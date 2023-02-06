Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера

Эти глаза напротив...

Корреспондент ФАН, Сергей Чемеков, по долгу своей журналисткой службы часто общается с бойцами ЧВК "Вагнер"...



https://topcor.ru/31025-rossijane-v-ukrainskoj-forme-unichto...

Выкристализовывается образ былинных богатырей. Современный его лад, конечно, интересен. И Джамбо там, и ЗК, и кувалда. Но факт остается фактом, а соответствие соответствием. Архетип проявляется. Их не много, они сильны именно в прямом честном рубилове. То, что в западном образе войны избегается до последнего - для них фишка. Я удивился еще, когда был на их позициях под Бахмутом, и услышал: «Зацепимся за застройку и там уже легче будет». Вообще-то, для наступающих входить в подготовленную к обороне застройку - это жесть и потери. А эти мужчины прям любят зарубиться в штурме. Кураж у них от этого. В Великую Отечественную тоже о штурмачах советских молва шла - что любят врукопашную, а фрицы - нет. Вагнера в своей богатырской стихии. Там сложилась традиция, методы. Выработана синхронизация. Случится это и с остальной русской армией. Прямо сейчас случается. Задача западной кодлы - ослабить нас украинским раскладом перед возможным более серьезным противостоянием во второй половине 20-х. Кого там из неядерных амеры и бриты могут пустить врасход? Германию? Японию? Но пока я вижу только то, что мы становимся сильнее. Точнее, выходим на потенциал. Ликвидируем бардак, приходим в тонус. Осознаем врага. Синхронизируемся. Чем вагнера лучше остальной армии? Просто они в этом процессе на шаг впереди.

С ними так просто не получится постреляться, попробуй пободайся еще - боевик "Азова" о ЧВК "Вагнер" и боях с "музыкантами".

https://t.me/orchestra_w/4393

https://t.me/newsnation/45460

"Мы, несмотря на весь профессионализм противника, превосходим их по всем статьям. В городе нам равных нет" - бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о том, как проходил штурма. Штурмовики заходили из Попасной. Противник оказывал серьезное сопротивление, но не смог устоять против нашего натиска и бросил позиции.

Успешное продвижение штурмовых групп обеспечила качественная артиллерийская поддержка.

https://t.me/wagner_prigozhina/10593

Человек, который командовал и "взял Соледар без жевания соплей за две недели". Выпускник Рязанского десантного училища. Герой России. Позывной Лотос.

https://t.me/wagner_prigozhina/10596

При последнем посещении Пригожиным Соледара, он сказал, что приехал наградить бойцов. Военкор Александр Симонов выложил фото медали «За взятие Соледара». Очень достойная награда! Надеемся, скоро у многих вагнеровцев будет по две медали. И «За взятие Бахмута» тоже! А потом уже вся грудь в медалях и орденах! Как у наших ветеранов! Хотелось бы увидеть «За взятие Киева!».

https://t.me/proofzzz/7721

Аналогичная по исполнению медаль "За взятие Попасной".

https://t.me/boris_rozhin/75515

Командир штурмовой группы "Вагнера" Айк "Абрек" Гаспарян, в конце декабря награжденный Владимиром Путиным медалью "За Отвагу", был награжден Евгением Пригожиным медалью "За взятие Соледара". Айк отправился добровольцем в составе ЧВК "Вагнер" в зону специальной операции из рязанской колонии.

Из худших - в лучшие. Айк своими действиями показывает, что каждый из нас не только достоин шанса, но и может стать героем.

https://t.me/orchestra_w/4399

Штурмовики, которые проходят лечение после ранений. Работали под Бахмутом и Соледаром. Ранения больше осколочные: от польских и советских минометов, а также от "лимонки" - гранат Ф-1.

https://t.me/max_shugaley/588

Владимир Соловьев встретился с освобождавшими Соледар "музыкантами", которые рассказали, как планировался штурм. Позывной "Допуск". Совершил правонарушение, сидел в колонии. Жизнь предоставила ему шанс и он им мудро воспользовался. Позывной "Лотос". Капитан. Герой России. Герой ЛНР и ДНР. Выпускник Рязанского десантного училища. В свое время из-за громкого дела о 20 офицерах, которые приватизировали служебное жилье, вынужден был оставить армию и получил три года условно. Жизнь дала ему шанс и он блестяще им воспользовался. Человек в арафатке - артиллерист. Позывной "Гипс". Тоже закончил училище. Умный, тонкий с потрясающим чувством юмора.

А вот этот человек, позывной "Лебедь"... это я Вам скажу легенда. Я не знаю больше таких людей в истории наших Вооруженных сил. Кавалер Ордена Мужества. Имеет 7 (семь!) медалей «За отвагу». Это уникальный результат за всю историю награды. Абсолютно героический человек. Среди многочисленных обладателей этой награды только один имеет 6 медалей и по пять — лишь у 15 бойцов.

А также: штурмовик с позывным «Допуск», артиллерист «Гипс», штурмовик, Герой ЛНР за взятие Угледарской ТЭС с позывным «Шеф», контрбатарейщик «Юман».

Командир с позывным "Лотос", некогда капитан ВС РФ, вступивший с войной в ряды компании, поделился, что самое сложное было совершить обход Соледара: мешала высотная застройка.

"ВСУ были уверены, что Соледар - крепость. Выполняли обманный маневр, чтобы затянуть противника в город. Нарезали на пирог и потихоньку откусывали".

Операция была спланирована совместно: "Лотос" управлял, а корректировки принимались уже по ситуации.

Одно из решений - направить одну из групп в сторону села Раздоловки на юго-западе от Соледара, дабы оттянуть часть резервов противника.

https://t.me/orchestra_w/4406

Рудольфович показал то, о чем мы говорили все три года!

Все ненужные системе люди в мирное время оказались очень полезными в военное время! Добро пожаловать на пиратский корабль!

https://t.me/rsotmdivision/3980

ВСУ потеряли минимум 15 тысяч человек в битве за Соледар. Цифры озвучил боец ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос.

В недавнем интервью он заявил: по их разведданным, семь украинских бригад ушли из Соледара из-за небоеспособности — потери примерно 70% от личного состава.

Дальше — арифметика. В одной бригаде примерно 3 тысячи солдат, а в семи бригадах — 21. 70 процентов от 21 тысячи — 15 тысяч человек. Cамые тяжёлые потери понесли 61-я пехотная, 46-я аэромобильная, 10-я горно-штурмовая и 25-я воздушно-десантная бригады ВСУ.

https://t.me/c/1801542020/2096

Пгт Соль полностью освобожден подразделениями ЧВК «Вагнер». Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ.

Кроме этого, освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута.

Сообщения о взятии Клещиёвки (Клещеевки) пока оказались преждевременными. ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за данный населенный пункт при поддержке собственных авиации и артиллерии.

https://t.me/grey_zone/16670

"Оркестр" на ж/д станции Соль. Фиксация обстановки. "Сегодня у нас 16 января 2023. Время 14-16. Взяли мы Соль, взял "Вагнер". Пацаны, огонь!"

https://t.me/orchestra_w/4418

Страна должна знать и знает своих героев. Знает и героев ЧВК "Вагнер". Все делают общее дело - воюют за Родину. Навсегда будут в памяти россиян – Песков.

https://t.me/orchestra_w/4414

На соледарском направлении бойцы "Оркестра" работают в микрорайоне Соль к северо-западу от Соледара. Большая часть находится под контролем штурмовиков. Кроме того, "вагнеровцы" наступают на вражеские позиции в селах северо-восточнее Соли: Раздоловка и Краснополье - а также на поселок Красная Гора, юго-западнее от Соледара. Бои ведутся на северной окраине. На бахмутском направлении наступление на город происходит с четырех направлений.

На северо-востоке сражения к западу от улицы Трудовые резервы - отрабатываются позиции противника в бахмутской лесопосадке, а также в частном секторе по улице Совхозная. На востоке "Оркестр" движется по улице Патриса Лумумбы, где противник не оставляет попыток контратаковать.

На юго-востоке ведется секторальная зачистка прилежащих к улице Федора Максименко территорий.

После установления контроля над поселком Опытное открылись "южные ворота" в Бахмут - с той стороны "Вагнер" сражается в районе Малого Троицкого переулка.

К югу от Бахмута "Оркестр" ведет бои за село Клещеевка - наступление идет с юга, востока и севера. В помощь штурмовым отрядам применяется артиллерия, авиация. Освобождение села даст "вагнеровцам" подойти к Бахмуту с юго-западной стороны.

https://t.me/orchestra_w/4408

На подъезде к Соледару аккуратно сложены вдоль дороги, парни из ЧВК "Вагнер" по возможности производят их эвакуацию. Бойцы собирают тела, поскольку с мертвыми они не воюют. Если Украина хочет забрать своих погибших, вопросов никаких не будет.

https://t.me/orchestra_w/4418

Они застыли (замерзли) в той позе, в которой их настила смерть. Украинские военнослужащие, националисты и иностранные наёмники убиты в Соледаре, а их тела брошены их же "товарищами", которые отступали. В каждом районе Соледара организованы места для хранения тел и останков украинских и иностранных боевиков, которых насчитываются сотни. "Музыканты" получили приказ собрать тела и приготовить их к возможной передаче.

Сообщается, что сотни украинских военных, в том числе иностранные наёмники, захвачены в плен в Соледаре и вокруг него бойцами ЧВК "Вагнер".

https://t.me/ok_spn/22613

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Соледаре Редкие фотографии с разведчиками и штурмовиками ЧВК "Вагнер". Снимки были сделаны в конце декабря в Опытном, где тогда шли ожесточенные бои. Среди присутствующий есть уже небезызвестный Айк Гаспарян

https://t.me/riafan_everywhere/16150

Евгений Викторович привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт. Конечно, напутственное слово.

"180 дней вы отработали так, как надо. Все проявили мужество и героизм. Теперь ваши криминальные таланты не требуются. Тех, кто хочет вернуться, ждём обратно".

И та самая книжечка со всеми телефонами и контактами для юридической помощи и сопровождения в случае возникших вопросов, которая выдается всем без исключения. Для каждого из бойцов у него находятся нужные слова.

https://t.me/concordgroup_official/285

"После войны приеду, буду помогать строить." Русский солдат всегда в первую очередь за мир и созидание.

Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы доказывать нашу правоту не только с помощью оружия, беря город за городом, и уничтожая противника.

Командир штурмовой группы уже решил, что после победы приедет в освобождённые русские города и будет помогать налаживать мирную жизнь. Бойцы его так же говорили.

https://t.me/wagner_prigozhina/10661

Под Соледаром состоялся обмен погибшими в битве за город. Со стороны Украины забирал тела своих погибших побратимов командир взвода 28 ОМБр, который попал в плен в Соледаре.

"Спасибо ЧВК "Вагнер" за уважительное отношение к воинам ВСУ".

https://t.me/orchestra_w/4448



В окопах не бывает атеистов. Боец ЧВК "Вагнер" перед выходом на штурм позиций противника под Бахмутом. Комната для молитв на передовой.

https://t.me/c/1524001401/5383

🎻Группа Вагнера | Бахмут🎼

https://t.me/grey_zone/16679

А теперь сравните. Вот это убожество выдает себя зв ЧВК Вагнер. Мыкола, ты переигрываешь, какие реки русской крови, какие постоянные обстрелы, какой Пригожин у тебя там посрался?)

Если вкратце - сегодня с утра (18 января) всплыло видео с якобы "русскими воинами-музыкантами из Соледара", которые рассказывают как там всё плохо и вообще как украинцев там тьма-тьмущая и арта не даёт даже шагу сделать.

Дорогой мой "вагнеровец", который так красиво играет на камеру, какая нах*й арта, когда ты в полной тишине записываешь это видео, нет даже на фоне звуков какого-то непрерывного боя в городе, о чём ты говоришь?))))

А ушанку на каком рынке приобрел?

Видео, кстати, вроде бы от музыкантов, а выкладывает его укро-тг канал, ну что за бред?) Вотермарки бы ещё свои повесили, вообще тогда зергуд было бы.

https://t.me/rsotmdivision/4055

Российские "музыканты" продвигают на окраинах Бахмута "Мы заряжены на победу, это наша работа и мы будем делать ее хорошо".

https://t.me/grey_zone/16685



"Музыканты" продолжают заботиться о брошенных домашних животных. Пёс с позывным "Рыжик" стал частью команды, когда прибился на одной из позиций. "С нами везде. Охраняет. Ночью бдит. За это тушенка положена".

https://t.me/wagner_prigozhina/10689



Художественный арт в поддержку ребят из "Оркестра" от подписчицы из Севастополя.

https://t.me/orchestra_w/4469

Художник https://t.me/mydrawingdiary

Картина “Соль земли Русской”

Теперь я ЧВКшка..;)

https://t.me/morjanamara/577

Дополнительно материал с комментариями Пригожина Е.В. в рассылку не попадет, но можно ознакомиться пройдя по этой ссылке: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43616072449/Prigozhin-na-s...

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