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Ностальгия по советским временам... - 1

Люблю рассматривать фотографии из советских времён с вещами, обстановкой, убранством домов внутри и снаружи, игрушками и пр... В основном в интернете чаще всего встречаю повторяющиеся подборки фотографий, но частенько попадаются порознь те, которые стала собирать, и вот их скопилось уже достаточно, чтобы сделать подборку. Когда надумала, обнаружила, что в одну подборку не уложусь. Так что будет с продолжением. Прошу любить и жаловать...

Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1

Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Кто помнит «пластинки на костях» или «пластинки на ребрах»
Ностальгия по советским временам... - 1Лампа - Светильник
Ностальгия по советским временам... - 1КВН-49 — чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 до 1962 года.
Ностальгия по советским временам... - 1На радость соседям ))
Ностальгия по советским временам... - 1Неубиваемый
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Приставка "Нота"
Ностальгия по советским временам... - 1Пылесос «Сатурн» выпускался на Вильнюсском заводе и действительно напоминал планету Сатурн с её кольцом и спутниками. В моде было все космическое. 1965 год
Ностальгия по советским временам... - 1"Ракета"

Ностальгия по советским временам... - 1

Элeктpocaмoвap и cифoн для гaзиpoвки
Ностальгия по советским временам... - 1Самый маленький телевизор в СССР
Ностальгия по советским временам... - 1Мечта советского меломана. Консольная магниторадиола «Романтика-105» С 1972 г. выпускалась в СССР на Харьковском ПСЗ им. Шевченко
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Кассетный магнитофон-приставка "Маяк-233-стерео" выпускался с начала 1987 года Киевским заводом "Маяк"Ностальгия по советским временам... - 1Были и такие со светомузыкой
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Покупка телевизора - это просто праздник
Ностальгия по советским временам... - 1За советский цветной телевизор советский человек должен был выложить зарплату почти за 4-6 месяцев.

Например телевизор «Электроника» стоил 755 рублей
Ностальгия по советским временам... - 1А кто помнит этот транспорт?
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
0,5 - а не 0,48 или 0,45
Ностальгия по советским временам... - 1Пирожное за 22 копейки
Ностальгия по советским временам... - 1Монпансье - любимые леденцы детства!
Ностальгия по советским временам... - 1Бaнкa c лeдeнцaми - oдно из caмых пoпуляpных cлaдocтeй в Сoвeтcкoм Сoюзe
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Конфетки, припыленные порошком какао, нежно тающим во рту, и внутри кофейно-шоколадная карамелька с помадкой
Ностальгия по советским временам... - 1Детское питание
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1В поезде раньше такой к чаю давали
Ностальгия по советским временам... - 1Признавайтесь - в детстве выковыривали жир?
Ностальгия по советским временам... - 1Классический обед в советской столовой
Ностальгия по советским временам... - 1Любимые десерты детства
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Caмый вкycный, мoлoчный кoктeйль из детства за 11 копеек
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Всё, что могло сломаться у этой мясорубки - это стол, к которому она крепилась.
Ностальгия по советским временам... - 1Такие сандали были у тебя, у меня, у твоей мамы и даже у твоей бабушки
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Духи «Бахчисарайский фонтан». Парфюмерная фабрика Северное Сияние. г. Ленинград.
Ностальгия по советским временам... - 1Духи "Голубые цветы"
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Советские духи «Высокий замок». Фабрика «Красная Гвоздика» 1983г.
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Одеколон Vinogas ВИНОГРАД пр-во 06.84 год. ф-ка Dzintars. Выпускался с 1952 г.
Ностальгия по советским временам... - 1Советский одеколон Олимпийский мишка на пеньке
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1
Ностальгия по советским временам... - 1Микробы после него не выживали
Ностальгия по советским временам... - 1
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Ностальгия по советским временам... - 1Драгоценности из СССР
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Ностальгия по советским временам... - 1

Пока остановимся....

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