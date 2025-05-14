Во Львове безжалостно уничтожают могилы советских солдат В преддверии 80-й годовщины Великой Победы, Львов решил окончательно уничтожить свое советское прошлое и свою историю.

В сети появились кадры эксгумации могил советских солдат, погибших во время освобождения города от гитлеровцев. Уничтожаются в том числе могилы Героев Советского Союза, среди которых разведчик Николай Кузнецов.

Его могилу вандалы пытались уничтожить еще с 2014 года. А осквернять начали еще в годы советской власти.В братской могиле покоятся в том числе и украинцы – старший лейтенант Константин Вишневецкий из Херсонской области, а также гвардии капитан Василий Шаренко из Сумской области, которые отдали свои жизни за освобождение Львова.Выкапываются и кости Героя Советского Союза Михаила Лиховида, который погиб от рук УПА*, и танкиста Александра Марченко, который погиб, поднимая Красное Знамя на львовской ратуше.* организация признана экстремистской и запрещена в РоссииНастоящие потомки нацистов: В музее Латвии ступени сделали из плит памятников советским воинам. «Чтобы символически потоптаться»В городе Огре, расположенном в Латвии, для ступеней в местном музее использовали плиты, которые раньше являлись частями памятников советским воинам.Сумасшедшим, которому пришла в голову эта идея, оказался Эгилс Хелманис, глава Огрского края и представитель партии «Национальное объединение».Окончательно слетевший с катушек чиновник принял решение таким образом «модернизировать» вход в Огрский историко-художественный музей к празднованию Дня независимости Латвии.Стоит отметить также, что в музее открылась выставка под названием «Путь к свободе». По рассказам местных жителей, экспозиция восхваляет легионеров СС, «лесных братьев» и других националистически настроенных деятелей, в то время как солдаты Красной армии и современные российские военнослужащие представлены как «садисты и убийцы».

Русский философ Константин Крылов (1967-2020):

«2 мая – день рождения украинской нации.

…

Что, собственно, произошло? Украинцы сожгли русских – или людей, которых рождающаяся украинская нация приняла за русских. Сожгли – то есть подвергли самой мучительной из известных человечеству казней. Более того, удалось насладиться не только муками жертв, но и их тщетными попытками спастись. Это доставило и доставляет украинцам особенное наслаждение – находясь в безопасности, смотреть на мечущихся в огне людей.

Эта безопасность, то есть полная невозможность убиваемых людей хотя бы плюнуть в убийц, вызывала особенно острый восторг. Нет, это не упоение боя, где у противника есть шансы – это именно упоение садиста, который истязает беспомощную жертву, находясь в полной безопасности. И наконец, возможность добивать искалеченных и обожжённых людей, уже не способных ни на какое сопротивление, даже молящих о помощи – это последняя, самая сладкая нота, трогающая украинца за средоточье души.

Заметим: дело не в масштабах события. В другие времена и другие народы убивали больше, да и сами украинцы с той поры существенно продвинулись вперёд. Важен был этот счастливый миг узнавания: вся украинская нация УЗНАЛА СЕБЯ в этом воистину всенародном украинском деле. Все украинцы постигли свою суть, свои желания, заглянули в волшебное зеркало и увидели там себя. Украинцы получили ОПРЕДЕЛЕНИЕ – «мы – те, кто сожгли русских, мы – те, кто ликовали и упивались запахом горелого русского мяса». И это верно: пусть не все украинцы смогли участвовать в сожжении русских непосредственно, но все насладились этим.

И поток восторга – чистого, незамутнённого восторга, который охватил мужей и жён, детей и стариков, простецов и интеллектуалов, вообще всех украинцев, вообще всех, сколько их ни есть – был законной наградой за этот миг самопознания.

С тех пор этот поток восторга не иссякал – и, скорее всего, уже не иссякнет. Так, острые или прикровенные шутки про «жареных колорадов» и «майский шашлык» стали шиболетом, способом опознания украинцами своих. Всякий, кто в майскую ночь попробовал этот шашлык из русского мяса, тем самым причастился украинству – и осознаёт это, осознаёт с гордостью, с ликующим восторгом, и даже с ощущением того, что он ступил на иной онтологический уровень. Были сбродом, проектом, толпой – а теперь они единое целое, и весьма успешное. Включая наших российских заукраинцев, которые – часть той же нации, пусть и второсортная, но и это для них честь.

Что ж, их можно с этим поздравить, хотя бы из вежливости. А также и потому, что ясность всегда хороша. Украинская нация, наконец, явилась на свет - и она именно такова, какой она была 2 мая 2014 года.

Такой она и останется – ныне, присно и вовеки веков».

https://t.me/ia_steklomoy/22564

В Латвии завели 36 дел за пение русских военных песен и использование «запрещённой символики», сообщила Госполиция.

К ней относят георгиевские ленты, букеты в цвет российского триколора, орден Красной Звезды и даже свечи.

В ведомстве предложили докладывать обо всех «нарушениях», в том числе жаловаться на записи в соцсетях.

Ранее мэр столицы Литвы «похвастался», что на месте возложения цветов власти поставили мусорный бак с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». https://t.me/rt_russian/240171

Знаете, не праздный вопрос: как мы, вообще, будем дальше с Европой и Западом вообще после того, что они вытворяют сейчас? Вот вам набор новостей по итогам Дня Победы.

Варшава: на территории кладбища-мавзолея советских солдат установлена !фаллическая скульптура" в советской каске времён войны и надписью «Х*йло».

Вильнюс: власти поставили у места возложения цветов мусорный бак с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии», рядом – герб Украины. (фото выше)

Вильнюс: на Антакальнисском кладбище ублюдки начали раздавать презервативы пришедшим почтить память советских солдат людям со словами «чтобы такие ... не рождались»..

Берлин: задержан уличный музыкант, исполнявший советский гимн.

Киев: арестовали бабушку за то, что она просто пришла возложить цветы в Парк Славы. За звездочку на пилотке.

Кишинев: на «Марше Победы» провокатор с флагом Украины напала на участницу шествия, ударив ее портретом фронтовика. Полиция просто стояла и смотрела.

После такого мы с Европой никак не должны, друзья.

Без комментариев.

https://t.me/riakatysha/39335

У нас тоже затихарившиеся вражины, есть такие даже на высоких и очень уровнях, стараются нанести урон.

А моральный по уровню нападения и нанесения ущерба ничем не меньше, чем физический.

В одной из школ на юго-западе Москвы учителям рекомендуют не акцентировать внимание на роли русского народа в борьбе за победу в Великой Отечественной Войне В ГБОУ № 2042 имени Лазаревых преподавателям были выданы готовые материалы к уроку, посвященному дню Великой Победы. Однако эти материалы вызывают множество вопросов. Вы только посмотрите, как там стыдятся слова "русский" (скрины).

Вопрос: так чего же вы ожидаете от зарубежных "дорогих партнёров" или тех же мигрантов? И сколько вообще продлится этот позор? Такое на День Победы.. У вас, вообще, хоть что-то святое есть?

Нам очень хотелось бы знать автора данных "рекомендаций". А он всегда есть. И у него всегда есть фамилия/имя/отчество. И мы хотим сообщить стране то, как зовут её героя.

https://t.me/riakatysha/39346

По России шагает праздничный крестопад. Прямо сейчас, несмотря на всё общественное возмущение и резонансность темы, ВЛАСТИ продолжают "генерировать контент" с затёртыми атрибутами Православия.

Вот, к примеру, новый логотип акции «Бессмертный полк России», который запатентован только что в качестве официальной эмблемы аж до 2033 года. И на нём мы видим Святого Георгия Победоносца, у которого по какой-то причине с головы исчез нимб. Ребята, вы-то куда? У вас совесть есть, животные? Оскверняете двойную святыню.

А вот ещё один логотип праздника. Собор без крестов. Знаете, что самое похабное в этой изумительной ситуации? День Победы - это такой праздник, в визуализации которого религиозная символика, как бы, и не обязательна вовсе. Так зачем же её туда намеренно вставляют и намеренно оскверняют? Какова цель?

Можно нам, наконец, получить ответ на эти вопросы?

https://t.me/riakatysha/39286

И не "крестопадом" единым. Десакрализовать пытаются все наши национальные символы, в том числе, из совершенно других эпох. Например, красное Знамя Победы.

Вот посмотрите, что сделал со знаменем над Рейхтагом так называемый "искусственный интеллект" им. г-на Грефа. Который от Сбера. В преддверии Дня Победы оный Сбербанк запустил серию цифровых проектов, "созданных с помощью ИИ". Один из них — «Песня Победы на языках воевавших народов». Сопровождается он вот таким визуальным рядом. По какой причине этот т.н. "ИИ" не видит разницы между Знаменем Победы и красной ТРЯПКОЙ? Нам одним кажется, что каждый такой ИИ на самом деле имеет фамилию/имя/отчество? А, значит, с него (или с его хозяев) вполне можно спросить за такую генерацию.

И это еще не все. "Сбербанк" у нас празднует вместе с "цивилизованным миром". Без комментариев. А вот РЖД встречает в Новосибирске поезд Победы красными флагами без опознавательных знаков. Ни серпа и молота. Ни Знамени Победы. Нарратив «воевали за трамвайчик и булочку» во всей красе.

Это точно такой же "крестопад", если кто ещё не понял. Без комментариев, братья и сёстры.

https://t.me/riakatysha/39288