День радио (День связи) - 7 мая 2018, история и особенности праздника

Еще 50 лет назад, когда телевизор можно было увидеть только в самых обеспеченных семьях, а об интернете никто еще слыхом не слыхивал, радио было главным и самым авторитетным источником свежих новостей. Прошли годы, но даже в наш высокотехнологичный век почитателей информационных и развлекательных радиопрограмм меньше не становится. Люди слушают радио дома и на работе, в машине и на природе, в открытом море и даже в горах. Мобильный телефон может быть вне зоны действия, Wi-Fi может не ловить интернет, но вот радио никогда не подведет – оно всегда сообщит вам обо всем самом важном, что случилось на свете.

История Дня радио

Профессиональный праздник День радио отмечается 7 мая в честь гениального изобретения выдающегося русского физика Александра Попова. Именно 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электрических сигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. Спустя год А.Попов представил широкой общественности первый прибор, способный передавать радиосигналы, переслав на расстояние около 250 метров радиограмму, которая состояла всего лишь из двух слов: «Генрих Герц» (Генрих Герц – знаменитый немецкий физик, основоположник фундаментальной электродинамики).

Подробное описание метода А. Попова, аппаратуры для радиосвязи и результатов его опытов было опубликовано в нескольких научных российских журналах, в том числе и в «Кронштадтском вестнике», авторитетнейшем научно-публицистическом издании 19 века. Изобретение А. Попова произвело настоящую революцию во всем мире и легло в основу создания принципиально нового способа коммуникации между людьми.

Впервые День радио отметили в СССР в 1925 году. Но официальный статус праздник получил гораздо позже. 4 мая 1945 года в честь 50-и летней годовщины со дня изобретения А.Попова, Совнарком СССР принял постановление об учреждении 7 мая ежегодного праздника «День радио».

Традиции Дня радио в современной России

День радио – это праздник сотен тысяч специалистов-радиотехников, сотрудников радио и телевизионных каналов, преподавателей и студентов радиофизических факультетов. В праздничный день всегда проходят торжественные мероприятия на самом высоком правительственном уровне. Федеральные телевизионные каналы транслируют концерты, посвященные работникам радио и телевидения, лучшие специалисты награждаются почетными званиями и ценными подарками.

День радио отмечают 7 мая во всех странах бывшего СССР и в Болгарии. Стоит отметить, что у праздника есть и еще одна памятная дата: в честь первой радиотрансляции Генерального Штаба ООН, которая состоялась 13 февраля 1946 года, по решению ЮНЕСКО 13 февраля ежегодно отмечают Всемирный день радио.

Автор: Марта Добрыкина

© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-radio.html

Нас по речке музыкальной

Волны радио несут.

Позитивной, уникальной,

Нас мелодией влекут.



И с утра я напеваю,

Песни разные не зря!

Всех сегодня поздравляю,

Я с днем радио, друзья!



С музыкой в сердцах желаю,

Жить, работать и любить!

И конечно предлагаю,

Громче радио включить!

Автор: Таня Ларина



День радио для вас не просто звук,

В нем скрыты мысли все, переживания,

В нем — смысл жизни, частый сердца стук,

Улыбки, добрый дух и ожидания...



В день радио, пробившись сквозь эфир,

Мы пожелать хотим вам вдохновения.

Пусть будет мир в семье, в работе мир,

И примутся все верные решения!

Автор: Ольга Теплякова

© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-radio.html