено посещение мечети, только необходимо соблюдать тишину и снимать обувь при входе.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея8. Улица Пионерская.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея9. Памятник «Навеки с Россией». Выполнен в виде двух рыцарей, которые олицетворяют Адыгею и Россию. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея10. Площадь дружбы народов.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея11. Государственная филармония Республики Адыгея.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея12. Центр города.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея13. Администрация города Майкоп.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея14. Площадь Ленина.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея15. Пересечение улиц Советская и Краснооктябрьская.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея16. «Белый Дом». В здании размещена Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея17. В Майкопе расположен самый большой в Европе открытый бассейн. Его длина – 500 метров, ширина – 50 метров.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея18. Православный приход Архиерейского подворья храма Иверской иконы Божией матери.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея19. Майкоп это один из немногих городов мира, где основным видом транспорта в Майкопе является троллейбус. В настоящее время в городе действует 11 маршрутов. В перспективе планируется проложить троллейбусные линии до близлежащих населённых пунктов: хутора Гавердовского и станицы Ханской.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея20. Дворец спорта «Якуб Коблев».

Открыт 1 октября 2015 года, носит имя легендарного тренера и ректора Института физической культуры и дзюдо Якуба Коблева. Вместимость - 1500 человек.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея21. Хотя Майкоп не располагает яркими памятниками старины. Зато путешественников впечатляют его живописные окрестности: горные ландшафты, быстрые реки, пещеры, водопады и термальные источники.Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея22. Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея
https://gelio.livejournal.com/264375.html

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