«Зелёная папка» Геринга, или ограбление СССР было тщательно спланировано



СССР разрезали бы как пирог Тысячелетнее процветание Гитлер и его окружение планировали только для Третьего Рейха. Все покорённые государства должны были исчезнуть как единое целое - так было бы удобнее эксплуатировать их богатства, держа в покорности остатки населения и элит. И сегодня это о чём-то и о ком-то напоминает…

План «Барбаросса» предусматривал действия армии против СССР. Гораздо менее известный план «Ольденбург» предписывал, что нужно было сделать с покорённым СССР. По личному указанию фюрера проработкой плана «Ольденбург» занялся рейхсмаршал Геринг. «Ольденбург» ещё известен как «Зелёная папка Геринга», по цвету обложки папки, в которой он хранился. Геринг подошёл к делу обстоятельно - всё ценное оборудование предполагалось вывезти в Рейх, остальное - уничтожить. СССР должен был стать источником аграрной продукции для Германии, без собственной промышленности.

Изначальный проект утвердили на секретном совещании 1 марта 1941 года (протокол 1317 P.S.). Последовала проработка деталей и завершающий вариант плана приняли к действию 29 апреля 1941 года (протокол секретного совещания 1157 P.S.).

Это что-то напоминает. Из недавних времён. Но не в Германии, а в демократической России.

Территорию Советского Союза нужно было расчленить на четыре экономических инспектората (Ленинград, Москва, Киев, Баку), которые получили бы германизированные названия, 23 экономических комендатуры и дюжину бюро.

Европейскую часть Советского Союза планировалось поделить на 7 государств, зависимых от Германии. Прибалтика становилась протекторатом с вхождением в состав Рейха. Но не сразу, а спустя некоторое время.

Геринг возглавил «Экономический штаб особого назначения Ольденбург», который и должен был осуществлять экономическую эксплуатацию покорённого СССР. За неделю до вторжения были изданы «Директивы по руководству во вновь оккупированных областях» (документы 1029, 1030 P.S.).

Как только за Германию стали воевать казаки Краснова и Шкуро, Гитлер пообещал им создать независимую от России Казакию, так как считал казаков отдельным от русских народом. Своя государственность была обещана крымским татарам и едва ли не каждому крупному народу Кавказа, представители которого сражались за Третий Рейх. Но архивы сохранили истинные планы Гитлера в отношении этих территорий - они виделись частью Тысячелетнего Рейха. А Крым предстояло очистить от местного населения и заселить германскими колонистами.

Восточные территории бывшего СССР отдавались под управление Альфреду Розенбергу, в том числе - для его социальных и демографических экспериментов.

Европейская часть СССР должна была кормить Германию в прямом смысле слова - всё произведённое здесь продовольствие планировалось отправлять в Дойчланд.

А что от голода умрут миллионы неарийцев - так это только на руку. И жизненное пространство освободится, и чистота расы не будет под угрозой. В оставшихся архивах, по крайней мере, именно эта мысль звучала в речах Гитлера.

Разграбление СССР началось буквально на следующий день после гитлеровского вторжения

Правда, на территориях до Урала предполагалось оставить порядка 50 млн человек - для работы на Великую Германию и как рабов для будущих немецких переселенцев. Последние не будут селиться в деревне - их ждали элитные города с превосходной инфраструктурой. Рабы же должны были работать на земле и под землёй (в рудниках и шахтах), обучение и развитие культуры им запрещалось. Оставалась только музыка - как вдохновляющая на трудовые подвиги.

Основы эксплуатации были проработаны в меморандуме Института труда Немецкого трудового фронта осенью 1941 года. У покорённых народов следовало развивать коррупцию, что расшатывало бы их мораль и делало слабее.

Оружием могли владеть только немцы. Гитлер заявлял, что никакое военное государство, кроме Германии, не должно существовать к западу от Урала - во имя безопасности немецкого народа.

К осуществлению плана «Ольденбург» подключились пять хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные команды и 12 их филиалов, так называемые «восточные общества», отстаивавшие интересы крупного немецкого капитала.

Разграбление СССР началось буквально на следующий день после вторжения. В Германию вывозили всё, что имело хоть какую-то ценность. Есть данные даже о вывозе украинского плодородного чернозёма.

С 1943 года, когда РККА стала неуклонно освобождать ранее оккупированные территории, вермахт и оккупационные власти начали применять тактику «выжженной земли», уничтожая всё, что не успевали увезти.

Холокост, настоящий. Как он есть в России

Экономика СССР потеряла в 1,5 раза больше, чем утратила Германия. Наша страна, по подсчётам историков и экономистов, заплатила самую высокую цену среди всех воевавших во Вторую мировую государств.

В войну на территории СССР было разрушено 1.710 городов и ПГТ, с лица земли было стерто 70.000 сёл и деревень. Страна потеряла 32.000 промышленных предприятий, 98.000 колхозов и 1.876 совхозов. Были уничтожены 65 тыс. км железнодорожных путей, 15,8 тыс. паровозов, 428 тыс. вагонов, 13 тыс. железнодорожных мостов, 8,3 тыс. речных судов, 2.078 км линий телеграфной и телефонной связи.

Гитлеровцы уничтожили советского имущества на 679 млрд рублей, суммарный ущерб достиг 2.569 млрд рублей или треть национального богатства страны. Оккупированные территории потеряли до 2/3. Таковы данные Чрезвычайной государственной комиссии СССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Такие же цифры получили западногерманский экономист Эндрукс и французский экономист Клод.

Понесла ущерб и культура. По данным немецких архивов разорено 427 музеев, похищено 180 млн книг, 13 тыс. музыкальных инструментов; более полумиллиона художественных произведений утрачены или украдены. Есть «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», состоящий из 18 томов в 50 книгах, в него входят более миллиона единиц хранения.

Совокупно союзники на войну израсходовали $767 млрд, из которых на долю СССР пришлось 46,5 %, пишет Николай Вознесенский в изданной в 1948 году книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Вознесенский 11 лет возглавлял Госплан СССР (1938 - 1949).

Константин Барановский