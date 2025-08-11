Адольф Гитлер и его наследство

Дело в том, что в завещании, составленным Гитлером в 1938 году, было сказано: «Все свое имущество я оставляю партии. Если ее не будет, то государству». Также там было распоряжение о передаче коллекции произведений искусства городу Линц. По поводу наследников там говорилось следующее: «Прошу обеспечить скромную простую жизнь моей сестре, другим родственникам и верным соратникам». Как бы то ни было, в 1960 году Мюнхенский суд присудил Пауле две трети территории бывшей резиденции Гитлера Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») в Баварских Альпах. Одна треть отошла другим родственникам. Позднее «Орлиное гнездо» перешло в руки немецких властей. Сейчас там находится музей. Также на наследство претендовала и семья Евы Браун. В частности, они надеялись получить мюнхенскую квартиру, однако суд отклонил данное требование. Что касается Бергхофа, то 25 апреля 1945 года в результате налёта авиации союзников Бергхоф подвергся бомбардировке и был полностью разрушен. 4 мая 1945 года уже после самоубийства Гитлера полуразрушенный Бергхоф был занят частями 4-й пехотной дивизии армии США. Руины дома и прилегающие к нему помещения просуществовали до 1952 года. 30 апреля 1952 года по распоряжению Баварского правительства руины были полностью снесены. В июле 2008 года Институтом современной истории Мюнхен-Берлин в рамках «Выставки Оберзальцберга» (нем. Dokumentation Obersalzberg) на месте бывшей территории Бергхофа установлена мемориальная доска.