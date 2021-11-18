Майкоп с высоты — столица Республики Адыгея

Город расположен возле Большого Кавказского хребта, в 110 км от Краснодара, на берегу реки Белая, которая является притоком Кубани. По наиболее распространенной версии, название города происходит от адыгского слова «Мыекъуапэ» - долина яблонь.

Майкоп относительно молодой – он основан в 1857 как русское военное укрепление, ставшее важным военно-стратегическим пунктом в завоевании Черкесии. Сегодня в столице Республики Адыгея проживает всего около 140 тысяч человек. Майкоп считается одним из самых благоустроенных и красивых городов Северного Кавказа.

1. Основная городская застройка Майкопа производилась в советское время и делалось это довольно системно. Улицы города в большинстве своем строго перпендикулярны друг другу, весь центр Майкопа состоит из одинаковых и ровных кварталов. 2. Памятник «Единение и согласие».

Мемориальный комплекс представляет собой архитектурное сооружение, выполненное в форме адыгского очага, который издревле считается материальной и духовной основой дома и семьи. В народе его называют «очаг». Посвящён памяти жертв Кавказской войны и является символом объединения всех жителей республики. 3. Республика Адыгея – один из самых маленьких по площади субъектов Российской Федерации, она превосходит по площади лишь Ингушетию. Более того, она является анклавом внутри собственной страны, так как со всех сторон она окружена территорией Краснодарского края. 4. Лето здесь теплое со средней температурой июля +23 градуса, зима мягкая со среднеянварской температурой -1,7 градуса. 5. Соборная мечеть Майкопа.

Мечеть была построена в 2000 году. Она была преподнесена в подарок адыгейскому народу шейхом из Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем княжества Рас-аль-Хайм, Халидом Бин Сакр-аль-Кассими. 6. Адыгейцы исповедуют ислам, большинство из них мусульмане-сунниты. 7. Туристам разрешено посещение мечети, только необходимо соблюдать тишину и снимать обувь при входе. 8. Улица Пионерская. 9. Памятник «Навеки с Россией». Выполнен в виде двух рыцарей, которые олицетворяют Адыгею и Россию. 10. Площадь дружбы народов. 11. Государственная филармония Республики Адыгея. 12. Центр города. 13. Администрация города Майкоп. 14. Площадь Ленина. 15. Пересечение улиц Советская и Краснооктябрьская. 16. «Белый Дом». В здании размещена Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики. 17. В Майкопе расположен самый большой в Европе открытый бассейн. Его длина – 500 метров, ширина – 50 метров. 18. Православный приход Архиерейского подворья храма Иверской иконы Божией матери. 19. Майкоп это один из немногих городов мира, где основным видом транспорта в Майкопе является троллейбус. В настоящее время в городе действует 11 маршрутов. В перспективе планируется проложить троллейбусные линии до близлежащих населённых пунктов: хутора Гавердовского и станицы Ханской. 20. Дворец спорта «Якуб Коблев».

Открыт 1 октября 2015 года, носит имя легендарного тренера и ректора Института физической культуры и дзюдо Якуба Коблева. Вместимость - 1500 человек. 21. Хотя Майкоп не располагает яркими памятниками старины. Зато путешественников впечатляют его живописные окрестности: горные ландшафты, быстрые реки, пещеры, водопады и термальные источники. 22.

https://gelio.livejournal.com/264375.html