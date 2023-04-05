Американские новости

В штате Аризона сошел с рельс поезд, перевозивший опасные химические вещества. Как сообщает The New York Times, инцидент произошел в среду вечером вблизи города Топок на границе Калифорнии и Невады. Что стало причиной аварии, пока не известно. Однако местные власти поспешили заверить местных жителей, что угрозы для их жизней и здоровья нет. Тем временем, это уже второе крупное железнодорожное происшествие в США, связанное с перевозкой химических веществ, за последнее время. В феврале в Огайо в результате аварии произошла утечка винилхлорида, после чего местные жители начали жаловаться на качество питьевой воды и состояние здоровья.

https://www.nytimes.com/2023/03/16/us/trail-derails-arizona....

Давненько в Америке поезда не падали. Аж со среды... И тут вот снова: В штате Вашингтон в пятницу (17.03) под откос пошел очередной товарный поезд с разливом 19 тонн солярки.при крушении поезда в Вашингтоне разлилось 5000 галлонов дизельного топлива. Поездопад какой-то!

https://t.me/tsargradtv/38507

Два взрыва прогремели на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене, штат Техас, а затем начался пожар.

Судя по названию, производство на предприятии связано с очень токсичным фенолом. 22 марта 2023 года. Пожар потушили, обошлось без пострадавших, сообщают местные СМИ. По сведениям телеканала, предприятие принадлежит британскому химическому концерну Ineos. На месте происшествия работают бригады аварийно-спасательных служб. Причины произошедшего выясняются.

https://t.me/izvestia/125634

Это уже традиция такая у них, что ли: поезд не упал - неделя прошла зря? Очередной железнодорожный состав с чем-то непонятным в цистернах сошёл с рельс в американском штате Мэн. И тоже 22 марта

https://t.me/tsargradtv/38862

И снова - поездопад. Теперь в американском штате Массачусетс. Здесь сошёл с рельс грузовой состав компании Norfolk Southern, перевозивший просто мусор. Произошло это 24 марта. В этот раз обошлось - опасных вещества в вагонах не было. https://t.me/tsargradtv/39008

В городе Уэст-Ридинг (штат Пенсильвания) 25 марта взорвалось одно из главных предприятий города - шоколадная фабрика с 70-летней историей. Момент взрыва попал на видео. Судя по кадрам, часть здания буквально взлетела на воздух. Количество пострадавших не сообщается. Люди заблокированы на обрушившейся и горящей фабрике.

https://t.me/tsargradtv/39084

Если честно, то не поняла. У них там шоколад делается с тротиллом? Бомбический шоколад. Как минимум два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике R.M. Palmer в Уэст-Рединге (Пенсильвания).

Сообщается о восьми пострадавших. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Причина ЧП пока неизвестна.

https://t.me/tsargradtv/39089

Американцы сметают с полок магазинов воду. Всю В Филадельфии (это самый населённый город американского штата Пенсильвания) — паника. Народ повально скупает бутилированную воду. Соцсети заполонили видео от местного населения: воду в бутылках (шести- или десятилитровых бутылей русского размаха, кстати нет, всё мелочь) набрасывают в тележки супермаркетов с горками. Причём все — от мала до велика, и молодые пары, и солидные мужчины, и старушки.

Всё из-за выброса химикатов в реку Делавер выше по течению. Местные власти пытались американский народ успокоить, дескать, вода из кранов вполне безопасна, боятся не надо. Официально опубликованными успокоительными сообщениями панику только подстегнули. Американцы не верят властям.

Не верят особенно после череды железнодорожных катастроф, связанных с критическим износом инфраструктуры. В результате одной из них, в Огайо, перевернулся поезд с ядохимикатами. Химия потекла в реку, и тогда «специалисты» решили её поджечь.

Сделали ещё хуже — над штатом Огайо стоял гриб шибко похожий на ядерный, на головы местных жителей медленно и несколько дней падал канцерогенный пепел. Эту трагедию пытались замолчать на уровне Белого дома. Не вышло. И теперь при малейшей техногенной катастрофе американцы верят только себе.

https://t.me/tsargradtv/39227

27 марта, опять все не слава Богу. В Северной Дакоте в ночь на понедельник сошёл с рельсов очередной эшелон из 70 вагонов, перевозивший «опасные материалы». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление компании Canadian Pacific, которой принадлежит состав. Это становится то ли традицией, то ли рутиной.

https://t.me/tsargradtv/39278

Не прошло и суток, как с рельс свалился ещё один состав, теперь недалеко от города Барстоу, штат Калифорния. Уничтожены 55 вагонов и два локомотива.

https://t.me/tsargradtv/39279

Вот точно - последние дни наступают: если не поезда, так баржи переворачиваются. Несколько барж, на одной из которых было 1400 тонн метанола, частично затонули на реке Огайо недалеко от Луисвилля.

https://t.me/tsargradtv/39343

Баржа с метанолом все же затонула, но власти Луисвилля настроены оптимистически и утверждают, с качеством воды проблем нет. Пейте, люди, воду с метанолом, и будете здоровы!

https://t.me/tsargradtv/39408

Трансгендеры захватили Капитолий штата Кентукки Накануне законодатели штата отменили вето губернатора-демократа на законопроект о запрете гендерно-ориентированнного медицинского обслуживания молодежи

https://t.me/c/1524001401/7710

Над американским штатом Кентукки, где бесновались извращенцы, столкнулись два военных вертолета. «Все девять военнослужащих на борту двух вертолетов погибли», - сообщил ABC News армейский чиновник.

Подразумеваются вертолеты HH60 Black Hawk, которые 29 потерпели крушение во время рядовой учебной миссии.

Инцидент, как пишут, произошел около 22 часов по местному времени в ходе учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в США. Потеряно два вертолета Black Hawk. Погибли 9 военнослужащих.

https://t.me/tsargradtv/39439

Global Look Press | NTSB/XinHua Global Look Press | NTSB/XinHua