День радио (День связи) - 7 мая 2018, история и особенности праздника

Еще 50 лет назад, когда телевизор можно было увидеть только в самых обеспеченных семьях, а об интернете никто еще слыхом не слыхивал, радио было главным и самым авторитетным источником свежих новостей. Прошли годы, но даже в наш высокотехнологичный век почитателей информационных и развлекательных радиопрограмм меньше не становится. Люди слушают радио дома и на работе, в машине и на природе, в открытом море и даже в горах. Мобильный телефон может быть вне зоны действия, Wi-Fi может не ловить интернет, но вот радио никогда не подведет – оно всегда сообщит вам обо всем самом важном, что случилось на свете.
История Дня радио
Профессиональный праздник День радио отмечается 7 мая в честь гениального изобретения выдающегося русского физика Александра Попова. Именно 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электрических сигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. Спустя год А.Попов представил широкой общественности первый прибор, способный передавать радиосигналы, переслав на расстояние около 250 метров радиограмму, которая состояла всего лишь из двух слов: «Генрих Герц» (Генрих Герц – знаменитый немецкий физик, основоположник фундаментальной электродинамики).
Подробное описание метода А. Попова, аппаратуры для радиосвязи и результатов его опытов было опубликовано в нескольких научных российских журналах, в том числе и в «Кронштадтском вестнике», авторитетнейшем научно-публицистическом издании 19 века. Изобретение А. Попова произвело настоящую революцию во всем мире и легло в основу создания принципиально нового способа коммуникации между людьми.
Впервые День радио отметили в СССР в 1925 году. Но официальный статус праздник получил гораздо позже. 4 мая 1945 года в честь 50-и летней годовщины со дня изобретения А.Попова, Совнарком СССР принял постановление об учреждении 7 мая ежегодного праздника «День радио».
Традиции Дня радио в современной России
День радио – это праздник сотен тысяч специалистов-радиотехников, сотрудников радио и телевизионных каналов, преподавателей и студентов радиофизических факультетов. В праздничный день всегда проходят торжественные мероприятия на самом высоком правительственном уровне. Федеральные телевизионные каналы транслируют концерты, посвященные работникам радио и телевидения, лучшие специалисты награждаются почетными званиями и ценными подарками.
День радио отмечают 7 мая во всех странах бывшего СССР и в Болгарии. Стоит отметить, что у праздника есть и еще одна памятная дата: в честь первой радиотрансляции Генерального Штаба ООН, которая состоялась 13 февраля 1946 года, по решению ЮНЕСКО 13 февраля ежегодно отмечают Всемирный день радио.
Автор: Марта Добрыкина
© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-radio.html
Волны радио несут.
Позитивной, уникальной,
Нас мелодией влекут.
И с утра я напеваю,
Песни разные не зря!
Всех сегодня поздравляю,
Я с днем радио, друзья!
С музыкой в сердцах желаю,
Жить, работать и любить!
И конечно предлагаю,
Громче радио включить!
Автор: Таня Ларина
В нем скрыты мысли все, переживания,
В нем — смысл жизни, частый сердца стук,
Улыбки, добрый дух и ожидания...
В день радио, пробившись сквозь эфир,
Мы пожелать хотим вам вдохновения.
Пусть будет мир в семье, в работе мир,
И примутся все верные решения!
Автор: Ольга Теплякова
© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-radio.html
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