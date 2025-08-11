Адольф Гитлер и его наследство

|
Глядя на Гитлера, на его внешний вид, можно подумать, что он был аскетом. На самом деле Гитлер был очень богатым человеком, который владел немалым состоянием в виде недвижимости и произведений искусства.Немецкая газета Stern отмечает, что к моменту смерти у Гитлера в 1945 году была квартира в Мюнхене, резиденция Бергхоф и 91,7 тысяч рейхсмарок на счету, не считая средств партии.
Первый серьезный заработок
|Свои первые серьезные марки Адольф Гитлер стал зарабатывать, выступая на заседаниях НСДАП с пламенными речами. За каждое выступление ему платили 200-250 марок. Выступал он часто и за месяц его доход мог сравниться с окладом управляющего банком.
|
Также нацистская партия платила Гитлеру за его статьи в газете Völkischer Beobachter. В 1920-х годах Гитлер обзавелся новыми источниками доходов в виде пожертвований на нужды партии. Такими были частные лица и крупные фирмы.
Одним из таких лиц был автомобильный магнат Генри Форд. Гитлер распоряжался партийной кассой, как собственным бумажником, то есть по своему усмотрению. В 1929 году Гитлер уже смог арендовать квартиру в престижном районе Мюнхена общей площадью 320 кв. метра. Аренда квартиры стоила 4200 марок в год.
Автомобили
|В 1922 году Гитлер приобрел роскошный двухлетний лимузин марки Selve 6/20PS, а через год новехонький Mercedes 16/50PS, который стоил 26 000 рейхсмарок. Гитлер научился управлять автомобилем в армии, но сам за руль не садился.
|
Еще через год Гитлер снова купил Mercedes. Дело в том, что Гитлер выпускал националистическую газету Völkischer Beobachter, типография которой ютилась на заднем дворе представительства Mercedes. Владелец представительства Якоб Верлин хорошо относился к Адольфу Гитлеру и делал ему крупные скидки на новенькие Мерсы.
На вопрос налоговых органов, на какие средства куплены эти автомобили, Гитлер отвечал, что автомобили куплены на ссуду, принадлежат партии и нужны ему непосредственно для работы.
Mein Kampf
|В дни, проведенные в заключении (1923-1924 гг.), Гитлер написал книгу Mein Kampf. После прихода в 1933 году к власти НСДАП книга стала расходиться огромными тиражами. Продажа экземпляров книги принесла фюреру около 8 миллионов рейхсмарок.
|
Гитлер не только получал деньги от продажи книги, но и мог рассчитывать на гонорар в 1 млн. рейхсмарок за издание своей автобиографии и деньги от продаж марок, и фотографий со своим изображением. Также фюрер получал оклад в 44 000 марок, что превышало среднюю зарплату немецкого рабочего раз в 300.
Налоговые органы прекратили тяжбу с Гитлером в 1935 году. На тот момент Гитлер задолжал 405 494 рейхсмарок. При пересчете на современные деньги это $10.5 млн.
Эта задолженность была полностью списана, Гитлера освободили от всех налогов, и он стал единственным гражданином рейха, который их не платил.
Самый богатый человек
|Но самыми большими средствами, которыми распоряжались Адольф Гитлер и Мартин Борман были средства партии. Точная денежная сумма не известна, но по скромным подсчетам в 1944 году она равнялась 700 млн. рейхсмарок.
|
Во время Второй мировой войны Гитлер был самым богатым человеком мира, несмотря на то, что немецкие СМИ создавали образ вождя, как скромного и близкого к народу человека.
О возможностях Гитлера в сфере финансов говорит, например, тот факт, что, заработав миллионы марок на книге «Майн кампф», а также получая солидную прибыль от публикации своего портрета на всех почтовых марках Германии, Гитлер мог самостоятельно оплачивать издержки на содержание Бергхофа, охраны, персонала (несколько тысяч человек), на приём государственных гостей. Например, только охрана из СС насчитывала в 1944 году почти 2000 человек.
Наследство
|К сожалению, судьба колоссального наследства Гитлера до конца не известна. Большая его часть канула в Лету. В швейцарском банке обнаружилась сумма, эквивалентная 330 млн. американских долларов.
|
Помимо этого, в издательстве «Франц Эхер» на сохранении лежали примерно 7 млн. марок, заработанных на Mein Kampf. В коллекции Гитлера насчитывалось около 8 000 картин разных художников, которые тоже представляли огромную ценность наряду с другими произведениями искусства.
После окончания войны большая часть коллекции фюрера была отдана в музеи. Часть коллекции возвратилась к законным владельцам. По решению суда деньги со счета Гитлера были изъяты из швейцарского банка и переданы Германии.
Наследники
|Законными наследниками Гитлера в октябре 1959 г. были признаны его сестра Паула и двое детей еще одной сестры, покойной Ангелы. Однако вопрос с выплатами затягивался.
|
Дело в том, что в завещании, составленным Гитлером в 1938 году, было сказано: «Все свое имущество я оставляю партии. Если ее не будет, то государству». Также там было распоряжение о передаче коллекции произведений искусства городу Линц.
По поводу наследников там говорилось следующее: «Прошу обеспечить скромную простую жизнь моей сестре, другим родственникам и верным соратникам».
Как бы то ни было, в 1960 году Мюнхенский суд присудил Пауле две трети территории бывшей резиденции Гитлера Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») в Баварских Альпах. Одна треть отошла другим родственникам. Позднее «Орлиное гнездо» перешло в руки немецких властей. Сейчас там находится музей.
Также на наследство претендовала и семья Евы Браун. В частности, они надеялись получить мюнхенскую квартиру, однако суд отклонил данное требование.
Что касается Бергхофа, то 25 апреля 1945 года в результате налёта авиации союзников Бергхоф подвергся бомбардировке и был полностью разрушен. 4 мая 1945 года уже после самоубийства Гитлера полуразрушенный Бергхоф был занят частями 4-й пехотной дивизии армии США. Руины дома и прилегающие к нему помещения просуществовали до 1952 года. 30 апреля 1952 года по распоряжению Баварского правительства руины были полностью снесены.
В июле 2008 года Институтом современной истории Мюнхен-Берлин в рамках «Выставки Оберзальцберга» (нем. Dokumentation Obersalzberg) на месте бывшей территории Бергхофа установлена мемориальная доска.
Скорее всего это лишь малая толика возможного состояния главы Третьего рейха. Не исключено, что большая часть этого состояния досталась Германии. Немецкое руководство по известным им причинам не разглашает в денежном эквиваленте общую сумму состояния Гитлера.
