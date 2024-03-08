Новые стихи

Ты только возвращайся

Я сыну своему хочу сказать:

«Не смей в бою неравном умирать.

Не говори прощальные слова.

Жизнь проживи, мой сын, свою сперва.

Я за тебя молилась сотни дней.

Просила Бога: «Сына пожалей.

Не отнимай минуты и года!

Не забирай на небо навсегда!»

Я у земли просила: «Не прими.

Пред ним врата свои, молю, сомкни.

Он не прошёл ещё твоих дорог,

Мой мальчик, мой единственный сынок».

«Моя опора и моя любовь,

Живи, – тебе шепчу сквозь время вновь. –

Я встану между пулей и тобой.

Ты только возвращайся, сын, домой».

И пусть напишут: «Вести больше нет».

Я не поверю… и не дам ответ.

Слова, что ты потерян, не приму.

Меня не мог оставить ты одну.

Я сыну своему хочу сказать:

«Пока жива, тебя я буду ждать.

Сквозь боль и слёз глухую пелену.

Сквозь проклятую матерью войну».

Вера Нефедкина, 2023

Русский мужик.

Посвящается Евгению Викторовичу Пригожину.

Простой мужик с горячим сердцем,

Бывает резок, грубоват …

И даже с принцем-иноземцем,

По-русски, как-то простоват.

Но предан всей душой России –

Великой Родине своей

И к ней, в любви своей стихии

Сияет ярче всех огней.

Мужик простой, с медвежьей хваткой,

Идёт открыто на врага

И не колеблясь перед схваткой,

Все отшибёт врагу рога.

Такие мужики с врагами

Ведут неравный, вечный бой

И прославляют Русь веками,

Нередко жертвуя собой.

Таких бы мужиков побольше

И нам на склоне б мутных лет

Не становилось жить всё горше …

И Русь вознёс бы Правды Свет!

Таких побольше бы героев

И не подкралась бы беда,

И мы б не видели «ковбоев»

На землях русских - никогда!

© Александр Петрович Ерёмин, 2023

Война - это про нас

Со временем мы все

переезжаем в ум,

И белкой в колесе

Катаем сотни дум.

Надеясь, что само

собой всё разрешится,

И страшное пройдёт,

И с нами не случится...

Но если ты свой век

В сторонке простоял -

Не думай, что тебя

Не тронет третий вал.

Иль пятый, иль седьмой

Зацепит всё равно !

Девятый довершит...

Чтоб понял ты одно :

По ком же вот сейчас

Звонят колокола ? -

По мне и по тебе,

Проснулась чтоб страна...

Что если от скалы

Отбился вдруг кусок,

То меньше всей земли

Уже на волосок...

Пришла, видать, пора

Нам шашкой помахать,

Иначе отберут

Добро за пядью пядь...

И потому сейчас

Нет больше крайних хат:

Война - это про нас,

Чтоб свет наш не погас.

Марина Ососова 21.12.22 г.

«Поверь мне, Мама, смерти нет!»

Не верь тому, кто скажет - меня нет;

Что я навеки стал теперь «двухсотым».

Поверь, я жив, но лишь ушёл в рассвет;

Занять другие в вечности высоты…

Не верь тому, что мёртвый я в земле;

В земле осталось только моё тело.

Моя душа верхом на журавле

Навечно в райский сад, мам, улетела.

Не верь тому, что встрече не бывать,

Настанет час, и встреча состоится.

И каждая увидит сына мать,

Поверь, я знаю, что такому сбыться!

Не верь тому, что я тебя не слышу,

Что вот я был и больше меня нет.

Что я навечно занял в земле нишу,

Поверь, я жив, но лишь ушёл в рассвет.

Не верь тому, что нет за гробом жизни,

Что точка на могиле со крестом.

Я смело отдал жизнь свою Отчизне,

Я жив! И я навечно мам с Христом!

Не верь же в смерть, прошу тебя, родная!

Не рви слезами душу ты мою!

Я лично тебя встречу в дверях рая,

И как всегда при встрече, обниму!

(Георгий 19.10.2023)

Давно пора уж Западу запомнить:

Россию никогда не победить!

Пришла пора вам снова всем напомнить:

Народ славянский вам не разделить!

Мы духом сильные, за нами Свет и Правда!

А вы желаете разрухи и войны!

Из века в век Российская Держава

Даёт отпор разгулу сатаны!

Хранима Господом, Россия нерушима!

Народ един, мы все в одном строю!

Мы - русские! И в этом наша сила!

Мы встанем вновь за Родину свою!

Олеся Винокурова

За Победу, за страну,

За любимую мою,

За родных и за друзей,

За слёзы наших матерей,

За прАдедов и за дедов,

За наших воинов отцов,

За всех, кто верит в нас и ждёт,

Победу общую кует.

За Родину мы в бой идем

И братьев мы не подведем,

Мы не отступим ни на шаг

Врагам покажем свой кулак

Мы с честью долг исполним свой

Вернемся скоро все домой.

Ириска Крымская

Держитесь пацаны родные!

Держитесь пацаны родные!

За вами Родина Россия

Не те, кто правит в кабинете, а ваши мамы,

Жёны, дети...

И нету выше нам награды

Чем знать -вы живы, сердцем, рядом.

Мы будем ждать вас как и прежде

В безкрайней гордости, надежде

На то, что кончится война

Героев встретит вся страна.

Поклон вам низкий до земли,

За то, что выстоять смогли

За ваше мужество и честь

За то что вы родные есть!!!

Мама.

Елена Задремайлова, 2023

Бессмертна Ваша музыка, ребята,

Пропитан кровью каждый в ней аккорд.

До боли в сердце русского солдата,

Врагу, с любовью созданный "экспромт".

Защитники, сплочённые оркестром,

Звучащие орудья в унисон.

На поле боя властвует маэстро,

Никто из Вас не будет побеждён.

Играй же, Вагнер, силою Вальки́рий,

Свой ре́квием, пришедшим к нам с мечом.

Никто не сломит воина России,

Мы всем шака́лам станем палачом.

Спасибо, Музыканты, за отвагу,

За силу духа в собственной душе.

За подвиг тот: "встречайте суки, папу!...",

За всех друзей погибших на войне.

Да нет, вы не наёмники за деньги,

В Вальха́лле здесь купюры не нужны.

Вы армии тончайшие страте́ги -

Святейшей справедливости творцы.

© О. Тарасова.

Это стихотворение посвящено реальному случаю: штурмовики бригады «Волк», бывшие заключённые, без приказа, в колонне по одному вышли на минное поле, чтобы собою разминировать тропу и спасти разведчиков.

... Нет имени, звания, прав,

Есть номер-жетон с буквой "Ка"

И внутренний кодекс - устав

У тех, кого кличут "Зэ-Ка".

Изгои, отбросы страны -

Так проще в миру рассуждать.

Они же - герои войны -

Идут без имён погибать!

По минному полю. На смерть

Себя добровольно ведя.

Какая душевная твердь:

Погибнуть за други своя.

Взрывался один за другим:

"Двухсотый", "трёхсотый". Но шли...

"Зэ-Ка"-шный и страшный экстрим,

И минное поле в крови

Изгоев, отбросов страны,

Где номер-жетон с буквой "К"-а

Присвоен героям войны

Без имени, с кличкой "Зэ-Ка".

Ирина Трусова (Москва).

Вместе мы сила!

Вместе победим!

Россия останется навсегда

Нет, русский не уйдет последний.

Встают рассветы, даль светла.

Кончина наша - это бредни,

Такие, в общем-то, дела.

Пусть доставалось нам немало,

Но был у нас закон таков,

Что Русь из пепла восставала

Назло всем проискам врагов.

И пусть враги уже решили

Нас поломать и задушить,-

Они напрасно поспешили:

Россия долго будет жить!

Надежда Марковна Максимова

Увидев пса с зелёными глазами,

Не прогоняй его-возможно это я...

Он не укусит стертыми клыками.

Он будет дом твой рьяно охранять...

Прогонит прочь невзгоды и печали.

Уйдут болезни,горе,суета.

Он просто ляжет тихо рядом с вами...

Не прогоняй прибившегося пса...

Стихотворение бойца с позывным ,,Морт,,

ЧВК «Вагнер» посвящается!

Непокоренные сердца не покорить,

Кто хочет жизнь дарить, тот будет вечно жить,

И если вагнеровцы в бой идут с утра,

То значит вечером воскликнет мир: «Ура!»

У Музыкантов сокровенный есть девиз:

«Быть выше звезд и не срываться искрой вниз,

Входить в атаку для свершения побед».

Альтернативы их триумфу в мире нет.

А если трудности вдруг встанут на пути,

К победе смогут самый верный путь найти;

В их лексиконе нету слова «отступать»,

Они не путают слова «вперед», «назад».

Кто в той когорте — априори тот герой,

Он измеряет фронт солдатскою ногой,

Он водрузит Победы знамя на Рейхстаг,

Непобедимости российской красный флаг.

И до Берлина он в Америке дойдет,

Чтоб извести непобежденный зла оплот,

Во вражьем логове победный гимн споет,

Чтоб впредь в свободном мире мирно жил народ.

Играй, оркестр, на площадях победный марш!

Рисуй на стенах падших стран веселый шарж!

Запомнят пусть победы смелых на века,

Свободной армии народа ЧВК

"ВАГНЕР"

© Безымянная.О

Героям специальной военной операции посвящается...

Эти строки героям хочу посвятить,

Что воюют сейчас, чтобы нас защитить,

От нацизма спасти чтоб славянский народ,

Истребить всех фашистов, весь карательный сброд!

«Вы сидите в холодных окопах сейчас,

Своей жизнью рискуя каждый день, каждый час.

Ой, да что каждый час? Ведь секунды одной

Хватит вам, пострадать чтоб от пули шальной.

Всё вокруг, как в Аду – рядом танки палят,

И ракеты летят, и гранаты горят.

Но, на весь этот страшный кошмар несмотря,

Вы «бандеровцев» бьете, за дедов наших мстя.

За Одессу вы бьете, за Луганск и Донбасс,

За детей, матерей, что в подвалах таясь,

Укрывались годами, всё крестясь и молясь,

От своих же солдат, что стреляли, смеясь.

Только вы, дорогие герои, сейчас

Ещё с теми сражаетесь, кто без гримас

Помогает врагам - танки передает,

Самолёты, ракеты постоянно им шлёт.

Несмотря ни на что вы идете вперёд!

Ведь всегда было так - наш могучий народ

Защищал свои земли, врагов отбивал,

И себя угнетать никому не давал!

За вас молимся мы - дети, братья, друзья,

Возвращайтесь живыми в родные края!

Рядом с вами всегда пусть ваш ангел идёт

И от вражеских пуль пусть он вас бережёт!».

Вячеслав Егоров, октябрь 2023 год.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

Бронежилет, подсумок, каска,

В зените солнце, тишина,

Течёт со лба от пота краска,

И мокнет от жары спина.

Траншея в рост, берёзки справа,

Тут перископ, а не лорнет,

И неизвестность, как приправа,

К войне, которой вроде нет.

Здесь пахнет влажною землёю,

И свежеспиленной доской,

А где-то сзади, под бронёю,

Ждёт экипаж команды – В бой!

Все ждут разведки возвращенья,

Координаты, цель, число,

Затем минуты вычисленья…

Но что-то видно не пошло.

Еще задолго до восхода,

Ушел с заданьем разведвзвод,

Средь мин, по узкому проходу,

И просекой - шагов пятьсот.

Вдруг тишь прорвали позывные,

Вдали раздался взрыв глухой,

Шифровку приняли связные,

В ней было всё сухой строкой.

Артиллеристам дали точки,

С орудий сняли камуфляж,

От залпов дрогнули листочки,

И танки начали вояж.

За ними в цепь поднялись роты,

От встречных пуль пригнувшись чуть,

То шли бойцы морской пехоты,

И кто-то шёл - последний путь.

Но точные координаты,

Что передать успел радист,

Помог по целям слать снаряды,

Пехоту не подвёл танкист.

Враг выбит был и опрокинут,

Кто руки поднял - был пленён,

На карте чуть заметно сдвинут,

Рубеж, что был захвачен днём.

Враг огрызался посылая

Снаряды натовские нам,

Но наша техника родная,

Их в небе превращала в хлам.

Комбат подсчитывал потери,

Погибших не вернуть уж в строй,

Им в небеса открылись двери,

И души обрели покой.

Скажите мне, кому охота,

Свой путь по жизни сократить,

Мужская, трудная работа,

Смерть обмануть и победить.

И очень жаль, что битву эту,

С народом, что нам кровный брат,

Зажег, как спичкой сигарету,

Заморский главный демократ.

Да ладно, с ним мы разберёмся,

Такая миссия у нас,

Нам умирать не раз придется,

И возродимся мы не раз!

На том стояла Русь извечно,

В тяжёлый день – народ един,

Жизнь война в битве – быстротечна,

Но весь народ – непобедим.

То проходили наши деды,

Идя с врагом на смертный бой,

Мы бьёмся только до Победы,

И нет для нас судьбы другой!

Алексей Куренков

Ромашки

­­Сегодня вдруг приснилась ты,

Смеешься и рукой мне машешь,

Счастливый день, глубокий тыл

И поле полное ромашек.

Летели в небесах слоны

Из белых облаков пушистых

И не было совсем войны,

Брони разбитой и фашистов.

В зелёных травах ветер млел,

Горело Солнце цветом рыжим,

Ты что- то говорила мне,

А я не слышал, я не слышал.

Красивый, беспокойный сон,

Там ангел за плечо не тронет

И кровь вновь превращалась в сок,

И исчезала на ладонях.

Конечно Бог и есть любовь,

На всех одно большое сердце,

Нас разбудил пришедший бой,

Звеня подковами на берцах.

Планеты падали с орбит,

Пожаром выла ночь июля,

Я в той атаке был убит

Свинцовой окаянной пулей.

1 сентября 2023. Дмитрий Мальянц

Господь,Ты с нами будь!

­Господь,Ты с нами будь!

Подумал я -откуда ветраган?

Там,под берёзой,раненный друган...

Контузило его и кровь течёт с ноги...

Господь,Ты с нами будь!

Ему Ты помоги!

Ему всего лишь 25!

Жена и детки дома ждут...

Вернуться он им обещал!

Любовь свою им завещал...

И как смогу-я другу помогу!

Не брошу,до укрытья донесу!

Мы братья тут!

Стоим за правду и за мир!

Мы победим!!!!!!!

Врагов засадим всех в сортир!!!!!!!

30.08.2023. Полина Рыкова

Храни Господь солдат России!

Храни Господь солдат России

И в правом деле помоги,

Чтобы закрыли рты кривые

Все худосочные враги!

Храни солдат, о Матерь Божья,

В обиду русских не давай,

Они идут по бездорожью,

Чтоб был в чести Победный май!

Храни солдат, Святая Сила

Богосиянного щита

Архистратига Михаила!

Он грозен тем, чья чернота

Не знает меры и границы,

Кто ввергнуть мир в войну готов,

Кто жаждет заключить в темницы

Любви святой закон Христов!

На суше, в небе и на море,

Храни Господь своих солдат,

Чтобы низвергнутым был вскоре

Содом фашистский прямо в ад!

Молитесь Божии Святые,

Чтоб избежали горьких ран

Солдаты благостной России,

В чьи руки крест тяжёлый дан!

Олеся Федина

Пятая рота

Мотострелковой дивизии

Славная пятая рота!

Ждёт вас высокая миссия,

Ждёт вас мужская работа.

Мы вам желаем удачи,

Воли, терпенья и силы,

Выполнить чётко задачи,

Что ставит наша Россия.

Благополучно вернуться

К близким в родные объятья.

Пусть же враги содрогнутся!

Будьте здоровыми, братья!

Вами народ весь гордится –

Вашей безмерной отвагой.

Новая слава родится

К чести российского флага!

Светлана Корепанова, 2023



Здесь насмерть мальчики стоят

В окне столетия мелькают,

Укрывши пологом Донбасс...

Над ним как призраки летают

Ракеты...дроны...ищут нас...

А было время,что порхали

Здесь стрелы половцев,татар...

Засеки мощные стояли,

Смягчая вражеский удар.

Кондрат Булавин здесь буянил,

Сдавать царю не стал БахмУт,

Но был сам сдан,увы...друзьями,

Об этом строки нам не врут.

Скакали конницы веками

По этим выжженным краям,

И всё,что делалось руками

Вмиг превращалось в пыль и хлам.

Потом пшеничка,соль и уголь

Шли государству на баланс,

Долбили пушками упруго

Фашисты в год суровый нас.

И вдруг в размене земли стали

В период "щедростных" времён,

Донбасс делили, отдавали,

Как буд-то фантиком был он!

Но он был всё таки российским,

Гнездом казачьим,краем шахт...

И чтоб не стал опять фашистским,

Здесь насмерть мальчики стоят!

И этой,новою страницей

Господь...он нас не наказал,

Он дал возможность искупиться,

Сплотиться в мощный, русский вал!

Михаил Казаченко, 2023

Прости,что не могу быть рядом.

Прости,что снова я чертовски далеко.

Прости,что вновь ты провожаешь взглядом.

Прости,что уезжаю быстро и легко.

Прости меня за прерванное счастье.

Прости за беспорядок по углам...

Прости меня за беды и напасти,

Они с тобою здесь,я снова где -то там...

Я снова где-то там,где крики.

Где кровью умываются сполна.

Где нет людей, лишь призрачные блики.

Где смерть одна,а жизни грош цена.

Прости за то,что ты переживаешь,

Волнуешься,не спишь и плачешь по ночам.

Прости меня...Прости,за то,что знаешь...

Прости,но Никому Тебя я Не Отдам!

Боец с позывным Морт

Когда осенним серым утром

Не все по плану задалось,

Ты опоздал на две минуты

На поезд и попал под дождь,

Я думаю, а как там парни?!

О чем у них сердца болят?

Не о футболе на диване. -

О плаче в небе журавля...

Сколько они перевидали!?

Нам здесь, конечно, не понять.

Лишь думаю "Держитесь, парни!

Не время вечного огня!"

Когда осенним серым утром

Покинуть теплую постель

Простому гражданину трудно,

Я думаю, а парни где?

Сколько они перевидали

Разных локаций и маршрутов!?

И я пишу: "Держитесь парни!

Держитесь крепче друг за друга!"

07.11.2023 АНеПоэтЛи

Так получилось, на войне

Не много светлых, добрых дней -

Вокруг всегда тревога...

Тепло и вера, что в письме

Согреют душу пусть тебе

И в трудный час помогут!

Как говорил один мудрец,

Нам не сыскать волшебных мест,

Что принесут покоя.

Наш мир в душе. Но на войне

Ты не простой за мир борец!

Ты - Наш Российский Воин!

А значит, ночью в темноте

Тебя наперекор судьбе

Чьи-то слова отмолят!

Чтоб пуле мимо пролететь,

Тебя осколок не задел -

Пусть будет свыше воля!

От дома где-то вдалеке

Никто, конечно, не хотел

Дни проводить в окопах.

Много молитв, много надежд

Я шлю тебе в каждой строке -

И пусть они помогут!

08.11.2023 АНеПоэтЛи