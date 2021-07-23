Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.2

1930-е... Ч.1

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...

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1930-е

Первый в СССР фирменный поезд «Красная стрела» Отправился в рейс в ночь с 9 на 10 июня 1931 года.









Делегаты XVII Всесоюзной партконференции получают мандаты Москва, январь, 1931 г

Группа комсомольцев за чтением газеты «Комсомольская правда», 1931 год.

Годовщина революции. Красная площадь, Москва. 7 ноября 1931 года.

Покрытие асфальтом Ленинградского шоссе в Москве, 1931 год.

Выпуск ликбеза. Сталинабад. Таджикская ССР. 1931 год.

Ленинград, 1931 год. До 1933 свастика была популярным символом в СССР, правда к началу 30-х уже начали ограничивать, потому как он становился символом фашистских партий.

Отправка в Москву колхозом «Огородный гигант» свежезасоленных овощей по госпоставке. Село Коломенское, 1931 год.

Парад надувных избушек на Красной площади. Москва, 1931 год

Группа покупателей в ларьке кооператива «Выборгский рабочий». 1931 год

У нового станка, 1931 год.

У нового станка, 1931 год.

Ударник московского завода "Каучук". Фотография Бориса Игнатовича. 1931 год.

Трактористы. Фотография Бориса Игнатовича. 1931 год.

Театр пародии "Кривое зеркало", который с перерывами существовал в 1908-1931 в Петербурге-Ленинграде

05.12.1931 в Москве в разгар реконструкции города снесён Храм Христа Спасителя:







Из книги "Подвиг пионера Мочина" (1931г.

, автор - Александр Введенский, рисунки - Вера Ермолаева).1931 годДень заготовки овощей - фестиваль москонторы Плодоовощ. Парк Горького, Москва. Август 1931 года.СТЗ-15-30 (СТЗ-1) – первый отечественный трактор, массово выпускавшийся на Сталинградском тракторном заводе с 1930 года. 1931 год.Семья Филипповых на улице расходится на работу. Москва, 1931 годПозорный столб прогульщиков на «Пролетарском заводе». Ленинград. 1931Орден Верблюда на входе в один из цехов Сталинградского тракторного завода. 1931 год. Его присуждали за большой процент брака.Переходящий позорный «орден черепахи» для отстающих отделений советской почты. Свердловск, 1931 год.Очередь за спиртным и довольные покупатели, Ленинград, 1931 год.План-схема Центрального парка культуры и отдыха. г. Москва. 1931г."Трудящаяся женщина, ликвидируй остатки старого быта, организуй самодеятельные столовые". Художник Д.А. Буланов. 1931 год.Прозаседавшиеся художники. Карикатура Фёдора Решетникова. 1931 гАфриканская считалка из журнала "Чиж". 1931 год.Детский сад в колхозе. Грузинская ССР, июль 1931 года.Женщина-строитель Магнитогорска, 1931 годКовщики ключей. Москва, 1931 год.На углу Русаковской улицы и Гаврикова переулка, 1931Универсальная оружейно-механическая мастерская ОСОАВИАХИМА. Саратов, 1931В бухте Тихая на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) состоялась встреча парохода «Малыгин» с дирижаблем «Граф Цеппелин». С дирижабля на ледокол было передано 120 кг почты. 1931гЛенинград. Немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» взлетает, чтобы достичь Арктики, 26 июля 1931г.Воскресный день в одном из дворов рабочего посёлка Дангауэровка (сейчас это район метро «Авиамоторная»). Повсюду сушка матрасов и белья. 1931

«Врага надо знать в лицо!» Изготовление фигур к митингу в честь XV годовщины Октябрьской революции. 1932 год

Первомайские праздничные инсталляции на площади Свердлова (сейчас Театральная). 1932 год.

27 декабря 1932 года издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы



Крыша студенческого общежития. Утренняя зарядка. Москва. 1932 год.

Место для коллективного отдыха Красноармейская чайная, 1932 год

Москва. Детский сад завода "Серп и Молот" 1932 г

Полевые ясли 2-ой бригады сельскохозяйственной коммуны им. Ленина. Калачёвский район. Июль 1932 года

Выпускники 4-го класса школы в Ельце. Иван Степанович Кынкурогов с коллективом и учениками Курашимской сельской школы, 1932 год

Собрание перед косьбой. Фотограф Леонид Шокин. Кимры, Московская область. 1932 год

Завод зовёт на работу. Из серии Союзфото «Ответ краснопролетарцев тов. Фурнесу». 1932 год.

На дощечках написаны проценты выработки и фамилии филонов из числа заключенных. 1-й лагпункт, Беломоро-Балтийский канал. 1932 год.

Визит саудовского эмира Фейсала в Ленинград в 1932 году. Встреча на Московском вокзале.

Самый большой в СССР автобус ЯА-2 (1932-го года): 80-местный автобус постройки АТУЛ на шасси Ярославского автозавода с колесной формулой 6×4

Смотр пожарных дружин на Красной площади, Москва, 1932 год.

Социалистическая математика, 1932 год

Мурзилка N3 за 1932 год опубликована игра "Безбожные кегли"



Плакат 1932 года

«Счастливый гражданин, знакомый с этими типами только по книжкам». Художник В. Н. Дени. 1932 год.

Да здравствует Красная армия - зоркий часовой советских границ! Художник В.Н. Дени. 1932 год.

Миллионный комсомол - шеф миллионов киловатт (1932)

Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Революция (Сфинкс), 1932 год

Вольтер Алексей Александрович (1889-1973) «Ударник. Строитель социализма». 1932 год

Советский атлет и комсомолка в прозрачном купальнике. Александр Родченко, 19 мая 1932 года, г. Москва

Первый в мире памятник динозаврам установлен в крымском городке Саки в 1932 году.

1932 год. Особая тройка Иркутского ГПУ



Платформы Ярославского вокзала г. Москва, 1932-35 гг.

Москва. Большая Сухаревская площадь. Уличный фотограф. 1932 г.

Москва. Торговый ларек "Мосторг" Велозаводского рынка. 1932г. Фото Э.Евзерихин

Парад комсомольских активистов-песенников, 1932 год

Позорный столб с фамилиями нарушителей дисциплины на ст. Ховрино. 1932 год.

Самый мощный пассажирский паровоз в истории советского паровозостроения - "Иосиф Сталин", под всеми парами прибыл на Киевской вокзал, 1932.

18 апреля 1922г. в Москве было открыто автобусное движение. автобусы - американские грузовики Уайт. На перекрестке улиц Петровка и Кузнецкий мост. 1932 год.

Здание Госторга РСФСР, потом Минторга, сейчас Ростуризма 1932

Первый советский электровоз ВЛ19. Коломна, 1932 год.

Ударная хозрасчётная бригада за производством валенок, Ленинград, 1932 год.

ОСОАВИАХИМ колхоза "Новая деревня" изучают стрелковое дело. Фото 1932 год.

Скульптурная база агитпропа Москвы, 1932 год

Парад физкультурников на площади Урицкого. Ленинград, 30 мая 1932 года.

ГАЗ-АА после испытательного пробега. 1932 год.

Вичугский голодный бунт 1932 г. г. Вичуга. Митинг на литейно-механическом заводе. На трибуне Каганович успокаивает голодных Вичугских рабочих

Вичугский голодный бунт 1932 г. СССР, г. Вичуга. Митинг на литейно-механическом заводе.

Цыганские дети в первых боях за грамоту. Фотография Микулиной. 1932 год.

Макет московского метрополитена в Охотном ряду. Фотография В. Савченко. 1932 год. Московское метро откроют через три года.

1932. На месте Храма Христа Спасителя

Уличная реклама Московского метрополитена, 1932 год,

О китайцах...

Беломорканал 1931-1933 годы:











































Фото обложки журнала «СССР на стройке», 1933

Дени (Денисов) В.Н. (1893-1946). 1933 год

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На этом пока остановимся... продолжение следует