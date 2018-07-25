Итоги майдана: рабы остались рабами, подонки остались подонками

Не верю ни единому слову тех, кто поддержал государственный переворот и скакал на евромайдане. Не верю ни политикам, ни интеллигенции, ни простым украинцам. Какие бы слова они не говорили, как бы не раскаивались, но не верю. Их слова могут описывать реальность, но никогда не раскроют истинные причины происходящего на Украине. Скакуны не прозревают. Скакуны могут лишь перестроить свои ряды, чтобы скакать дальше.

Смешно, оказывается на Украине есть оппозиция. Она критикует власть и вроде бы говорит «правду» о провальных реформах, коррупции и плачевном положении украинцев. Оппозиционеры цитируют данные всевозможных рейтинговых агентств, согласно которым Украина опустилась на самое дно в мировой иерархии стран. Народ вымирает! Народ обнищал! Холопы бегут за границу! А почему? Кто об этом сказал? Кто из нынешних политиков наберётся храбрости и скажет, что лохов развели на майдане, что Запад надул Украину, что единственным шансом на спасение является Россия?!

Болтуны оппозиционеры рвутся спасать страну и народ от нынешнего режима. Украинцы им верят. Украинцы верят ляшкам, тимошенкам, саакашвилям, и иже с ними. Они больные. Одни и другие. Украинцам кажется, что в стране должна быть оппозиция, по тому же принципу, что в противовес злу должно существовать добро. Украина и есть зло. Противовесом украинскому злу является Россия. Другого не дано. Пока украинцы этого не поймут, они обречены барахтаться в своём дерьме.

Забавно, прозревшие активисты евромайдана выступают против тех, кого сами же привели к власти. Сама система их не волнует. Их возмущает только лишь то, что они лично не попали в эту самую власть. Их отодвинули от кормушки более шустрые и циничные мрази. Им не хватило места у огромной задницы Петра Порошенко. Вот и бунтует народец, не за правду, не за справедливость, а за доступ к корыту. У тех, кто имеет доступ к кормилу власти, другие настроения. Они скромно требуют прекратить «раскачивать лодку» во имя будущего Украины. Разумно. Если лодка ещё раз перевернётся, то появится другая задница и другие её лизуны.

Есть ещё одна любопытная группа «прозревших», в которую чаще всего входят представители так называемой украинской интеллигенции. Они тоже недовольны нынешним режимом и голосят во всё горло «Куда катится страна!». А куда она катится, и самое главное когда покатилась?! Этот вопрос остаётся без ответа. Те, у кого были мозги в голове, а не зловонная жижа, хорошо знали задолго до государственного переворота 2014 года, что из себя представляют лидеры евромайдана, кто за ними стоит, и к чему приведёт «революция гидности». Только украинские интеллигенты об этом не знали и выводили народ на майдан. Им потребовались несколько лет, чтобы в выродках, подонках и извращенцах, увидеть выродков, подонков и извращенцев. Нормальные люди?

Потешает, с каким пафосом активная участница евромайдана, народный депутат Украины Ольга Богомолец критикует реформу здравоохранения. Ей вторит другой сторонник евромайдана доктор Евгений Комаровский. Катастрофа, чуть ли не геноцид! Прославленный украинский журналист Дмитрий Гордон только и делает, что возмущается преступной сутью нынешней власти. Ой, как нравятся эти глашатаи правды простым украинцам! Просто «лучи света в тёмном царстве». Только почему же эти «лучи» молчали, когда творился беспредел на майдане, когда жгли, убивали сотрудников правоохранительных органов? Почему они тогда не сказали, что никакой евроинтеграции с бочками мёда и тоннами печенья не будет?! Они не знали? Тогда грош им цена.

Была бы совесть у представителей украинской интеллигенции, они бы просто тихо заткнулись. Но все эти поэты, прозаики, музыканты и журналисты широкого профиля не могут молчать. Они рассуждают о неправильных реформах, неправильной экономической политике руководства страны и радеют за интересы простых украинцев. Они опять хотят встать впереди колонны идущих в пропасть.

Ну и, наконец, несколько слов о прекрасном, мудром, свободолюбивом украинском народе, который нынче тоже начинает бурлить и возмущаться. Думаете этот народ возмущает цензура, охота на ведьм, диктаторские замашки действующего президента, репрессии против инакомыслящих? Нет, это маленьких украинцев волнует меньше всего. Их возмущает то, что им урезали пайку. Они готовы прогибаться под власть, вылизывать задницу Порошенко, если бы за это платили точно так же, как платят «порохоботам». Они согласны прыгать, скакать, унижаться, но лишь бы их кормили «от пуза», даже если их кормят на убой. Но ведь кормили бы, если бы на Украине был распространён каннибализм, если бы украинская человечина имела спрос на международных рынках. Беда…

Забавно слышать, как поменялась риторика украинских властителей дум. Сегодня они усердно рассказывают о том, что «революция национальной гидности» состоялась в защиту неких европейских ценностей. Не за колбасу, не за европейские зарплаты и пенсии, а именно за абстрактные идеалы. Народ соглашается. Ему неудобно признать, что движущей силой «революции гидности» были низменные инстинкты и банальная алчность. Лучше бы украинцы признали, что им тупо хочется «жрать по-европейски», а не «жить по-европейски». Тогда было бы проще определиться с их «цивилизационным выбором». Тогда бы встал вопрос цены, в которую украинцы оценили бы как свою незалежность, там и самих себя. А то стоят на обочине цивилизации, как проститутки на трассе, а цену себе назвать стесняются. Лучше бы деньги брали за свою «любовь», а не отдавались бесплатно.

На днях, супруга украинского президента поздравила своего благоверного с днём рождения. Некоторых стиль поздравления возмутил, они написали гневные отклики в социальных сетях. Но не на них был рассчитан сей шедевр. Его авторы хорошо знают психологию украинских масс. Единицы возмутятся, поморщатся, а миллионы утрут слезу и будут тронуты подобным признанием в любви матери украинской нации к её отцу. Электорат Порошенко тот же самый, что и электорат сериалов «Рабыня Изаура» и «Санта-Барбара». Простой, незатейливый, откровенно наивный и глупый.

Украинцы любят рассуждать о своём превосходстве над русскими. Они не быдло, они не рабы, а сама Украина просто рассадник демократии и процветания. Только почему-то на этом «островке всенародного счастья» всегда правят подонки и негодяи. Почему-то самый свободолюбивый народ всегда оказывается чем-то недоволен и находится в состоянии перманентного бунта. Бунтует и снова приводит во власть подонков и негодяев. В чём заключается причина подобного постоянства никого не волнует.

Ух, как же ненавидят украинцы «тоталитарный советский режим», цензуру, распространённое в нём стукачество, но они не замечают того, как быстро, совершенно естественно Украина превратилась в самую ужасную копию «совка». Едва ли не ежедневно украинские спецслужбы сообщают о разоблачении «врагов народа» и «агентов Кремля». Если бы эти бредни не оказывали воздействия на украинское общество, то их бы не было. Но, магия пропаганды такова, что она действует. Украинцы верят в то, что их соотечественник в социальных сетях действовал по указке Кремля.

Ничего не поменялось за сотни лет. Кто стучал — тот и стучит. Кто предавал — тот и предаёт. Кто шёл на свою русскую Голгофу — тот и идёт. История, как и «украинская зрада», движется по кругу. Не по спирали, как считают философы, а именно по кругу. Технологии могут развиваться, а люди не меняются. Это очень хорошо описал киевлянин Михаил Булгаков в своей пьесе «Собачье сердце» и романе «Мастер и Маргарита». Впрочем, лично мне, нравится «Белая гвардия». Очень похожие чувства возникают, когда читаешь это великое произведение. Замкнутое пространство квартиры на Андреевском спуске и обречённая невозможность что-либо изменить.

С точки зрения маленького человечка, всё происходящее на Украине является трагедией. С точки зрения истории — очищение. Всё и все становятся на свои места. Олесь Бузина уже стал мучеником, и когда-то ему непременно поставят памятник в самом центре Киеве. Всех этих тварей, которые нынче находятся при власти или вокруг неё, пристрелят или растерзают сами украинцы. Ничего нового не произойдёт. Всё уже было, и всё повторится.

Сергей Белов,

специально для alternatio.org