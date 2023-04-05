Американские новости

В штате Аризона сошел с рельс поезд, перевозивший опасные химические вещества. Как сообщает The New York Times, инцидент произошел в среду вечером вблизи города Топок на границе Калифорнии и Невады. Что стало причиной аварии, пока не известно. Однако местные власти поспешили заверить местных жителей, что угрозы для их жизней и здоровья нет. Тем временем, это уже второе крупное железнодорожное происшествие в США, связанное с перевозкой химических веществ, за последнее время. В феврале в Огайо в результате аварии произошла утечка винилхлорида, после чего местные жители начали жаловаться на качество питьевой воды и состояние здоровья.
https://www.nytimes.com/2023/03/16/us/trail-derails-arizona....
Давненько в Америке поезда не падали. Аж со среды... И тут вот снова:В штате Вашингтон в пятницу (17.03) под откос пошел очередной товарный поезд с разливом 19 тонн солярки.при крушении поезда в Вашингтоне разлилось 5000 галлонов дизельного топлива.Поездопад какой-то!
https://t.me/tsargradtv/38507
Два взрыва прогремели на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене, штат Техас, а затем начался пожар.
Судя по названию, производство на предприятии связано с очень токсичным фенолом. 22 марта 2023 года.Пожар потушили, обошлось без пострадавших, сообщают местные СМИ.По сведениям телеканала, предприятие принадлежит британскому химическому концерну Ineos. На месте происшествия работают бригады аварийно-спасательных служб. Причины произошедшего выясняются.
https://t.me/izvestia/125634
Это уже традиция такая у них, что ли: поезд не упал - неделя прошла зря?Очередной железнодорожный состав с чем-то непонятным в цистернах сошёл с рельс в американском штате Мэн. И тоже 22 марта
https://t.me/tsargradtv/38862
И снова - поездопад. Теперь в американском штате Массачусетс. Здесь сошёл с рельс грузовой состав компании Norfolk Southern, перевозивший просто мусор.Произошло это 24 марта. В этот раз обошлось - опасных вещества в вагонах не было.https://t.me/tsargradtv/39008
В городе Уэст-Ридинг (штат Пенсильвания) 25 марта взорвалось одно из главных предприятий города - шоколадная фабрика с 70-летней историей.Момент взрыва попал на видео. Судя по кадрам, часть здания буквально взлетела на воздух. Количество пострадавших не сообщается. Люди заблокированы на обрушившейся и горящей фабрике.
https://t.me/tsargradtv/39084
Если честно, то не поняла. У них там шоколад делается с тротиллом? Бомбический шоколад.Как минимум два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике R.M. Palmer в Уэст-Рединге (Пенсильвания).
Сообщается о восьми пострадавших. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Причина ЧП пока неизвестна.
https://t.me/tsargradtv/39089
Американцы сметают с полок магазинов воду. ВсюВ Филадельфии (это самый населённый город американского штата Пенсильвания) — паника. Народ повально скупает бутилированную воду. Соцсети заполонили видео от местного населения: воду в бутылках (шести- или десятилитровых бутылей русского размаха, кстати нет, всё мелочь) набрасывают в тележки супермаркетов с горками. Причём все — от мала до велика, и молодые пары, и солидные мужчины, и старушки.
Всё из-за выброса химикатов в реку Делавер выше по течению. Местные власти пытались американский народ успокоить, дескать, вода из кранов вполне безопасна, боятся не надо. Официально опубликованными успокоительными сообщениями панику только подстегнули. Американцы не верят властям.
Не верят особенно после череды железнодорожных катастроф, связанных с критическим износом инфраструктуры. В результате одной из них, в Огайо, перевернулся поезд с ядохимикатами. Химия потекла в реку, и тогда «специалисты» решили её поджечь.
Сделали ещё хуже — над штатом Огайо стоял гриб шибко похожий на ядерный, на головы местных жителей медленно и несколько дней падал канцерогенный пепел. Эту трагедию пытались замолчать на уровне Белого дома. Не вышло. И теперь при малейшей техногенной катастрофе американцы верят только себе.
https://t.me/tsargradtv/39227
27 марта, опять все не слава Богу.В Северной Дакоте в ночь на понедельник сошёл с рельсов очередной эшелон из 70 вагонов, перевозивший «опасные материалы». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление компании Canadian Pacific, которой принадлежит состав. Это становится то ли традицией, то ли рутиной.
https://t.me/tsargradtv/39278
Не прошло и суток, как с рельс свалился ещё один состав, теперь недалеко от города Барстоу, штат Калифорния. Уничтожены 55 вагонов и два локомотива.
https://t.me/tsargradtv/39279
Вот точно - последние дни наступают: если не поезда, так баржи переворачиваются.Несколько барж, на одной из которых было 1400 тонн метанола, частично затонули на реке Огайо недалеко от Луисвилля.
https://t.me/tsargradtv/39343
Баржа с метанолом все же затонула, но власти Луисвилля настроены оптимистически и утверждают, с качеством воды проблем нет.Пейте, люди, воду с метанолом, и будете здоровы!
https://t.me/tsargradtv/39408
Трансгендеры захватили Капитолий штата КентуккиНакануне законодатели штата отменили вето губернатора-демократа на законопроект о запрете гендерно-ориентированнного медицинского обслуживания молодежи
https://t.me/c/1524001401/7710
Над американским штатом Кентукки, где бесновались извращенцы, столкнулись два военных вертолета. «Все девять военнослужащих на борту двух вертолетов погибли», - сообщил ABC News армейский чиновник.
Подразумеваются вертолеты HH60 Black Hawk, которые 29 потерпели крушение во время рядовой учебной миссии.
Инцидент, как пишут, произошел около 22 часов по местному времени в ходе учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в США. Потеряно два вертолета Black Hawk. Погибли 9 военнослужащих.
https://t.me/tsargradtv/39439
Вашингтон, 30 марта. Власти города Реймонд, штат Миннесота, объявили эвакуацию жителей из-за крушения поезда с этанолом.Как сообщил министр транспорта США Пит Буттиджич, около часа ночи 14 из 40 вагонов поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов. В результате крушения произошло разлитие и последующее возгорание этанола, который содержался в нескольких цистернах.
По словам генерального директора по связям с общественностью железнодорожной компании BNSF Railway Лены Кент, состав перевозил смешанный груз, включающий этанол и кукурузный сироп. Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал.
Офиса шерифа округа Кандиохи уведомил, что жители домов в радиусе километра от места крушения были эвакуированы.
В настоящее время железнодорожный путь остается полностью заблокированным, на месте аварии работают экстренные службы. Кроме того, полиция перекрыла движение по расположенному поблизости шоссе.
Причины схода состава с рельсов должно выяснить начавшееся расследование.
Необходимо отметить, что в этот же день крушение еще одного поезда BNSF Railway произошло в Северной Каролине. Около 8:30 утра в городе Хеттингер сошли с рельсов и опрокинулись несколько вагонов с зерном. При этом повреждение получило здание местного элеватора. Как и в предыдущем случае, обошлось без пострадавших.
https://riafan.ru/23967129-poezd_s_etanolom_poterpel_krushen...
Поезд с этанолом, сошедший с рельсов в американском штате Миннесота, 31 марта всё еще горит, сообщает CNN.Из-за инцидента около 800 жителей города Реймонд были эвакуированы.
Поездопад продолжается!
И вот итог. 2 марта семеро следователей, расследовавшие крушение поезда в США, заболели неизвестной болезнью.Речь о крушении состава 3 февраля в Ист-Палестин, штат Огайо. Следователи пожаловались на тошноту и сильные головные боли. По симптомам, это признаки отравления. На подобные недомогания пожаловались и местные рабочие.
Все это происходит на фоне заверений Министерства окружающей среды США о том, что уровень загрязнения в районе крушения не превышает допустимые нормы. Состав вез тысячи литров опасных химических веществ, в том числе винилхлорид. Все это разлилось и воспламенилось в районе Ист-Палестин.
Расследование катастрофы идет непросто. Так ранее 5 американских экологов, которые вылетели на место трагедии, погибли в загадочной авиакатастрофе.
https://t.me/tsargradtv/39616
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