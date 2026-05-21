В шоу-бизнесе новая "мафия"

Названы имена: "Это главная беда нашей сцены"

Отечественная эстрада давно превратилась в нечто вроде тайной ложи, где правят не талант и харизма, а происхождение, связи и умение вовремя оказаться в нужной тусовке.

Публицист Михаил Шахназаров провёл безжалостный анализ этого мирка и откровенно назвал имена тех, кого считает ядром негласного синдиката, – от Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова до их детей, внуков и фаворитов.

По его оценке, мы имеем дело не с конкуренцией, когда все лавры достаются действительно самому голосистому и талантливому, а с настоящей оккупацией культурного пространства. Они сидят на своих хлебных местах, специально никого туда не пускают и десятилетиями блокируют вход для подлинных самородков.

Шахназаров описывает механизм, который долгие годы работал без сбоев: невидимая стена оберегала финансовые потоки и статус "небожителей", отсекая всех посторонних. Русскую публику десятилетиями приучали к мысли, что перед ними – гении, хотя в реальности на авансцену проталкивали исключительно политтехнологических пустышек. Настоящего искусства в этом было мало, зато маркетинга, интриг и взаимного прикрытия – с избытком.

Диктуют правила игры

Яркий пример того, как работает эта машина, – недавнее возведение Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина* в пантеон главных писателей современности. Шахназаров убеждён: обществу навязывали "культовых фигур", приучая потреблять предложенное без вопросов и отключая критическое мышление. Самое поразительное, что громкие потрясения последних лет систему не разрушили – глобального переформатирования не случилось. Ключевые игроки и их теневые кураторы остались при своих, продолжая диктовать моду и правила игры.

Достаточно взглянуть на афиши – там названы имена: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Александр Ревва, Лариса Долина. Они заполняют эфиры и концертные залы, а скандалы вроде "голой вечеринки", похоже, им только на руку.

Например, тот же Киркоров после всех перипетий появляется на публике с удвоенной частотой, словно испытывая аудиторию на прочность. Аналогичная история с Долиной, едва не сломавшей всю судебную систему России.

Большинство обитателей музыкального Олимпа оказались там незаслуженно, их статус – продукт агрессивного промоушена, а звания "народных" и "заслуженных" стали индульгенцией на бесконечное воспроизводство одних и тех же образов без тени новизны. Сцену эти люди воспринимают как личную вотчину и уходить с неё явно не планируют. Это главная беда нашей сцены,

– говорит Шахназаров.

Отдельного разбора удостаивается, конечно же, самозваная "примадонна" Алла Пугачёва. Шахназаров признаёт: ранний период её карьеры действительно отмечен сильными работами, однако позже творчество уступило место холодному расчёту. Она превратилась в чисто коммерческий проект, движимый не вдохновением, а законами рынка и закулисными склоками и интригами.

На подмостках запоют правнуки?

Похожий диагноз публицист ставит и её суженому Максиму Галкину*, и идейно близкому Андрею Макаревичу*. Никакого исключительного дара у них не было, зато работала мощная машина продвижения, где голос и харизма отходили на второй план перед агрессивным маркетингом.

Клановая природа этого устройства – самый опасный элемент. Вместо того чтобы искать и пестовать настоящие таланты, индустрия планомерно продвигает отпрысков звёздных фамилий. Шахназаров фиксирует это как данность: Сергей Лазарев выводит своих детей на светские рауты, Юлия Пересильд расчищает карьерную дорожку дочери, Лариса Долина пристраивает внучку, а наследники Киркорова уже мелькают в рекламе и телешоу. Старая гвардия конвертирует фамильный бренд в звонкую монету, страхуя "хлебные места" для своих.

Показательно, что отъезд ряда громких имён ничего не изменил: закулисье контролируют те же силы. Те же продюсеры.

В шоу-бизнесе новая "мафия", но, как говорится, есть нюанс. Скоро на подмостках запоют уже правнуки – лишь бы не подпустить чужаков к "кормушке". В тени остаются влиятельные кураторы, управляющие финансами и медийными рычагами. Они, по сути, готовят реванш для тех, кто покинул страну в 2022-м, и искренне верят, что остались "на хозяйстве", не замечая растущего народного раздражения от двойных стандартов,

– с горькой иронией отмечает публицист.



Вывод неутешителен: без целенаправленного демонтажа этой круговой поруки парад одних и тех же фамилий – от дедов к правнукам – будет длиться вечно. Вопрос лишь в том, сколько ещё времени зритель согласится терпеть этот спектакль.

*Быков, Акунин, Галкин, Макаревич признаны иноагентами на территории России