Сохраненное и восстановленное, ч.14

В Звенигороде сняли леса с собора Успения на Городке. Теперь один из древнейших храмов центральной России (1390-е годы) вновь будет красоваться на открытках.

В середине октября 2024 года стало известно, что в Петербурге наконец определились с планами использования бывшей усадьбы «Жерновка» (дачи Безобразовых).

Более 30 лет она стояла без дела, мозоля глаза всем, кто проезжал по Ириновскому проспекту. Ее построили в конце 18 века по проекту Джакомо Кваренги. После реставрации здесь будет детская музыкальная школа № 41 Красногвардейского района. Интерьеры планируют сохранить, а парк вокруг усадьбы сделать общедоступным. Конечно говорить, что уже восстановили еще рано, но уже греет мысль, что красивейшая усадьба получит свое утилитарное использование, а не разрушится со временем до основания. Тем более, что внутри усадьба хорошо сохранилась.

В сентябре в Калужской области закончили реставрацию готического дома в усадьбе Авчурино. Усадьба XVIII века в Авчурино хорошо знакома любителям загородных прогулок: она находится всего в 18 км от центра Калуги на берегу Оки. Один из самых интересных объектов усадьбы — как раз тот самый «готический домик» середины XIX века, построенный литературным критиком Сергеем Полторацким для хранения своей обширной библиотеки. Чтобы вернуть былой лоск, пришлось изрядно потрудиться. Для восстановления архитектурного декора воссоздано несколько сотен утраченных элементов.

Что касается внутреннего убранства, то здесь специалисты сроки восстановления пока не называют. Многие детали придется полностью демонтировать и делать с нуля. Однако есть и уцелевшие функциональные конструкции, например, лестница в обсерваторию.

После реставрации контур здания законсервируют до весны. Тогда же начнется очередной этап восстановления объекта культурного наследия федерального значения. Но судьба дальнейшего использования пока еще не определена.



Реставрируют в наше время, увы, немного, поэтому рады каждому событию. В Краснодаре за счёт компании МТС привели в порядок дом братьев Аведовых на Гимназической улице. Здание построено в 1914 году по проекту архитектора Рыбкина. Братья Аведовы по происхождению были армянами, настоящая их фамилия — Аветян, являлись поддаными Персии. Во второй половине ХIX века они перебрались в Российскую империю и осели в Армавире, основали свой первый маслобойный завод, а позже открыли ещё один завод в Екатеринодаре.

К началу ХХ столетия братья Аведовы стали почти полными монополистами на рынке масла, считались влиятельными и богатыми промышленниками Кубанской области. После революции все предприятия семьи Аведовых были национализированы, а они сами эмигрировали во Францию. Краснодар. ГТС (бывший Дом купцов Аведовых), 1975 год. Место: Красная улица — перекресток с Гимназической, портал myekaterinodar.ru

Здание никогда не было жилым и сразу строилась как контора промышленников. Сегодня в этом красивейшем особняке располагается офис экосистемы МТС.

В этом милом домике не сразу читается начало великого эксперимента. Знакомьтесь, один из первых в СССР панельных домов.

Над программой строительства массового жилья стали биться в конце тридцатых — начале сороковых годов. На Урале в 1945 году был создан Березовский завод строительных конструкций, и затем началось экспериментальное строительство, надёжно зарекомендовавшее себя. «Березовская» серия малоэтажных сборных крупнопанельных домов тиражировалась до 1951 года. Для наружных стен использовались утепленные панели размером 3 х 3 м. Между собой панели соединялись монтажными петлями, стыки проконопачивали минеральным войлоком. Фасады декорировали бетонными карнизами. В родоначальнике панельного строительства до сих пор живут люди. Дома на Командарма Белова, 49-А в Череповце, было-стало

В Нерехте после капитального ремонта открыли вокзал 1887 года постройки Вот такими должны быть наши вокзалы в малых городах!

В Петербурге заканчивается реставрация парадных входных групп в доме Бака на Кирочной улице, знаменитом своими парящими галереями. Знаковый для города проект, начатый нашими друзьями из фонда сохранения наследия «Внимание» в 2019 году, завершается благодаря помощи петербургского предпринимателя Вячеслава Томшинского, собственника инжиниринговой компании ОКАН и его жены Анны Хорошевой, пожертвовавших одну из самых крупных сумм в истории фонда. Только на подготовку документации и согласование проекта реставрации ушло целых три года. Во время работ были отреставрированы и воссозданы утраченные прекрасные образцы стиля модерн — оригинальные двери дома, а также лепнина, тамбурные панели, восстановлены отопление в нишах входной группы и утраты метлахского ковра.

Новости из Питера продолжают радовать. Массовая реставрация зданий на Невском проспекте В этом году городские власти Петербурга решили начать программу по массовому обновлению фасадов на Невском проспекте. В этом году работы начались на Старо-Невском проспекте (от площади Восстания до площади Александра Невского), где привели в порядок почти все фасады. В следующем году программа продолжится на остальных частях Невского. Всего планируется отреставрировать более 80 фасадов доходных домов. Никак властям надоели падающие на голову жителей балконы и штукатурка!

В Петербурге снимают леса с дома Дубровича, расположенного на углу Разъезжей и Коломенской улиц Состояние дома до реставрации. Совсем другой вид. Мытищи, Московская область. Местную достопримечательность - восьметровый самовар раскрасили по мотивам жостовской росписи. Ну ведь красиво!

Rolls-Royce, принадлежавший Ленину, планируют восстановить и выставить в Петропавловской крепости.

Как сообщила главный хранитель музея Вероника Коппель, экспозиция может открыться в середине 2026 года в здании каретника рядом с Комендантским домом.

Она выразила надежду, что комитет по культуре выделит средства на реставрацию уникального экспоната в следующем году.

Этот Rolls-Royce уже был представлен публике в 2006 году под стеклянным куполом. Также обсуждается реставрация исторического броневика.

Пример частной инициативы. В Павловске медленно ветшал дом 1870-х годов постройки. Здесь некоторое время жила семья Николая Пунина, искусствоведа, мужа Анны Ахматовой. Аварийный дом выкупил юрист Дмитрий Елизаров, за десять лет восстановил утраченные веранды и террасы, балкон, фризы, наличники. В доме десять квартир, в одной собственник живет сам, остальные продал.

Напоследок юмор в тему:

Переход на безналичную систему — Алло, это ремонт окон?

— Да. Работаем только по безналу.