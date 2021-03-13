Красоты России. Татарстан. Место слияния

Слияние - великая вещь! Слияние рек. Слияние красок. Слияние мировоззрений и культур. Слияние человеческих стремлений и судеб. Слияние народов. Все это про Татарстан!

Давно мы планировали побывать в этих краях. Как следует проехаться по просторам Татарстана, посетить наиболее значимые и интересные места, полюбоваться красотами, попробовать блюда национальной татарской кухни. И вот, наконец, в середине сентября прошлого года нам выпала такая возможность. Начало осени, как мне кажется, вполне подходящее время для такого путешествия - еще довольно тепло, постепенно начинает проступать желтизна на деревьях, хотя до настоящей золотой осени еще довольно далеко. Мы рассчитываем на богатый урожай ярких впечатлений и красивых фото. Воодушевленные, отправляемся в путь. Часть 1-я. Деревня.

Янгильдино - так называется татарская деревня на территории республики Чувашия у самой границы с Татарстаном. Сюда мы заехали проведать родственников и сделать короткую передышку после почти восьмисоткилометрового перегона из Москвы. Когда-то, в середине 16-го века, царь и великий князь Всея Руси Иван Васильевич в ходе Казанских походов 1547-1552 годов, проходя по этим местам, принудительно обращал в христианство все деревни, которые попадались на пути его армии.

Но один татарин по имени Кармыш ушел из своей деревни подальше от хоженых дорог и основал собственное поселение. Так и живут потомки того хитрого татарина в этом месте, вдали от хоженых дорог, почти уже пол тысячелетия. Ведь татарское название деревни Янгильдино Козловского района республики Чувашия и есть Кармыш.Вот так выглядит настоящее умиротворение:Время здесь замерло не в шестнадцатом веке, конечно, но когда-то очень давно. Какое удовольствие пожить здесь несколько дней! Ложиться спать в восемь вечера и вставать в шесть утра. Зато какой длинный получается день, сколько можно всего успеть, если никуда не спешить!

И отдельного рассказа заслуживает татарская баня. Я не уверен точно насчет термина "татарская"... Может, она "чувашская", может, еще какая! Неважно. Важно то, что я такой конструкции больше нигде не встречал. Это же нечто особенное и удивительное. С виду - баня как баня. С предбанником, моечной, полками. Но внутри начинаются странности. Очаг топки совершенно открыт, так что приходится подкладывать металлический лист, чтобы выкатившиеся угольки не прожгли деревянный пол. Куда там! Пол весь испещрен черными подпалинами. В общем, баня топится "в открытую". Затем, когда протопка закончена, баню нужно проветривать. Примерно 40 минут. Иначе угоришь! Далее - сердце бани, каменка, закрыта каким-то жестяным пологом. Верхняя часть сруба внутри основательно прокопчена. Раздеваемся, заходим. Что за фигня, подумал я, оказавшись здесь в первый раз! Где жар? Где пар? В бане реально холодно! Куда поддавать?А вот самое интересное: цепляем край полога ковшиком и подвешиваем за заботливо прибитый к потолку крючочек... Там внутри...Это не уголь! Это местный камень. Песчаник или скорее известняк. Прокопченный до полного сходства с каменным углем. Берем ковшичек, наливаем кипятка, а затем в это черное клубящееся жерло - плесь!...и через десять секунд уши заворачиваются в трубочку от неимоверного жара, окутавшего парилку, так, что начинает прижигать тело деревянный крестик на груди а ногти на пальцах рук хочется запрятать поглубже в кулаки, чтобы не отгорели! Вот это да!!! Первый сеанс окончен. Перед выходом закрываем полог, идем остывать в предбанник. Там нас ждет неимоверно вкусное чувашское пиво!Повторяем процедуру требуемое количество раз. Наслаждение гарантировано! А вечером ужин и чай. Много чая с вкуснейшей национальной выпечкой. Так закончился первый день нашего незабываемого путешествия.

Утром прощаемся с нашими любимыми стариками. Жаль, мало погостили. Надо как-нибудь еще раз заехать! Часть 2-я. Раифа.

Или Раифский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии. Крупнейшая православная обитель на территории Татарстана. Находится примерно в тридцати километрах к северо-западу от Казани. Монастырь основан в середине XVII века и был назван в честь знаменитого Раифского монастыря, построенного в Южном Синае на берегу Красного моря византийским императором Юстинианом еще в VI веке, и монахи которого, согласно церковным преданиям, погибли от рук язычников. А подлинная история Раифского Богородицкого монастыря началась еще в 1613 году, как раз после окончания Смутного времени, когда здесь поселился и стал отшельником иеромонах Филарет, пришедший в Казань по Волге из Москвы. Место это очень атмосферное, если не сказать - сказочное. Густой смешанный лес в те времена был священным у черемисов (марийцев), проживающих на этой территории, и использовался ими для совершения языческих обрядов. Вот так и произошла первая встреча язычества и христианства на этой территории, причем сами же черемисы разнесли по округе весть о появлении святого человека, поселившегося в скромной хижине. Так это место стало посещаемым, что и привело в дальнейшем к расширению скита, когда молва дошла до Казани. Сегодня понедельник, довольно раннее утро. К тому же погода сильно испортилась и паломников совсем нет. Мы единственные, кто заглянул сюда в столь ранний час, поэтому так здорово пройтись по пустынной еще обители... Хотя, свято место пусто не бывает! На одной из дорожек установлен памятный знак в честь Грузинской иконы Божией Матери, точная копия которой была привезена сюда в 1668 году. Оригинал иконы находился в Красногорском Богородицком монастыре поселка Пинега Архангельской области. Ныне недествующем. Судьба оригинальной иконы осталась неизвестной. В общем, прогулка оказалась очень душевной и познавательной, хотя и затянулась по времени. Так что нам пора отправляться в дальнейший путь. Вот и солнце проглядывает сквозь свинцовые тучи, освещая древние стены свои ярким ликом. Прощай, Раифа! Часть 3-я. Казань.

В Казани мы бывали уж не помню сколько раз - это один из самых моих любимых городов в целом мире! В очередной наш приезд мы решили наконец остаться в Казани с ночевкой. Устроились в гостинице, разместили на стоянке автомобиль, побросали вещи в номере и айда гулять по городу! Из окон гостиницы прекрасно видна пешеходная улица Баумана, местный Арбат. С нее и начнем! Улица Баумана - одна из старейших улиц исторического района Казани. В эпоху Казанского ханства носила названия Нагайской дороги. Современный вид приобрела в начале девяностых годов, когда была обустроена и облагорожена под нужды пеших горожан. Подобно московскому Арбату является местным центром туризма, торговли и развлечений со множеством кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и прочих заведений торговли и услуг. Улица Баумана - обязательный пункт при посещении Казани, причем, независимо от количества предшествующих визитов вы всегда найдете на ней что-то новое, чего не видели в прошлый раз. В этом году, например, актуальна борьба с коронавирусом и повышенное внимание к средствам персональной защиты, так вот - пожалуйста! Дом великана и его хозяин в медицинской маске! Стоит пройти до самого конца улицы Баумана и она выведет в самое сердце города - к Казанскому кремлю, еще одному обязательному пункту при посещении Казани. Проходим внутрь. Сколько раз ни бывал здесь ранее, при входе в Казанский кремль меня всегда тянет налево :) Даже не знаю, что там у них справа находится - каждый раз словно неведомым магнитом меня притягивает влево. "Магнит" сперва совсем не виден. Постепенно, по мере продвижения вглубь, его громадина выступает из-за стен. Грандиозный, Великолепный, Величественный Кул Шариф, главная соборная мечеть Казани и республики Татарстан! Очень впечатляющее сооружение, не перестаю удивляться. Мечеть сгорела и была полностью разрушена в октябре 1552 года при штурме города войсками Ивана Грозного. В 1996 году началось воссоздание, или точнее сказать, возрождение мечети в новом облике. Строительство было завершено к тысячелетию Казани в 2005 году и имя ей было присвоено в честь национального героя Татарстана, поэта, имама и известного религиозного деятеля, возглавлявшего среди прочих оборону кремля и погибшего вместе со своими подвижниками. Обойдя мечеть несколько раз с разных сторон, выходим наконец на главную улицу кремля. Это Башня Сююмбике. Нет, у меня не завален горизонт! Сююмбике относится к так называемым "падающим" башням - при общей высоте 58 метров отклонение ее вершины от вертикали составляет почти два метра. Башня - рекордсмен по количеству городских легенд, с нею связанных. Якобы, Иван Грозный построил эту башню за семь дней - в день по одному ярусу - в честь взятия Казани. И что казанская царица Сююмбике сбросилась с седьмого яруса после того, как Иван Васильевич, желая укрепить свое влияние в завоеванном царстве, предложил ей вступить в брак. На самом деле, ничего общего с этими красивыми историями башня не имеет. Это надвратная дозорная (то бишь сторожевая) башня и даже приблизительное время ее строительства до сих пор является предметом пристального изучения и жарких научных дискуссий. Доподлинно известно лишь первое упоминание башни в письменных источниках - 1777 год. Продолжаем осмотр. Выйдя из Кремля с противоположной стороны, можно вскоре оказаться на Кремлевской набережной. Этот очень живописный и просторный променад с пешеходными и вело-дорожками, воркаутами, кафе и ресторанами пролегает аж до самого моста Миллениум. Да, Казань это еще и очень удобный для проживания, динамичный город, шагающий в ногу со временем. Особенно это заметно, глядя на современные районы на противоположном берегу реки Казанка. Пройдя немного по набережной, мы поднимаемся наверх к Дворцовой площади. Неплохо себя чувствуют аграрии в зоне рискованного земледелия! Перед нами Дворец земледельцев, штаб-квартира министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан! Величественное и помпезное здание постройки 2010 года стало настоящей современной достопримечательностью и украшением исторической части города. Далее мы поднимаемся наверх, обходим Казанский кремль с восточной стороны и по Кремлевской улице возвращаемся в гостиницу, чтобы пообедать и перевести дух. Вечером предстоит еще одна вылазка. Вечерняя Казань. Нет - это не название газеты :) Это мы наконец выбрались в повторную вылазку. Как следует отдохнули, собрались с силами, я прихватил с собой штатив - выдвигаемся! На этот раз ныряем в метро. Первым делом доезжаем до станции Козья Слобода. От нее пешком относительно недалеко до "Казана". Так здесь называется Центр семьи - главный дворец бракосочетаний в городе Казань и республике Татарстан. Характерная архитектурная композиция здания прекрасно символизирует как семью (казан - достаток, полная чаша), так и сам город. Рядом с Казаном расположена широкая набережная. С нее открывается великолепный вид на Дворец земледельцев и Казанский кремль. Немного потоптавшись по набережной в ожидании темноты, мы двигаемся к мосту через реку Казанку. На подступах к мосту и с самого моста открываются виды на кремль от которых просто не оторваться! Да и противоположная сторона, которую мы совсем недавно покинули, буквально преобразилась, заиграв яркими красками в вечерней темноте. Прекрасная метаморфоза! И совсем уже поздним вечером мы снова оказываемся под стенами кремля. Круг замкнулся и мы возвращаемся в гостиницу по улице Баумана. Уставшие, но довольные. Кстати, мой телефон сообщает, что я прошел за этот день 21 километр. Трудовая получилась прогулка! Часть 4-я. Болгар.

Ударение на первом слоге: БОлгар! Отправляемся туда на следующий день во второй половине дня. Находится примерно в 180 километрах от Казани. Неприметный, на первый взгляд, ничем не примечательный городишко на левом берегу Волги. Но это впечатление никогда ранее не бывавшего в нем туриста разбивается вдребезги уже на подъезде к городу. Вот прям - обухом по голове! Ослепительная Ак Мэчет (Белая Мечеть). Великолепнейший архитектурный комплекс современной постройки. Перед ней замирает все: облака в небе, вода у подножия, дыхание, сердце... Я просто не нахожу слов, чтобы описать свои впечатления. Она ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Хочется встать ровно посередине, чтобы ничего не упустить из вида и смотреть, смотреть, смотреть, не отводя глаз. И еще я впервые побывал внутри. Почему-то мне казалось, что православных туристов в мечети не допускают. Однако милая девушка, которую зовут Роза, любезно провела нас в святая святых. Единственное ограничение - женщинам и православным туристам нельзя входить в главный молельный зал - только на второй этаж, где находится опоясывающая полукругом галерея. И даже фотографировать не запрещено! А с наступлением темноты просто необходимо снова оказаться у подножия Белой мечети! По-прежнему без слов... Утром мы снова выдвигаемся на осмотр достопримечательностей. Самое интересное, ради чего и стоит ехать в этот старинный городок, это Булгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Древний Болгар - это столица исчезнувших государств Волжская Булгария и Золотая Орда. Данный музей под открытым небом был создан в 1969 году и в в июне 2014 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Является самым северным памятником средневекового зодчества в мире. Расположен на территории Булгарского городища и занимает приличные 380 гектар. Есть, где разгуляться! Вход на территорию абсолютно бесплатный. Плату с вас возьмут лишь при посещении отдельных музеев, коих на территории заповедника великое множество. Есть также организованные экскурсии и электрический транспорт для доставки туристов к различным объектам. Мы двигаемся пешком. Движение частных автомобилей по территории заповедника не допускается. Погода сегодня не чета вчерашней. Похолодало, набежали тучи! К тому же, дует сильный порывистый ветер. Но ничего - погуляем сколько сможем, там дальше видно будет. В общем, на территории этого городища до сих пор ведутся раскопки и прочие исторические изыскания. И на основе вскрываемых объектов и найденных артефактов создаются специализированные музеи: Музей булгарской цивилизации, Музей Корана, Дом лекаря, Музей письменности и множество других. Некоторые объекты просто восстановлены, законсервированы и доступны для посещения. Как, например, эта Соборная мечеть, построенная в тринадцатом веке в качестве главной столичной мечети Булгарского улуса Золотой Орды. Это было величественное сооружение, показывающее мощь государства и величие ислама. Построенная на возвышенности, она доминировала над всеми остальными строениями, а с ее башен открывался чудесный вид на побережье Волги. На сегодняшний день сохранились лишь руины четырех башен и остатки фундамента и стен в пределах главного зала. Все это было законсервировано и отреставрировано в шестидесятые годы прошлого столетия, а Большой минарет был восстановлен в 2002 году на основе старинных чертежей. А рядом с останками соборной мечети в 1732-1734 годах на деньги казанского купца А. Михляева была построена Успенская церковь. При ее строительстве были использованы камни от других памятников, расположенных поблизости. Или вот, например, строение отличающееся образцовой новизной. Музейно-выставочный комплекс и по совместительству памятный знак в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. Открыт в 2012 году. В главном зале музея размещен самый большой в мире печатный Коран, размер которого 1,5 на 2 метра и вес более 500 килограмм. также в выставочном зале работают выставки, посвященные исламу и духовной культуре татар. Кстати, о культуре. Одной из основ любой культуры является письменность, верно? Так вот, бродя по набережной недалеко от речного причала, я натолкнулся на интереснейшую серию информационных стелл, посвященную в том числе истории татарской письменности. Оказывается, она прошла несколько этапов своего развития, меняясь при этом кардинально. Вначале была древнетюркская руническая письменность. Затем уйгурская. Примерно в X веке вместе с исламом пришла старотатарская письменность на основе арабской графики. Ей на смену пришла письменность на основе латинского алфавита. И лишь в 1939 году в ходе всеобщей кириллизации письменностей народов СССР татарская письменность приобрела современный кириллический вид. Мы еще долго бродили по территории музея-заповедника, заходя в различные мавзолеи, усыпальницы и прочая и прочая, всего не расскажешь. Очень огромный комплекс, где легко можно зависнуть на целый день! Покидая город, мы еще ненадолго заехали попрощаться с Белой Мечетью. Так сильно она нас впечатлила. Болгар и Ак Мэчет навсегда останутся в наших сердцах. Надеюсь, мы сюда еще вернемся! Часть 5-я. Остров-град Свияжск!

Свияжск - уникальный исторический город, расположенный на небольшом острове недалеко от места впадения реки Свияги в Волгу. Город, окутанный тайнами и легендами, основан 24 мая 1551 года в качестве базы и опорного пункта русских войск при осаде Казани. Говорят, изначально крепость города Свияжска была срублена в Угличе, а затем разобрана и сплавлена на плотах вниз по Волге, где и была возведена повторно в кратчайшие сроки. Кстати, в наше время Свияжск - это просто небольшое село Зеленодольского района республики Татарстан с населением чуть менее 250 человек. И, кстати, остров, на котором он расположен, ныне соединен с берегом искусственной дамбой и мостами, что позволяет проехать к нему по вполне отличного качества автомобильной дороге!А вообще, оказавшись здесь на автомобиле, не спешите сразу добраться на остров! К востоку от него на правом берегу Свияги недалеко от деревни Петропавловская слобода есть отличные места, с которых можно рассмотреть сие чудо. Как говорится, большое видится на расстоянии! С окрестных холмов остров-град Свияжск виден как на ладони, да и вообще, виды во все другие стороны отсюда открываются такие, что уезжать никуда не хочется. Была бы погода получше, так бы и встали прямо наверху с палаткой на ночлег! Вдоволь наглазевшись, едем наконец на сам остров. Оставляем машину на просторной стоянке и поднимаемся на возвышенность. Вход на территорию комплекса свободный, а вот въезд запрещен. Итак, как уже вначале говорилось, город (будем называть его так) был в свое время участником важнейших эпохальных событий. Хотя по современному виду города нечего подобного про него и не скажешь. От деревянной крепости, понятно, ничего не осталось. Зато по количеству других достопримечательностей на квадратный километр город бьет все мыслимые рекорды. Времени у нас много, поэтому неспеша бродим по городу, благо заблудиться здесь практически невозможно! Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО является ровесником Казанской епархии и был основан в 1555 году. Другими словами, православие в Казанском крае и в Поволжье пошло распространяться именно отсюда. Очень знаковое место. Далее мы попадаем в Иоанно-Предтеченский монастырь. Его главный храм - собор во имя иконы Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость" - самый большой и самый поздний храм Свияжска, построен в 1898-1906 годах. Именно он возвышается над городом на видах с правого берега реки Свияги. А Троицкая деревянная церковь - единственный архитектурный памятник, сохранившийся со времен деревянного города Свияжска. Построена в 1551 году, как и сам город. Мы довольно долго бродили по улицам, обедали в уютном кафе, спускались на набережную к речному вокзалу и попутно, даже не напрягаясь, нашли отличный ночлег! Утром, покидая остров, мы еще немного пооглядывались, и, перевернув очередную страницу нашего путешествия, ринулись дальше. И это будет совсем другая история! Часть 6-я. Камское Устье.

Так называется населенный пункт с говорящим названием. Последний пункт нашего путешествия по Татарстану. Итак, название этого населенного пункта не случайно - именно здесь находится устье еще одной великой реки - Камы. Место слияния. Место, где Кама впадает в великую русскую реку Волгу. И вот этот самый тезис до сих пор находится под очень большим вопросом! Вопрос "Кама впадает в Волгу или Волга Впадает в Каму" очень и очень непростой. С точки зрения географии, вроде бы, все ясно - Кама впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море. Но существует еще точка зрения насчет неправомерности применения названия Волга к участку от впадения Камы до ее устья или на самом деле дельты в Астраханской области. С точки зрения науки гидрологии есть определенный набор четких научных правил выделения главной реки и ее притоков. Обычно учитывают следующие признаки рек в месте их слияния: водность; площадь бассейнов; количество и суммарную длину всех притоков; протяженность рек от истока до места слияния; угол впадения; высотное положение истоков и долин; возраст рек, а также ширину, глубину и даже цвет воды. Очень много характеристик сравнивается. По водности Волга и Кама примерно равны друг другу. По площади водосбора Волга несколько превосходит Каму (тут применяются "чистые" показатели рек, каковые сложились в естественных условиях до образования многочисленных водохранилищ). А вот дальше начинается самое интересное: по количеству притоков Волга уступает (66,5 тыс. против 73,7). Средняя и абсолютная высоты Волги ниже Камского. А вот древняя долина Камы существенно старше Волжской! В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном виде вообще не было. Зато существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, непосредственно впадала в Каспийское море... А Волга вообще была притоком... Дона! Это четвертичное оледенение потом и привело к переформатированию гидрографической сети, в результате которого Волга стала впадать в Каму почти под прямым углом. Не верится? Загляните сюда. На карту: https://yandex.ru/maps/?ll=49.220752%2C55.685972&utm_sou...

И все-таки, почему именно Волга впадает в Каспийское море? Я думаю, тут на первое место вышли именно государственные соображения, заслонив собою некоторые законы гидрологии. Все-таки Волга, как важнейшая водная артерия, как мать многочисленных великих русских городов сыграла значительную роль в становлении и развитии российского государства и очень важно было, чтобы именно она впадала в Каспийское море, а не Кама, при всем к ней уважении и почтении. Таково мое личное мнение по этому вопросу. Это и есть очередное подтверждение моего тезиса о том, что Татарстан - это место слияния. Слияния рек, слияния народов, слияния культур и мировоззрений. Нигде в России этот тезис не прослеживается так четко, как здесь.

А теперь от восторженной рефлексии вернемся к главным обязанностям беспристрастного (по мере сил) наблюдателя и путешественника. Место слияния этих рек производит впечатление поистине крышеотрывное! Какая мощь, какой простор! Это просто обескураживает и лишает дара речи! Вот вид в сторону Волги: А вот здесь я попытался обозреть Камские просторы... Пусть вас не смущают масштабы - справедливости ради замечу, что это все-таки Куйбышевское водохранилище. А дальше уже пошла великая русская река Волга (тоже Куйбышевское водохранилище). Все три снимка сделаны под условным углом 90 градусов друг к другу. Вот так и завершилось наше путешествие по Казанскому краю. У знака, который символизирует русскую экзистенциальную свободу действий: "налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - сам пропадешь". А нам, собственно, ни налево, ни направо не нужно. Нам - строго назад по уже проезженной дороге. Туда, где нас уже ждут близкие и любимые люди. Ибо самое приятное в любом путешествии - это возвращение!