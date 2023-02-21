Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Этот портрет у нас уже был, но я хочу его еще раз поставить. Посвящается летчикам ЧВК "Вагнер", повторившим легендарный подвиг Николая Гастелло!

I

В декабре 22-го бой под Бахмутом идёт,

«Музыканты» вновь атаку отражают.

«ВСУшникам» броня на помощь из резерва прёт,

И парням отбиться Сушка помогает.

Только вот ПЗРК по ней сработал и попал,

И бомбардировщик пламенем объятый!

Четкий голос командира очень резко прозвучал,

И своё решенье приняли ребята.

Припев:

«Встречайте, суки, папу!» в эфире прозвучало,

И рация у Сушки навеки замолчала.

Она в колонну танков кометою влетела…

В далёком 41-ом вот так погиб Гастелло!

II

Да бандеровцам с наёмниками это на понять,

Как пожертвовать собою для Победы.

Только «вагнеровцам» есть с кого пример сегодня брать,

Так когда-то били немцев их же деды.

За Антонова с Никишиным ребята ЧВК

Отомстят, они теперь им как родные.

А фамилии их так же, как Гастелло на века

Будут в памяти у матушки России!

Припев:

«Встречайте, суки, папу!» в эфире прозвучало,

И рация у Сушки навеки замолчала.

Она в колонну танков кометою влетела…

В далёком 41-ом вот так погиб Гастелло!

Пусть «Вагнер» по нацистам свой реквием играет!

О подвиге героев пускай весь мир узнает!

Пусть знают псы из НАТО, достанет их рука

Российского солдата из русской ЧВК!



Геннадий Кунявский январь 2023 г.

Напоминаю, что Геннадий Куняевский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

— Соавтор нового фильма об «Оркестре» героически погиб в бою, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине, — сообщает телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner». — Алексей прошел Чечню, Сирию, был награжден тремя орденами Мужества. 12 мая 2022 года Алексей был тяжело ранен. Едва встав на ноги, сразу стал собираться за ленточку. Алексей стал соавтором фильма «Лучшие в аду», он приоткроет некоторые тайны легендарной и успешной ЧВК «Вагнер». Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов «Вагнера». https://v1.ru/text/gorod/2022/09/23/71680853/

Напомним, по информации телеграм-канала «Оркестр Вагнера», Алексея Нагина не стало еще 20 сентября. 12 мая Алексей был тяжело ранен. Врачи в Санкт-Петербурге собирали его буквально по частям. Ранение и 50 дней в госпитале он скрывал от родителей. Едва встав на ноги, он сразу стал собираться на фронт. Близким говорил: «Меня там ждут». Он вернулся в зону спецоперации в августе и вновь участвовал в боях.

— Он сам по себе очень общительный, веселый, спортом очень сильно увлекался, поэтому, наверное, и попал в спецназ, — добавил Юрий Нагин. — Я сам спортом занимался, с четырех лет он со мной по спортзалам таскался. И бокс, и карате, и штанга, все пацаны его уважали. Мы на Севере жили тогда, на лыжах он катался тоже. Семьи не было, потому что... война. Он всегда был там, где война. Посмертно сына наградят тремя наградами, в числе которых — Герой России и герой «Оркестра Вагнера».

— Когда четыре года Леше исполнилось, мы уехали на Север на 10 лет, — рассказал отец погибшего. — Потом обратно вернулись в Волгоградскую область. 1995 год был. После школы поступил в техникум, после него пошел служить в Чечню. Там подписал контракт, много лет служил. Были и ранения, и контузия. Потом работал в спецназе ФСБ в Волгограде. В 2014 году его направили в Крым, два года он там был. Готовил разведчиков, был инструктором. Сам тоже принимал участие в боевых действиях, был разведчиком-снайпером. Потом их отправляли на территорию Грузии. После спецназа поехал в Сирию, уже в составе ЧВК. Года три он там провел. Потом — в Ливию, потом — на Украину. Там его боевой путь и прекратился.

По словам отца героя Юрия Нагина, его сын родился 21 марта 1981 года в хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. Рос спортивным мальчиком. Уже в четыре года его привели в секцию, в 13 — уже добился серьезных успехов в карате на региональном уровне. Отец Алексея Нагина вспоминает, что сын увлекался спортом и, возможно, поэтому решил связать свою жизнь с военным делом.

Погибший воевал в Чечне и Грузии, а затем в составе «ЧВК Вагнера» боролся с террористами в Ливии и Сирии. В зоне СВО по защите Донбасса он оказался в качестве командира подразделения, пишет Федеральное агентство новостей . «Подвиг Алексея Нагина навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области. Государственные награды вручены семье нашего боевого товарища», — заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Еще при жизни Нагин был трижды удостоен ордена Мужества. Он героически погиб в Донбассе 20 сентября, защищая Родину от украинских националистов. Посмертно Нагин получил звания Героя России, ДНР, ЛНР и платиновую звезду «ЧВК Вагнера».

В ходе специальной военной операции погиб житель Волгоградской области Алексей Цыбин. 33-летний отец троих детей участвовал в СВО с первых дней. О гибели бойца сообщил официальный телеграм-канал администрации городского округа город Урюпинск, как стало известно "Блокноту Волгограда".

Алексей Цыбин родился в Урюпинске. В родном городе он пошел в первый класс – поступил на учебу в городскую гимназию. После девятого класса юноша перешел в среднюю школу № 6, где и закончил одиннадцать классов.

Контракт о военной службе Алексей заключил в 2013 году. После этого волгоградец поступив в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ.

В спецоперации Алексей принимал участие с самого начала. Он был сержантом и служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона. Военный погиб 8 сентября.

Осенью Алексею исполнилось бы 34 года. У него остались мама, супруга и трое детей.

С Алексеем простились, 14 сентября, в сквере Павших борцов и похоронили на малой родине.

Как рассказали в администрации Урюпинска, Алексей учился в указанной школе после девятого класса. После отучился в Камышинском педколледже по специальности «физическая культура». Срочную службу прошел в городе Капустин Яр. Контракт о военной службе заключил в 2013 году, поступив в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, дислоцировавшуюся в Камышине. В прошлом году был переведен в Феодосию республики Крым. Гвардии сержант Алексей Цыбин служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона. С первых дней участвовал в военной спецоперации, погиб 8 сентября в бою в Херсонской области. Осенью ему исполнилось бы 34 года. У него остались мама, супруга и трое детей. Награжден медалью Суворова, орденом Мужества посмертно. Алексея запомнили веселым и жизнерадостным человеком, душой компании. https://oblvesti.ru/2022/10/pod-volgogradom-uvekovechili-pam...

Классный руководитель Алексея вспоминает его как тихого, но очень дружелюбного юношу. — Леша всегда был очень тихий, очень скромный, ответственный, — рассказала педагог МАОУ «СШ № 6» Елена Куроплина. — Всё выполнял добросовестно, о чём его просили. В никаких противоправны деяниях замечен не был. Со всеми дружил. Он у нас учился последние два года — в 10-м и 11-м классах. Родители тоже были очень порядочные, ответственные, на всё отзывались, участвовали во всём, в чём могли. А Леша еще спортсменом был, везде участвовал, где нужно было. И футбол, и волейбол, и баскетбол играл. Урюпинцы скорбят по поводу смерти своего земляка сержанта Алексея Цыбина, погибшего во время специальной военной спецоперации на Украине, и выражают самые искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память настоящему воину, защитнику земли Русской! https://bloknot-volgograd.ru/news/komandira-boevoy-mashiny-a... https://v1.ru/text/gorod/2022/09/15/71656568/ В урюпинской школе открыли мемориал памяти волгоградцу, погибшему в специальной военной операции. администрация Урюпинска

В Красноуфимском районе Свердловской области простились с 18-летним Владиславом Балахниным, погибшим во время спецоперации на Украине. Администрация городского округа выразила соболезнования родным и близким солдата.

«Администрация городского округа Красноуфимск выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Владислава Балахнина. Мы всегда будем помнить Владислава — воина, сильного и мужественного человека, беззаветно исполнявшего свой воинский долг, защищавшего жителей Донбасса и национальную безопасность России», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации.

Балахнин окончил среднюю школу № 2 в Красноуфимске. Педагоги помнят вчерашнего выпускника как трудолюбивого, ответственного, доброго, отзывчивого парня. «Готовность всегда прийти на помощь, активное участие в школьной жизни, трогательное и бережное отношение к родителям были его характерными чертами», — отметили земляки.

Кроме учебы Балахнин занимался спортом: он имел черный пояс по карате, входил в состав сборной Свердловской области, не раз был победителем областных соревнований и даже призером соревнований Всероссийского уровня. В 2021 году он ушел по призыву в армию, а в январе 2022 года подписал контракт. 22 июля Балахнину исполнилось бы 19 лет.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной». Как отмечал президент РФ Владимир Путин, задачей военных является избавление народа Донбассе от геноцида и страданий. Российская армия, по заявлениям Минобороны, корректно относится не только к мирным жителям, но и к солдатам ВСУ.

https://ura.news/news/1052542764

Житель Красноуфимска (Свердловская область), 18-летний Владислав Балахнин мечтал о краповом берете бойца спецназа Росгвардии и ради этого заключил контракт. О жизни солдата, погибшего во время спецоперации на Украине, URA.RU рассказала его мама Роза Хатмулина.

«Мой сын спортсмен, очень крепкий, не пьет, не курит, он тренировался — занимался карате, боксом, ходил на футбол, готовился к армии. Целеустремленный парень, он хотел получить краповый берет. Когда заключал контракт, цель была — получение этого крапового берета», — рассказала Роза Хатмулина.

Краповый берет носят некоторые бойцы спецназа Росгвардии: головной убор можно заслужить, только выдержав трудный физически и психологически экзамен. После окончания школы, в ноябре 2021 года, Влад ушел служить в армию и попал в войска Росгвардии, в московскую часть. В феврале 2022-го он подписал контракт.

«Перед этим Влад блестяще сдал экзамен по физподготовке и прошел психологический тест, очень радовался этому. Ночью 13 февраля сын последний раз вышел на связь. Сказал — «Мама, мы уезжаем, не теряй, не ищи, не звони, там не будет связи. Все будет хорошо», — вспоминает мать.

8 марта Владислав Балахнин погиб во время штурма одного из украинских аэропортов. Как рассказали военные на похоронах солдата, 18-летний боец погиб как герой: он прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Посмертно Владислав Балахнин награжден орденом Мужества. Его матери сослуживцы вручили краповый берет.

https://ura.news/news/1052543480

10 месяцев назад, Гвардии подполковник Виктор Викторович Кузьмин геройски погиб, 11 марта 2022 года, при исполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.

Родился Витя Кузьмин в марте 1983 года в Новокузнецке в шахтёрской семье. Следом за артиллерийским обстрелом началась атака. Виктор контролировал ход боя и сам оказывал помощь раненым товарищам. Вражеский взвод с четырьмя единицами бронетехники, шедший в атаку на оглушенных артиллерийским огнём русских десантников, был уничтожен. Однако ранения, которые получил гвардии подполковник Кузьмин, оказались смертельными. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Его первая и единственная дочка родилась через 3 месяца после его смерти….

https://zpobeda.ru/viktor-kuzmin/

Виктор — такой же человек, как и мы все. Он был нашим земляком, учился в начальной школе Лицея №76. Но кое-что всё же отделяет его от нас — за свои заслуги перед Родиной он стал героем, обладателем ордена мужества (посмертно). Этот человек очень дорог Отечеству, и мы никогда его не забудем, оставим в своей памяти навечно. Администрация школы совместно с братом, Игорем Николаевичем Кузьминым, и другом семьи, Станиславом Викторовичем Шведовым, обратилась в Новокузнецкий совет народных депутатов с инициативой установить мемориальную доску в память о бывшем ученике, Викторе Кузьмине. Эта идея была поддержана в ходе заседания 27-го сентября 2022-го года. Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 11-го ноября. Церемония началась с выноса флага РФ знамённой группой образовательного учреждения.

«Мы очень много сейчас говорим о патриотическом воспитании, ведь оно складывается из очень разных моментов. И когда наши дети будут видеть и понимать, что их предшественники — выпускники этой школы, учащиеся этой школы: прошли путь от простого школьника до героя. Они будут видеть это каждый день и относиться уже, возможно, по-другому ко многим моментам, которые до этого считали незначительными», — отметила министр образования Кемеровской области-Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева.

Виктор также был важным членом своей семьи. Кому-то он был сыном, которого нужно было гордо воспитывать все 39 лет. Кому-то он был младшим братом, которому всегда нужно было помогать. А ещё он был племянником, которого обязательно нужно было оберегать. Поэтому почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено самым близким Виктору людям: брату, гвардии полковнику ВДВ, Игорю Николаевичу Кузьмину, и дяде, кавалеру знака шахтёрской славы, Александру Борисовичу Шумкову. Брат и дядя передают личные вещи в школьный музей.

«Он любил очень жизнь, был очень жизнерадостным и отзывчивым. Витёк (Игорь всегда в такой ласковой форме называл своего брата. — Примеч. ред.) всегда друзьям старался помочь, сердце у него доброе. Куда бы ни приезжал — везде находил круг общения и обязательно оставались надежные друзья. Навсегда запомнится мне его фраза: “Я прежде всего человек!”», — отзывается о своём младшем брате Игорь Николаевич Кузьмин.

https://vk.com/@licey76_nk-v-licee-otkryli-memorialnuu-dosku...

Несмотря на свой юный возраст, Антон Рогачев многое успел сделать для своей страны. Воевал в Чечне, Северной Осетии, Дагестане, Азербайджане и Сирии. На его счёту 58 боевых выходов. Служил в десанте, погранвойсках и ФСБ. Во время рабочей поездки в Восточные Саяны для охраны паломников спас тонущего в горной речке четырёхлетнего мальчика.

Ещё до участия в спецоперации солдат неоднократно был удостоен наград. Среди них медали "За участие в контртеррористических операциях", "За службу в спецназе" и знак "За службу на Кавказе". Службу в армии он закончил два года назад в звании старшего прапорщика и переехал в Краснодарский край.

Когда осенью началась мобилизация для участия в демилитаризации Украины, Антон сам пришёл в военкомат и оставил свои данные. В октябре его отправили в подразделение "Ахмат" для того, что Рогачев поделился своими знаниями с резервистами. После того, как он обучил бойцов, Антон и сам уехал в зону проведения боевых действий. И, увы, погиб в в посёлке Марьинка в ДНР. Тело военного похоронили на минувшей неделе на кладбище в Улан-Удэ (сообщение от 18 января).

https://chita.tsargrad.tv/news/na-dnr-pogib-27-letnij-urozhe...

Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний рязанец Николай Яровой. Об этом в соцсети сообщили родственники погибшего. По словам родственников, 7 апреля 2022 года Николай Яровой погиб после попадания снаряда в БМП.

– С самого начала спецоперации он находился на территории ДНР. Во время очередной зачистки в их БМП попал снаряд. Погибли командир боевой машины и наш земляк, оператор - наводчик Николай Яровой. Он планировал жениться, завести детей, но больше всего мечтал стать военным, – говорится в сообщении.

В детстве Николай увлекался актерским искусством.

Его похоронили 17 мая, на Никольском кладбище в Скопине.

https://www.rzn.info/news/2022/5/16/na-ukraine-pogib-21-letn...

https://novgaz-rzn.ru/novosti/18262.html

Девять лет назад, в 2013 году, погибший в ходе боевых действий на территории Украины Николай Яровой играл в молодежном театре «Предел». Коллектив театра в память о нем опубликовал видеофрагменты спектакля «Белоснежка и семь гномов», где 12-летний мальчик Коля исполняет роль Принца. «Ты навсегда останешься в нашей памяти принцем, который "любил свой народ и пытался быть к нему добрее"», - подписали ролик в группе «Предела» репликой того самого персонажа.

https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4749954/

Удивительная история русской женщины Надежды Кудиновой, принесшей в жертву Родине единственного сына, но не потерявшей внутренней силы и всеобъемлющего сердечного тепла. Это последнее фото Димы. Он прислал его маме из богучарской учебки незадолго до отправки на Украину.

Мама рассказывает тихо. Временами плачет. Маленькая, мягкая — хочется обнять её и плакать вместе. Материнский рассказ — как молитва.

Чувство Родины — это у её Димы в роду. Отец — военный. И хоть с мужем Надя уже 22 года в разводе и «не надо о нём совсем», но сила крови — великая сила. Старшая дочка — та служит в системе ФСИН: работает в колонии, даже на вышке с оружием стояла! А Дима…

— Он поступил в наше ВАТУ — на инженера-метеоролога. Не доучился год. Бросил — из-за девушки. Та сказала, что не будет с ним мотаться по гарнизонам. А Дима очень её любил. Только девушка вышла замуж за другого, ребёночка родила (улыбается, горько. — Авт.). Дима её всё равно ждал. На других не смотрел.

«Мне только она нужна, мам», — сказал как отрезал. И так во всём. Ставит цель — и идёт к ней. Стал работать на гражданке — отливал кольца из бетона. Отучился на резчика по металлу. Зарабатывал хорошие деньги, машину купил, потом другую. А через четыре года эту девушку бросил муж, и Дима привёл её к нам домой — вместе с ребёночком. Я знала, что так случится, и приняла его выбор. Она хорошая девушка. Они расписались. Дима был самый счастливый на свете. Своих детей родить не успели, но её ребёнка принял как родного — обожал его. Вот только мысль, что не служил в армии, что военный вуз оставил, не давала ему покоя.

Когда началась специальная военная операция, Дима сразу сказал: я пойду туда, мне надо — долг Родине отдать. И это не пустые слова: он действительно так считал — каждый мужчина обязан отслужить. В конце мая к нам пришёл человек из военкомата. Я сразу поняла зачем — будут предлагать Диме контракт. Другая на моём месте, может, и сказала бы — мол, сын со мной не живёт, мы не общаемся. Но я так не могу. Передала Диме телефон, по которому надо позвонить. Конечно, отговаривали! И я, и девушка любимая. Нет. «Надо, мам, долг отдать Родине». И 3 июня он уехал — в учебку в Богучар. Через несколько дней их перебросили куда-то под Белгород. Сын рассказывал мне оттуда, что нет воды и в жару невозможно искупаться и постирать. И как их — бойцов — пригласила к себе добрая старушка: у неё летний душ во дворе — и они к ней ходили. Я бы так хотела эту старушку найти. Поклониться ей...

Дмитрий Кудинов погиб за один месяц и один день до своего 35-летия

…Когда Диму отправят на Украину, на связь он больше не выйдет. Как погиб сын, мать узнает только через три месяца. 3 октября вечером во «ВКонтакте» её найдёт Димин сослуживец Олег. Парень из наших же, воронежских, — из Хохольского района. Оказалось, у них с Димой были общие знакомые. Его рассказ, написанный из неведомо какого окопа под пулями, Надя с тех пор перечитывает каждое утро. Вместе с молитвой:

«Я вместе с ним попал 27 июня под обстрел миномёта. Мы несли раненого, и по нам ударил миномёт. Погиб Дима (...) Никто не хотел идти за вторым 300-м (так называют раненых бойцов. — Авт.), а мы пошли. Он молодец. Он настоящий мужчина был, он у вас был смелый. Когда многие отказались, он пошёл со мной и ещё с ребятами (…)»

Ещё Олег расскажет,что вынести с поля боя тело Димы и других ребят, погибших под обстрелом, смогут лишь на следующее утро, «кое-как», потому что миномётный огонь не угаснет. И признается, что уже привык, это «поначалу было тяжело».

... Во сколько не стало её Димы, Надя не знает. Думает, что после обеда — раз сразу его не смогли забрать «оттуда». А утром 27 июня — когда она сама не своя, сама не зная зачем, звонила в наш военкомат — ТАМ, наверное, как раз шёл бой. В девять часов и две минуты. Последние — сына — минуты.

***

Уже в редакции перематываю назад хронику СВО. Долгенькое — крохотное село на Харьковщине между Изюмом и Славянском — после 24 февраля стало стратегической болевой точкой специальной военной операции. ВСУ обложили его со всех сторон, пытаясь заслонить как раз Славянск. Нашим войскам досталось огромной кровью. Бои за Долгенькое шли почти месяц, жесточайшие. Прорвать оборону мы смогли 13 мая, потом — плотные зачистки, но в конце июня украинские войска ещё продолжали судорожные контратаки, пытаясь отбить позиции. В интернете есть июньские видео именно из этого села с подписью: «Посмотрите внимательно, особенно это касается тех, кто думает, что зверства ВСУшников — это выдумки российского телевидения». И вот такие сводки — ровно от 27.06.2022: «Нашего пленного — командира роты — солдаты ВСУ связали и сожгли заживо. Еще женщину изнасиловали и убили. (…) Бойцы рассказывают, что и где там происходило — без цензуры. Где школа разбитая, они (ВСУ. — Авт.) ещё шастают, большая часть отошла в зелёнку (в лес. — Авт.), побросав всё имущество».

В родительский дом в Воронеж рядового Дмитрия Кудинова привезут 7 июля. В глухом гробу: ранение в грудную клетку — открытое.

Матери снова скажут что-то о героизме.

Отдадут железный солдатский жетон и золотое обручальное кольцо.

Похоронят бойца на Лесном кладбище на следующий день — День семьи, любви и верности. На нём будет крохотный мамин крестик, подаренный ею перед отъездом и одетый на шею в ростовском морге: «Я его специально купила. Новый, с пломбочкой. Сын сначала не хотел его брать. Всё показывал на сердце и говорил: мам, Бог должен быть ТАМ. А потом приходит — обнимает, улыбается — «Ну давай свой крестик». Знал, как для меня это важно».

19 июля президент Владимир Путин подпишет указ о награждении Дмитрия Ивановича Кудинова орденом Мужества за номером 87692 — посмертно. Через неделю, 28-го, Диме бы исполнилось 35 лет. Орденом «Мужества» посмертно Дмитрия Кудинова наградил президент Владимир Путин. Матери его вручили через полгода после гибели сына, 26 декабря.

...Упрёка Родине, которой она пожертвовала сына, — ни одного. Только любовь и вера.

Орден Мужества вместе с фотографией Димы (последний снимок, сам прислал из богучарской учебки, не фото — кусочек киноплёнки, Дима — кинематографично красив) — они в Надиной комнате на столике. Тут же её мастерская. Если вязать с утра до вечера не покладая рук, за день можно справить целую пару носочков. Но не получается: восемь внуков — это не просто так. У неё — у Нади — вообще удивительнейшая судьба. Трудная: от слова — труд. Родной брат умер от сердечного приступа. Сестра… У той трагедия страшная — личная, женская — умерла совсем молодой, в 27 лет, оставив двух маленьких дочек (четыре года и семь лет) и 11-летнего сына. Отец от них отказался. И Надя взяла всех к себе и воспитала своих двоих — дочку и Димку — и племянниц с племянником. После развода замуж больше не вышла. Кругом — сама. — Можно сказать, что не двое у меня детей, а пятеро. Потому и внуков столько: пять девочек и три мальчика. Я и неродного Диминого тоже своим считаю. То есть… Нет для меня неродных. Все — мои, любимые.

Она переключается на внуков. И удивлённо спотыкается о мой несуразный вопрос.

— Что? Сломаться? Никогда такой мысли не возникало — бросить, руки опустить. У меня личной жизни не было, это правда. Но я жила — для них. И сейчас живу.

Напечатано с сокращением. Я бы посоветовала прочесть статью полностью по этой ссылке:

https://plus.moe-online.ru/paper/1469/17332

Генсек Федерации карате России Сергей Увицкий погиб на спецоперации

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации. Увицкий погиб во время выполнения боевой задачи, он участвовал в спецоперации в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

https://t.me/rosich_ru/35279

Сергею Увицкому был 41 год. Как говорится в статье издания «Ведомости», спортсмен родился в Перми. Он окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Был мастером спорта международного класса, чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы, многократным призером различных российских и международных турниров. Занимал должность генерального секретаря Федерации киокушин России, был обладателем третьего дана.

Увицкий ушел на СВО в составе добровольческого отряда российского союза боевых искусств «Союз». Погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе.

— Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями, — пишут представители Федерации киокушин России. — Поэтому, завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО.

Федерация киокушин России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея.

https://59.ru/text/incidents/2023/02/01/72023315/

8 января 2023г., выполняя свой воинский долг во время специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, ефрейтор Григорьев Евгений Александрович, заместитель командира боевой машины. После объявления частичной мобилизации ушел добровольцем!.

Прощание с Евгением состроится в Востровском доме культуры 27 января с 11.30 до 13.00.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Глубоко скорбим вместе с вами.

Информацией поделилась участница нашего сообщества Анастасия

Написано на страничке ВК https://m.vk.com/wall-140899168_2659027



Военнослужащий Вооруженных сил России Алексей Авдюков погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Преподаватели школы, в которой учился солдат, поделились теплыми воспоминаниями о нем.

Алексей родился в селе Клевакинском Свердловской области, а учился в гимназии № 45 в Екатеринбурге. Занимался спортом — стрельбой из лука.

— Алексей Авдюков пришел ко мне в секцию в 2013 году и занимался у меня около четырех лет, — вспоминает тренер по стрельбе из лука Валерий Дерябин.— Он был очень серьезным спортсменом и добился высоких результатов в спорте. Сначала стал чемпионом города, а потом области по стрельбе из лука. На секции у него был друг Максим, с которым они по несколько раз в неделю из дома добирались на велосипеде в спортивную школу «Виктория», где и проходили наши занятие. Даже зимой им было не лень проезжать километровые расстояния. Я думал, что они бросят заниматься, но нет.

Усердие Алексей прикладывал не только в спорте, но и в учебе. Педагоги гимназии № 45 вспоминают юношу как трудолюбивого и интеллектуального человека.

— Он всегда участвовал в школьных мероприятиях, был отзывчивым и честным парнем, за что его уважали не только педагоги, но и сверстники, — рассказывает учительница английского языка, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 45 Анна Стрижак.

Преподаватель химии и ОБЖ в гимназии № 45 Марина Медведева рассказала, что особенно заметно свою усидчивость Алексей проявил в 10 и 11-м классах, когда готовился к поступлению в университет.

— Он учился в классе, где каждый ученик выделялся упорством и трудолюбием. Разумеется, Алексей не был исключением и успешно шел на золотую медаль, — рассказывает учитель химии Марина Медведева. — Леша учился в очень дружном классе, где каждый ученик стоял друг за друга горой. И, конечно, он был одним из тех, кто старался помочь окружающим, заступался за близких, друзей и знакомых. Неудивительно, почему он был таким смелым и отважным. Он воспитывался в семье, о которой всегда с теплотой и уважением отзывались все наши учителя. Кстати, его мама тоже принимала участие в организации школьных мероприятий. Она воспитала в нем многие качества, которые свойственны настоящему мужчине.

Окончив школу, юноша поступил в Уральский государственный юридический университет, учился в Институте специальных образовательных программ. Но после второго курса отправился на службу в армию — попал в воинскую часть Росгвардии. После срочной службы Алексей заключил контракт, стал военным мотострелковой бригады в Екатеринбурге. Работа ему очень нравилась, он мечтал быть военным.

— Алексей всегда умел приободрить одноклассников, друзей, и близких людей. Он был настоящим мужчиной, другом и защитником. Наверное, поэтому он решил связать свою жизнь с военной деятельностью, потому что чувствовал свой долг перед Отчизной и Родиной, — вспоминает Анна Стрижак.

После масштабных учений в феврале 2022 года он участвовал в специальной операции на Украине, где погиб 16 марта в возрасте 22 лет. Прощание с Алексеем Авдюковым состоялось 24 марта. Как сообщается в СМИ, военного похоронили в селе Клевакинском, где он родился.

https://vm.ru/society/969007-stoyal-za-tovarishej-goroj-alek...

Уроженец Шумерли погиб от разрыва мины во время спецоперации: "Не мог остаться в стороне".

Ранее он пережил ранение и вернулся на СВО.

Уроженец Шумерли погиб во время спецоперации. Родители мужчины говорят, что он всю жизнь посвятил военному делу. Об этом сообщают власти города.

В боях под Кременной от разрыва мины погиб уроженец Шумерли Алексей Бардин 1979 года рождения. На СВО он находился с самого ее начала. В мае прошлого года его ранили, мужчина лечился в госпитале, а осенью вернулся в зону боевых действий. Буквально в начале этого года он получил звание лейтенанта.

"Всю свою жизнь сын посвятил военному делу. Он был воином и патриотом, поэтому не мог остаться в стороне", - говорит мама Алексея Любовь Ивановна.

https://pg21.ru/news/84648



Уроженец Омска погиб в зоне СВО. Вдова лейтенанта Станислава Акермана, который погиб в середине ноября 2022 года, приняла участие в фотопроекте «Жены героев». У Станислава Акермана остались супруга и двое детей. Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2022/12/11/geroi-pribyl-gruzom-200-s-u...



Принять участие в фотопроекте, когда муж был жив, Татьяна Акерман, к сожалению, не смогла... Тогда она решила сделать это после того, как узнала, что лейтенанта не стало. Все для того, чтобы сохранить память о любимом супруге для себя и детей. "Я набралась сил, надела китель в первый и последний раз в память о своем муже и после похоронила его в этом кителе. Я почувствовала, что он меня обнимает... Я почувствовала, что он стоит у меня за спиной. Когда муж был жив, я была за ним, как за каменной стеной, и теперь я чувствую, что он нас оберегает", – произнесла Татьяна и добавила: "Знаете, это очень энергетически сильная вещь, китель, и в моей ситуации надеть его было невыносимо больно".

Оставшись одна с маленькой дочкой и сыном на руках решила заняться в Омске гуманитарной миссией и помогать военнослужащим и их родным.

"Мне мужа уже никто не вернет, но я очень хочу, чтобы все мужья, сыновья вернулись домой с победой. Я буду делать все, что в моих силах, помогать морально, материально... Я сделаю все, чтобы наши дети жили под мирным небом", – сказала вдова военнослужащего.

https://www.vesti.ru/article/3079029