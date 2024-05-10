Территория Героев...(133)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Капитан Владимир Иванович Сайбель родился 14 марта 1982 года в главном городе Бурятии Улан-Удэ в семье военнослужащих. Отец дослужился до полковника, участвовал боевых действий в Афганистане. Мать тоже служила - старшим прапорщиком в подразделении связи. Учился будущий Герой России в средней школе № 12 в Чите, которую окончил в 1999 году.

Сразу после школы отправился учиться в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После выпуска был направлен в 24-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназа ГУ ГШ ВС РФ, дислоцированную рядом с Улан-Удэ. В 2008 году попал под сокращение и в результате оргштатных мероприятий был уволен из рядов Российской армии в запас. По совету знакомых устроился в РЖД, где стал инженером по снабжению. А в 2016 году получил должность заместителя руководителя Западно-Сибирской дирекции по теплоснабжению железной дороги.

В сентябре 2022 года Владимира Сайбеля вновь призвали в ВС РФ в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. Был назначен на должность заместителя командира разведывательной роты 52-го мобилизационного полка. Получил позывной «Самурай». В ходе СВО неоднократно проявлял смелость и решительность, выполняя все поставленные боевые задачи.

Отряд разведчиков под командованием капитана Сайбеля выполнял специальные задачи в лесополосе Серебрянского лесничества в ЛНР. Группа вела разведку и корректировку огня артиллерии, сопровождали и прикрывали механизированные и штурмовые пехотные подразделения на переднем крае. В марте 2023 года офицер был награждён орденом Мужества.

1 июля 2023 года во время украинского контрнаступления подразделение Сайбеля вело боевые действия с превосходящими силами противника в Серебрянском лесу. Разведчики вывели пять пехотных отрядов для штурма обнаруженных вражеских «опорников». Захватив украинские окопы и блиндажи, рота спецназа осталась защищать оборонительные позиции. Противник, не желая сдаваться, начал штурм потерянных позиций с применением артиллерии и танков. В общей сложности разведчики отразили 10 атак украинских националистов. Во время артобстрела один из снарядов прилетел прямо в окоп Самурая. Взрывом ему оторвало ногу и руку. Но, несмотря на тяжелейшие травмы, командир продолжил руководить своими подчинёнными, а также корректировать огонь танков и артиллерии. Когда ожесточённый натиск прекратился, бойцы оказали командиру первую помощь и смогли его эвакуировать.

В 2024 году закрытым указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Владимиру Ивановичу Сайбелю присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Также приказом Министра обороны России награждён именным оружием - пистолетом Ярыгина.

После лечения и реабилитации вернулся на работу в РЖД.

https://kontingent.press/post/geroi-z-vladimir-sajbel Гвардии майор Николай Сергеевич Соболев родился 8 января 1996 года в посёлке Новобурейский Амурской области в семье военнослужащих - а потому всё детство провёл в военных городках в Амурской области, ЕАО и в Якутске. В 2011 году окончил Якутскую среднюю школу № 3. С детства ходил в различные спортивные секции, занимался тяжёлой атлетикой, плаванием, дайвингом.

В 2013 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. После выпуска в 2017 году был направлен в город Богучар Воронежской области - в 252-й гвардейский мотострелковый орденов Суворова и Александра Невского полк 3-й мотострелковой Висленской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Сразу был назначен командироминомётного взвода, а всего девять месяцев спустя получил должность командира роты. В 2020 году руководство направило его на курсы переводчика арабского языка в один из университетов Москвы. Принимал участие в спецоперации России на территории Сирийской Арабской Республики по защите от международных террористов.

Летом 2022 года вместе со своим подразделением прибыл в зону специальной военной операции ВС РФ на Украине. Неоднократно отличался в боях против ВСУ, проявляя смелость и решительность в ходе выполнения боевых заданий. За свою смекалку и высокий профессионализм был награждён двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». «Вырос» до командира мотострелкового батальона с досрочным присвоением воинского звания «гвардии майор».

В 2023 году батальон гвардии майора Соболева отправился на штурм стратегически важного опорного пункта противника на господствующей возвышенности. У российского подразделения не было времени на подготовку - был только приказ захватить командную высоту. Батальону Соболева противостоял целый полк украинских националистов численностью более 700 бойцов. Вражеские войска быстро обнаружили мотострелков и открыли по ним огонь из артиллерии, послали рои дронов-камикадзе и специально обученных собак смертников с привязанными минами. Благодаря грамотному командованию Николая Соболева батальону удалось захватить опорный пункт, а с ним и господствующую высоту, при этом уничтожив большое количество личного состава ВСУ. После чего была организована оборона захваченного «опорника» - отряд гвардии майора Соболева в течение недели отражал атаки превосходящих сил противника. По прибытию подмоги группы украинских штурмовиков были разбиты, а линию переднего края удалось сдвинуть вглубь на три квадратных километра.

Закрытым указом президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Соболеву Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikolaj-sobolev

Подполковник Сысоев Анатолий Подразделению подполковника Анатолия Сысоева была поставлена задача по эвакуации мирных жителей. Бойцы Сысоева совместно с военнослужащими приданных подразделений навели переправу и обеспечили эвакуацию.

«Профессионализм каждого военнослужащего понтонно-переправочных подразделений, инженерно-саперных подразделений позволил выполнить задачу точно и в срок», – отметил Анатолий Сысоев.

Министр обороны РФ вручил медаль «Золотая Звезда» Анатолию Сысоеву. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38246

Гвардии старший лейтенант Зайногабдинов Фанис Находясь на боевом дежурстве, гвардии старший лейтенант Фанис Зайногабдинов, обнаружил самолет СУ-27 воздушных сил Украины, совершающий разворот после выполнения задания, на максимально допустимой дальности, трудной для сопровождения и дальнейшего поражения воздушной цели.

В условиях, граничащих с тактико-техническими возможностями ЗРК «Бук М3», Фанис, сумел взять цель на сопровождение, доложив на командный пункт, произвел пуск ракеты по воздушной цели.

При очередном несении боевого дежурства Фанис Зайногабдинов обнаружил воздушную цель. Взяв ее на сопровождение, по техническим параметрам определил тип цели – осколочная авиационная бомба JDAM. Одновременно с докладом в вышестоящий командный пункт о сопровождении воздушной цели произвел пуск ракеты. В обоих случаях цели были поражены.

Благодаря высокому профессионализму командира батареи гвардии старшего лейтенанта Фаниса Зайногабдинова и его подчиненного личного состава, не было допущено нанесение противником ракетно-бомбовых, авиационных ударов по местам расположения российских подразделений и гражданским объектам.

https://t.me/rabotaembrat/8082

Гвардии сержант Меджидов Арсен Выполняя задачу в боевом охранении, гвардии сержант Арсен Меджидов вел наблюдение за передним краем.

Находясь на постоянной связи с другими постами, получил информацию о скрытном передвижении группы противника в направлении позиции дивизиона.

Продолжая вести наблюдение, Меджидов заметил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил командиру дивизиона. Оценив маршрут движения диверсантов, занял выгодную огневую позицию и выждав, когда противник приблизится на дистанцию ведения эффективного огня, атаковал из стрелкового оружия. Метким огнем Арсен ранил нескольких диверсантов, после чего противник спешно отступил.

Благодаря мужеству и решительности гвардии сержанта Арсена Меджидова, украинские диверсанты, понеся потери, были вынуждены отступить, при этом не было допущено гибели российских военнослужащих и передачи разведданных о позициях дивизиона.

https://t.me/rabotaembrat/8074

Лейтенант Полуянов Александр В ходе боевых действий на одном из тактических направлений противник сосредоточил танки, бронированную технику, значительное количество штурмовых групп пехоты и перешел в наступление с целью прорыва.

Командир взвода лейтенант Александр Полуянов, находясь на подготовленной к открытию огня позиции, при выполнении боевой задачи по охране государственной границы, применив свое воинское мастерство, силами расчета гаубичного орудия уничтожил живую силу противника и танк, вынудив украинских боевиков отступать, что позволило не допустить прорыва обороны российских войск.

Опыт и мужество лейтенанта Александра Полуянова позволили не допустить прорыва обороны российских войск, уничтожить бронетехнику противника и значительное количество украинских боевиков и сохранить жизнь и здоровье личного состава расчета.

https://t.me/rabotaembrat/8075

Гвардии ефрейтор Чернов Александр В ходе проведения специальной военной операции механик-водитель эвакуационного отделения гвардии ефрейтор Александр Чернов выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту военной и специальной техники.

За время участия в операции благодаря отточенным навыкам и профессионализму, отделение Чернова оперативно восстановило и вернуло в строй более 30 единиц техники, получивших повреждения на поле боя.

Также в один из дней при организации форсирования водной преграды Александр под непрекращающимся артиллерийским обстрелом произвел демонтаж и замену узла наведенного тяжелого механизированного моста, поврежденного минометным огнем противника, что позволило успешно форсировать мотострелковым подразделениям водную преграду и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8087

Майор Рыжкович Алексей Штурмовое подразделение под командованием майора Алексея Рыжковича выполнял боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва противника на участке ответственности подразделения.

В ходе атаки противника, Рыжкович, владея обстановкой на поле боя, дал команду мотострелкам пропустить противника в глубину переднего края, а после этого сомкнуть фланги. Благодаря проведенному тактическому приему основные силы врага были окружены и уничтожены. В ходе боя, продолжавшегося несколько часов, ведя огонь из пулемёта, Рыжкович лично уничтожил пять боевиков. Профессиональные и слаженные действия майора Алексея Рыжковича и его подчиненных позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занимаемый участок, не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

Мы о нём писали в 95 выпуске, когда он был капитаном, поздравляем с присвоением очередного звания!

https://t.me/rabotaembrat/8095

Рядовой Сюзев Андрей Разведчик-пулеметчик рядовой Андрей Сюзев в составе штурмовой группы обеспечивал прикрытие подразделения в ходе освобождения населенного пункта, находящегося под контролем противника.

В ходе несения боевое дежурства на наблюдательном посту, Сюзев обнаружил группу из пяти украинских боевиков, пытающихся скрытно пробраться в заброшенное здание и оборудовать там огневую позицию. Рядовой Сюзев немедленно доложил командиру роты о передвижении противника, после чего получил задачу на уничтожение группы. Прицельным огнем из пулемёта, уничтожил пять боевиков.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям гвардии рядового Сюзева противник не смог оборудовать огневую позицию в заброшенном здании, что лишило противника возможности сковать действия российских войск при наступлении.

https://t.me/rabotaembrat/8085

Лейтенант Ижаев Хусей Подразделение лейтенанта Хусея Ижаева выполняло боевую задачу по захвату опорных пунктов, долговременных огневых сооружений украинских боевиков. При проведении воздушной разведки штурмовой группой Ижаева был обнаружен замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Незаметно подобравшись к позициям противника, лейтенант повёл взвод на штурм опорника и первым вошёл во вражеский окоп. Вступив в бой, Хусей лично уничтожил двух боевиков, чем позволил подразделению продвинуться вперёд, закрепиться и приступить к зачистке позиций противника. Затем, обнаружив замаскированное укрытие типа «лисья нора», лично уничтожил ещё одного боевика, пытавшегося зайти в тыл штурмовой группе.

В ходе боя, Ижаев своевременно выявлял расположение огневых точек противника, руководил действиями российских штурмовиков. Грамотные действия лейтенанта Хусея Ижаева позволили штурмовой группе продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8094

Лейтенант Фасхутдинов Рамиль Лейтенант Рамиль Фасхутдинов в ходе специальной военной операции, действуя в составе диверсионно-разведывательной группы, выполнял боевые задачи по выявлению скрытых позиций противника.

В ходе выполнения поставленной задачи Рамиль обнаружил хорошо укрепленную позицию пулеметного расчета противника, о чем незамедлительно доложил начальнику. Используя рельеф местности, лейтенант Фасхутдинов занял выгодную позицию для ведения огня. Рамиль грамотно распределил личный состав, после чего, внезапно атаковал противника. В ходе скоротечного боя позиция украинских боевиков была уничтожена прицельным огнем группы расчета АГС «Пламя».

Благодаря умелым и смелым действиям лейтенанта Рамиля Фасхутдинова удалось выполнить задачу без потерь среди личного состава, в результате чего остальным группам удалось занять позиции для обеспечения безопасности дальнейшего продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8086

Рядовой Ахтырцев Дмитрий Рядовой Дмитрий Ахтырцев выполнял боевую задачу по удержанию позиций мотострелкового подразделения на важном тактическом рубеже. Противник, сосредоточив танки, бронированную технику, штурмовые группы пехоты, предпринял попытку атаковать позиции российских войск с целью прорыва их обороны.

Дмитрий Ахтырцев, находясь в обороне, грамотно действовал в бою. Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим украинским боевикам. Находясь под массированным минометным огнем и огнем бронетехники противника, Дмитрий успешно сдержал наступление врага в своей зоне ответственности, уничтожив часть боевиков. В ходе боя несколько бойцов подразделения получили ранения различной степени тяжести. Дмитрий Ахтырцев оказал первую помощь троим сослуживцам, а затем эвакуировал их в безопасное место.

Грамотные действия рядового Ахтырцева способствовали удержанию обороны в зоне ответственности подразделения, позволили уничтожить значительное количество украинских боевиков, а также, благодаря своевременно оказанной помощи, сохранить жизнь и здоровье сослуживцев.

https://t.me/rabotaembrat/8099

Гвардии сержант Ломакин Павел Командир миномета гвардии сержант Павел Ломакин за один бой с боевиками ВСУ уничтожил группу пехоты, которая шла на подмогу противнику, помог уничтожить опорный пункт и пулеметный расчет украинских националистов.

Благодаря отважным действиям Ломакина, наши войска смогли взять под контроль важный участок зоны спецоперации и сохранить личный состав.

https://t.me/rabotaembrat/8118

Лейтенант Чалов Георгий Отряд под командованием мотострелковой роты лейтенанта Г.Чалова взял под контроль опорный пункт украинской армии, что позволило продвинуться другим подразделениям Вооруженных сил РФ.

Скрытно подобравшись к опорному пункту, лейтенант Чалов определил направления атаки каждому военнослужащему отряда, после чего дал команду открыть огонь по врагу. Украинские военные понесли потери и оставили свои позиции. На опорном пункте российские военные также

https://t.me/rabotaembrat/8113

Капитан Кузьмин Александр Начальник связи капитан Александр Кузьмин вместе с батальонной тактической группой во время наступления наших войск попали под обстрел со стороны ВСУ.

В результате атаки противника были повреждены антенны командно-штабной машины, которая обеспечивала связь в группе.

Кузьмин, проявив отважность, под обстрелами врага лично отремонтировал антенну и восстановил связь. Благодаря этому группа своевременно скоординировала артиллерию, что позволило вытеснить боевиков ВСУ с позиций.

https://t.me/rabotaembrat/8117

Гвардии младший лейтенант Мягков Алексей Командир артиллерийского взвода гвардии младший лейтенант Алексей Мягков, находясь на огневой позиции, вел бой с противником, предпринявшим попытку прорыва обороны на одном из тактических направлений.

В результате очередного вражеского залпа, самоходная артиллерийская установка, расчетом которой непосредственно руководил Алексей, подверглась обстрелу и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Мягков локализовал возгорание вверенной ему техники, оказал первую помощь механику-водителю, получившему ранение, после чего, сев на его место, эвакуировал поврежденную САУ из зоны вражеского огня противника на запасную позицию и продолжил поражать силы противника.

Смелые и решительные действия гвардии младшего лейтенанта Алексея Мягкова позволили российским подразделениям отразить атаку противника и удержать оборонительные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/8104

Старший лейтенант Гарифулин Ильдар Командир роты старший лейтенант Ильдар Гарифулин возглавил распределил штурмовиков для атаки на позиции ВСУ. Одну из групп он возглавил лично. Благодаря высокой координации бойцов, за короткое время противник был уничтожен.

Команда Гарифулина оборудовала занятые позиции и успешно отразила все попытки боевиков ВСУ выбить российских штурмовиков.

https://t.me/rabotaembrat/8114

Младший лейтенант Киприн Алексей В ходе боевых действий на одном из тактических направлений противник, сосредоточив значительное количество штурмовых групп пехоты, усиленных бронетехникой, перешел в наступление с целью прорыва.

Действуя в обороне, командир роты младший лейтенант Алексей Киприн обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в направлении позиций наших подразделений. Мгновенно оценив обстановку, грамотно определив задачи подчиненному личному составу, несмотря на превосходящие силы противника, Киприн принял решение атаковать противника.

Грамотно используя условия местности, подчиненные Алексея сковали действия противника, снизив темпы его наступления. Действуя в авангарде, Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника.

По итогам боестолкновения вооруженные боевики, понеся потери и не имея возможности закрепиться, отступили.

Смелые и решительные действия младшего лейтенанта Алексея Киприна, а также стойкость и профессионализм его подчиненных не позволили противнику осуществить прорыв оборонительных рубежей российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8109

Майор Вагин Константин Мотострелковый батальон под командованием майора Константина Вагина получил задачу атаковать позиции противника на одном из важных тактических направлений.

Грамотно проведя разведку, Константин дал указания штурмовым группам выдвинуться на рубежи атаки, при этом сам возглавил одну из них.

Находясь на переднем крае, майор Вагин скоординировал нанесение огневого поражения укрепленному пункту противника, после чего возглавил штурм позиций украинских боевиков.

Благодаря скоординированным действиям мотострелков позиции противника были оперативно захвачены.

Украинские боевики, утратив важную тактическую позицию предприняли попытку контратаки. Оперативно оценив направление движения атакующих, ведя постоянную разведку, майор Вагин грамотно и оперативно усилил опасные направления огневыми средствами и корректировал огонь артиллерии. Противник понес значительные потери в живой силе и отступил.

Благодаря грамотному руководству и личному мужеству майора Константина Вагина был взят важный оборонительный рубеж противника, что позволило продолжить наступательные действия российским подразделениям и значительно ускорить продвижение российских подразделений вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/8108

Сержант Кутлубаев Эдуард Сержант Эдуард Кутлубаев выполнял боевую задачу по перемещению личного состава на переднем крае обороны, а также по подвозу боеприпасов и материальных средств. При совершении марша машина Кутлубаева неоднократно подвергалась атаке FPV дронов и дронов «камикадзе».

В один из дней, двигаясь по маршруту, автомобиль с личным составом и материальными средствами под управлением Кутлубаева был атакован двумя FPV-дронами противника. Эдуард, молниеносно оценив ситуацию, приказал военнослужащим немедленно покинуть автомобиль и рассредоточиться с учетом рельефа местности. Визуально наблюдая дроны противника, Кутлубаев отдал приказ открыть огонь по ним. В результате прицельного огня дроны противника были уничтожены.

Смелые и решительные действия сержанта Эдуарда Кутлубаева позволили выполнить задачу по доставке личного состава и необходимого груза в заданный район своевременно и без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8105

Гвардии ефрейтор Голобоков Олег Старший стрелок-сапер гвардии ефрейтор Олег Голобоков, действуя в составе группы российских военнослужащих, получил информацию о нахождении живой силы противника в заброшенном здании на окраине одного и населенных пунктов. Вооруженные боевики оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей дома.

Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, Олег сумел, преодолев заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения боевиков. В ходе штурма здания, Олег, действуя спело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили.

Смелые и решительные действия гвардии ефрейтора Олега Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8100

Доброволец Йокич Александр Александр Йокич из Сербии. Уехать в Донбасс он решил в 2021-м — тогда 18-летний Йокич только окончил школу. С 14-ти параллельно работал на металлургическом заводе, сперва просто мастером, затем программировал станки с числовым программным управлением. Был на хорошем счету, работодатель пообещал отправить молодого человека за рубеж на учебу.

Но у Александра были совсем другие планы. Его отец — военнослужащий. В девяностых участвовал в конфликтах на территории Югославии. Воевал плечом к плечу с русскими добровольцами, которые приехали сражаться за сербский народ. Когда началась война в Донбассе, он посчитал своим долгом быть здесь.

Серб тогда с трудом говорил по-русски. Осознавал, что обратной дороги домой не будет, ведь ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Но все же отправился в Донецк, где вступил в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад".

До СВО служил на Авдеевском направлении — был наблюдателем на посту. А в феврале 2022-го стал участвовать в освобождении Мариуполя.

Там же в марте был тяжело контужен. Второе ранение получил в мае, когда штурмовали террикон у "Азовстали".

Александра наградили Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя". Выплаты за ранения так и не получил. Сказалось отсутствие российского гражданства.

После восстановления вернулся в строй. Воевал на Угледарском направлении. Занимался разведкой, а также поддерживал пехоту с гранатомета и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Так до зимы 2023-го, а с началом 2024-го его подразделение вывели с боевых позиций.

Позже стало известно, что "Каскад" расформировывают. Контракты расторгают 30 апреля. Чтобы перейти в другое подразделение, требуется паспорт. За время службы он неоднократно обращался в миграционную службу ДНР, но безуспешно. По закону на российское гражданство могут претендовать уже через год после подписания контракта, но Александр подписал контракт с ДНР, а не с Россией. Александр — не единственный иностранец в подразделении. С такой же проблемой столкнулись двое добровольцев из Приднестровья и немец. На родине всем им грозит большой срок.

Йокич записал видео с просьбой решить проблему. О проблеме вся страна узнала после комментария депутата Госдумы Александра Хинштейна, он также заверил, что никто из иностранцев — ветеранов СВО не будет депортирован из России.

Александру же пообещали временное убежище. Как только решится вопрос с документами, он планирует взять отпуск — впервые за эти три года. Признается, что по Сербии не скучает: родители погибли еще в 2022-м в автокатастрофе, а близкие и друзья разъехались кто куда. Поэтому на родине его "ничего не держит".

После небольшого перерыва он планирует снова в строй. Опять придется совмещать учебу с передовой. Воевать Йокич собирается "до победы". Ведь теперь, как сам признается, его "дом там — где друзья", которые стали второй семьей.

https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html Старший сержант Алексей Тюкачев рассказал много интересного о том, что важно для бойца, который впервые попадает в зону боевых действий, и как живут военнослужащие на передовой.

В мае 2022 года Алексей перевелся в морскую пехоту, специально, чтобы поехать в зону СВО. Провожали его супруга и двое детей. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38107 «Основным своим достижением считаю отсутствие потерь среди личного состава», — говорит подполковник ВДВ, кавалер трех орденов Мужества Андрей Фролов.

Он принял решение участвовать в президентской программе «Время Героев», цель которой — подготовка управленцев из числа участников специальной военной операции. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38202 «Я, как офицер запаса, носивший сапоги и погоны, знаю эту жизнь изнутри»: иерей Димитрий Довбыш в 1994 году окончил Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, а сегодня он — священник, который окормляет воинов в зоне СВО.

«Надеемся и молимся, что Господь ниспошлет нам Победу над врагами. И мы в один прекрасный день соберемся на парад. И отпразднуем этот день, и будем помнить подвиг и наших предков — наших дедов, которые били врага, и наших современников, которые это продолжают делать». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38280

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Гвардии младший сержант Лапин Сергей Тольяттинцы проводили в последний путь настоящего патриота и отважного воина Лапина Сергея Юрьевича, погибшего в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции. Сергей Лапин был специалистом высокого класса, настоящим профессионалом своего дела. За его плечами богатый боевой опыт и множество успешно выполненных задач на самых опасных участках. Указом Президента РФ Владимира Путина гвардии младший сержант Сергей Лапин представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-89002954_153004 Сержант Халилеенко Кирилл Сержант Халилеенко Кирилл Игоревич погиб в неравном бою с превосходящими силами противника под Новой Каховкой. Профессиональный миномётчик, участник и победитель военных соревнований ушёл на СВО в составе первых штурмовых колонн. Кирилл несколько дней с товарищами держал оборону в захваченной воинской части. Накал боев был таким, что тело солдата смогли забрать только на пятые сути. Похоронен со всеми воинскими почестями на кладбище Алушты. Приставлен посмертно к званию Героя России. В Алуште торжественно открыли мемориальную стелу алуштинцам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения Специальной военной операции на Украине. Стела с именами участников СВО, павших за Отечество, установлена в сквере Победы. (Орленко Игорь - 67 выпуск, Сычёв Алексей - есть парта героя, но фото нет, остальных см. ниже) https://ok.ru/sovetsky.donbass/topic/154026109250980 Военнослужащий Миронов Валентин 13.05.22 г., в Алуште простились с военнослужащим Мироновым Валентином Владимировичем. Валентин – сын поисковика Владимира Миронова (на фото отец с сыном). Погиб в Харьковской области во время проведения спецоперации в Украине. Спасал из горящей машины раненого товарища. Представлен к награждению «Орденом Мужества» посмертно. https://vk.com/wall-138380908_1972 Военнослужащий Караханов Дмитрий Караханов Дмитрий Эдуардович. (?.?.1965 -09.05.2022) Дмитрий родился в 1965 году в Баку. Cлужил в рядах советских вооруженных сил военным автоинспектором. В конце 80-х начале 90-х, после того как в его родном Баку произошел погром армян, дороги домой уже не было. Дмитрий Караханов решил остаться в Крыму, где до этого он проходил службу. Поселился в селе Малореченское города Алушты. Здесь же встретил свою жену Татьяну, с которой вскоре завели двух сыновей. Дмитрий одним из первых пошёл добровольцем на фронт.. Был назначен старшиной роты. Погиб в боях за город Орехово Запорожской области. Дмитрий повел свою роту в атаку и уже не вернулся. Посмертно Луганская Народная Республика наградила Дмитрия Эдуардовича орденом « Службою и храбростью» второй степени. https://vk.com/wall-216377097_125 Рядовой Губайдуллин Ринат Погиб уроженец села Юмагузино

Губайдуллин Ринат Рафкатович 28.06.1982-11.05.2023 Окончил юмагузинскую среднюю школу № 1, учился в мраковском профессиональном лицее. В 2000-2002 годах служил в армии. Много лет работал в организациях Волгоградской области. Губайдуллину Ринату Рафкатовичу за проявленную отвагу посмертно присвоен Орден Мужества. Кугарчинский район Республики Башкортостан https://ok.ru/mrkugarchinskyrayonrb/topic/155811919328697 Военнослужащий Толмачев Александр Погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции Прощание с погибшим состоялось в Верхней Салде (Свердловская область) https://t.me/geroirossii/6748 Прапорщик Порхачев Андрей 9 февраля 2024 года в ходе СВО погиб прапорщик Андрей Павлович Порхачев. Андрей родился 29 сентября 1988 года, в посёлке Досчатое, Выксунского района, Горьковской области (Нижегородская область). В 2004 году окончил 9 классов в Досчатинской средней школе и поступил в Выксунский политехнический техникум по специальности "помощник машиниста тепловоза, слесарь подвижного состава". В 2007 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ в должности механика. В 2008 году заключил контракт и проходил военную службу уже в Удомле. По окончанию службы по контракту устроился работать слесарем по ремонту технологических установок в химическом цехе Калининской АЭС. В 2016 году перешёл на работу в "Атомэнергоремонт". Андрей Порхачев вместе с супругой воспитывал двоих сыновей. 23 сентября 2022 года по частичной мобилизации был призван в зону СВО. Погиб под Авдеевкой. Награждён орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-98780954_1056577 Сержант Щеколдин Анатолий В Коноше Архангельской области простились с Анатолием Щеколдиным - сержантом Российской Армии, погибшим в ходе специальной военной операции в Украине. Несколько лет назад он переехал жить в Волгоград. Анатолий Щеколдин служил по контракту десантником. У Анатолия Щеколдина осталось четверо детей. https://vk.com/wall-155475505_58446 Военнослужащий Купцов Сергей Бугурусланский район простился с участником СВО Сергеем Купцовым. Сергей — уроженец села Благодаровка. 1986 года рождения. Погиб 5 мая. Награждён орденом Мужества посмертно. В Благодаровской школе Бугурусланского района Оренбургской области открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Сергее Купцове. https://vk.com/wall-201190697_645516 Военнослужащий Макаров Владимир Бугурусланский район простился с участником СВО Владимиром Макаровым. Церемония прощания проходила во Дворце культуры г. Бугуруслана с соблюдением всех воинских почестей. Владимир Макаров из села Красноярка. Ему было 24 года. Погиб 9 мая 2023 года. Награждён медалями «За разминирование», орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-200934623_7771 Военнослужащий Григорьев Василий Жители Бугурусланского района Оренбургской области простились с героически погибшим на фронте Василием Григорьевым. Василий Григорьев родом из села Елатомка. Ему в этом году исполнилось 29 лет. Он погиб 28 апреля, был награжден орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-201190697_645516 Военнослужащий Шпыхов Виктор В Севастополе простились с военнослужащим Виктором Николаевичем Шпыховым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Виктор — гранатомётчик 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Он родился в Крыму, окончил Агропромышленный колледж, но свой жизненный путь связал с профессией военного. Когда началась спецоперация, отправился на Украину сражаться с нацистами. Источник Военнослужащий Ромицын Андрей Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Андрей Ромицын. Андрей учился в школе № 1, закончил профессиональное училище. Проходил службу в армии, был морским пехотинцем на Северном флоте. Последние годы работал в охранном предприятии. В октябре 2022 года он принял мужественное решение – добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации. Нес службу добросовестно, был на очень хорошем счету в подразделении. 4 мая 2023 года Андрей пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи. Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Андрей Игоревич Ромицын награжден орденом Мужества посмертно. У Андрея остался сын. https://t.me/geroirossii/6759 Военнослужащий Ткаченко Данил 15 марта 2022 года в городе Щелкино Ленинского района Крыма прошли похороны военнослужащего российской армии Данила Ткаченко. Данил Сергеевич Ткаченко, 2003 года рождения, погиб бою с украинскими националистами в ходе проводимой в Украине специальной военной операции. Погибшего похоронили с воинскими почестями. Источник Военнослужащий Попов Константин Попов Константин Константинович родился 8 апреля 1998 года в Симферополе, жил вместе с родителями и братом Романом в районе «Пневматика». После окончания общеобразовательной школы №36 в 2014 году поступил в юридическую академию имени Ярослава Мудрого, а в 2021 году получил высшее образование по специальности «юрист». Константина с юных лет отличали дисциплинированность и чувство долга: на пути к гражданской профессии юриста он прошёл срочную военную службу и в 2018 году получил звание ефрейтора. Детское увлечение футболом у Константина переросло в серьёзное спортивное занятие. Он прошёл школу футбола в симферопольском ДЮСШОР «Динамо», был неоднократным призёром Первенства юношей по футболу РК и свою спортивную подготовку закончил в детско-спортивной школе «Таврия». Константин был детским футбольным тренером. Юные футболисты очень любили и уважали своего доброго, чуткого, и, в то же время, строгого и требовательного наставника. На счету Константина Попова более 50 матчей чемпионата и кубка, проводимые под эгидой Крымского футбольного союза. Внук боевого офицера, прошедшего Афганистан, Константин не смог остаться в стороне, когда началась специальная военная операция на Украине, и в марте 2023 года пошёл добровольцем на военную службу по контракту. За короткий срок Константин прошёл боевой путь от рядового стрелка до заместителя командира отряда. 29 июля 2023 года при выполнении боевого задания на донецком направлении Константин подорвался на мине. Врачи неделю боролись за молодого героя, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. 8 августа Константин Константинович Попов в возрасте 25 лет умер в Медицинской Академии в Санкт-Петербурге. У Константина осталась трёхлетняя дочь. https://t.me/geroirossii/6712 Военнослужащий Ярославцев Всеволод 12 марта 2022 года в прошло прощание с севастопольцем Всеволодом Ярославцевым. Всеволод Ярославцев погиб в бою, защищая нашу страну от нацистов. До конца оставался на своем боевом посту – управлял подразделением. Получил смертельное ранение. Награжден орденом Мужества посмертно. Погибший был командиром взвода – старшим офицером на батарее минометного взвода мотострелкового батальона 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса. Он получил образование в Севастопольском государственном техническом университете по специальности «Корабли и океанотехника», а в 2015 году окончил «Курсы лейтенантов» при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге и выбрал военную карьеру. Это его последняя фотография, которую он отправил родным. Источник Военнослужащий Бутнарев Андрей Погиб 7 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Похоронен 30 июня 2022 года в Крымском районе на местном кладбище в селе Кеслерово. Посмертно награжден медалью "За Отвагу". Ему было 25 лет. https://t.me/geroirossii/6777 Гвардии ефрейтор Струнин Денис В Севастополе 14 марта 2022 года простились с военнослужащим Денисом Струниным, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Десантник. Гвардии ефрейтор 7 гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии. Во время специальной операции на Украине, под миномётным огнём, он выполнял свой долг до конца. Героически погиб, прикрывая огнём своих товарищей. Дениса Струнина наградили орденом Мужества посмертно. В 2018 году Денис Струнин вступил в ряды вооруженных сил РФ. Гвардии ефрейтор подписал контракт на военную службу до предельного возраста. Источник Военнослужащий Макаров Владимир В ходе специальной военной операции погиб Макаров Владимир Викторович, 1989 года рождения. Владимир всегда мечтал стать военным. После окончания Глинковской средней школы он выбрал этот путь и, окончив высшее военное учебное заведение в городе Омске, достойно нес службу, верный воинскому долгу и присяге. Спокойный, сдержанный, смелый и честный, он всегда пользовался уважением товарищей. Глинковцы вспоминают Владимира Макарова, как очень отзывчивого и позитивного человека, достойного представителя молодого поколения, способного ценою собственной жизни защитить свою Родину, своих близких, своих товарищей. Глинковский район Смоленской области https://m.ok.ru/group/52233571205330/topic/158471289755858 Младший сержант Романица Данил Севастопольский военнослужащий Данил Васильевич Романица погиб в ходе спецоперации на Украине. Данил Романица родился в Севастополе. В 2018 году, после срочной службы, он призвался на контрактную службу, а в июле 2021 года – был назначен на должность командира орудия гаубичного артиллерийского взвода войсковой части 87714. Артиллерист, младший сержант, надежный помощник командира взвода. В ходе боестолкновений Данил Романица проявил высочайшие героизм и мужество, от полученных ранений погиб. Данил Романица награжден Орденом Мужества посмертно. Источник Военнослужащий Пирожков Александр В Севастополе 6 марта 2022 года простились с Александром Пирожковым, который погиб при исполнении воинского долга на Украине. С 2018 года Александр занимал пост командира десантно-штурмового отделения. У него остались мать, жена и сын. Источник Станислав Владимирович Большаков родился 29 августа 1986 года в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Учился в средней школе №8 города Елабуга. В детстве любил спорт, историю и военное дело. После восьмого класса поступил в профессиональное училище №101 в селе Прогресс в соседнем Башкортостане. В 2004 году отправился на срочную службу в 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября в Иваново. После срочной подписал контракт с МО РФ и остался служить в той же части. Первое время был водителем роты, а в дальнейшем стал заместителем командира взвода парашютно-десантной роты. Принимал участие в возращении Крыма в состав России. Участвовал в спецоперации на территории Сирийской Арабской Республики. С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине принимал в ней участие, успешно командуя своим подразделением. 18 сентября 2023 года штурмовая группа российских десантников под командованием гвардии сержанта Большакова приступила к захвату вражеского опорного пункта на территории ДНР. Командир отряда первым ворвался в окоп ВСУ, который в дальнейшем был успешно захвачен. В результате боя удалось обезвредить две огневые точки, блиндаж, склад с боеприпасами, уничтожить 12 украинских националистов и захватить вооружение. Гвардии сержант Большаков организовал оборону захваченного опорника. Противник попытался отбить утерянные позиции и начал массированный артиллерийский обстрел. Во время вражеской атаки большая часть десантников получила множественные, в том числе и тяжёлые ранения, но штурмовики и не думали покидать линию боевого соприкосновения, а продолжили держать оборону. Во время очередной атаки Станислав Большаков был тяжело ранен, но продолжал руководить своим личным составом. Когда противник стал окружать опорный пункт, командир десантников приказал подчинённым отступать и эвакуировать раненых, а сам вместе с тремя боевыми товарищами остался прикрывать отход подразделения. Благодаря его мужеству, отваге и героизму противнику не удалось прорвать оборону, а его сослуживцы успешно выбрались в безопасную зону. Тяжело раненый гвардии сержант Большаков вскоре скончался. Похоронен 30 сентября 2023 года в Иваново. Закрытым указом президента Российской Федерации от 26 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии сержанту Большакову Станиславу Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 26 марта 2024 года в Елабуге была открыта мемориальная доска на здании средней школы №8, где учился Герой России. https://kontingent.press/post/geroi-z-stanislav-bolshakov Гвардии капитан Александр Родионович Матлахов родился 3 марта 1995 года в городе Волжский Волгоградской области. С малых лет активно занимался боевыми искусствами, таким как карате и тхэквондо. Не раз занимал первые и призовые места на соревнованиях. Учился в Волжской гимназии, которую окончил в 2013 году. Сразу после гимназии поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а, выпустившись, отправился служить в 175-й отдельный разведывательный батальон 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии в Псков. С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине принимает в ней участие вместе со своим подразделением в должности заместителя командира роты - инструктора воздушно-десантной подготовки роты спецназа. Во время СВО неоднократно проявлял мужество и самоотверженность в борьбе против ВСУ, за что был награждён двумя орденами Мужества и орденом Жукова. В сентябре 2023 года гвардии капитан Матлахов в составе своего батальона сражался на Запорожском направлении. Личный состав под его руководством с успехом отражал все атаки превосходящих сил противника и уничтожил большое количество техники и живой силы врага. 27 сентября недалеко от села Работино российские разведчики во главе с Матлаховым штурмовали украинский опорный пункт. Во время этого боя офицер лично ликвидировал семерых вражеских солдат, захватил «опорник» и взял в плен четырёх бойцов, среди которых был один украинский офицер. Захваченный «язык» выдал секретную информацию о местонахождении «стратегически важных военных объектах ВСУ» - в них было обнаружено и уничтожено более 40 единиц живой силы противника. 30 сентября разведчики прибыли на восток села Новопокровка, где под командованием гвардии капитана Матлахова был организован наблюдательный пункт с целью предотвращения неожиданного вражеского наступления со стороны Работино. Корректируя огонь артиллерии, он помог уничтожить три немецких танка 2A4 Leopard 2, две БМП Marder, две американские БМП M2A2 ODS Bradley и свыше 60 украинских военнослужащих. 2 октября отряд спецназа под началом Матлахова вёл наблюдение за подразделениями ВСУ на севере Работино. Перед началом атаки командир отряда передал артиллеристам точные координаты вражеской военной техники. В результате артудара противник потерял три танка Т-84У «Оплот», две БМП Bradley, три бронеавтомобиля MAXX Pro и два Huskey, БТР Bushmaster и свыше 50 единиц личного состава. Итогом боя стало вынужденное отступление украинских подразделений на начальные позиции. Потерпев неудачу, враг обрушил на российских бойцов артиллерию. После попадания одного из снарядов в окоп офицер получил тяжёлое осколочное ранение. Разведчик не покинул поле боя и продолжил руководить контрбатарейной борьбой. Но ранение оказалось серьёзнее, чем надеялись товарищи по оружию - и командир спецназовцев погиб. Закрытым указом президента Российской Федерации от 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Матлахову Александру Родионовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).



Имя Героя России увековечено в Зале воинской и трудовой славы в Волгограде. https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-matlahov Ефрейтор Вячеслав Александрович Пастухов родился 3 октября 1999 года в Севастополе. Учился в местной средней школе № 4, а после её окончания - в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В двадцать лет подписал контракт с Минобороны, оставшись служить в Севастополе. С первых дней специальной военной операции ВС РФ на Украине принимал в ней участие в составе своего подразделения в должности оператора дронов-камикадзе с позывным «Свят» и успешно выполнял все поставленные боевые задачи. Отличался находчивостью и результативностью в боях. 30 октября 2023 года ефрейтор Пастухов вместе со своей группой отражали атаки превосходящих сил противника на Херсонском направлении недалеко от деревни Крынки. ВСУ пытались форсировать Днепр и организовать плацдарм на левом берегу реки. Двое операторов дронов - Вячеслав Пастухов и Никита Мечтанов («Мечта») - очень осложнили им эти задачи. Они помогли отразить множество атак и прикрывали с воздуха своих боевых товарищей. Когда дальнобойные FPV-дроны «Упырь» были израсходованы, операторам пришлось подойти вплотную к линии боевого соприкосновения для применения оставшихся БПЛА с небольшим радиусом действия. И Мечте и Святу это неплохо удавалось. Беспилотные «камикадзе» обрушивались на украинских военных один за другим. Благодаря смелым и решительным действиям Пастухова на переднем краю обороны противник потерял две лодки с ДРГ и более 40 военнослужащих. Из-за провальных штурмов и высоких потерь враг переключился на охоту именно за российскими операторами - не пожалев высокоточных западных снарядов «Экскалибур», использующих наведение по GPS. При очередном артобстреле оба оператора погибли. Вячеслав Пастухов похоронен в Севастополе на Аллее Героев на кладбище 5-й километр («Кальфа»). Закрытым указом президента Российской Федерации от 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Вячеславу Александровичу Пастухову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В феврале 2024 года в Севастополе прошли соревнования операторов квадрокоптеров - мемориал Героя. https://kontingent.press/post/geroi-z-vyacheslav-pastuhov Ефрейтор Никита Григорьевич Мечтанов родился 1990 году в суровом краю газовиков - Новом Уренгое Тюменской области. Примером мужества и самоотверженности для него стал его отец - в 2015 году Григорий Геннадьевич Мечтанов отдал свою жизнь, защищая Донбасс, за что был посмертно удостоен ордена Мужества. Окончив школу в Тольятти, Никита Мечтанов в 2010 году был призван на срочную службу, а потом посвятил себя служению людям, став пожарным-спасателем в Тольятти. На его счету множество спасённых жизней и потушенных пожаров. За заслуги в укреплении гражданской обороны он был награжден ведомственной медалью МЧС. В 2016 году, ведомый жаждой знаний и стремлением к профессиональному развитию, он с отличием окончил Самарский архитектурно-строительный университет по специальности «Пожарная безопасность». В 2017 году Никита Мечтанов сделал судьбоносный выбор, заключив контракт с Вооружёнными Силами РФ. Молодого человека направили в Севастополь. С первых дней специальной военной операции ВС РФ на Украине в составе роты спецназа бригады разведки находился на передовой. Принимал непосредственное участие в освобождении Каховской ГЭС. Никита Мечтанов с позывным «Мечта» стал одним из самых эффективных операторов дронов-камикадзе. На его счету бесчисленное количество уничтоженных вражеских целей. За проявленные отвагу и решимость он был удостоен «солдатского ордена» - медали «За отвагу». 30 октября 2023 года в районе деревни Крынки Херсонской области украинские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны, стремясь форсировать Днепр. Никита Мечтанов и его боевой побратим Вячеслав Пастухов («Свят») под шквальным артобстрелом, рискуя собой, один за другим поднимали в воздух БПЛА-камикадзе, обрушивая удары с неба на врага. После истощения беспилотников «Упырь» с большим радиусом действия операторы использовали дроны малой дальности. Подобравшись почти вплотную к украинским националистам, российские бойцы стали планомерно уничтожать отряды противника один за другим. После отступления, ВСУ стали наносить массированные артудары в поисках двух операторов-дронов, которые своим мастерством вынудили их отступить. Вражеский 155-миллиметровый снаряд, выпущенный из высокоточной САУ «Эскалибур», оборвал их жизни. Мечта и Свят ценой своих жизней отразили атаку превосходящих сил ВСУ, корректируя огонь беспилотников. Никита Мечтанов похоронен с воинскими почестями в Севастополе, на Аллее Героев. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Мечтанову Никите Григорьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). https://kontingent.press/post/geroi-z-nikita-mechtanov

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