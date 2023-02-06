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Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера
Украинские военные заявляют о том, что россияне в форме ВСУ проникают в их штабы и уничтожают офицеров. Сообщения об этом распространяются в соцсетях, украинских солдат просят проявлять бдительность и довести информацию до офицерского состава.
В частности, речь идет о бойцах ЧВК «Вагнер», которые в украинском пиксельном камуфляже с желтыми и зелеными повязками зашли на позиции 17-й танковой бригады, пользуясь дырами в обороне. Они дошли до командно-связного пункта батальона, где расстреляли офицеров и солдат из пистолетов с глушителями.
Потери среди офицерского состава уточняются — говорится в сообщении.

Данные о проведении российскими разведчиками дерзкой операции в тылу врага подтвердил в своем Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что сообщение с пометкой «Увага» («Тревога»), сейчас рассылается в подразделениях ВСУ.

Накануне своими впечатлениями от бойцов ЧВК «Вагнер» поделился сбежавший из Соледара украинский солдат. В закрытом чате ВСУ он пожаловался, что воюют они «как инопланетяне», способны видеть сквозь стены, быстро передвигаются и возникают там, «где ты их не ждешь», часто за спиной.
Ранее была информация, что 10 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара под контроль бойцами частной военной компании, а также о котле в центре города, в котором пока идут бои. Однако Киев не признает сдачи Соледара.

Эти глаза напротив...

Корреспондент ФАН,  Сергей Чемеков, по долгу своей журналисткой службы часто общается с бойцами ЧВК "Вагнер"...Россияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсетиРоссияне в украинской форме уничтожают офицеров ВСУ – соцсети

https://topcor.ru/31025-rossijane-v-ukrainskoj-forme-unichto...

Выкристализовывается образ былинных богатырей. Современный его лад, конечно, интересен. И Джамбо там, и ЗК, и кувалда. Но факт остается фактом, а соответствие соответствием. Архетип проявляется. Их не много, они сильны именно в прямом честном рубилове. То, что в западном образе войны избегается до последнего - для них фишка. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераЯ удивился еще, когда был на их  позициях под Бахмутом, и услышал: «Зацепимся за застройку и там уже легче будет». Вообще-то, для наступающих входить в подготовленную к обороне застройку -  это жесть и потери. А эти мужчины прям любят зарубиться в штурме. Кураж у них от этого. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераВ Великую Отечественную тоже о штурмачах советских молва шла - что любят врукопашную, а фрицы - нет. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераВагнера в своей богатырской стихии. Там сложилась традиция, методы. Выработана синхронизация. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераСлучится это и с остальной русской армией. Прямо сейчас случается. Задача западной кодлы - ослабить нас украинским раскладом перед возможным более серьезным противостоянием во второй половине 20-х. Кого там из неядерных амеры и бриты могут пустить врасход? Германию? Японию? Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераНо пока я вижу только то, что мы становимся сильнее. Точнее, выходим на потенциал. Ликвидируем бардак, приходим в тонус. Осознаем врага. Синхронизируемся. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераЧем вагнера лучше остальной армии? Просто они в этом процессе на шаг впереди. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера
Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераС ними так просто не получится постреляться, попробуй пободайся еще - боевик "Азова" о ЧВК "Вагнер" и боях с "музыкантами".
https://t.me/orchestra_w/4393
https://t.me/newsnation/45460

"Мы, несмотря на весь профессионализм противника, превосходим их по всем статьям. В городе нам равных нет" - бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали о том, как проходил штурма.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераШтурмовики заходили из Попасной. Противник оказывал серьезное сопротивление, но не смог устоять против нашего натиска и бросил позиции.
Успешное продвижение штурмовых групп обеспечила качественная артиллерийская поддержка.
https://t.me/wagner_prigozhina/10593

Человек, который командовал и "взял Соледар без жевания соплей за две недели".Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераВыпускник Рязанского десантного училища. Герой России. Позывной Лотос.
https://t.me/wagner_prigozhina/10596

При последнем посещении Пригожиным Соледара, он сказал, что приехал наградить бойцов. Военкор Александр Симонов выложил фото медали «За взятие Соледара».Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераОчень достойная награда! Надеемся, скоро у многих вагнеровцев будет по две медали. И «За взятие Бахмута» тоже! А потом уже вся грудь в медалях и орденах! Как у наших ветеранов! Хотелось бы увидеть «За взятие Киева!».
https://t.me/proofzzz/7721
Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераАналогичная  по исполнению медаль "За взятие Попасной".
https://t.me/boris_rozhin/75515

Командир штурмовой группы "Вагнера" Айк "Абрек" Гаспарян, в конце декабря награжденный Владимиром Путиным медалью "За Отвагу", был награжден Евгением Пригожиным медалью "За взятие Соледара".Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераАйк отправился добровольцем в составе ЧВК "Вагнер" в зону специальной операции из рязанской колонии.
Из худших - в лучшие. Айк своими действиями показывает, что каждый из нас не только достоин шанса, но и может стать героем.
https://t.me/orchestra_w/4399

Штурмовики, которые проходят лечение после ранений. Работали под Бахмутом и Соледаром.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераРанения больше осколочные: от польских и советских минометов, а также от "лимонки" - гранат Ф-1.
https://t.me/max_shugaley/588

Владимир Соловьев  встретился с освобождавшими Соледар "музыкантами", которые рассказали, как планировался штурм.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераПозывной "Допуск". Совершил правонарушение, сидел в колонии. Жизнь предоставила ему шанс и он им мудро воспользовался.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераПозывной "Лотос". Капитан. Герой России. Герой ЛНР и ДНР. Выпускник Рязанского десантного училища. В свое время из-за громкого дела о 20 офицерах, которые приватизировали служебное жилье, вынужден был оставить армию и получил три года условно. Жизнь дала ему шанс и он блестяще им воспользовался.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераЧеловек в арафатке - артиллерист. Позывной "Гипс". Тоже закончил училище. Умный, тонкий с потрясающим чувством юмора.

А вот этот человек, позывной "Лебедь"... это я Вам скажу легенда. Я не знаю больше таких людей в истории наших Вооруженных сил. Кавалер Ордена Мужества. Имеет 7 (семь!) медалей «За отвагу». Это уникальный результат за всю историю награды. Абсолютно героический человек. Среди многочисленных обладателей этой награды только один имеет 6 медалей и по пять — лишь у 15 бойцов. 
А также: штурмовик с позывным «Допуск», артиллерист «Гипс», штурмовик, Герой ЛНР за взятие Угледарской ТЭС с позывным «Шеф», контрбатарейщик «Юман».
Командир с позывным "Лотос", некогда капитан ВС РФ, вступивший с войной в ряды компании, поделился, что самое сложное было совершить обход Соледара: мешала высотная застройка. 
"ВСУ были уверены, что Соледар - крепость. Выполняли обманный маневр, чтобы затянуть противника в город. Нарезали на пирог и потихоньку откусывали".
Операция была спланирована совместно: "Лотос" управлял, а корректировки принимались уже по ситуации.
Одно из решений - направить одну из групп в сторону села Раздоловки на юго-западе от Соледара, дабы оттянуть часть резервов противника.
https://t.me/orchestra_w/4406
Рудольфович показал то, о чем мы говорили все три года! 
Все ненужные системе люди в мирное время оказались очень полезными в военное время! Добро пожаловать на пиратский корабль!
https://t.me/rsotmdivision/3980

ВСУ потеряли минимум 15 тысяч человек в битве за Соледар. Цифры озвучил боец ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос. 
В недавнем интервью он заявил: по их разведданным, семь украинских бригад ушли из Соледара из-за небоеспособности — потери примерно 70% от личного состава. 
Дальше — арифметика. В одной бригаде примерно 3 тысячи солдат, а в семи бригадах — 21. 70 процентов от 21 тысячи — 15 тысяч человек. Cамые тяжёлые потери понесли 61-я пехотная, 46-я аэромобильная, 10-я горно-штурмовая и 25-я воздушно-десантная бригады ВСУ.
https://t.me/c/1801542020/2096

Пгт Соль полностью освобожден подразделениями ЧВК «Вагнер».Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераЭто важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ. 
Кроме этого, освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута.
Сообщения о взятии Клещиёвки (Клещеевки) пока оказались преждевременными. ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за данный населенный пункт при поддержке собственных авиации и артиллерии.
https://t.me/grey_zone/16670

"Оркестр" на ж/д станции Соль. Фиксация обстановки.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера"Сегодня у нас 16 января 2023. Время 14-16. Взяли мы Соль, взял "Вагнер". Пацаны, огонь!"
https://t.me/orchestra_w/4418

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераСтрана должна знать и знает своих героев. Знает и героев ЧВК "Вагнер". Все делают общее дело - воюют за Родину. Навсегда будут в памяти россиян – Песков.
https://t.me/orchestra_w/4414

На соледарском направлении бойцы "Оркестра" работают в микрорайоне Соль к северо-западу от Соледара. Большая часть находится под контролем штурмовиков.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераКроме того, "вагнеровцы" наступают на вражеские позиции в селах северо-восточнее Соли: Раздоловка и Краснополье - а также на поселок Красная Гора, юго-западнее от Соледара. Бои ведутся на северной окраине.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераНа бахмутском направлении наступление на город происходит с четырех направлений.
На северо-востоке сражения к западу от улицы Трудовые резервы - отрабатываются позиции противника в бахмутской лесопосадке, а также в частном секторе по улице Совхозная. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераНа востоке "Оркестр" движется по улице Патриса Лумумбы, где противник не оставляет попыток контратаковать. 
На юго-востоке ведется секторальная зачистка прилежащих к улице Федора Максименко территорий.
После установления контроля над поселком Опытное открылись "южные ворота" в Бахмут - с той стороны "Вагнер" сражается в районе Малого Троицкого переулка.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера
К югу от Бахмута "Оркестр" ведет бои за село Клещеевка - наступление идет с юга, востока и севера. В помощь штурмовым отрядам применяется артиллерия, авиация. Освобождение села даст "вагнеровцам" подойти к Бахмуту с юго-западной стороны.
https://t.me/orchestra_w/4408

На подъезде к Соледару аккуратно сложены вдоль дороги, парни из ЧВК "Вагнер" по возможности производят их эвакуацию.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераБойцы собирают тела, поскольку с мертвыми они не воюют. Если Украина хочет забрать своих погибших, вопросов никаких не будет.
https://t.me/orchestra_w/4418

Они застыли (замерзли) в той позе, в которой их настила смерть.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераУкраинские военнослужащие, националисты и иностранные наёмники убиты в Соледаре, а их тела брошены их же "товарищами", которые отступали.  В каждом районе Соледара организованы места для хранения тел и останков украинских и иностранных боевиков, которых насчитываются сотни. Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера"Музыканты" получили приказ собрать тела и приготовить их к возможной передаче.
Сообщается, что сотни украинских военных, в том числе иностранные наёмники, захвачены в плен в Соледаре и вокруг него бойцами ЧВК "Вагнер".
https://t.me/ok_spn/22613

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераБойцы ЧВК "Вагнер" в СоледареТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераРедкие фотографии с разведчиками и штурмовиками ЧВК "Вагнер". Снимки были сделаны в конце декабря в Опытном, где тогда шли ожесточенные бои.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераСреди присутствующий есть уже небезызвестный Айк Гаспарян
https://t.me/riafan_everywhere/16150

Евгений Викторович привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераКонечно, напутственное слово.
"180 дней вы отработали так, как надо. Все проявили мужество и героизм. Теперь ваши криминальные таланты не требуются. Тех, кто хочет вернуться, ждём обратно".
Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераИ та самая книжечка со всеми телефонами и контактами для юридической помощи и сопровождения в случае возникших вопросов, которая выдается всем без исключения.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераДля каждого из бойцов у него находятся нужные слова.
https://t.me/concordgroup_official/285

"После войны приеду, буду помогать строить."Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераРусский солдат всегда в первую очередь за мир и созидание. 
Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы доказывать нашу правоту не только с помощью оружия, беря город за городом, и уничтожая противника. 
Командир штурмовой группы уже решил, что после победы приедет в освобождённые русские города и будет помогать налаживать мирную жизнь. Бойцы его так же говорили.
https://t.me/wagner_prigozhina/10661

Под Соледаром состоялся обмен погибшими в битве за город.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераСо стороны Украины забирал тела своих погибших побратимов командир взвода 28 ОМБр, который попал в плен в Соледаре.
"Спасибо ЧВК "Вагнер" за уважительное отношение к воинам ВСУ".
https://t.me/orchestra_w/4448

В окопах не бывает атеистов. Боец ЧВК "Вагнер" перед выходом на штурм позиций противника под Бахмутом.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераКомната для молитв на передовой.
https://t.me/c/1524001401/5383

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера🎻Группа Вагнера | Бахмут🎼
https://t.me/grey_zone/16679

А теперь сравните. Вот это убожество выдает себя зв ЧВК Вагнер.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераМыкола, ты переигрываешь, какие реки русской крови, какие постоянные обстрелы, какой Пригожин у тебя там посрался?)
Если вкратце - сегодня с утра (18 января) всплыло видео с якобы "русскими воинами-музыкантами из Соледара", которые рассказывают как там всё плохо и вообще как украинцев там тьма-тьмущая и арта не даёт даже шагу сделать.
Дорогой мой "вагнеровец", который так красиво играет на камеру, какая нах*й арта, когда ты в полной тишине записываешь это видео, нет даже на фоне звуков какого-то непрерывного боя в городе, о чём ты говоришь?))))
А ушанку на каком рынке приобрел?
Видео, кстати, вроде бы от музыкантов, а выкладывает его укро-тг канал, ну что за бред?) Вотермарки бы ещё свои повесили, вообще тогда зергуд было бы.
https://t.me/rsotmdivision/4055

Российские "музыканты" продвигают на окраинах Бахмута Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера"Мы заряжены на победу, это наша работа и мы будем делать ее хорошо".
https://t.me/grey_zone/16685

"Музыканты" продолжают заботиться о брошенных домашних животных.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераПёс с позывным "Рыжик" стал частью команды, когда прибился на одной из позиций.Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТам, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера"С нами везде. Охраняет. Ночью бдит. За это тушенка положена".
https://t.me/wagner_prigozhina/10689

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераХудожественный арт в поддержку ребят из "Оркестра" от подписчицы из Севастополя.
https://t.me/orchestra_w/4469

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераХудожник https://t.me/mydrawingdiary 
Картина “Соль земли Русской”
Там, где запрещают Чайковского, будут слушать ВагнераТеперь я ЧВКшка..;)
https://t.me/morjanamara/577

Дополнительно материал с комментариями Пригожина Е.В. в рассылку не попадет, но можно ознакомиться пройдя по этой ссылке: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43616072449/Prigozhin-na-s...

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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