Мы из Советского Союза

13 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Смесное НАТО - их главный мыслительный орган ищет на себя приключений! Так и хочется им частушку пропеть: Сидит НАТО ...НАТО рассматривае...
  • Юрий Николаев
    Нет ни какого сомнения в словах генерала. А для НАТявцев хочется сказать___Чем быстрее вы начнёте блокировать Приднес...НАТО рассматривае...
  • Светлана Митленко
    ))) Да будет так)))Россия нанесла не...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2

1930-е... Ч.1
Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
_______
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.21930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Первый в СССР фирменный поезд «Красная стрела» Отправился в рейс в ночь с 9 на 10 июня 1931 года.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2

 


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Делегаты XVII Всесоюзной партконференции получают мандаты  Москва, январь, 1931 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Группа комсомольцев за чтением газеты «Комсомольская правда», 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Годовщина революции. Красная площадь, Москва. 7 ноября 1931 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Покрытие асфальтом Ленинградского шоссе в Москве, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Выпуск ликбеза. Сталинабад. Таджикская ССР. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Ленинград, 1931 год. До 1933 свастика была популярным символом в СССР, правда к началу 30-х уже начали ограничивать, потому как он становился символом фашистских партий.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Отправка в Москву колхозом «Огородный гигант» свежезасоленных овощей по госпоставке. Село Коломенское, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Парад надувных избушек на Красной площади. Москва, 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Группа покупателей в ларьке кооператива «Выборгский рабочий». 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2У нового станка, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2У нового станка, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Ударник московского завода "Каучук". Фотография Бориса Игнатовича. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Трактористы. Фотография Бориса Игнатовича. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Театр пародии "Кривое зеркало", который с перерывами существовал в 1908-1931 в Петербурге-Ленинграде

05.12.1931 в Москве в разгар реконструкции города снесён Храм Христа Спасителя:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Из книги "Подвиг пионера Мочина" (1931г.

, автор - Александр Введенский, рисунки - Вера Ермолаева).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.21931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2День заготовки овощей - фестиваль москонторы Плодоовощ. Парк Горького, Москва. Август 1931 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2СТЗ-15-30 (СТЗ-1) – первый отечественный трактор, массово выпускавшийся на Сталинградском тракторном заводе с 1930 года. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Семья Филипповых на улице расходится на работу. Москва, 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Позорный столб прогульщиков на «Пролетарском заводе». Ленинград. 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Орден Верблюда на входе в один из цехов Сталинградского тракторного завода. 1931 год. Его присуждали за большой процент брака.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Переходящий позорный «орден черепахи» для отстающих отделений советской почты. Свердловск, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Очередь за спиртным и довольные покупатели, Ленинград, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2План-схема Центрального парка культуры и отдыха. г. Москва. 1931г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2"Трудящаяся женщина, ликвидируй остатки старого быта, организуй самодеятельные столовые". Художник Д.А. Буланов. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Прозаседавшиеся художники. Карикатура Фёдора Решетникова. 1931 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Африканская считалка из журнала "Чиж". 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Детский сад в колхозе. Грузинская ССР, июль 1931 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Женщина-строитель Магнитогорска, 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Ковщики ключей. Москва, 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2На углу Русаковской улицы и Гаврикова переулка, 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Универсальная оружейно-механическая мастерская ОСОАВИАХИМА. Саратов, 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2В бухте Тихая на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) состоялась встреча парохода «Малыгин» с дирижаблем «Граф Цеппелин». С дирижабля на ледокол было передано 120 кг почты. 1931г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Ленинград. Немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» взлетает, чтобы достичь Арктики, 26 июля 1931г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Воскресный день в одном из дворов рабочего посёлка Дангауэровка (сейчас это район метро «Авиамоторная»). Повсюду сушка матрасов и белья. 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2«Врага надо знать в лицо!» Изготовление фигур к митингу в честь XV годовщины Октябрьской революции. 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Первомайские праздничные инсталляции на площади Свердлова (сейчас Театральная). 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.227 декабря 1932 года издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Крыша студенческого общежития. Утренняя зарядка. Москва. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Место для коллективного отдыха Красноармейская чайная, 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Москва. Детский сад завода "Серп и Молот" 1932 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Полевые ясли 2-ой бригады сельскохозяйственной коммуны им. Ленина. Калачёвский район. Июль 1932 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Выпускники 4-го класса школы в Ельце. Иван Степанович Кынкурогов с коллективом и учениками Курашимской сельской школы, 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Собрание перед косьбой. Фотограф Леонид Шокин. Кимры, Московская область. 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Завод зовёт на работу. Из серии Союзфото «Ответ краснопролетарцев тов. Фурнесу». 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2На дощечках написаны проценты выработки и фамилии филонов из числа заключенных. 1-й лагпункт, Беломоро-Балтийский канал. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Визит саудовского эмира Фейсала в Ленинград в 1932 году. Встреча на Московском вокзале.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Самый большой в СССР автобус ЯА-2 (1932-го года): 80-местный автобус постройки АТУЛ на шасси Ярославского автозавода с колесной формулой 6×4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Смотр пожарных дружин на Красной площади, Москва, 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Социалистическая математика, 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Мурзилка N3 за 1932 год опубликована игра "Безбожные кегли"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Плакат 1932 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2«Счастливый гражданин, знакомый с этими типами только по книжкам». Художник В. Н. Дени. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Да здравствует Красная армия - зоркий часовой советских границ! Художник В.Н. Дени. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Миллионный комсомол - шеф миллионов киловатт (1932)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Революция (Сфинкс), 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Вольтер Алексей Александрович (1889-1973) «Ударник. Строитель социализма». 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Советский атлет и комсомолка в прозрачном купальнике. Александр Родченко, 19 мая 1932 года, г. Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Первый в мире памятник динозаврам установлен в крымском городке Саки в 1932 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.21932 год. Особая тройка Иркутского ГПУ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Платформы Ярославского вокзала г. Москва, 1932-35 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Москва. Большая Сухаревская площадь. Уличный фотограф. 1932 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Москва. Торговый ларек "Мосторг" Велозаводского рынка. 1932г. Фото  Э.Евзерихин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Парад комсомольских активистов-песенников, 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Позорный столб с фамилиями нарушителей дисциплины на ст. Ховрино. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Самый мощный пассажирский паровоз в истории советского паровозостроения - "Иосиф Сталин", под всеми парами прибыл на Киевской вокзал, 1932.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.218 апреля 1922г. в Москве было открыто автобусное движение. автобусы - американские грузовики Уайт. На перекрестке улиц Петровка и Кузнецкий мост. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Здание Госторга РСФСР, потом Минторга, сейчас Ростуризма  1932
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Первый советский электровоз ВЛ19. Коломна, 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Ударная хозрасчётная бригада за производством валенок, Ленинград, 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2ОСОАВИАХИМ колхоза "Новая деревня" изучают стрелковое дело. Фото 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Скульптурная база агитпропа Москвы, 1932 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Парад физкультурников на площади Урицкого. Ленинград, 30 мая 1932 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2ГАЗ-АА после испытательного пробега. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Вичугский голодный бунт 1932 г. г. Вичуга. Митинг на литейно-механическом заводе. На трибуне Каганович успокаивает голодных Вичугских рабочих
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Вичугский голодный бунт 1932 г. СССР, г. Вичуга. Митинг на литейно-механическом заводе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Цыганские дети в первых боях за грамоту. Фотография Микулиной. 1932 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Макет московского метрополитена в Охотном ряду. Фотография В. Савченко. 1932 год. Московское метро откроют через три года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.21932. На месте Храма Христа Спасителя
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Уличная реклама Московского метрополитена, 1932 год,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2О китайцах...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Беломорканал 1931-1933 годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Фото обложки журнала «СССР на стройке», 1933
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2Дени (Денисов) В.Н. (1893-1946). 1933 год
_______

На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
11
Обсудить

Картина дня

наверх