Кубышка, клад и игрушки – о находках столичных археологов

Зима окончательно вступила в свои права, и для московских археологов это означает завершение очередного сезона раскопок. За прошедшие месяцы они совершили 8 904 индивидуальные находки – и таким образом их общее количество за последние 12 лет перевалило за 100 000.

Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 962 квадратных метра. И чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, «историкам с лопатой» пришлось изучить их сантиметр за сантиметром.

В ближайшие месяцы археологам предстоит не менее кропотливая работа в мастерских – находки необходимо очистить, сделать описания и отреставрировать. В отдельных случаях этот трудоемкий процесс может занимать до нескольких лет.

Затем находки передадут в музеи. Только в этом году их фонды пополнили более 3,4 тыс. предметов.

Весной я уже рассказывал об интересных находках этого сезона. В этом посте расскажу о еще нескольких. По традиции начнем с самых древних. При раскопках на Чижевском подворье (Никольская улица) археологам посчастливилось обнаружить фрагменты стеклянных браслетов XII века. Такие дорогие привозные украшения носили исключительно горожанки, что свидетельствует о развитом посаде вне стен Кремля и обширных торговых связях. Там же нашли и пряслица – элементы ручного веретена, выточенные из розового и красного камня — шифера. Их также относят к XII-XIII вв. И в этом сезоне не обошлось без клада.

Совсем недавно на Большой Татарской улице во время археологических исследований был найден клад медных монет конца XIX – начала XX веков номиналом от полкопейки до пятака. Монеты еще предстоит очистить и описать. Особенно трогательными находками всегда становятся детские игрушки. И в этот раз их тоже было немало.

Сразу несколько нашли во время раскопок на Чижевском подворье. Среди них – глиняные человечек в зимней одежке и лошадка XVI-XVII вв. А также белоглиняная поливная игрушка-свистулька в форме птички. С такими ребятишки играли в XVIII веке. Чаепитие для горожан XIX века – настоящий ритуал. А центром чайной церемонии был самовар. Эта традиция нашла отражение и в детских игрушках. Археологи нашли белоглиняный поливной самовар и фаянсовую чашечку из детского кукольного сервиза – мечта любой девочки того времени. Традиционно находили много и настоящей посуды, а также домашней утвари. Многие вещи хорошо сохранились, в том числе и благодаря смекалке своих владельцев.

Например, чернолощеный кувшин XVII в. в берестяной оплетке, найденный во время археологических раскопок на Тверском бульваре. Береста использовалась как стяжка, если появлялась небольшая трещина на сосуде, либо если сосуд собирались использовать как термос, либо для его сохранности при перевозке. Маленькую чернолощеную кубышку XVII в. нашли во время проведения работ на Яузской улице. Такие кубышки использовались для хранения дорогих масел и настоек или монет, в таком случае ее закапывали в укромном месте. Отлично сохранилась стеклянная бутылка из-под лимонада XIX века (найдена на Яузской улице). Такой изготавливали и разливали на Заводе искусственных минеральных вод Николая Ланина, московского купца 1-й гильдии и потомственного почётного гражданина. И, конечно, частой находкой становились изразцы – непременный элемент украшения русской печки в домах горожан.

Один - с изображением маскарона с изогнутыми бровями усами и бородой, другой – с двуглавым орлом. Оба найдены на Чижевском подворье. Несколько изразцов найдены на Яузской улице. В том числе рельефный полихромный XVIII в. Его лицевая сторона богато украшена прекрасно сохранившимся орнаментом, покрытым четырехцветной поливой. А также несколько белоглиняных расписных XVIII века, производство которых велел запустить в России Петр I, после того как побывал в Голландии. Конечно, это лишь малая толика тех удивительных находок, которые дарит нам московская старина. Активное строительство и работы по благоустройству открывают широкое поле для деятельности историков и археологов. Поэтому мы с нетерпением будем ждать начало нового археологического сезона.

Сергей Собянин

https://www.sobyanin.ru/o-nahodkah-stolichnyh-arheologov

