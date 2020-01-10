Гражданская война в Сибири. Красные командиры

2017 год был весьма насыщен знаменательными датами – 100-летием Февральской революции и 100-летием Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Но и в 2018 год исполнится 100 лет со дня трагического события в истории нашей страны – Гражданской войны.

Особенностью Гражданской войны в Сибири было то, что местное население испытала не только ужасы колчаковской и семеновской диктатуры, но и зверства американских и японских интервентов. Новости СМИ2

Чтобы дать отпор иностранной интервенции сибиряки стали стихийно организовывать партизанские отряды, которые потом влились в организованные части Красной армии.

Имена многих партизан, которые встали на защиту своего Отечества от иностранных захватчиков, были не заслужена забыты, даже несмотря на то, что их фамилиями названы иркутские улицы.

Сейчас очень модно прославлять дореволюционную Сибирь, с его купеческими и торговыми улицами, но, чтобы стало с Сибирью и мирным населением, если бы не подвиги и не самопожертвования сибирских партизан, давших отпор белым и иностранным карателям.

Предлагаю вспомнить имена красных командиров партизанских отрядов, освободивших Сибирь от американских и японских контингентов и от их пособников белогвардейских генералов и атаманов.

Все материалы взяты из книги – Г. Т. Килессо. Улица имении… - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство. 1989.

Лазо Сергей Георгиевич

Улица Лазо расположена в Иркутске в Ново-Ленино и названа в честь пламенного революционера Сергея Лазо, который после подавления белого контрреволюционного мятежа в декабре 1917 г. был назначен военным комендантом и начальником гарнизона г. Иркутска и впоследствии стал командующим Даурским фронтом.

Грязнов Иван Кенсоринович



Улица Ивана Грязнова в Иркутске названа в честь легендарного командира 30-й Иркутской стрелковой дивизии И. К. Грязнова, разгромившей в Сибири колчаковские войска.

В книге Г. Т. Килессо "Улица имении..." рассказывается о военной жизни И. К. Грязнова.

Лапин Альберт Янович

Бурлов Николай Ананьевич

Улица Бурлова находится в центральной части Иркутска и названа в честь красного командира партизанского отряда Николая Ананьевича Бурлова, который боролся против колчаковцев и восстанавливал Советскую власть в Сибири.

https://kjuter.livejournal.com/92396.html

https://kjuter.livejournal.com/91933.html

https://kjuter.livejournal.com/91868.html

https://kjuter.livejournal.com/92729.html