Трагедия жизни актера Игоря Ливанова

Те, кто не знает семейной ситуации артиста, могут подумать, что он сердцеед, ведь Игорь Ливанов женился трижды. Однако первые два брака закончились не по вине звезды «Тридцатого уничтожить» и «На углу, у Патриарших». «72 метра»

Он появился на свет 15 ноября 1953 года в Киеве в семье руководителей кукольного кружка при городском Доме пионеров.

В их квартире всегда царила творческая атмосфера, частыми гостями у Ливановых были народные артисты Сергей Образцов и Кирилл Лавров. Кроме Игорька в семье подрастал старший брат Аристарх — тот с детства знал, что станет актёром, и впоследствии осуществил свою мечту. А вот младший Игорь поначалу сомневался в выборе будущей профессии — парень делал успехи в спорте, особенно его увлекал бокс.



Однако гены дали о себе знать. Получив школьный аттестат, Игорь по примеру старшего брата отправился в северную столицу поступать в ЛГИТМиК. Первая же попытка увенчалась успехом и Ливанов стал студентом — попал на курс к знаменитому мэтру Игорю Горбачёву. Начать путь на большой сцене ему удалось не сразу. После выпуска он был призван в армию и направлен на службу в морскую пехоту под Владивосток. Актер служил на Дальнем Востоке

Отдав долг родине, Игорь получил место в труппе Ростовского ТЮЗа, а затем перешёл в Ростовский театр драмы. В Москву он перебрался лишь спустя десять лет — однофамилец Василий Ливанов пригласил его в собственный экспериментальный театр «Детектив». Сегодня Игорь Ливанов служит в столичном Театре Луны под руководством Сергея Проханова.



«„Мерседес“ уходит от погони»

Его дебют на киноэкране состоялся ещё в студенческие годы — в драме «День семейного торжества» Ливанов промелькнул в образе молодого человека Коли, который покупает кольцо для невесты. Спустя несколько лет актёр получил роль Николая Торсуева в советской лирической драме «Безответная любовь». А первую известность ему принёс военный фильм «„Мерседес“ уходит от погони» — Ливанов появился в роли переводчика Саши Ермоленко.



«Тридцатого уничтожить!»

Как-то его спросили:

- В кино вы много снимались в боевиках и часто выполняли трюки самостоятельно, без дублера. К чему такой риск?

- Многие трюки действительно делал сам, наверное, из-за самонадеянности и мужской лихости, которая не всегда оправдана. Да и некорректно забирать хлеб у своих друзей–каскадеров. Но только с возрастом пришло понимание: риски и травмы, которые случаются, когда актеры берутся выполнять трюки, никому не нужны. Его самый знаменитый персонаж из фильма «Тридцатого уничтожить», прославивший актера

Татьяна сама проявила инициативу в отношениях с возлюбленным

С первого взгляда студент влюбился в сокурсницу Татьяну Пискунову. Парень прозвал ее Запятой: честная и прямолинейная девушка вставляла свои пять копеек в любой спор. Она безумно нравилась Ливанову и в то же время смущала его своим бурным темпераментом. За Таней ухаживали многие старшекурсники, однако вечера она проводила в компании Ливанова, соседки по комнате Ларисы Луппиан и Михаила Боярского. Тем не менее Игорь продолжал стесняться вплоть до третьего курса: в свой день рождения парень наконец поцеловал возлюбленную. Роман развивался медленно, но к окончанию вуза студенты стали супругами.Татьяна сама проявила инициативу в отношениях с возлюбленным

«Когда поезд, в котором ехали Таня с Олей, сделал оста­новку в Каменске, местный диспетчер ошибся, направив товарный состав по пути, на котором находился пассажирский. Товарняк врезался в него на полном ходу — шансов выжить практически не было. Сложно описать мое состояние. Я невероятным усилием воли загнал эмоции внутрь, расслабляться нельзя: а вдруг это ошибка, и они живы? Лежат в больнице без сознания. Пока сам не увижу — не поверю!» — рассказывал Игорь.



Ливанов не наложил на себя руки, только потому что понимал, какую боль это принесет его родителям. Актер не мог оставаться в квартире один, пил вино, а после забывался сном. Медленное возвращение к жизни началось после сна, в котором Татьяна попросила мужа не мучить себя и идти дальше.

Постепенно он открывал в жене неприятные черты: знакомых Ирина делила на «полезных» и «ненужных», и в последнюю категорию часто попадали друзья Игоря. Затем произошла ситуация, которая еще больше разочаровала артиста в супруге. Ира уехала на съемки в Коктебель, а Ливанов воспользовался перерывом и отправился с трехлетним сыном на море.



Фильм «Тридцатого» уничтожить!» сделал Ливанова известным Тем временем в карьере каждого супруга произошли сдвиги: Ливанов прославился главной ролью в картине «Тридцатого» уничтожить!», ну а Ирина сыграла русскую женщину-«кукушку» в номинированном на «Оскар» чешском фильме «Коля». Вот только в финале боевика Игорь самостоятельно исполнил сложный трюк: пробил оконное стекло и выпрыгнул с высоты в четыре метра. Приземлился актер неудачно, нога попала не на маты, а на железобетон. Врач перелома не обнаружил, так что артист продолжил работать.Фильм «Тридцатого» уничтожить!» сделал Ливанова известным

Оказалось, что мужчина серьезно повредил межпозвоночные диски. Боль нарастала, сперва пропала чувствительность в пальцах, а потом отнялась вся нога. Спасти артиста взялся специалист по акупунктуре. Полгода Ливанову делали процедуры, он не мог работать, а все деньги уходили на лечение. И в один явно не прекрасный день Ирина заявила, что улетает в Прагу, так как ей нужно думать о своем будущем, ведь на супруга больше надежды нет.



Впоследствии Ливанов говорил, что благодарен Сергею Безрукову, ведь если бы Ирина не решилась уйти к нему, Игорь не встретил бы настоящую любовь.

В разгар семейной драмы друзья затащили артиста в ночной клуб. Актер обратил внимание на молодую привлекательную девушку младше себя на 25 лет. Они разговорились, выяснилось, что Ольга учится на юриста, но уже успела поработать в брокерской компании отца. Роман разгорелся быстро и неожиданно, хотя официально развод с Ириной еще не был оформлен.



Вероятно, на ухудшение самочувствия могла повлиять поездка во Вьетнам, после которой он пожаловался на недомогание. 25-летний молодой человек страдал сахарным диабетом, а климат Юго-Восточной Азии опасен для таких пациентов. Так или иначе, парень не вышел на работу, а когда спасатели вышибли дверь, то обнаружили его на полу. Андрей упал и сильно ударился головой, но согласно экспертизе причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

На экране за Игорем Ливановым закрепилось амплуа настоящего мужчины — сильного, смелого, волевого. Зрители полюбили актёра в образе фронтового кинооператора Руднева из фильма «Репортаж с линии огня». Его спецназовец по прозвищу Бешеный из детективного боевика «Тридцатого уничтожить!» поражал опасными трюками, которые Ливанов выполнял самостоятельно, отказавшись от дублёра. Следом были майор Никольский из детектива «На углу у Патриарших», титулярный советник Путиловский из сериала «Империя под ударом», капитан Коноваленко из драмы «72 метра», полковник Богатырёв из «Диверсанта».«Диверсант»Последним на сегодняшний день проектом с участием актёра стал детективный сериал «Высшая мера», где Ливанов появился в образе главного врача психиатрической больницы. Помимо съёмок в кино Игорь Ливанов принимал участие в шоу на выживание «Последний герой» и в боксёрском проекте «Король ринга», который был вынужден покинуть из-за перелома руки.Игорь Ливанов с первой женой и дочкойСудьба уготовила Игорю Ливанову такой удар, с которым мог справиться только очень сильный духом человек. Свою первую любовь актёр повстречал в стенах театрального института — очаровательная однокурсница Таня Пискунова сразу покорила сердце Игоря.Актерская судьба причудлива, и вышло так, что любимицу Игоря Горбачева не брали ни в один петербургский театр, а вот Ливанова — принимали сразу в несколько учреждений Северной столицы. От выгодных предложений Игорь отказался ради возможности работать вместе с женой — супруги переехали в Ульяновск.Город произвел на пару удручающее впечатление, но страшнее всего оказалось то, что в местном театре драмы сменился режиссер. Отношения с новым руководством у Ливанова не сложились, а единственная возможность избежать отработки по распределению заключалась в службе в армии. Игорь попал в морскую пехоту, а когда вернулся, их с Таней пригласили в Ростовский ТЮЗ.Жизнь начала налаживаться: супругам дали однокомнатную квартиру в Ростове, Татьяна родила дочку Олю, а ухаживать за ребенком занятым актерам помогали близкие. Карьера Ливанова пошла в гору — он получил роль в картине «Безответная любовь», а почти сразу после окончания съемок его позвали в боевик «Мерседес» уходит от погони».Когда появилась дочка Оля, супруги были по-настоящему счастливы, в их доме царила гармония, любовь и уважение.Поклонницы заваливали актера письмами и поджидали после спектаклей, но он сумел избежать соблазнов, ведь семья всегда оставалась на первом месте. Татьяна порой ревновала, беспокоилась из-за тревожных слухов об изменах мужа, устраивала скандалы. Какие бы ссоры ни случались, речи о разводе не заходило ни разу за 12 лет совместной жизни.В кино артист нередко играл борцов за справедливость, но в реальности судьба обошлась с ним жестоко. Всё рухнуло в один миг. В августе 1987-го Татьяна решила съездить с восьмилетней Олей к своим родителям в Опочку Псковской области. Игорь проводил близких на вокзал и вернулся домой, так как к нему в тот момент нагрянули близкие из Киева. В памяти актера навсегда застыло то раннее утро, когда несколько человек постучали в дверь и спросили, здесь ли проживали Татьяна Пискунова и Ольга Ливанова — в прошедшем времени…Произошла страшная трагедия — из-за ошибки диспетчера товарный состав на огромной скорости протаранил вагон со спящими пассажирами. Катастрофа унесла жизни больше ста человек. Узнав о случившемся, актёр до последнего надеялся, что его любимые жена и дочка остались живы и просто попали в больницу. Но, увы. В тот день Игорь Ливанов лишился самого дорогого.Это была плохая идея: останки людей положили в деревянные ящики, и сложно даже представить чувство, которое Ливанов испытал, увидев в одном из коробов жену и дочь.«Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слезы словно выжгло... Похоронили моих девочек в Опочке. Таня очень любила свой родной город, там ее мама. Теперь езжу на их могилу», — рассказывал актер.Игорь Ливанов со второй женой и сыномИгорь долго не мог оправиться от потери, ему потребовалось много времени, чтобы наконец принять свою боль и двигаться дальше. Вернуть Ливанова к жизни помогла начинающая актриса Ирина Бахтура, которая была студенткой в училище искусств.Новый режиссер Алексей Малышев руководил курсом театрального училища и через него Игорь узнал студентку Ирину Бахтуру. Красивая, хрупкая, трогательная — Ливанов влюбился как мальчишка, хотя был старше девушки на 12 лет. У Ирины был жених, но ради союза с Игорем Ливановым она расторгла помолвку. В тот момент актеру такой поступок показался подвигом…Вместе влюбленные уехали в Москву, а незадолго до рождения сына Андрея расписались. Супругам с маленьким ребенком выделили комнату в коммуналке, но выяснилось, что у их соседа открытая форма туберкулеза. Чтобы сменить жилье, нужна была доплата, поэтому Ливанов вкалывал как проклятый, надеясь поскорее обеспечить близким все условия.После свадьбы Ирина взяла фамилию мужа, под которой делала первые шаги в кино. Её актёрская карьера шла в гору, начались многочисленные съёмки, появились новые знакомства.Папа с ребенком долго сидели на пляже, лишь на несколько минут Ливанов отошел поплавать, так как боялся перегрева. До этого малыш беспрекословно слушался его, но тут поддался мимолетному порыву и побежал к воде. В ужасе Игорь увидел бледное детское бездыханное тельце не берегу… Андрея увезли в реанимацию, и актер всю ночь просидел под дверью палаты, моля Бога, чтобы мальчик выжил. Ну а Ирина отказалась приехать в клинику в Феодосию, сославшись на съемки и тот факт, что это муж виноват.Сотрудники съемочной группы рассказали Ливанову, как в тот страшный день Ирина спокойно позавтракала и ушла на площадку. Сперва актер разозлился, но потом заключил, что каждый справляется с горем по-своему, и видимо, жена пыталась отвлечься от дурных мыслей с помощью работы. Ну а когда только вернувшийся из больницы Андрей прижался к маме, артист осознал, что должен сохранить семью любой ценой.Что произошло в Чехии, Ливанов не знал, но в газетах прочел об удивительной истории любви, завязавшейся между Ириной и Сергеем Безруковым в Праге. Когда актриса начала выходить с Сергеем в свет, Игорь заявил, что снимет себе жилье и подаст на развод. Артистка ответила, что подыщет ему квартиру по соседству.«Она не торопилась сжигать мосты: если с новым мужчиной не получится — верну законного мужа. Тем более что со здоровьем у меня уже было все в порядке, к работе я вернулся», — отмечал актер.Обиднее всего было то, что многим знакомым артистка заявила: Ливанов бросил ее с ребенком. Поначалу актер пытался оправдаться, а потом вовсе перестал комментировать лживые слухи.Игорь Ливанов с третьей женой и сыномДолгожданное семейное счастье актёр обрёл лишь с третьей попытки. Его новая избранница оказалась далека от творческого мира — девушка по имени Ольга, она была на 25 лет младше, но, несмотря на разницу в возрасте, смогла стать для Игоря самым близким человеком.Собственно, поэтому Ливанов поспешил уладить вопрос с документами. При этом звать новую пассию под венец он не спешил, ведь сильно обжегся во втором браке. А ведь Ольга, которую актер ласково называл Лекой Петровной, не форсировала события, подружилась с Андреем, полюбила пса второй половины, хотя боялась собак.Из-за сомнений Игорь едва не потерял возлюбленную: спустя несколько лет они поссорились из-за ерунды, Оля хлопнула дверью и ушла. Только тогда актер осознал свою ошибку и бросился к избраннице — делать предложение.Они поженились, Ольга как родного приняла сына Ливанова от второго брака, Андрей даже называл её мамой.Андрей называл новую жену отца мамойАктёр продолжал много времени проводить со старшим наследником, брал его с собой на гастроли. В браке у Игоря и Ольги родился общий сын Тимофей. Супруги готовились к появлению на свет второго мальчика Ильи, когда пришла страшная новость — 25-летний Андрей Ливанов неожиданно скончался у себя дома. Молодой человек страдал тяжёлой формой сахарного диабета, что могло послужить причиной смерти, однако версии выдвигались самые разные.Сам Игорь Ливанов в интервью КП в 2018 году рассказал:

- Недавно в одном телеинтервью вы рассказали о личной драме – трагической гибели сына Андрея (25-летний молодой человек погиб в 2015 году при странных обстоятельствах, по официальной версии – скоропостижно скончался у себя дома: пошел в ванну, поскользнулся, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной – Ред.). После его смерти вы пришли к нему домой и обнаружили у сына на столе множество дипломов по саентологии. Вы не знали, что сын посещал саентологическую церковь?

- Не знал. Андрей понимал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не рассказывал.

Эту организацию официально закрыли в прошлом году, тем не менее она продолжает существовать. Недавно я был на Таганке, где располагается саентологическая церковь, видел, как ее вербовщики буквально за руки хватают прохожих и приглашают зайти. Я знаю, что его мама (актриса Ирина Безрукова – вторая жена Игоря Ливанова – Ред.) отправляла Андрея к саентологам в Волгоград, когда сыну было лет десять. Я был в ярости, потребовал, чтобы Андрея вернули домой. Он приехал в Москву и после той истории никогда не рассказывал, что продолжает посещать саентологов. Наверное, я плохо знал собственного сына.

- Почему не удалось увлечь его своими мужскими интересами? Единоборство, бокс, мне кажется, мальчишкам интересней, чем религиозные собрания.

- Я старался его заинтересовать. Он ездил в спортивные лагеря, занимался со мной. Но в основном жил с мамой в ее новой семье (после развода с Ливановым Ирина вышла замуж за Сергея Безрукова – Ред.). Я, конечно, не знал, что происходит за закрытой дверью. Так же, как до сих пор не знаю, что же произошло с Андреем 14 марта 2015 года, когда его нашли мертвым дома. Меня рядом не было.

Наследник мечтал съездить в Карелию, но так и не успел. Поэтому Ливанов развеял прах сына над одним из местных озер.

«Я понял, что не знал своего сына: на столе лежало не менее 10 дипломов по сайентологии, которой увлекалась Ирина. Он просто знал мое отношение к этой секте и молчал, хотел примирения между родителями», — делился Игорь в программе «Судьба человека» канала «Россия 1». Игорь Ливанов не сумел заинтересовать старшего сына Андрея (на фото в круге) спортом, зато 10-летний Тимофей увлечен карате. Фото: PhotoXPress.ru, Борис КУДРЯВОВ

В 2007-м у пары родился долгожданный сын Тимофей, а в 2015-м Ольга снова забеременела. Неизвестно, как бы Игорь Ливанов перенес следующий удар судьбы, если бы не чувствовал ответственности за супругу и детей от нее…

«Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно оградить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же все это пронес», — делился Ливанов в эфире программы «Когда все дома» Первого канала.

Сейчас Игорь Ливанов воспитывает двоих сыновей

Боль новой потери была невыносимой, но Игорь Ливанов нашёл в себе мужество, чтобы не впасть в отчаяние. Актёр всеми силами старался оградить от переживаний беременную жену и заботился о маленьком сыне. Сегодня всё свободное время Ливанов проводит за городом — для своей семьи он выстроил дом и разбил цветущий сад. Наследники Игоря Ливанова пока учатся в школе. Старший сын актёра Тимофей получил чёрный пояс по карате, играет на фортепиано и гитаре. Младший Илья унаследовал от отца актёрский талант и возможно однажды продолжит творческую династию. Сын актера Тимофей увлекается каратэ и компьютерными играми Игорь Ливанов в сериале «Посольство»