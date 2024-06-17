Кто помогал террористам в ростовском СИЗО, куда смотрело руководство ФСИН и почему молчит губернатор

Фото: Telegram-канал BAZA

В Ростове-на-Дону заключенные ваххабиты взяли в заложники двух сотрудников СИЗО №1. Сегодня утром они выбили оконную решетку в камере, ворвались в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников следственного изолятора. При этом больше всего удивляет что преступники были одеты в вещи с "игиловской" символикой, носили бороды, а также вооружены ножами, пожарными топорами, заточками и резиновыми дубинками. Новости СМИ2

Но для начала небольшая предыстория. 10 июня в Telegram-канале ГУФСИН РФ по Ростовской области появился пост следующего хвалебного содержания:

"30 июня отмечается профессиональный праздник - День сотрудника службы охраны УИС (уголовно-исполнительной системы) России. Как несут службу сотрудники старейшего СИЗО, расположенного в самом центре г. Ростова-на-Дону, показал заместитель начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области подполковник внутренней службы Джамал Набиев. Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в СИЗО. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Но самое важное - они должны быть бдительными и неподкупными"

Как вы наверняка догадались, речь идет о то самом СИЗО который сегодня захватили террористы. Поэтому фраза о бдительности и неподкупности, начинает играть совсем другими красками. Но вернемся к происходящему.

Сегодня в первой половине дня появилась информация о том, что в СИЗО № 1 в г. Ростове на Дону, шестеро заключенных ворвались в дежурную часть и взяли в заложники двух сотрудников УФСИН - начальника оперативного управления областного УФСИН Александр Богма и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова.

Фото: Telegram-канал BAZA

"Захватившие сотрудников СИЗО преступники устроили побег этой ночью — выбили оконные решётки, поле чего спустились по канату с третьих и четвертых этажей. При этом один из них упал и сломал себе руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и захватили сперва младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму" - пишет Telegram-канал SHOT.

СИЗО № 1

Личности террористов были установлены практически сразу. Все дело в том, что преступники оказались теми самыми ваххабитами которые в прошлом году планировали взорвать здание Верховного суда КЧР. Тогда сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракт. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что злоумышленники приобрели все необходимые компоненты для сбора б о м б ы, огнестрельное оружие, автомат и два пистолета Макарова. Но к счастью, довести задуманное до конца злоумышленники так и не смогли. В марте текущего года им вынесли справедливый приговор - каждому по 18 лет колонии строгого режима.



СМИ опубликовали следующие данные террористов захватившись сотрудников СИЗО:

1) Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ)

2) Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч.2 пункт а.г , 162 УК РФ)

3) Камнеев Д.В (ч.2 статьи 288.2 УК РФ)

4) Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ)

5) Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК РФ)



Все террористы практически сразу заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*, после чего потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Фото: Telegram-канал BAZA

При этом становится очевидно, что самостоятельно действовать эти персонажи не могли. Об это свидетельствует слаженность действий и оружие появившееся в руках у преступников. Вот что пишет по этому поводу авторитетный блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале:

"Неплохой режим в СИЗО, как я погляжу. И заточки, и ножи, и символика террористических организаций в полный рост. Не иначе, ряд сотрудников ФСИН весомо поправили свое финансовое положение. Судя по роскошным ваххабитским бородам и стрижкам, режим содержания был льготным, эдакий тюремный джамаат и "зеленая" зона."

Фото: Telegram-канал BAZA

В свою очередь депутат Московской городской думы Андрей Медведев вспомнил, что о бардаке который происходит в стенах ФСИН, писал при жизни еще Владлен Татарский в 2021 году:

"Вновь хочу поднять вопрос, который в ближайшее время аукнется нам самыми жесткими последствиями. Несколько раз писал о том, что пока мы сдерживаем мировой терроризм на дальних подступах, он заезжает к нам вполне легально в качестве мигрантов. Но как говорится лиха беда начало. Радикальный ислам уже прочно проник в самую опасную часть нашего общества – уголовную среду. Старыми преступными «понятиями» запрещалось всякое вмешательство в политику, но в 90-е участие криминала в политике стало нормальным. После развала СССР криминал в некоторых бывших республиках просто захватил власть. Так было в Грузии, так было и на Украине. Когда центральная власть начинает ослабевать, асоциальный элемент становится главной ударной силой того, кто собирается её забрать. ария, МВД и спецслужбы – будут ждать каких-то приказов от людей, которые уже собираются бежать из страны или боятся ответственности. А асоциальный элемент он не ждёт приказов - он привык нарушать правила и поэтому будет действовать решительнее громоздких государственных машин. Особенно, когда чья-то опытная рука будет направлять эту энергию. В исправительных учреждениях РФ осуществляет свою деятельность огромное количество “тюремных джамаатов”. Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии. Мне лично известен случай, как в одной из колоний Сибири таджик обратил в ислам опера, который затем уволился и поехал воевать в ИГИЛ*. Если раньше зоны делились на “красные”(всем правит администрация) и “черные” (всем рулит “братва”), то теперь ещё есть “зеленые”, где всем руководят члены радикальных исламских группировок, коррумпировавших местную администрацию".

То есть становится очевидно, то проблема назрела давно, но в лучших традициях наших силовых ведомств на неё предпочитали закрывать глаза, пока сегодня не грянул гром.

"Знаете, когда мы говори о проблемах, порой это вызывает очень негативную реакцию. "Зачем раскачивать ситуацию, на кого вы вообще работаете", ну и так далее. И не важно, о чем и о ком пишется. О тюремных джамаатах, о нехватке БПЛА, о проблеме РЭБ, о проблемах военного производства.... Реакция всегда одна. "Вы нагнетаете, вы всё врете, а у нас на самом деле все хорошо, вот вам отчёт, вот вам график, там наверху люди поумнее вас сидят". А потом выясняется, что мы были правы..." - пишет в своём Telegram-канале Андрей Медведев.

После того как появилась информация о захвате заложников, к месту происшествия стянулся спецназ, сотрудники Росгвардии, ОМОНа, полиция и сотрудники прокуратуры. Также сообщалось, что центр города был перекрыт, а движение транспорта ограничено сразу по нескольким улицам, в том числе от улицы Красноармейской до Суворова и далее до Университетского переулка.

По версии силовиков, преступников курировали извне: сообщали, с кем необходимо наладить связь, кого "завербовать", чтобы оказаться на свободе. Среди тех, с кем предложили террористам "решить вопрос", — начальник управления СИЗО-1 и ещё один вышестоящий сотрудник. Именном эту версию сейчас проверяют компетентные органы.

Ближе к обеду появилась информация, то что спецназ начал штурм СИЗО-1, в результате которого все шестеро преступников были ликвидированы. Причем трое еще были в сознании, но скончались до приезда скорой. При этом сами заложники не пострадали.

Однако ликвидация всех террористов может создать следователям очевидные трудности - взять показания теперь не у кого. А ведь наверняка им было бы что рассказать. Остается лишь надежда на телефоны террористов (!) и их личные вещи, которые были изъяты с места преступления. Именно по ним следствие будет пытаться установить, с кем ликвидированные захватчики наладили канал связи и кто им мог помогать в изоляторе.

При этом есть еще один довольно интересный момент. СИЗО уже успели захватить и освободить, а Telegram-канал ростовского губернатора Голубева молчит со вчерашнего дня. Зато комментарии про этот инцидент чудесным образом пропадают.



И наконец губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с утра получал доклады о ситуации в СИЗО, где захватили заложников, и был на связи с силовиками:

"Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу".

Как сообщил Голубев во время захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему,

Не исключено, что после того как расследование будет завершено, полетят чьи-то головы. В сети уже появились высказывания, что дескать пора Андрею Белоусову, который недавно занял пост министра обороны, взяться и за Федеральную службу исполнения наказаний, дескать вот где коррупция цветет махровым цветом. И в самом деле, кто разрешил преступникам внутри СИЗО носить бороды, иметь мобильные телефоны, а также оружие и атрибутику ИГИЛ*? Получается что за деньги можно всё. И это простые грязные ваххабиты. А представляете что могут себе позволить в СИЗО такие богатые арестанты как например небезызвестный Тимур Иванов?

*Террористическая организация, запрещённая в РФ.



https://dzen.ru/a/Zm6fLI5PDUGadN7D

И после этого хочется вспомнить такие слова от Владлена Татарского:

Тюремные джамааты.

4 сентября 2021 года. Пост Владлена Татарского.

Опять хочу поднять вопрос, который в скором времени аукнется нам жесткими последствиями. Несколько раз писал о том, что пока мы сдерживаем мировой терроризм на дальних подступах, он в качестве мигрантов заезжает к нам вполне легально. Эту тему мы разобрали в заметке “Спящие ячейки”. Однако лиха беда начало. Радикальный ислам проник в самую опасную часть общества – уголовную среду.

Старыми преступными «понятиями» запрещалось всякое вмешательство в политику, однако в 90-е участие криминала в политике стало нормальным. После развала Союза криминал в некоторых бывших республиках просто захватил власть. Так было в Грузии и на Украине. Когда центральная власть ослабевает, асоциальный элемент – это главная ударная сила того, кто собирается её забрать.

МВД, армия и спецслужбы – это те, кто будут ждать каких-то приказов от людей, которые уже собираются бежать из страны или боятся ответственности. Асоциальный элемент не ждёт приказов, он привык нарушать правила и поэтому будет действовать решительнее громоздких государственных машин. Особенно, когда чья-то опытная рука будет направлять эту энергию.

Сейчас уголовная среда стремительно исламизируется. Огромное количество воров в законе являются выходцами из мусульманских регионов и живут в Турции или ОАЭ, но это только половина беды. В исправительных учреждениях России осуществляет свою деятельность огромное количество “тюремных джамаатов”. Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии. Мне лично известен случай, как в одной из колоний Сибири таджик обратил в ислам опера (!), который затем уволился и поехал воевать в ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Если раньше зоны делились на “красные”(всем правит администрация) и “черные” (всем рулит “братва”), то теперь ещё есть “зеленые”, где всем руководят члены радикальных исламских группировок, коррумпировавших местную администрацию.

В условия заключения все эти люди ещё больше сплачиваются, получают нужные социальные связи, делятся реальным боевым опытом. Многие в ходе заключения женятся на русских девушках, получая гражданство РФ. Вскоре мы получим в тылу реальную армию тех, против кого воевали на Ближнем Востоке. И будьте уверены, рука у них не дрогнет...

https://t.me/vladlentatarsky/8585

Знаете, когда мы пишем о проблемах, это вызывает порой очень негативную реакцию. "Зачем это все, зачем раскачивать ситуацию, на кого вы вообще работаете", ну и прочее, прочее.

И не важно, о чем пишется. О тюремных джамаатах, о проблеме РЭБ, о нехватке БПЛА, о проблемах военного производства. Реакция одна.

"Вы все врёте, вы нагнетаете, у нас все хорошо, вот отчёт, вот график, наверху люди поумнее вас сидят".

А потом оказывается, что мы были правы - резюмирует Андрей Медведев

https://t.me/MedvedevVesti/17814