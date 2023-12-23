Стиль модерн в России

Вчера мы познакомились с зарубежными архитектурными зданиями в стиле модерн, а сегодня пришла и наша очередь. Таких зданий достаточно в Москве и Сант-Петербурге, но такая архитектура не только в столицах.

МОДЕРН ТАТАРСТАНА

Самые красивые каменные здания Казани, которые украсили город на рубеже XIX-XX веков, когда в архитектуре царил модерн. В этом стиле строились особняки, доходные дома, общественные и культовые сооружения: некоторые из них являются образцами «чистого» ар-нуво, другие весьма эклектичны - с готическими или барочными элементами, восточным колоритом.⠀

Гостиный двор (Национальный музей Республики Татарстан). Был построен еще в XVIII веке и неоднократно перестраивался. К 1895 году помещения и фасад здания реконструировали, и в его северном крыле разместился городской музей. Здесь бывали многие исторические личности: император Павел I, Лев Толстой, Александр Дюма.⠀

Доходный дом купца Леонтия Кекина, возведенный в 1903 году архитектором Генрихом Рушем. Декоративное убранство чрезвычайно разностильно: тут вам и зубчатые башенки «под готику», и русские луковицы куполов. Часть помещений в доме занимали 4-я женская гимназия и швейное училище. На втором этаже были престижные меблированные квартиры статских чиновников и отставных генералов. Выше жили студенты.⠀

Роскошный особняк изначально принадлежал купцу первой гильдии Губайдулле Юнусову - сыну татарского городского головы. Дом много раз перестраивали, пока в 1906 году архитектор Руш не придал фасаду модерновые формы. Позже особняк купил Мухаметбадретдин Апанаев: он организовал здесь кабинеты бесплатного медицинского обслуживания для бедняков. Сейчас в здании находится поликлиника.⠀

Усадьба миллионера Ибрагима Апакова, которую он подарил своей 18-летней дочери Биби по случаю свадьбы с 45-летним генералом Шамилем. Изначально здание выглядело иначе, но в начале XX века сильно пострадало при пожаре и было перестроено. Его облик представляет собой вариации на тему средневековой европейской архитектуры. Сейчас здесь музей поэта Габдуллы Тукая.⠀

Доходный дом, перестроенный в 1899 году в стиле модерн для Анны Смоленцевой. В наши дни его занимает отель «Шаляпин». Дворец командующего Казанским военным округом (Музей изобразительных искусств), в котором сохранились великолепные камины и печи. Дом Ушковой (Национальная библиотека Республики Татарстан)

САМАРСКИЙ МОДЕРН

Главная изюминка застройки исторического центра Самары - это провинциальный модерн. На рубеже XIX-XX веков потомки богатейших самарских купцов и фабрикантов не могли не обратить внимание на зародившийся в Европе стиль ар-нуво, воплощающий в себе все самые революционные достижения мировой промышленности и пленяющий своей изысканной роскошью. Поэтому на улицах Самары появляется все больше домов с асимметричными фасадами, украшенными маскаронами и облицованными плиткой-кабанчиком.

⠀Самарский модерн - это настоящий бренд. В городе даже есть единственный (!) в России Музей модерна, расположенный в бывшей городской усадьбе купца Александра Курлина и его жены Александры (именно это прекрасное здание вы видите на фотографиях). Проект дома создал архитектор Александр Зеленко, который позже работал в Москве вместе Федором Шехтелем.



Для усадьбы Курлиных, как и для других классических произведений эпохи ар-нуво, характерна асимметричная композиция и декор, вдохновленный природными мотивами: особенно впечатляют кованые ворота, напоминающие крылья бабочки, витраж с зелеными кронами деревьев и «цветущие» потолки. В трех комнатах первого этажа - будуаре, кабинете и столовой - находятся уникальные предметы мебели, созданные мастерами знаменитой французской «Школы Нанси», в частности легендарным художником Луи Мажорелем.

Еще несколько самарских особняков в стиле модерн. На фото:

Доходный дом Нуйчева

Гостиница «Бристоль-Жигули»

Особняк Новокрещеновой

Здание Общественного собрания (Военно-исторический музей)

Здание ресторана Аквариум

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОДЕРН В БУЗУЛУКЕ

⠀Небольшой городок Бузулук - настоящая архитектурная жемчужина Оренбургской области: здесь находится больше 80 памятников деревянного модерна! Причем уникальность местного модерна в том, что он стал ТИПОВЫМ, а ведь это не характерно для данного стиля. Застройка велась кварталами и сохранялась вплоть до 1950-х годов. По этой причине Бузулук получил статус исторического поселения и попал в передачу «Клуб кинопутешественников».

Начало массовому строительству деревянных домов в стиле модерн положил пожар, возникший в городе в 1895 году и уничтоживший две трети Бузулука. Это трагическое событие, произошедшее в глубинке империи, могло бы остаться незамеченным, однако город имел стратегическое значение как пункт, расположенный в зоне, граничащей со странами азиатской части нашего материка. Восстановление сгоревшего Бузулука пришлось на конец XIX-начало ХХ века – пик популярности модерна в отечественной культуре.

Удаленность от столицы не позволила привлечь к работам известных зодчих, и были приглашены мастера из ближайших городов – Самары и Оренбурга. В их числе был польский архитектор Ян Адамсон, а также группа военнопленных под руководством австрийца Чедра. Хотя административные здания и жилые дома наиболее зажиточных горожан возводились из кирпича, близость Бузулукского бора способствовала появлению целых улиц с деревянными особняками, украшенными пластичным декором в духе европейского ар-нуво.

Здания проектировались практически по одному сценарию: наиболее богатое убранство было характерно для входа и окна, расположенного на противоположном конце дома. При этом оконные проемы частенько объединял единый элемент – лучковая декоративная арка, а фасад был окрашен в два или три цвета. Композиционное решение фасадов некоторых жилых домов тяготеет к симметрии, что не свойственно классическим принципам построения в модерне. Вероятно, данный вид домов был рассчитан на проживание в нем двух семей.

Интересно, что хотя бузулукский модерн и был типовым, у каждого особняка имелись свои особенности. Чаще всего отличались двери — все они уникальны. Таким образом, все дома в городе имеют свой неповторимый характер.

ДЕРЕВЯННЫЙ МОДЕРН В ГОРОДЕ КИМРЫ Тверская область Кимры – это настоящий заповедник деревянного модерна, здесь плавные изгибы и фигурные рамы окон сочетаются с тонкой деревянной резьбой, ажурными водостоками и роскошными крышами-куполами с характерным шахматным узором. Однако состояние города немного расстроило... Разбитые дороги, много домов в крайне запущенном состоянии, руины торговых рядов, жуткие рекламные вывески. Фото Кимр: Мария Солонцева

МОДЕРН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Первое ростовское здание в стиле модерн – дом Яблоковых (ул. Большая Садовая, 64). На втором этаже вы можете увидеть круглое окно типичное для эпохи арт-нуво. Здание построено в 1898 году по проекту архитектора Е. М. Гулина. В нем, кстати, в 1906 году был открыт первый в Ростове кинотеатр.Гулин был автором еще одной постройки в стиле модерн – всем известное здание ЦУМа. Тогда в 1910 году это был торговый дом Г. Г. Пустовойтова. Новаторская для того времени каркасная конструкция создает «промышленно-торговый стиль». Позже многие исследователи будут проводить параллели между зданием ЦУМа, торговым домом Кузнецовых в Москве и зданием компании «Зингер» в Петербурге.Сочетание модерна с элементами эклектики отразилось в архитектуре здания управления Северо-Кавказской ЖД. Оно было первым массивным зданием на будущей Театральной площади.Классический стиль модерна можно разглядеть и в здании на пр-т Ворошиловском, 20 – доходный дом М. В. Ширмана.Модерн с элементами готики отразился в архитектуре дома ростовского градоначальника генерал-майора Ивана Зворыкна на углу улицы Пушкинской и переулка Семашко.Если пройтись по Пушкинской в сторону Театрального проспекта, то сразу за бизнес-центром на углу Ворошиловского, вы увидите дом Бострыкиных, в архитектуре которого соединился модерн и неоклассика.Современное устройство и уклад жизни диктуют свои правила. Реклама, конечно, двигатель торговли, но становится грустно, когда многоликие щиты закрывают то, за что этот город всегда будет любим.

ДРУГИЕ ГОРОДА Дом Зайцева — одно из немногих зданий в Вологде в стиле модерн. Проспект Победы, 25. Здание страхового общества — двухэтажный большой особняк начала XX века постройки на пересечение улиц Марии Ульяновой и Козлёнской в городе Вологде Вологодской области. Памятник истории и культуры регионального значения. В настоящее время здание используется областной библиотекой имени И.В. Бабушкина. Здание интересно, что представляет образец модерна в Вологде. Выразительно общее объемное построение дома со срезанным углом и эркером.

Зданий с "приметами" эпохи модерна в Хабаровске хватает. Хочу показать два достаточно своеобразных дома, которые выделяются на общем фоне. По крайней мере, на беглый взгляд приезжего) Первое здание - бывшая городская дума.

Такой псевдорусский стиль проросший в модерн...

В основе декора второго здания тоже лежат мотивы "a ls russe", достаточно своеобразно переосмысленные. Но выполнено всё это в специфическом хабаровском варианте сочетания красного и серого кирпича, что создает еще более интересный эффект. В самом городе хватает домов в стиле модерн. К счастью. Дом в стиле модерн построен в 1910 году для предпринимателя и домовладельца Горват-Божечко. Это доходный дом с жилыми квартирами в двух основных этажах и комнатами, сдававшимися в аренду, в мансардном этаже. Владивосток был основан в 1860 году, а расцвет градостроительства здесь приходится на 1880-ые годы. Немецкие купцы-основатели торговой марки «Кунст и Альберс» приехали делать бизнес в совсем новый город и сразу открыли здесь флагманский магазин, правда, сначала одноэтажный деревянный. Позже у них было несколько торговых домов и филиалы по всему Дальнему Востоку. В 1900-х молодой немецкий архитектор Георг Юнгхендель строит для них большое здание в стиле модерн на одной из главных улиц города - Светланской. В здании и сейчас находится универсальный магазин.

Ул. Светланская, 35 Еще одно здание в стиле модерн на Светланской улице было построено в 1912-1914 годах для Общества изучения Амурского края. Этот дом был «доходный», то есть многоквартирным, предназначенным для сдачи жилья в аренду. Одно время в подвале дома было кабаре. В советское же время он частично был оборудован под кинотеатр, частично под лабораторию местного НИИ. А позже перешел в ведение Дальневосточного отделение Академии наук - которая располагается в нем и по сей день.

Ул. Светланская, 50

В 1913 году уже вполне обрусевший Георг Юнгхендель оставил городу еще один памятник в стиле романтического модерна. Особняк заказал для себя лютеранин и торговец шелком Юлиус Бринер, который получил российское подданство и купил землю во Владивостоке. Кстати, он был дедом голивудского актера Юла Бриннер - который родился в этом особняке (перед домом стоит его памятник).

Ул. Алеутская 15Б

Прямо напротив Восточного института в 1907-1908 годах по проекту Павла Вагнера построили эклектичное здание, сочетающее модерн и неоготику. Изначально здесь была библиотека и помещения для собраний клубов и творческих вечеров, а также театральный зал. Сейчас в здании играют любительские спектакли студенты Дальневосточного университета.

Ул. Пушкинская, 27

Ну в общем-то модерна вполне хватает и в пространстве наших городов. Не потерять бы только!