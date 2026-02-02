Заработок на бирже фриланса. Мой эксперимент

Я хотел бы поделиться своим небольшим опытом работы на бирже фриланса и на своем примере новичка показать вам, какие положительные и отрицательные стороны несёт в себе такая трудовая деятельность.

В словосочетании «Биржа фриланса» само слово фриланс означает в переводе с английского: free - свобода, lance - копьё.

Так как от написания статьи и до ее публикации прошло какое-то время, то данные, приведенные на сайте биржи, могут немного отличаться от данных, приведенных в статье, но суть остается прежней.

Работа

В качестве примера я выбрал одну из топовых бирж фриланса Fl.ru, и зарегистрировался как фрилансер, где требуется ввести свою электронную почту, придумать пароль и по своему желанию изменить логин.

Биржа предлагает следующие темы для заработка, а каждая тема имеет множество подтем:

Я выбрал специализацию «Баннеры» из темы «Дизайн», в которой хотел бы работать, и сразу попал на страницу с выбором заказа. Но можно применить фильтр и тогда откроются для просмотра все заказы, соответствующие вашим требованиям по стоимости, времени исполнения и необходимым компетенциям.

Заказ 1

Немного полистав страницы заказов я выяснил, что большинство заказов касается рекламы, раскрутки и созданию сайтов.

Я решил найти для начала простенький заказ на небольшую сумму. Нашел. Это была работа с логотипом, заказчик просил его немного доработать: «Есть логотип. Нужно чтобы у него все линии и края были гладкие (без зазубрин)».

Я написал заказчику ответ и тут моя радость о новой работе немного пошатнулась. Как оказалось, мой ответ скрыт от заказчика и мне необходимо приобрести так называемый «PRO» аккаунт со скидкой в 30% и стоимостью в 1 224 рубля или заплатить 399 рублей и получить возможность отвечать заказчикам на любые 10 проектов. Делать нечего. Я приобрел их аккаунт и выполнил свое первое задание.

Как оказалось, приобретение их «чудо-аккаунта» особо не сильно поможет в том, чтобы заработать много денег. Тут всё во многом зависит от профиля исполнителя.

Сайт предлагает кастомизировать вашу страницу так, чтобы сделать её максимально уникальной, своего рода «реклама самого себя». Тут и портфолио завести можно и собственную шапку, как в группах или страницах социальных сетей. И всё это, конечно же, требует отдельной подписки. Подписка на персональную обложку профиля обойдётся в 600 рублей на 1 месяц.

При поиске нового задания я увидел, что заказчики отображаются со своими именами и на их профили можно зайти и посмотреть, например, как долго они здесь заказывают те или иные услуги и их количество.

По тем или иным признакам можно понять, честный этот заказчик или нет. Заплатит он вам после выполнения заказа или кинет в «черный список».

Заказ 2

Поползав по спискам, я наткнулся на задание по обработке фото для презентации.

Отвечая заказчику, можно выбрать способ оплаты услуг:

Безопасная сделка, в которой заказчик резервирует сумму и по выполнению задания или в том случае, если сроки прошли, а задание будет выполнено и отправлено на проверку, исполнитель получает свою оплату, но не в полном размере. Такая сделка подразумевает комиссию от суммы в размере чуть ли не до 15%. Сделка с прямой оплатой, в которой исполнитель и заказчик сами договариваются о том, в каком размере будет оплачена работа и каким способом. Будет ли это перевод на карту банка или на электронные кошельки.

Я выбрал прямую оплату, так как заказ и без того был мелкий и получать копейки, выплачивая комиссию, не хотелось.

Ответ заказчика не заставил себя долго ждать. Через 5 минут после ответа на проект меня уже определили в кандидаты, а ещё через несколько минут мы обсуждали заказ по электронной почте.

Заказчику требовалась не просто обработка, но и много чего другого. Тут я сплоховал тем, что сразу полетел выполнять задание и не стал задавать уточняющих вопросов по заказу. Все казалось предельно просто, работы казалось на 2 часа. Но получилось, что работал я почти четыре часа.

Я выполнил заказ и дождался ответа от заказчика. Он оплатил мои услуги, мы закрыли заказ, оставили на сайте биржи обоюдные отзывы и разошлись.

Но не все было гладко. На одном задании я испытал на себе, каково это, когда тебя кидают на деньги.

Заказ 3

Я взял задание на 300 рублей написать десять отзывов. Мы вели с заказчиком переписку по почте. Работа была выполнена, и я скинул ему работу на самой бирже fl.ru, но ответа не последовало.

Заказчик кинул меня в ЧС (черный список), не оплатив работу. Заказ так и висит на бирже, как неподтверждённый. Видимо, заказчику было очень жалко тратить 300 рублей.

Заказ 4

Спустя некоторое время я взял задание на голову выше и по цене, и по сложности. Задача: в Photoshop перекрасить Багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости). Заказ был на 4 500 рублей.

Заказчик не ограничивал меня ничем, ни временем, ни своей фантазией, но приходилось много раз исправлять сделанное. Были негативные моменты, когда мы с заказчиком не понимали друг друга. Он дал ещё пару задач по перекраске. Короче, работа была выполнена, и я получил свои деньги.

Итог и несколько советов

С момента регистрации и написании статьи прошло три недели. Я привел в пример несколько заказов, которых за три недели, конечно, было больше. Работая как новичок, я смог окупить подписку и заработать 7 150 рублей, то работая по паре часов в день, то устроив себе выходной.

Я пришел к выводу, что зарабатывать на фрилансе можно и даже много, но это в том случае, если вы являетесь квалифицированным специалистом в узкой сфере, желательно что-то связанное с сайтами или рекламой. Если вы начинающий, то будет сложнее. Если имеется хоть немного опыта, то он вам пригодится.

Некоторые стороны этого заработка

Данный сервис работает по простой схеме, где вы в качестве работника ищите себе заказы по любой специализации.

Даже новичок может заработать и приобрести опыт. Я сам научился работать в photoshop, corel, illustrator за 2 недели, хотя раньше обходил стороной такие вещи, считая их невероятно сложными.

Эта работа не привязывает к конкретному месту, к конкретным людям. График - какой вам удобно. Можно хоть в выходные работать, хоть вечером или ночью.

Приходится выкладываться порой на 110%, ожидая, что заказчик заплатит.

Неопытному исполнителю придётся отвечать чуть ли не на сто проектов, а выполнять всего два из них. Не факт, что вас возьмут в исполнители.

Заданий очень много и на разные вкусы. В большинстве это дизайн, разработка сайтов, реклама, написание текстов, статей, рассказов. Работать тут можно и можно выводить очень приличные суммы. Для специалистов «своего класса» задачи бывают по 100 тыс. и даже по 500 тыс.

Биржа предоставляет заказы любой сложности и по любой специальности. Если вы хорошо владеете графическими редакторами, то вы можете смело искать задания, связанные с ними.

Во многом за вас будет говорить ваш профиль. Это лицо, которое видит заказчик. Вам будет крайне необходимо набирать портфолио, делать свою страницу красивой и уникальной.

Также я посоветую тем, кто будет идти на биржу, уточнять у заказчиков время для обратной связи.

Брать больше контактов и, не стесняясь, задавать вопросы, тем самым повышать вашу заинтересованность перед лицом заказчика в получении отличного результата.

В следующей статье речь пойдет о заработке на бирже Kwork.ru.

