"Настоящему Макрону из-за нас отказали в звонке, а Зеленский висел и ждал":

Пранкеры Вован и Лексус раскрыли подноготную отношений мировых лидеров

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как настоящий Макрон не смог из-за них дозвониться Дуде Вован: - С вами еще не говорили пранкеры? Лексус: - Тогда мы звоним вам!

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме шуток: в студии Радио «Комсомольская правда» знаменитые пранкеры рассказали, как им удается разыгрывать президентов и принцев. Когда мы за чашкой кофе ждали запись, Владимир Кузнецов (Вован) с кем-то активно переписывался.

- Готовишь очередной пранк? И кто жертва?

- Можно мы сохраним интригу? - ответил он, не отрываясь от смартфона. - Скоро всех удивим.

Интригу Вован продолжал плести даже у микрофона. Это, впрочем, не помешало ему и его другу Алексею Столярову (Лексус) устроить нам час откровений.

ПОРОШЕНКО КУПИЛСЯ НА ЛЕСТЬ

- Первый вопрос, парни, волнует всех: вы работаете в ФСБ?

Лексус: А почему такой ограниченный выбор? И почему именно ФСБ? Другие ведомства обижаете. Мы самозанятые.

Вован: Нас никто брать не хотел на работу, пришлось самим устраиваться. К сожалению, ни ФСБ, ни какие-то другие организации денег нам не платят. Хотя много лет нас подозревают в этом…

- И все же пранки для вас - это работа? Или на жизнь вы зарабатываете чем-то другим?

Вован: Вот говорят: когда на своем хобби зарабатываешь, это самое лучшее. У нас примерно так, совмещаем приятное с полезным. Отчасти зарабатываем. А еще мы - амбассадоры Rutube, российского аналога YouTube. Плюс выступаем с лекциями, за это нам тоже платят. Иногда.

- Ваши «жертвы» - высокопоставленные люди. На каких струнах их души можно сыграть, чтобы уломать ответить на важный вопрос? Тщеславие? Гордыня?

Лексус: Прием простой. Нужно расположить к себе человека. А для этого вести себя так, как он видит тебя в своем представлении. Не нужно его сразу шокировать, сначала надо усыпить его бдительность. Вот наш последний разговор с Порошенко. Мы тогда ему сказали: если бы вы были президентом, то Россия не начала бы спецоперацию. Это ему так польстило, что он раскрылся на 100 процентов.

Вован: Ну и, конечно, нужно заинтересовать самим разговором. Вот как это сработало с президентом Польши Анджеем Дудой. После падения ракеты на их территории мы сразу же набрали приемную Дуды и сначала представились президентом Латвии. Номер у нас был латвийский, и мы решили, что легенда сработает. Но на линии у Дуды висел Зеленский, и секретарша нас всячески отшивала: «Завтра наберите». Мы и решили: ладно, Латвия по статусу не подходит? Может, президент Франции Макрон будет ему интереснее? Набрали еще раз, представились Макроном, и нас тут же перевели на Дуду.

- А Зеленский?

Лексус: Зеленский висел и ждал, пока мы поговорим! Но это еще ладно. Там настоящий Макрон пытался Дуде дозвониться. Но ему отказали, потому что на линии были уже мы...



«Ждите, пожалуйста, ответа!» Зеленский висел на второй линии, пока пранкеры говорили с президентом Польши Дудой. Фото: Кадр из видео

ПРИНЦ ГАРРИ ПОЧТИ СОГЛАСИЛСЯ НА РУССКИЙ ПРЕСТОЛ

- Вы что, говорите по-латышски или по-французски, чтобы выступать президентами этих стран?

Вован: Да все на английском говорят. Естественно, мы не будем звонить в Польшу от имени другого поляка. Но в Польше ни секретарь, ни сам Дуда не будет разговаривать ни на французском, ни на латышском.

- И там президенты верят?!

Вован: Там, конечно, не идиоты сидят. Просто ситуация такая была - ЧП, вся страна в шоке, президент в шоке, не понимает, что происходит. Ночь, переговоры, звонит Столтенберг, звонит Зеленский. Времени нет. Понятно, в любой другой день это бы не прошло.

Нас бы отправили звонить через посла или советника по международным делам. Но здесь была экстренная ситуация.

Лексус: И еще мы хотя бы знали номер приемной Дуды - два года назад мы уже разговаривали. Но тогда было больше согласований.

- А голос приходится подделывать?

Вован: Нет, как правило. Бывало, что приходилось чуть-чуть подражать Зеленскому, копировать этот его хрип… Но не часто это так уж надо. Вот смотрите: в 2020 году мы звонили от имени Греты Тунберг. Обзвонили, наверное, два десятка политиков и звезд шоу-бизнеса. Были и музыканты с идеальным слухом. Были голливудские звезды. Даже канадский премьер Трюдо был, он с Гретой лично встречался. И что? У нас Грету играли четыре разные девушки с плохим английским и типично русским акцентом. И никто ничего не заподозрил. Даже принц Гарри попался. Он с Гретой лично не общался, но мог, наверное, отличить русский акцент от скандинавского.

- И о чем Грета говорила с Гарри?

Лексус: О политике в основном… Этому предшествовала долгая переписка, и принц назначил дату: 31 декабря. Вова был в Москве, там 9 вечера. А я - в Екатеринбурге, там уже к 12 дело, оливье-селедка, скоро Путин будет выступать… А мы сидим и с принцем болтаем. Он тогда очень нелестно высказался о Трампе. Мы спросили, не хочет ли он заявить права на российский престол (у него же есть дальняя родственная связь). Сказал, что «может быть, если вдруг…».

Вован: Но самое интересное было потом. Через несколько дней, мы еще и выложить ничего не успели, Гарри заявляет, что уходит из королевской семьи. Шум поднялся, папарацци за ним гоняются, он никому не дает интервью… И мы: «А не поговорить ли Грете с ним еще разок на правах старой знакомой». Написали ему, и он согласился. Словно выговориться хотел. Я, говорит, устал от всего, и все такое.

Когда мы этот разговор выложили, никто его не заметил. Хотя мы отправили кусочки записи во все мировые СМИ. А дней через пять звонят из английского таблоида. Хотим, говорят, купить запись. В общем, договорились. Потом вышло несколько обложек, весь мир гудел. Только через год Гарри выступил у Опры Уинфри, а мы были первые. И деньги получили - официально, даже налоги заплатили. Мы тогда еще не были самозанятыми, так что пришлось отдать по 13 процентов. Ужас! Хорошо, закона об иностранных агентах тогда еще не было. Мы на эти деньги целый год жили.

ПАРИЖ ВСТАЛ НА УШИ

Макрон одним из первых поздравил Вована с победой на выборах на Украине. Только Вован этот оказался наш, а не из Кривого Рога. Фото: Getty Images

- Какой пранк вспоминается с самыми теплыми чувствами?

Вован: Это все очень похожие истории. А вот бывают схемы, когда, например, посол идет ножками и говорит: наш руководитель хочет с вами поговорить. Вот это высший класс!

Лексус: Была такая история с Эрдоганом, мы украинского посла в Анкаре нагрузили. Сказали, что Порошенко хочет поговорить с Эрдоганом, надо организовать. Был 2016 год. Позже Эрдоган с Порошенко часто друг другу названивали, а тогда украинский посол, видимо, не умел организовывать ничего подобного. Все было криво: с нашей стороны не было переводчика, хотя по протоколу должен быть. Нормальных людей это сразу бы насторожило, а тут… С их стороны был какой-то дед, он кое-как переводил. Хотя нам потом сказали, что иногда здорово ошибался.

Вован: С Макроном была интересная история. Его личный номер мы добыли, когда Макрон еще депутатом был. Но вот он стал президентом, просто так уже не позвонишь. Но в 2019 году, когда были выборы на Украине, Макрон вдруг решил встретиться с Зеленским. А тот был всего лишь кандидатом в президенты. Когда мы узнали об этой встрече, решили написать Макрону в мессенджер что-то вроде: «Спасибо за встречу, было очень приятно». И тот ответил, дескать, ему тоже приятно. Тут главное, что он зафиксировал наш телефон как телефон Зеленского. И вот выборы, Зеленский побеждает… Макрон сам пишет ему (то есть нам): «Привет! Как твои дела?» Отвечаем: «Хорошо, почти выиграл». Но не просим о разговоре, потому что это может насторожить. Сам должен предложить, иначе будут сомнения. И он-таки предложил! Давай, пишет, позвоню-поздравлю.

- Наши пранкеры такие крутые, что президент ядерной державы звонит им сам? И разыгрывает себя тоже сам…

Лексус: Вроде того (смеется). Мы, кстати, разговор тогда отложили на час. Во-первых, были дела какие-то, а во-вторых, переводчик по уму нужен был. Но не успели все равно, пришлось и здесь обойтись переводчиком с его стороны. Беседа получилась дольше, чем обычное поздравление. Мы пытались Макрона разговорить на то, что Порошенко не хотел Минские соглашения исполнять. И Макрон, кстати, с этим согласился. Сказал что-то вроде: «Меня Порошенко тоже достал, хорошо, что теперь ты будешь президентом».

А потом было самое смешное. Макрону пытался позвонить настоящий Зеленский! Он был обижен, посол Франции в Киеве специально связывался Елисейским дворцом - узнать, чего это Макрон не поздравляет нового украинского президента. В Париже все встали на уши. Посла заставили ехать к Зеленскому в предвыборный штаб и лично передавать телефонную трубку. А нам с телефона Макрона пришло сообщение: «Неужели ты думал, что лучший президент Франции будет с тобой общаться». Попытался сделать вид, что это был не он.

НЕ СТРАШНО, ЧТО ПОБЬЮТ?

Что ждать от них на Новый год? Фото: vk.com

- А как вы по видеосвязи людей разыгрываете? Там ведь надо менять лица. Грим или дипфейк?

Лексус: Дипфейк в реальном времени - такого пока в принципе нет. Грим - да, используем. А бывает, просто не включаем камеру. И только однажды по этому поводу на той стороне возникло сомнение. Это был министр внутренних дел Украины Аваков. Но засомневался он уже после того, как 40 минут с нами откровенничал.

- Были ситуации, когда рассерженные «герои» угрожали?

Лексус: Мы были бы только рады, если б кто-то перезвонил, мы бы это снова записали… Но все пытаются дистанцироваться…

- Но вы разыгрываете очень высокопоставленных людей, у них же руки длинные. Вам на улицу не страшно выходить?

Вован: Ну а что поделать, мы уже привыкли. Видите, спокойно дошли до вас сегодня.

- За это спасибо! А за границу когда последний раз ездили?

Вован: Алексей был, наверное, где-то в Сербии, да?

Лексус: Да, на Балканы мы ездим. Были даже в стране, лидера которой мы разводили несколько раз.

- Почему они наступают на те же грабли дважды?

Вован: Дважды? Да Порошенко четыре раза только по аудио попался. И пятый - по видео. Думаю, и шестой раз попадется, хотя уже и не знаю, о чем с ним говорить. Был такой президент Северной Македонии, он был уверен, что год общается по мессенджеру с Порошенко. Мы о нем и забыли уже, он все кидает фотки: посмотри, дорогой друг, вот я с таким-то послом встретился, а вот с другим. Помогал нам выйти на премьера Косово.

Лексус: Больше всех, наверное, сомневался спикер Верховной Рады Украины Порубий. Мы играли роль председателя парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, уже вроде согласовали и дату, и время. Но они вдруг начали сомневаться, требовать доказательств, что мы те, за кого себя выдаем. И пришлось разыграть целую сцену!

Включили запись, на которой якобы помощница говорит, что они едут в горах в автобусе. Но вот она попробует передать Паоло трубку… Парубию, чтоб вы понимали, и боязно, и в то же время очень хочется поговорить с человеком такого уровня.

- Так все-таки, что ждать от вас на Новый год? Понятно, что имена и явки вы не раскроете. Но будет новогодний пранк?

Лексус: Тут уж как звезды сойдутся. Но, надеюсь, до Нового года точно получится интересный разговор. И, я бы сказал, громкий.

Владимир ДЕМЧЕНКО

Валентин АЛФИМОВ

https://www.kp.ru/daily/27485/4695185/